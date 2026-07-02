Святитель Иоанн не хотел быть епископом. Даже как аргумент привел свое косноязычие, а епископу нужно говорить речи и проповеди. Но ему ответили, что и Моисей был косноязычным и ничего

Екатерина ЗАГУЛЯЕВА, Степан АБРИКОСОВ, редактор Ирина ЛУХМАНОВА

Святитель Иоанн Шанхайский (1896−1966) — наш современник

Святость дорого обходится человеку. Святой отдает себя Богу целиком: со всеми своими мыслями, чувствами, желаниями, действиями. Он ничего не оставляет для себя, потому что сам хочет иметь только Божие.

Святитель Иоанн Шанхайский (1896−1966) — наш современник. Никаким «величественным обликом убеленного сединами старца» он не обладал: маленький, некрасивый, с дефектом речи, часто в мятой рясе и босой. Некоторым из окружавших его людей бывало даже неловко за «такого епископа», ведь служил епископ в крупных городах: Шанхае, Париже, Брюсселе, Сан-Франциско.

Он часто ходил босиком, и однажды от начальства поступил приказ: носить ботинки. Епископ носил их, перекинув с завязанными шнурками через плечо. Пришел новый приказ: «надеть на ноги», епископ был послушным и надел.

Святитель Иоанн много летал на самолетах, ведь его паства была рассеяна по всему миру. На фото святитель Иоанн в Сан-Франциско. 1962 год

Монашеский постриг святитель Иоанн принял в 30 лет. С тех пор молитва — общение с Богом и святыми — становится для него большей реальностью, чем все дела, заботы и переживания земной жизни.

В молитве святитель искал воли Божией, с которой сверял все свои действия. Молитва как живая связь с Богом и святыми была источником чудес святителя Иоанна: святитель молился — Бог его слышал.

Краткая биография святителя Иоанна Шанхайского

Молитва как дыхание

Со всего мира святителю Иоанну шли письма с просьбами помолиться, иногда в них вкладывали записки. Многие из них сохранились в архиве Западно-Американской епархии в Сан-Франциско

«Все мы становимся на молитву, а владыке Иоанну на нее становиться не нужно: он всегда в ней пребывает..» — говорил о святителе один из его духовных детей, иеромонах Мефодий.

Чтобы так молиться — дать место духу, — надо стеснить плоть, в этом смысл любой аскетики. Со времени монашеского пострига святитель Иоанн никогда не ложился в кровать, спал сидя и лишь несколько часов, отводя ночь для молитвы. Ел, часто смешивая все блюда — суп, гарнир, компот, чтобы земная пища не казалась удовольствием.

Что такое святость

Первым местом епископского служения святителя Иоанна стал Китай

С епископством в 38 лет (1936) святитель не изменил аскетической практики, хотя очень изменилась жизнь: никакого уединения, всегда рядом люди, их просьбы, их распри.

Нередко монахи, например, святой Сергий Радонежский, которому предлагали стать епископом, решительно отказывались, боясь гордости, боясь, что это нарушит их молитвенную жизнь, часто с большим трудом выстраиваемую. Ведь епископ — это все равно что большой начальник, администратор, которому надо все время решать вопросы с людьми.

Святитель Иоанн тоже не хотел быть епископом. Даже как аргумент привел свое косноязычие, а епископу нужно говорить речи и проповеди. Но ему ответили, что и Моисей был косноязычным, и ничего.

Святитель Иоанн воспринял епископство как церковное послушание. Кроме того, он очень верил и чтил своего духовного наставника — митрополита Антония Храповицкого, благословившего его принять сан. Сам митр. Антоний так отзывался о своем ученике: «Этот маленький и слабый человек, почти ребенок с виду, является каким-то чудом аскетической стойкости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления..»

