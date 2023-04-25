Русская линия
Русская линия25.04.2023 

Молитва Богородице Державной

В августе 1919 г. в журнале «Донская Христианская мысль», издававшемся в столице донского казачества Новочеркасске, была опубликована Молитва Пресвятой Богородице пред Чудотворной иконой Ея, именуемой «ДЕРЖАВНОЙ». Это один из ранних примеров молитвенного обращения к Пресвятой Владычице перед Ее Великим Чудотворным образом. Примечателен текст молитвы, призывание воинов Белых армий к помощи Богородицы в противостоянии воинстующему безбожию. Хочется верить, что эти слова будут понятны и актуальны и в наши дни, в новом противостоянии злым искушениям и соблазнам, в борьбе за защиту Святынь Русской Православной Церкви.

(Публикация В.Ж. Цветкова)

Икона Божией Матери Державная О, Державная Владычице, Пресвятая Богородице, на объятиях Своих держащая Содержащего дланию всю вселенную, Царя Небесного! Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое, яко благоволила еси явити нам, грешным и недостойным, сию Святую Чудотворную икону Твою во дни сии лукавые и лютые, яко вихрь, яко буря ветреная нашедшие на страну нашу, дни срама нашего и позора, во дни разорения и поругания святынь наших от людей безумных, иже не точию в сердце, но и устами дерзостно глаголют: «несть Бог!», и во всех делах своих сие безбожие показуют. Благодарим Тя, яко призрела еси с высоты святые Своею на скорбь и горе чад православных и, яко солнце светлое, увеселяеши изнемогшие от печали очеса наша пресладостным зрением Державного образа Твоего!

О, Преблагословенная Матерь Божья, Державная Помощнице, крепкая Заступнице, благодарящее Тя со страхом и трепетом, яко рабы непотребнии, мы припадаем с умилением, с сокрушением сердечным, со слезами и молим Тя, и стеняще вопием Ти: спаси нас, спаси! Помози нам, помози! Потщися, погибаем! Се живот наш аду приближися, се обышедше обыдоша нас грехи мнози, беды мнози, врази мнози. О, небесная Царице, скипетром власти Твоея божественные разсей, яко прах, яко дым, врази наша видимые и невидимые, борющие ны, хулящие Церковь нашу Православную, губящие Отечество наше; сокруши горделивые замыслы их, запрети им! Вкорени в сердцах всех нас правду, мир и радость о Духе Святе, водвори в стране нашей тишину, благоденствие безмятежее, любовь друг к другу нелицемерную. Державою Твоею всесильною удержи, Пречистая, потоки нечестия, беззакония, хотящие потопити землю Русскую в страшной пучине своей! Поддержи нас слабых, малодушных, немощных, унылых, подкрепи, восстави! Яко да под державою Твоею всегда хранимии, поем, величаем и славим Тя, Державную Заступницу рода христианского, во веки веков! Аминь.

https://rusk.ru/st.php?idar=54570
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Обсуждение публикации  

  Провинциал    06.06.2012 12:43
Ирина Фр. категорична, как большевики. Легко опровергнуть, стоит лишь почитать мемуары, воспоминания и историю вообще.
Разумеется большинство воинов Белого движения были монархисты и шли в бой за восстановление ЗАКОННОЙ власти. Чего не скажешь про вождей-генералов. Если Деникин был республиканец-демократ, то это не значит, что таковыми были все его воины.
А всех "белых" объединяло неприятие безбожной жидовской власти большевиков. А вот отсутствие единой цели среди вождей не позволило одержать победу. При всём героизме белых воинов (Белый Царь, белые воины). Разумеется, в разложившемся обществе, давшем и красных и белых были люди всякого рода. И среди "белых" были ненавистники Царя, но ведь далеко не все. Удержать от скорого и полного разгрома Белого движения смогли как раз последовательные монархисты, верные присяге и клятве. Это их слава, их святая память.
Да и как может быть иначе, если настоящий православный может быть только монархистом? Остальные – просто заблудшие или обновленцы.
  Николай Дашков    03.06.2012 04:36
Спаси Господи, дорогой соратник Цветков!
Если такие "монархисты" не желают молиться нашей Царице Небесной – их дело.
Знаменательно, что явилась святая икона как раз в день вынужденного отречения Государя.Этим явлением нам было показано, что бремя царское взять на себя снизошла Сама Матерь Господа и Спасителя нашего. Ей ли мы не помолимся, о державе российской?
Что же касается монархизма белых, то напомню, что именно генерал Кутепов – правая рука ген. Врангеля – как раз в февральские дни в Петрограде боролся за спасение Трона против мятежников.
Адмирал Колчак отказался от помощи союзников потому, что они требовали от него гарантий что монархия в России НЕ будет восстановлена…
  В.Ж. Цветков.    01.06.2012 22:20
Спаси Господи!
Полностью поддерживаю инициативу Николая, хотя канонически это маловероятно.
А Ирине Фед. Вопрос: почему вы считаете, что был некий "пункт" по поводу "против монархии".
На основании псевдопатриотических публикаций рубежа 90-х – начала 2000-х годов об истории гражданской войны и революции в наших псевдо-патриотических журналах и газетах???
Хотя они и сейчас, иногда, "являются". Все это, простите, – т.н. "историческая публицистика".
Никакого отношения к настоящей истории вообще, и Белого движения в частности, эти публикации не имеют.
Только глупая риторика и обвинения "всех и вся". Гордыня и злоба под псевдопатриотическим флагом.
Прости им, Господи!
Белое движение было в подавляющем большинстве монархическим. Это подтверждается документально.
Всем всех благ!
  Ирина Фр.    01.06.2012 15:28
Белое воинство имело пункт, который объединял его с воинством красным. Оба были против монархии. Так что не все, кому дорога Россия – духовные соратники Белого воинства.
  Николай Дашков    29.05.2012 20:01
Все, кому дорога Россия, кто любит её и чтит её славу и страдания – духовные соратники Белого Воинства!
Предложил бы всем предстоятелям храмов российских ежевоскресно читать молитву перед отпустом на литургиях.
Ибо враг очнулся от оцепенения, и зрит, что побеждаем есть. И будет он теперь метаться и смущать народы, дабы отвоевать потерянное.
Духовный бой не закончен, господа!
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