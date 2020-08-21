Икона Божией Матери Толгская (празднование 8 / 21 августа)

Тайна тайн непостижимая,

Глубь глубин необозримая,

Высота невосходимая,

Радость радости земной,

Торжество непобедимое,

Ангельски дориносимая

Над родной землей…

М.А. Волошин

«Хвала Богоматери» (1919)

В окружении реликтовой кедровой рощи сияют над волжскими водами купола Толгской Свято-Введенской обители. Промыслом Божиим стала она первым женским монастырем, открытым на территории России после многих десятилетий гонений и разорений. С января 1988 года здесь, немного выше Ярославля и на противоположном этому городу северном берегу великой русской реки, поселились первые сестры-инокини, чьим нарочитым служением стал уход за престарелыми и одинокими служителями Церкви. Со временем на Толгу были перенесены и честные мощи святителя Игнатия (Брянчанинова), тонкого религиозного мыслителя и психолога, в своих писаниях приблизившего многовековой аскетический опыт православного подвижничества к разумению современного человека. В своей земной жизни святитель Игнатий не был как-либо особо связан с Толгой: он скончался и был погребен в другой верхневолжской обители, Николо-Бабаевском монастыре, стоявшем на полпути от Ярославля до Костромы.

Исконной же святыней Толги в течение почти семи веков была чудотворная мироточивая икона Толгской Богоматери, в середине 1920-х забранная в Ярославский художественный музей. Некогда же крестные ходы с Толгской иконой совершались отсюда и в Ярославль, и в Ростов Великий с соседним ему Борисоглебом, и в Рыбинск, и в северные, с Вологдой граничащие уезды.

Святитель Прохор, епископ Ростовский, в схиме Трифон

В 1314 году, когда Ярославлем владел князь Давид Федорович, здешний епископ Прохор (в схиме Трифон) возвращался из обители святого Кирилла Белозерского в свой кафедральный город. Путь, пролегавший сперва по Шексне, затем по Волге, был долгим и трудным, и, не добравшись всего семи верст до Ярославля, владыка и его спутники вынуждены были пристать для ночевки к правому возвышенному берегу. Утомленные путники давно уже спали, когда в шатер епископа вдруг просочился яркий свет. Владыка вышел наружу и увидел дивный огненный столп, поднявшийся на противоположном берегу, у устья речки Толги, где в те времена стоял дремучий бор. Отражение столпа в волжской воде образовало световую дорожку наподобие лунной. Пав на колени перед сим таинственным знамением, архипастырь перекрестился и, опираясь на свой святительский жезл, ступил на неземным светом принизанную воду и пошел по ней яко посуху. Перейдя же на другой берег, владыка увидел, что на вершине огненного столпа парит образ Пречистой с Предвечным Младенцем.

Со слезами умиления епископ начал молиться: «Владычице, Ты призираешь на детей Твоих и не забываешь достояния Твоего! Что воздадим, какие дары принесем Тебе?» Изнемогши же, вернулся тем же дивным огненным мостом в свой шатер и до утра заснул. Когда же настало время трогаться в путь, владыка понял, что забыл свой святительский посох на противоположном берегу. И тогда, поведав своим ничего не подозревавшим спутникам о ночном бдении, переправился с ними в заречный лес и узрел стоящую уже на земле икону с лежащим перед нею посохом. Убедившись, что все случившееся в полночь не было сонным видением, архипастырь пал перед явленным образом, а затем взял в руки топор и принялся рубить лес. И пока владыка со своими служителями не выстроили на месте явления Пречистой деревянный храм, в город они не возвращались. Прослышавшие о чуде ярославцы толпами устремлялись на Толгу, чтобы присоединиться к строителям, так что к полудню церковь была готова, а к вечеру освящена во имя Введения.

Прошло более полувека. Вокруг церкви давно уже образовался мужской монастырь, куда стекались благочестивые иноки и прослышавшие о чудесах от иконы богомольцы. 16 сентября 1392 года игумен Герман возгласил за утреней обычные слова из богослужебного чина: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим», и вдруг в тот самый миг из десницы Пречистой начало истекать миро, чье благоухание распространилось по всему собору. Когда же пораженные иноки начали служить молебен по случаю нового чуда, то при пении слов «Владычице, прими молитвы раб Твоих» миро появилось и на левой ножке Младенца. Богомольцы собирали его и разносили по окрестным городам и весям, и всюду толгское миро приносило исцеление больным и скорбным.

Однако вскоре деревянные постройки обители погибли в пламени пожара, не устоял от огня и соборный храм. Икону тогда сочли погибшей, и каково же было удивление иноков, когда они узрели невредимую чудотворную, стоящую в ветвях одного из монастырских кедров.

