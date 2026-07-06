Владимирская икона прошла с Россией через века, став главной святыней страны. Её почитание — это живая память о том, что в самые страшные времена православная вера и заступничество Богородицы спасали Отечество от неминуемой гибели. Об истории этого образа, о связанных с ним знаковых событиях, чудесах и праздниках — в материале RT.

История Владимирской иконы Божией Матери: как образ трижды спасал Москву

Икона Божией Матери, впоследствии получившая название Владимирская, попала на Русь из Византии в XII веке как подарок великому князю киевскому Мстиславу. По мнению исследователей, она была написана в Константинополе в XI или XII столетии, но сказание относит сам образ к I веку. Считается, что впервые лик Пресвятой Богородицы был запечатлён ещё прижизненно святым евангелистом Лукой и с тех пор неоднократно воспроизводился.

На Руси икону поместили в женский монастырь недалеко от Киева — в Вышгороде. В правление великого князя Юрия Долгорукого этот город стал уделом его сына Андрея Боголюбского. С его именем связано первое летописное упоминание этой святыни: в 1155 году «пошёл Андрей от отца своего к Суздалю и принёс туда икону святую Богородицы». По мнению некоторых историков, покинув предместья Киева против воли отца, он забрал икону тайно.

Памятники русской средневековой литературы повествуют, как, желая идти на север, Андрей Юрьевич искал помощи свыше и, расспрашивая об иконах, узнал, что хранимый в вышгородском монастыре образ трижды сам сходил с места. К тому моменту Киев погряз в усобицах и казался молодому князю потерянным городом, его заветной мечтой было создать новую духовную и политическую столицу Руси. Таким местом стал Владимир-на-Клязьме. В годы своего великого княжения Андрей Боголюбский развернул там белокаменное строительство. Икона украсила собой нововозведённый Успенский собор и стала называться Владимирской. Её значимость в жизни Владимиро-Суздальского княжества была настолько велика, что вся летописная история того периода, по словам Дмитрия Лихачёва, «строилась как цепь чудес Богоматери».

В 1395 году, когда на Русь шло войско Тамерлана, икону перенесли в Москву для всенародного моления. В год освобождения Руси от ордынского ига её установили в недавно построенном московском Успенском соборе. С нею же связывали отступление от столицы войск крымского хана Мехмеда I в 1521 году. Впоследствии перед Владимирской иконой, ставшей главной святыней Руси, венчались на царство русские цари и российские императоры, а праздники в её честь сопровождались Большим крестным ходом, в котором традиционно участвовали царь и патриарх.

Неудивительно, что именно этот образ в середине XVII века занял центральное место на иконе «Древо государства Московского» кисти Симона Ушакова. По сторонам от Владимирской иконы в ветвях аллегорического дерева, возвышающегося над стенами Кремля, изображены лики московских святых. У корней, перед вратами Успенского собора, стоят Иван Калита и митрополит Пётр, рядом — царь Алексей Михайлович и его супруга с сыновьями. Эта икона символизировала богоустроенное православное царство под покровительством Христа и Богоматери.

Три великих спасения: чудеса Владимирской иконы

Православные верят, что именно благодаря заступничеству Богородицы по молитвам перед Владимирской иконой Русь трижды избегала гибели от иноземных нашествий. Хронологически эти события располагаются следующим образом (даты церковных праздников указаны по новому стилю).

Сретение (встреча) иконы в Москве (1395 год) — празднование 8 сентября

В конце XIV века, когда военные силы Московского княжества были истощены Куликовской битвой и вторжением Тохтамыша, на Русь двинулся один из величайших завоевателей Средневековья — Тамерлан. Его войска уже взяли Елец и шли на Москву. По приказу князя Василия Дмитриевича из Владимира с крестным ходом доставили чтимый образ Богоматери. Верующие встретили икону на Кучковом поле с молитвой: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!» По преданию, в тот же самый час Тамерлану во сне явилась Величавая Жена в сиянии и повелела ему уйти. Проснувшись в страхе, завоеватель развернул войска. На месте встречи иконы впоследствии заложили Сретенский монастырь.

Стояние на реке Угре (1480 год) — празднование 6 июля

Недовольный усилением Московского княжества при Иване III хан Ахмат подступил к его границам с огромным войском. На Руси вновь было беспокойно, кроме того, Ахмат рассчитывал на помощь польского короля Казимира IV. Среди бояр были те, кто советовал московскому князю бежать, однако он был настроен решительно. Русские и ордынцы сошлись на реке Угре и встали на противоположных берегах. Воины и все жители Москвы молились Богородице перед Владимирской иконой.