Фотографии святителя в притворе храма свт. Тихона Задонского, где он ежедневно совершал литургию

Когда святитель Иоанн стал епископом, замечали, что он порой юродствует: странно выглядит, ведет себя «не по правилам» и свои странности никак не объясняет. Некоторых это раздражало — епископам не положено, он же не пустынник какой, на него люди смотрят!

Но для святителя Иоанна, который знал, чего хочет от него Бог, было не так важно, как смотрят на него люди. Его некоторые действия были юродством Христа ради — когда правда Христова важнее всех правд, обычаев и понятий человеческих.

«Святителя часто критиковали за нарушения принятого порядка вещей. Он опаздывал на службы (не по личным мотивам, а задерживаясь у больных или умирающих) и не разрешал начинать без себя, а когда служил — богослужения бывали очень долгими. Он имел обыкновения показываться в разных местах без предупреждения и в неожиданное время; часто посещал больницы ночью. Временами его суждения казались противоречащими здравому смыслу, а действия — странными, и он не объяснял их», — писал о нем о. Серафим Роуз, знавший его с юности.

— Святитель не был непогрешим, он бывал неправ и без колебаний признавал это, когда обнаруживал. Но обычно он все же бывал прав, а кажущаяся странность некоторых поступков и суждений впоследствии обнаруживала глубокий духовный смысл. Жизнь святителя Иоанна в основе своей была прежде всего духовной, и если это нарушало заведенный порядок вещей, то лишь для того, чтобы заставить людей очнуться от духовной спячки".

Панихида на улице

Святитель Иоанн не стирал и не гладил свой подрясник, не расчесывал волосы и бороду, чем вызывал смущение тех, кто с ним встречался. Справа — святитель Иоанн в Сан-Франциско. На фотографии видно, что ботинки он надел на босу ногу

«Однажды, когда владыка был в Марселе, он решил отслужить панихиду на месте убийства сербского короля Александра. Никто из клира из ложного стыда не захотел служить с ним. И действительно, виданное ли дело — служить посреди улицы! Владыка пошел один. Жители Марселя были ошарашены появлением священнослужителя в необычных одеждах, с длинными волосами и босого, расхаживающего с чемоданом и метлой посреди улицы. Когда владыка вычистил метлой небольшую часть тротуара, он достал из чемодана кадильницу, возжег ее и начал служить панихиду», — так вспоминала святителя Иоанна одна из его духовных дочерей.

«Нельзя сказать, что владыка запомнился всем как деятельный администратор, — рассказывает протоиерей Петр Перекрестов, автор книги о святителе «Владыка Иоанн — святитель Русского зарубежья», — хотя святитель Иоанн построил несколько храмов, открыл приют, сестричество, занимался с молодежью и очень много помогал своей пастве по всему миру. Но главное, за что его любят и почитают, — он был настоящим монахом, верным Богу.

Он постоянно молился, ежедневно служил божественную литургию (мало кто выдерживал такой ритм, поэтому часто владыка служил один — сам читал и пел всю службу), причащался каждый день, строго постился — ел только один раз поздно вечером, а Великим и Рождественским постом вкушал только просфоры".

«Чтобы его не хвалили — вот, дескать, не спит, служит ежедневно, святой почти, — владыка юродствовал, — считает отец Петр, — он часто опаздывал на час и больше, ходил босиком и в мятой одежде».

Но во всем, что касалось службы, владыка был очень строг к себе и к остальным. Он никогда не разговаривал в алтаре и после службы оставался в нем на несколько часов, а как-то заметил: «Как трудно оторваться от молитвы и перейти к земному!»

Святитель слышал даже невысказанные просьбы

Протоиерей Петр Перекрестов, автор книги «Владыка Иоанн — святитель Русского зарубежья», собирает воспоминания и фотографии у прихожан собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско, знавших святителя Иоанна лично

Вспоминает госпожа Лью, одна из духовных дочерей святителя: «В Сан-Франциско мой муж попал в автокатастрофу. В это время у владыки уже было много неприятностей. Зная силу его молитв, я подумала: «Если бы пригласить владыку к мужу, муж бы поправился», но я боялась это сделать из-за занятости владыки. И вдруг владыка приходит к нам сам, в сопровождении некоего господина, который его привез. Он пробыл всего пять минут, но я верила — мужу станет легче. И действительно, после этого посещения владыки муж стал поправляться.

