|Русская линия
|25.04.2023
В августе 1919 г. в журнале «Донская Христианская мысль», издававшемся в столице донского казачества Новочеркасске, была опубликована Молитва Пресвятой Богородице пред Чудотворной иконой Ея, именуемой «ДЕРЖАВНОЙ». Это один из ранних примеров молитвенного обращения к Пресвятой Владычице перед Ее Великим Чудотворным образом. Примечателен текст молитвы, призывание воинов Белых армий к помощи Богородицы в противостоянии воинстующему безбожию. Хочется верить, что эти слова будут понятны и актуальны и в наши дни, в новом противостоянии злым искушениям и соблазнам, в борьбе за защиту Святынь Русской Православной Церкви.
(Публикация В.Ж. Цветкова)
О, Державная Владычице, Пресвятая Богородице, на объятиях Своих держащая Содержащего дланию всю вселенную, Царя Небесного! Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое, яко благоволила еси явити нам, грешным и недостойным, сию Святую Чудотворную икону Твою во дни сии лукавые и лютые, яко вихрь, яко буря ветреная нашедшие на страну нашу, дни срама нашего и позора, во дни разорения и поругания святынь наших от людей безумных, иже не точию в сердце, но и устами дерзостно глаголют: «несть Бог!», и во всех делах своих сие безбожие показуют. Благодарим Тя, яко призрела еси с высоты святые Своею на скорбь и горе чад православных и, яко солнце светлое, увеселяеши изнемогшие от печали очеса наша пресладостным зрением Державного образа Твоего!
О, Преблагословенная Матерь Божья, Державная Помощнице, крепкая Заступнице, благодарящее Тя со страхом и трепетом, яко рабы непотребнии, мы припадаем с умилением, с сокрушением сердечным, со слезами и молим Тя, и стеняще вопием Ти: спаси нас, спаси! Помози нам, помози! Потщися, погибаем! Се живот наш аду приближися, се обышедше обыдоша нас грехи мнози, беды мнози, врази мнози. О, небесная Царице, скипетром власти Твоея божественные разсей, яко прах, яко дым, врази наша видимые и невидимые, борющие ны, хулящие Церковь нашу Православную, губящие Отечество наше; сокруши горделивые замыслы их, запрети им! Вкорени в сердцах всех нас правду, мир и радость о Духе Святе, водвори в стране нашей тишину, благоденствие безмятежее, любовь друг к другу нелицемерную. Державою Твоею всесильною удержи, Пречистая, потоки нечестия, беззакония, хотящие потопити землю Русскую в страшной пучине своей! Поддержи нас слабых, малодушных, немощных, унылых, подкрепи, восстави! Яко да под державою Твоею всегда хранимии, поем, величаем и славим Тя, Державную Заступницу рода христианского, во веки веков! Аминь.
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