ОТ РЕДАКЦИИ РЛ. Сегодня день памяти Алапаевских мучеников, убитых большевиками в ночь на 18 июля 1918 года. В число убитых вошли великая княгиня Елизавета Фёдоровна; великий князь Сергей Михайлович; князь императорской крови Иоанн Константинович; князь императорской крови Константин Константинович (младший); князь императорской крови Игорь Константинович; князь Владимир Павлович Палей (сын великого князя Павла Александровича от его морганатического брака с Ольгой Пистолькорс); Фёдор Семёнович (Михайлович) Ремез, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича; сестра Марфо-Мариинской обители Варвара (Яковлева), келейница Елизаветы Фёдоровны.

1 ноября 1981 года Алапаевские мученики (исключая Ф. М. Ремеза) были канонизированы Русской Православной Церковью Заграницей. В 1992 году Елизавета Фёдоровна и инокиня Варвара были прославлены Архиерейским Собором Русской Православной Церкви как преподобномученицы, при этом остальные алапаевские мученики прославлены не были. В соборном деянии говорится:

«Великая княгиня Елизавета, основательница Марфо-Мариинской обители в Москве, посвятила свою благочестивую христианскую жизнь благотворительности, помощи бедным и больным. Вместе со своей келейницей инокиней Варварой она приняла мученический венец в день Преподобного Сергия Радонежского».

В настоящее время РПЦ и РПЦЗ объединились, однакое единого решения по поводу прославления Алапаевских страдальцев так и не принято.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться со статьей, опубликованной на Дзен-канале «Абзац» и посвященной мученическому подвигу Алапаевских узников.

Алапаевская казнь — одно из знаковых трагических событий истории России начала XX века, связанное с судьбой членов дома Романовых и их близких. Это убийство произошло в ночь на 18 июля 1918 года, всего через сутки после расстрела Царской семьи в Екатеринбурге.

В ночь на 18 июля 1918 года в городе Алапаевске представители советской власти убили членов дома Романовых и близких к ним людей. Узников, в том числе великую княгиню Елизавету Федоровну, князей Игоря, Константина и Ивана Константиновичей, Сергея Михайловича, Владимира Палея и сопровождающих лиц, вывезли из здания школы, а затем убили, инсценировав похищение. Это преступление стало одним из самых известных эпизодов «красного террора» в годы Гражданской войны в России.

Исторический контекст и жертвы

После февральской революции и падения монархии семья последнего российского императора Николая II была взята под стражу. В июле 1918 года в условиях усиливающейся гражданской войны и борьбы между красными (большевиками) и белыми (противниками революции) было принято решение ликвидировать представителей царской династии, чтобы исключить возможность их реабилитации и использования их поддержки в борьбе с советской властью.

В ночь на 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья в доме Ипатьева, Екатеринбург. Но огонь террора не угас здесь. На следующий день — 18 июля 1918 года — в 18 километрах от Алапаевска был совершен акт убийства другой группы заключенных из числа членов и приближенных дома Романовых, включая великих князей, а также некоторых духовных лиц и сопровождающих.

Список убитых, известных как алапаевские мученики, включает:

великую княгиню Елизавету Федоровну — вдову великого князя Сергея Александровича, известную своей благотворительной деятельностью и духовным подвигом;

князей Игоря, Константина и Иоанна Константиновичей — представителей высшей императорской ветви, известных воинов и общественных деятелей;

великого князя Сергея Михайловича — генерала и участника многих военных сражений;

князя Владимира Палея;

Федора Ремеза — помощника великого князя Сергея Михайловича;

Варвару (Яковлеву) — инокиню Марфо-Мариинской обители милосердия, близкую к великой княгине Елизавете.

Все они были арестованы и содержались в Напольной школе Алапаевска.

Ход трагедии

В ночь на 18 июля заключенных вывезли из Напольной школы на подготовленных подводах и экипажах за пределы города — к заброшенной шахте железного рудника «Нижняя Селимская». Здесь произошла страшная казнь: узников поочередно сбросили в глубокую заброшенную шахту, после чего взорвали ее гранатами и забросали обломками и мусором для сокрытия следов.

Из-за того, что шахта была наполнена водой, а поднявшиеся взрывы гранат не были достаточно мощными, не все жертвы погибли мгновенно. Некоторые из них упали в воду, другие получили ранения и страдали от боли, холода и голода. Есть свидетельства, что даже после падения в шахту можно было слышать молитвенное пение — последнее духовное сопротивление мучеников.

Одним из тех, кто боролся до конца, был великий князь Сергей Михайлович, которого после падения убили выстрелом в затылок. Другие же были сброшены живыми и погибли мучительной смертью в шахте. Великая княгиня Елизавета, как говорит легенда, оказывала помощь раненым — перевязывала раны, в том числе князю Иоанну Константиновичу.

После казни красногвардейцы вернулись в школу и устроили инсценировку нападения: вспыхнула перестрелка, были взорваны гранаты, а в дом подбросили труп неизвестного жителя, чтобы выдать случившееся за налет белогвардейцев.

На самом деле преступление было тщательно запланировано и проведено по приказу советских властей с целью окончательно уничтожить представителей и приближенных к династии Романовых.

Расследование и обретение мощей

В конце сентября 1918 года Алапаевск был занят войсками адмирала Александра Колчака. Началось расследование убийства. Спецследователем по особо важным делам Омского окружного суда Николаем Соколовым были собраны показания очевидцев и найдены места захоронения. Спустя несколько недель после захвата города убиенные были обнаружены в шахте, которую тщательно расчистили от обломков и воды. Тела в хорошем состоянии поднимали несколько дней.

Вскрытие показало, что одни жертвы были сброшены живыми, другие — после огнестрельных ранений; у некоторых были зафиксированы признаки пыток. Тела было решено захоронить с почестями. 1 ноября 1918 года после крестного хода и заупокойной службы убитые были погребены в склепе Свято-Троицкого собора Алапаевска.

Значение и канонизация

Русская православная церковь заграницей причислила алапаевских узников (исключая Ф. М. Ремеза) к лику мучеников, а в России Русская православная церковь канонизировала лишь великую княгиню Елизавету Федоровну и инокиню Варвару, признав их преподобномученицами.

Генеральная прокуратура России в 2009 году посмертно реабилитировала всех убитых в Алапаевске, официально признав несправедливость и жестокость расправы над ними.

Алапаевская казнь стала одним из самых жестоких эпизодов «красного террора» в годы Гражданской войны в России. Массовое убийство представителей царской семьи и их окружения способствовало окончательному разгрому старого режима и символизировало жестокость новой власти, готовой уничтожать своих политических противников без пощады. Мученическая смерть алапаевских узников стала символом верности царскому долгу и христианскому смирению перед лицом страдания. Сегодня память о них жива в церковных обрядах, исторической литературе и общественном сознании как свидетельство трагических страниц российской истории.\

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