Позже я встретила человека, привезшего к нам владыку, и тот рассказал, что он вез владыку в аэропорт, как вдруг владыка говорит ему: «Едем сейчас к Л.». Тот возразил, что они опоздают на аэроплан и что сию минуту повернуть он не может. Тогда владыка сказал: «Вы можете взять на себя жизнь человека?» Делать было нечего, и он повез владыку к нам. На аэроплан, однако, владыка не опоздал, потому что задержали рейс ради владыки".

Нечасто появляется святой, в одном лице сочетающий такие разные служения, как епископство, юродство, чудотворение и крайний аскетизм. Апостол Павел писал о дарах Святого Духа: «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, кому-то вера, кому-то дары исцелений, кому-то чудотворения, кому-то пророчество, кому-то различение духов, кому-то разные языки, а кому-то истолкование языков».

Мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско — визитная карточка города — находится совсем рядом с собором Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

У святителя Иоанна Шанхайского были все эти дары, включая и «разные языки» (он служил литургию и по-гречески, и по-французски, и по-голландски, и по-арабски, и по-китайски, по-английски, и по-церковнославянски). Святитель был редким аскетом и любящим пастырем, богословом, миссионером и апостолом, защитником сирот и целителем.

Все это Бог дал святителю Иоанну потому, что тот стяжал главный дар — дар любви, без которого не имеют силы и цены никакие, самые великие уменья человека.

Святитель Николай (Велимирович), бывший во времена пребывания святителя Иоанна в Югославии правящим епископом в Охридской и Жичской епархии, говорил о нем: «Хотите увидеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну!» А отцу Иоанну было в то время тридцать с небольшим лет.

Святитель у себя дома

Фотография святителя Иоанна Шанхайского в своем кабинете в Сан-Франциско

Вспоминает духовная дочь святителя Е. Черткова: «Я несколько раз ходила навещать владыку, когда он жил в Кадетском корпусе под Парижем. У него была маленькая келия на верхнем этаже. В келии находились стол, кресло и несколько стульев, а в углу — иконы и аналой с книгами. Кровати в келии не было, потому что владыка не ложился спать, а молился, опираясь на высокую палку с перекладиной наверху. Иногда он молился на коленях; вероятно, когда клал поклоны, то немного засыпал в таком положении, на полу. Иногда во время нашего разговора, мне казалось, что он дремлет. Но когда я останавливалась, он сразу говорил: «Продолжайте, я слушаю».

Когда он не служил, а находился дома, то обычно ходил босиком (для умерщвления плоти) — даже в самые сильные морозы. Бывало, идет босиком в мороз по каменистой дороге из корпуса до храма, который находился у ворот, а корпус стоял внутри парка, на горке. Однажды он повредил себе ногу; доктора не могли вылечить ее, и была опасность заражения крови. Пришлось положить владыку в госпиталь, но он отказывался лечь в кровать. Однако по настоянию начальства владыка в конце концов покорился и лег в постель, но подложил под себя сапог, чтобы было неудобно лежать. Сестры госпиталя, француженки, говорили: «Вы привезли к нам святого!» К нему каждое утро приезжал священник, служил литургию, и владыка причащался".

Для милосердия святых нет ни эллина, ни иудея

Святитель Иоанн сам ежедневно навещал больных и требовал того же от своих священнослужителей. Об этом они должны были писать ему отчеты. Справа — Блокнот святителя Иоанна, где он записывал мысли и понравившиеся ему цитаты из прочитанных книг

Святитель Иоанн откликался на просьбы о помощи независимо от веры и национальности человека. Об этом знали и звали к тяжело больному, будь он католик, протестант, православный или кто другой, потому что, когда святитель Иоанн молился, Бог был милостив.