Вскоре обитель восстановили. В 1553 году царь Иван Васильевич Грозный проездом посетил Толгу и получил неожиданное исцеление от мучивших его болей в ногах. В знак благодарности государь выстроил в обители каменный собор.

Многими чудесами прославилась Толгская икона и в последующие времена; многие государи жертвовали на обустройство монастыря вослед за Грозным: Михаил Федорович, Феодор Алексеевич, Иоанн Алексеевич, Петр I, Анна Иоанновна, Павел Петрович. Совершая свою поездку по Волге, Екатерина II, отстояв молебен у чудотворной, гуляла в кедровой роще.

Старые путеводители по Волге упоминают о благочестивом обычае: всякий проплывавший по главной дороге России пассажирский пароход непременно делал остановку у монастырской пристани, чтобы путешественники смогли присутствовать на молебне у чудотворной.

Мужская обитель просуществовала на Толге до 1926 года. Вскоре в ее стены вселилась колония для малолетних преступников (находилась тут вплоть до 1987 года), а в середине 1930? х неподалеку, у села Норское, силами ГУЛАГа началось было сооружение плотины. Поднятое ею водохранилище затопило бы многие города и села вверх по Волге, включая древний Углич. Однако вскоре от этого проекта отказались и перенесли строительство под Рыбинск, к устьям Шексны и Мологи; только название соседнего с Толгой поселка — Волгострой — напоминает о первоначальном замысле.

Чудотворная же была отдана в музей. По своему иконографическому типу она является «Елеусой» или «Умилением». Изображение Пречистой поясное, соприкасающийся с Ней ланитами Спаситель припал к левому плечу Своей Пречистой Матери, шуйцею же обнимает Ее за шею. По композиции Толгская во всем подобна палладиуму соседней Костромы — Федоровской Богородице — но только в зеркальном отражении. С давних пор с Толгской делались списки, особо чтимыми среди них были иконы в девичьей обители в Нежине, в Воскресенской церкви вологодского села Подкубенское, в Петропавловском монастыре Мценска и в местечке Иллуксте Курляндской губернии.

Тропарь, глас 4

Днесь светло сияет на Толге образ Твой, Пречистая Дево Богородице, и, яко солнце незаходимое, всегда верным подадеся, егоже видев на воздусе, невидимо Ангелы, яко никим, держима, преосвященный епископ града Ростова Трифон тече ко явленному светящемуся столпу огненну, и по водам, яко по суху, прейде, и моляшеся Ти верно о пастве и о людех. И мы, к Тебе притекающее, зовем: Пресвятая Дево Богородице, верно Тя славящих спасай, страну нашу, архиереев и вся российския народы от всех бед избавлях по велицей Твоей милости.

Молитва

О Пресвятая Госпоже, Дево Богородице, Вышшая Херувим и Серафим и Святейшая всех святых!

Ты, Всеблагая, на Толге икону Твою многоцелебную блаженному святителю Трифону огневидно явити благоволила еси, и ею многая и неизреченная чудеса соделала еси и ныне содеваеши, по Твоему неизреченному к нам милосердию. Тебе, пред пречистым образом Твоим, припадаем и молимся, Преблагословенная рода нашего Заступнице: в в странствии сем земном, многоскорбнем и многомятежнем, не лиши нас Твоего заступления и покрова державнаго. Спаси и защити нас, Владычице, от разжженных стрел лукаваго врага спасения нашего. Укрепи немощную волю нашу к деланию заповедей Христовых, умягчи окаменелая сердца наша любовию к Богу и ближним нашим, даруй нам сокрушение серденое и покаяние истинное, да очистившеся от скверны греховныя, возможем принести Творцу благоугодныя Ему плоды добрых дел и сподобитися мирныя христианския кончины и ответа праваго на Страшнем и нелицеприятнем Суде Его. Ей, Госпоже Всемилостивая! В час грозный оный смертный наипаче яви нам Твое многомощное заступление, ускори тогда на помощь к нам безпомощным и державною рукою Твоею исхити нас из власти лютыго миродержца, ибо воистину много может молитва Твоя пред лицем Господа, и ничтоже невозможно ходатайству Твоему, аще токмо восхощеши. Темже на святый образ Твой умиленно взирающе и пред ним яко живей Ти сущей с нами покланяющеся, со упованием благим, сами себе и друг друга и всю жизнь нашу Тебе по Бозе молитвенно предаем и Тя величаем с рождшимся от Тебе Спасителем нашим, Господем Иисусом Христом, Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

21.08.2005

Из книги «О Тебе радуется!»

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