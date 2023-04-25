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Провинциал 06.06.2012 12:43 # Ирина Фр. категорична, как большевики. Легко опровергнуть, стоит лишь почитать мемуары, воспоминания и историю вообще.

Разумеется большинство воинов Белого движения были монархисты и шли в бой за восстановление ЗАКОННОЙ власти. Чего не скажешь про вождей-генералов. Если Деникин был республиканец-демократ, то это не значит, что таковыми были все его воины.

А всех "белых" объединяло неприятие безбожной жидовской власти большевиков. А вот отсутствие единой цели среди вождей не позволило одержать победу. При всём героизме белых воинов (Белый Царь, белые воины). Разумеется, в разложившемся обществе, давшем и красных и белых были люди всякого рода. И среди "белых" были ненавистники Царя, но ведь далеко не все. Удержать от скорого и полного разгрома Белого движения смогли как раз последовательные монархисты, верные присяге и клятве. Это их слава, их святая память.

Да и как может быть иначе, если настоящий православный может быть только монархистом? Остальные – просто заблудшие или обновленцы. Николай Дашков 03.06.2012 04:36 # Спаси Господи, дорогой соратник Цветков!

Если такие "монархисты" не желают молиться нашей Царице Небесной – их дело.

Знаменательно, что явилась святая икона как раз в день вынужденного отречения Государя.Этим явлением нам было показано, что бремя царское взять на себя снизошла Сама Матерь Господа и Спасителя нашего. Ей ли мы не помолимся, о державе российской?

Что же касается монархизма белых, то напомню, что именно генерал Кутепов – правая рука ген. Врангеля – как раз в февральские дни в Петрограде боролся за спасение Трона против мятежников.

Адмирал Колчак отказался от помощи союзников потому, что они требовали от него гарантий что монархия в России НЕ будет восстановлена… В.Ж. Цветков. 01.06.2012 22:20 # Спаси Господи!

Полностью поддерживаю инициативу Николая, хотя канонически это маловероятно.

А Ирине Фед. Вопрос: почему вы считаете, что был некий "пункт" по поводу "против монархии".

На основании псевдопатриотических публикаций рубежа 90-х – начала 2000-х годов об истории гражданской войны и революции в наших псевдо-патриотических журналах и газетах???

Хотя они и сейчас, иногда, "являются". Все это, простите, – т.н. "историческая публицистика".

Никакого отношения к настоящей истории вообще, и Белого движения в частности, эти публикации не имеют.

Только глупая риторика и обвинения "всех и вся". Гордыня и злоба под псевдопатриотическим флагом.

Прости им, Господи!

Белое движение было в подавляющем большинстве монархическим. Это подтверждается документально.

Всем всех благ! Ирина Фр. 01.06.2012 15:28 # Белое воинство имело пункт, который объединял его с воинством красным. Оба были против монархии. Так что не все, кому дорога Россия – духовные соратники Белого воинства. Николай Дашков 29.05.2012 20:01 # Все, кому дорога Россия, кто любит её и чтит её славу и страдания – духовные соратники Белого Воинства!

Предложил бы всем предстоятелям храмов российских ежевоскресно читать молитву перед отпустом на литургиях.

Ибо враг очнулся от оцепенения, и зрит, что побеждаем есть. И будет он теперь метаться и смущать народы, дабы отвоевать потерянное.

Духовный бой не закончен, господа! Страницы: | 1 |