Вспоминает духовная дочь святителя: «В парижском госпитале лежала больная женщина по имени Александра, и владыке Иоанну сказали о ней. Он передал записку, что приедет и причастит ее. Лежа в общей палате, где было примерно 40−50 человек, она чувствовала неловкость перед французскими дамами, что ее посетит православный епископ, одетый в невероятно поношенную одежду и к тому же босой.

Когда он преподал ей Святые Дары, француженка на ближайшей койке сказала ей: «Какая вы счастливая, что имеете такого духовника. Моя сестра живет в Версале, и когда ее дети заболевают, она выгоняет их на улицу, по которой обычно ходит епископ Иоанн, и просит его благословить их. После получения благословения дети немедленно поправляются. Мы зовем его святым».

А в одной из католических церквей Парижа местный священник говорил своим прихожанам: «Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня по улицам Парижа ходит святой Иоанн Босой».

Владыка и дети

Дети из приюта святителя Тихона Задонского в Шанхае

В Шанхае, куда святитель Иоанн был направлен в 1934 году из Белграда, проживало около 20 000 русских (всего в Китае около 120 000), составлявших самую многочисленную группу иностранцев в городе. Епископ Иоанн обнаружил на улицах города огромное количество бездомных сирот. В марте 1943 года китайские власти издали указ о мобилизации женщин. Это стало еще одной причиной появления на улицах Шанхая огромного числа детей, оставшихся без родителей. Для таких детей и создал святитель Иоанн сиротский приют. Нередко святитель сам собирал больных и голодающих детей с улиц шанхайских трущоб.

Приют просуществовал с 1935 по 1951 год, когда святитель перебрался со всей своей паствой (и с оставшимися приютскими детьми) в Америку. За все время существования приюта его воспитанниками были более 3500 сирот — и русских, и китайцев.

Во время японской оккупации Китая в приюте часто не было продуктов. Тогда святитель молился, и вскоре приезжали неизвестные люди и привозили необходимое.

Чтобы защищать русских перед японскими властями, святитель объявил себя временным главой русской колонии. Не обращая внимания на стрельбу, ходил по улицам, чтобы навестить больного или умирающего. Японские офицеры узнавали владыку и, поражаясь его твердости и мужеству, нередко сами пропускали его.

«В чем вы больше всего нуждаетесь?»

В русских газетах, которые издавались в Шанхае, публиковались приглашения на благотворительные мероприятия и отчеты об их проведении

Однажды во время войны кормить приютян, которых набралось уже более 90 человек, было нечем, а владыка продолжал приводить новых детей. Персонал негодовал, и как-то вечером Мария Шахматова, казначей приюта, обвинила владыку Иоанна в том, что, приводя новых детей, он заставляет голодать остальных. Тогда владыка спросил: в чем она больше всего нуждается? Мария Александровна с обидой ответила, что вовсе нет никакой еды, но на худой конец нужна овсянка, чтобы накормить детей утром. Владыка посмотрел на нее печально и, поднявшись к себе, начал молиться и бить поклоны, причем так усердно и громко, что даже соседи стали жаловаться.

Утром Марию Александровну разбудил звонок в дверь, незнакомый мужчина, на вид англичанин, представился сотрудником какой-то зерновой компании и сообщил, что у них остались лишние запасы овсяной крупы и он хотел бы отдать их приютским детям. В дом начали заносить мешки с овсянкой, а владыка у себя продолжал молитву, теперь уже благодарственную.

Фандрайзинг святителя Иоанна

Сбором средств на существование приюта занимался специально созданный святителем Иоанном дамский комитет, а также Общество друзей приюта. О своей деятельности они рассказывали через прессу. Через газеты находились и включались в работу новые помощники, благотворители, даже усыновители сирот. Причем редакции нередко выполняли функции пунктов сбора пожертвований, а журналисты не только освещали события, но и принимали активное участие в подготовке благотворительных акций по сбору средств.