Битвы так и не было. Великий князь приказал войскам отступить от Угры, чтобы выждать момент, когда противник начнёт переправу. Ордынцы не рискнули форсировать реку, решив, что их заманивают в засаду, и тоже отступили — вначале отходили с осторожностью, а затем, охваченные необъяснимым страхом, бросились бежать. Это событие положило конец многовековому монголо-татарскому игу.

Спасение от крымского нашествия (1521 год) — празднование 3 июня

«Крымский смерч» обрушился на Русь внезапно и разрушительно. Хан Мехмед I и его союзники вторглись с юга и востока. На Москву двигалась стотысячная армия, разоряя города, сёла, монастыри. Предание сообщает об откровении святому Василию Блаженному: беда стала наказанием москвичей за грехи. Но, несмотря на трагические последствия вторжения, город вновь устоял — по молитвам перед чудотворной иконой. Татарские войска отступили.

О чём молиться перед Владимирской иконой Богоматери

Традиционно русские правители испрашивали у Владимирской иконы благословения перед военными походами. Андрея Боголюбского она сопровождала в походе 1164 года на Волжскую Булгарию. Царь Иван Грозный молился в Успенском соборе перед Казанским и Полоцким походами (в 1552 и 1563 годах) и в своём духовном завещании называл её «державы Руския заступлением». Его сын Фёдор в молитвах перед этим образом благодарил Богородицу за победы над шведами и крымскими татарами в 1591 году.

Главная святыня страны благословляла новых царей в начале правления, а кроме того, участвовала в процессе избрания митрополитов и патриархов: в её киот складывались жребии — запечатанные имена кандидатов. После молебна один из них вынимался и распечатывался царём, затем имя нового предстоятеля православной церкви оглашали народу.

В переломные моменты, когда решалась судьба государства, лик Богородицы неизменно оказывался в центре событий. В 1812 году праздник Сретения Владимирской иконы совпал с днём Бородинской битвы. Тогда по центру Москвы прошёл многотысячный крестный ход, возглавляемый чудотворным образом.

В советский период икону изъяли из храма и с 1930 года она находилась в Третьяковской галерее. Её чествование возродилось в 1990-е, в ситуации острейшего политического кризиса. В октябре 1993 года патриарх Алексий II благословил принести икону в Богоявленский Елоховский собор, чтобы молиться о спасении Отечества от кровопролития.

С апреля 2026 года Владимирская икона находится в храме Христа Спасителя. На протяжении столетий с неё были сделаны многочисленные списки, многие из которых прославились чудесами исцеления. Среди них — Волоколамская, Псково-Печерская, Заоникиевская и Оранская иконы.

По словам священников, главная просьба перед этим образом Богородицы — о мире. Речь идёт не только о защите страны от врагов, но и о прекращении всякой вражды, в том числе в семье. Молятся Пречистой Деве также о духовном укреплении, об исцелении души и тела, о даровании детей и помощи в трудных делах.

Как провести 6 июля верующему

С 1982 года Русская православная церковь также вспоминает в этот день всех святых, чья жизнь была связана с Владимирской землёй. Ежегодно 6 июля митрополит Владимирский и Суздальский совершает литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира. Это особая красивая служба в историческом месте, попасть на неё могут все желающие. Праздничные богослужения проходят и во многих других храмах по всей стране.

Кроме того, вечером 6 июля совершается всенощное бдение накануне праздника Рождества Иоанна Предтечи. С первых веков христианства дню рождения святого не принято придавать особого значения — гораздо важнее день его кончины, знаменующий переход в жизнь вечную. Празднование Рождества Иоанна Предтечи подчёркивает исключительную роль этого пророка, о котором Христос в Евангелии говорит: «Из рождённых жёнами не восставал больший Иоанна Крестителя».

Однако, как часто бывает, великий церковный праздник накладывается в народном сознании на языческие традиции. Ночь с 6 на 7 июля в народе известна как Иван Купала — время разгульных игрищ, прыжков через костры, гаданий и поисков мифического цветка папоротника. Церковь не одобряет магию и тем более оккультные практики, отмечая, что православному человеку не подобает участвовать в подобных обрядах и развлечениях. Напомним также, что продолжается Петров пост — время воздержания, покаяния и молитвенной сосредоточенности, когда гуляния и шумные развлечения недопустимы.

https://russian.rt.com/russia/article/1 651 525-bogorodica-prazdnik-vladimirskaya-ikona-istoriya