Газеты того времени были бумажной версией современных социальных сетей в интернете. Утро в Шанхае начиналось с просмотра «новостной ленты»: кто, что, кому интересного сказал, ответил, доложил, предложил.

Новые способы сбора средств придумывались за чаем, причем сразу с представителями прессы. Результаты этих встреч тут же публиковались в газетах: «Общество состоит из восьми дам и двух газетных репортеров. Расположившись за чайным столом, общество обсуждает вопрос о том, в какой форме нужно теперь обращаться к общественности, чтобы „раскачать“ ее на новые пожертвования, которые так необходимы опекаемому собравшимися дамами приюту свт. Тихона Задонского».

Дамский комитет несколько раз в году проводил в пользу приюта балы-ярмарки. Иногда вход на мероприятия был платным, иногда бесплатным, тогда пожертвования принимались в кружку. Приглашались музыканты, танцовщики, эстрадные исполнители — в те годы в Шанхае проживало много творческих людей, например известный поэт и певец Александр Вертинский.

На вечерах всегда проходили лотереи и аукционы. Ценные призы жертвовали сами гости. Кроме благотворительных акций (балов, аукционов, лотерей, концертов) для высшего общества проходили мероприятия и для простых людей, сборы от которых шли на социальные проекты святителя Иоанна Шанхайского, — например, благотворительные футбольные матчи.

Повелитель тайфунов

Святитель Иоанн с прихожанами перед входом в палаточный храм на острове Тубабао

С приходом к власти коммунистов русские из Китая бежали на Филиппинские острова. В 1949 году 5000 беженцев находились на острове Тубабао. Владыка ежедневно обходил остров и своими молитвами и крестным знамением ограждал остров от сезонных тайфунов. Когда русские высказывали опасения при первых признаках приближающегося тайфуна, сами филиппинцы оставались совершенно спокойными, говоря: «Пока ваш святой человек обходит наш остров, ничего со всеми нами не случится».

Письмо святителя Иоанна Шанхайского президентам и высшим лицам разных стран с просьбой об убежище для русских беженцев

И действительно: как только последняя партия русских беженцев была вывезена, на остров налетел сильнейший тайфун и почти полностью разрушил все его строения.

Многим русским беженцам, временно находящимся на Филиппинских островах и живущим в тяжелейших условиях, в непривычно жарком климате, не давали визы в США. Святитель Иоанн выехал в Вашингтон, чтобы хлопотать об этом. В результате его ходатайства Американский конгресс изменил закон о русских беженцах и русские могли выехать в США. Часть русских беженцев уехала в Аргентину и Австралию.

Святой на скамье подсудимых

Кафедральный («Новый») собор в Сан-Франциско в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

В 1962 году святителя Иоанна переводят в Сан-Франциско в ответ на настойчивые просьбы тысяч русских местных прихожан, хорошо знавших его еще по Шанхаю: строительство кафедрального собора в Сан-Франциско было приостановлено из-за разногласий в приходе. Святитель разобрал дело, нашел беспорядок в финансах и отчетной документации и призвал должников к ответу. Должники послали жалобы в Синод.

В Синоде этими жалобами как удобным поводом воспользовались недоброжелатели святителя: они подняли вопрос о «незаконности» его назначения на кафедру в Сан-Франциско и отзыве. В Синоде у святителя было немало тех, кто презирал «гугнивого» и «причудливого» епископа как «недостаточно тонкого богослова» или «плохого администратора».

Недоброжелатели боялись главного: живой святой-чудотворец, приехавший на ведущую кафедру самой значимой епархии Русской Зарубежной Церкви, являлся самой реальной кандидатурой на место уже очень больного первоиерарха. Деятельность недоброжелателей принесла свои плоды. Русская община в Сан-Франциско пришла в смятение от «партийной борьбы». На приходских собраниях святителя и его сторонников сопровождали крики и оскорбления. Среди гонителей святителя были даже те, кого он исцелил от рака и других тяжелых болезней.

Некоторые женщины ругали святителя и даже плевали на него. Одна женщина после с ужасом вспоминала, как ее мать, подбежав, плюнула святителю в лицо — сразу после богослужения. Но некоторые из почитателей святителя открыто заступались за него. Например, игуменья Ариадна громко, с посохом в руках обличила в соборе тех, кто оскорблял живого святого.

Перед установкой крестов на Новый собор в Сан-Франциско, который был построен и открыт благодаря владыке. Собор был освящен в 1965 году, епископ Иоанн успел немного в нем послужить до своей кончины в 1966 году. (На фото — святитель Иоанн стоит третий слева)

9 июля 1962 года в San Franсisco Examiner на первой полосе появилось сообщение о суде над русским архиепископом вместе с его фотографиями в зале суда. Процесс длился четыре дня. Рядом с владыкой в суде были и самые близкие его друзья: архиереи Савва Эдмонтский, Леонтий Чилийский, Нектарий Сиэтлский, игуменья Ариадна. Регулярно приходил о. Серафим Роуз (тогда ученик святителя Евгений Роуз).

Судья, католик Э. О’Дэй, не мог скрыть своих симпатий к святителю Иоанну и разрешил ему — впервые в истории Сан-Франциско — произносить молитву перед началом каждой сессии.

Дело по обвинению святителя Иоанна, как совершенно несостоятельное, было прекращено, и святитель признан свободным ото всех обвинений в денежной коррупции. В Синоде также вынуждены были признать, после личного визита первоиерарха Зарубежной Церкви митрополита Анастасия в Сан-Франциско, статус святителя Иоанна как постоянного иерарха Сан-Франциско и Западной Америки.

Сами противники святителя понимали абсурдность своих юридических претензий. Их главной целью было морально уничтожить святителя. В те дни святитель Иоанн писал своим духовным детям: «Если вы услышите, что я умер, знайте, что меня убили».

Но святитель, хорошо знавший законы духовной жизни, никого не осуждал. Когда его спросили, кто был виноват в этой смуте, он ответил: «Дьявол».

В конце жизни на святителе Иоанне исполнялась последняя из евангельских заповедей блаженств: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня».

Но это, конечно, не снимало личной ответственности противников святого за свою долю злобы и зависти по отношению к нему. Некоторые из них перед смертью покаялись у самого святителя, получив полное прощение и отпущение греха.

«Слышу — чей-то плач»

Святитель Иоанн очень любил молиться об усопших. На кладбище в Сан-Франциско

Хотя правда восторжествовала, последние годы святителя Иоанна были наполнены горечью клеветы и преследований. Одна из его духовных дочерей вспоминала: «Блаженный Иоанн никогда не жаловался, хотя у него было так много треволнений. Однажды мне довелось прийти в храм перед службой. Слышу — чей-то плач. Удивленная, я тихо поднялась по ступенькам и убедилась, что звуки исходят из алтаря. Боковая дверь была приоткрыта, и я заглянула. К моему изумлению, я увидела голые пятки блаженного Иоанна у престола. Он стоял на коленях, склонив голову на руки, и горько плакал! Я быстро отошла. Невозможно было смотреть на это».

Последние годы

В день кончины — 2 июля 1966 года он отслужил божественную литургию и после службы молился в алтаре еще три часа. Умер святитель несколькими часами позже в своей комнате, молясь перед чудотворной иконой Знамения Божией Матери, без предварительных признаков какой-либо болезни.

Шесть дней лежал святитель в гробу, его тело не бальзамировали, но, несмотря на жару, никакого запаха тления не ощущалось. Тело ежедневно наблюдали чиновники из похоронного бюро Сан-Франциско, но никаких изменений не находили.

Мэрия Сан-Франциско сделала исключение, разрешив похоронить святителя, несмотря на санитарный запрет, в черте города, в усыпальнице кафедрального собора в честь образа Божией Матери «Всех скорбящих Радость», который святитель строил и в котором служил.

В 1993 году специальная комиссия по прославлению владыки Иоанна, открыв его мощи, обнаружила их нетленными. А в 1994 году святитель Иоанн Шанхайский был канонизирован.

Как я обретал мощи

Прославление святителя Иоанна Шанхайского и сан-францисского чудотворца

Прот. Петр Перекрестов, священник кафедрального собора в честь иконы Божий Матери «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско, участвовавший в открытии мощей святителя Иоанна Шанхайского: «Люди начали приходить ко гробу владыки Иоанна, как к блаженной Ксении Петербургской, еще до прославления. Сначала они молились просто за владыку, а потом стали обращаться в молитве к нему самому, оставлять записки. И было очень много чудес. Я бы сказал, что почитание свт. Иоанна и его прославление шло снизу, от людей. Сравнительно скоро был поставлен вопрос о его канонизации, а в Сан-Франциско решено открывать мощи.

Наверное, большинство из нас никогда не открывали гробы. А я был еще молодой священник и, откровенно говоря, не большой поклонник покойников. Часов в 9 вечера мы во главе с епископом Антонием (Медведевым) спустились вниз в усыпальницу и начали служить панихиду. Гроб все время находился в бетонном саркофаге.

Более 25 лет ключ от крышки гроба хранил один иеромонах. Он подошел, торжественно вставил ключ, но крышка не открылась. Она проржавела, и замок не работал. Тогда за дело взялся наш протодьякон — русский богатырь, он весил 170 кг — и попытался открыть крышку ломом. Но владыке Антонию не понравилось, что совершалось насилие — неблагоговейно силой вскрывать мощи. Он остановил отца протодьякона, перекрестился, закрыл глаза и начал читать 50-й псалом, а потом взял крышку и легко ее открыл.

Мы увидели облачение свт. Иоанна. Первоначально оно было белое, но стало зеленым. Вероятно, покрылось плесенью. Мы дотронулись до облачения и оно рассыпалось в руках, потому что истлело.

Когда хоронят священника — его лицо покрывается богослужебным воздухом, которым обычно во время литургии покрывается Чаша и Дискос. Таким воздухом было покрыто и лицо святителя Иоанна. Владыка Антоний перекрестился и приподнял его. И я познакомился с владыкой Иоанном, впервые его увидел. Его лицо и все его тело полностью сохранилось, было нетленно — это были мощи.

Владыка Антоний назначил меня фотографом. В 1993 году я фотографировал на пленку, и она у меня в фотоаппарате кончилась. Я побежал домой, прихожу — свет везде горит, как на Пасху. Время было — полночь, матушка ждала меня. Я поднялся в квартиру и закричал: «Нетленны! Нетленны!» Схватил пленку и побежал обратно, а она стала звонить другим — сообщать нашу радость.

Когда я вернулся вниз, в усыпальницу принесли больного мальчика — сына священника нашей епархии. Владыка Антоний благословил, чтобы его принесли на руках, и мальчик исцелился. Сейчас этот парень совершенно здоров, на полметра меня выше, играет в регби. Для мощей владыки был заранее приготовлен деревянный гроб, мы переложили в него мощи, закрыли гроб и разошлись, славя Господа.

Спустя несколько месяцев, когда материалы к прославлению владыки уже были собраны, мы снова открывали мощи, для того чтобы омыть владыку и переоблачить. Мы переоблачили его в новые одежды и оставили в усыпальнице до 1994 года, когда в день кончины свт. Иоанна было совершено его прославление.

В 1994 году, всего через 28 лет после смерти — уникально короткий срок во всей истории Православной Церкви — святитель Иоанн Шанхайский был канонизирован — так очевидна была и при жизни его святость.

Фотографии из архива протоиерея Петра Перекрестова

https://www.miloserdie.ru/article/zhivoj-svyatoj/