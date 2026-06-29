«Право человека на жизнь и достоинство с момента зачатия до естественной смерти и посмертное уважение: проблемы, пути решения, правовой аспект»

Выступление иерея Федора Лукьянова на сессии ПМЮФ «Право человека на жизнь и достоинство с момента зачатия до естественной смерти и посмертное уважение: проблемы, пути решения, правовой аспект» (25 июня 2026 года)

Главное:

1. О директивах Третьего рейха и современной пропаганде

Из архивов Третьего Рейха: для сокращения населения на Востоке предлагалось внушать мысль о вреде иметь много детей, говорить об опасности родов для здоровья женщины, не ограничивать аборты и не считать их нарушением врачебной этики.

«Такое ощущение, что сегодня кто-то по какой-то странной, вопиющей ошибке продолжает реализацию этой директивы в отношении нашего народа».

2. О трёх защитных бастионах общества

Защитная система общества — это три бастиона: государство, семья и личность. Это иммунная система, заложенная Господом. Прежде всего это наша внутренняя Конституция — нравственный закон, из которого проистекают все правовые системы.

«Игнорировать, что человек — нравственное существо, было бы нарушением объективной научной истины».

3. О статусе ребёнка до рождения

Наше право косвенно признаёт статус ребёнка до рождения (преступления в отношении беременных, наследование зачатым), но нет уголовной ответственности за причинение вреда или смерти ребёнку в утробе. Тонкая перегородка — внутри он человек, снаружи он человек. Ничем не отличается.

«Никакой нет уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти ребёнку, находящемуся в состоянии внутриутробного развития».

4. О легализации зла и эвтаназии

Легализация одного зла неизбежно ведёт к легализации другого. В Бельгии есть эвтаназия детей. В Нидерландах — принудительная эвтаназия ребёнка. Программа Т-4 допускала эвтаназию экономически несостоятельных членов общества. Сколько многодетных семей в кредитах?

«Не заложена ли здесь правовая мина?»

5. О новой форме фашизма — трансгуманизме

Нам подаётся тот же фашизм, но в трансгуманистической упаковке: создать человека без Бога, легализовать пороки, а не преодолеть их. В СССР при бесплодии предлагали пожить целомудренно — восстанавливалась естественная способность. Сегодня лечение бесплодия разрушено коммерческой системой ВРТ.

«Сегодня лечение бесплодия разрушено системой вспомогательных репродуктивных технологий, которая коммерциализирована и пролоббирована на высоком уровне».

6. Об ЭКО как демографическом инструменте

ЭКО подаётся как демографический инструмент. Но сравните затраты и эффект — он мизерный. Церковь против постмортального ЭКО: зачатие человека происходит живыми людьми.

«Зачатие человека происходит живыми людьми. Когда происходят такие вещи, мы можем ожидать духовных последствий».

7. О предложениях Патриаршей комиссии

Установить государственный контроль за хранением эмбрионов. Запретить вывоз репродуктивных тканей за рубеж, который используется для торговли эмбрионами. Ввести статус ребёнка-пациента до рождения в ФЗ об охране здоровья. Ввести госконтроль за сферой ВРТ — частная среда способствует злоупотреблениям.

«Суррогатное материнство было каналом вывоза детей в однополые пары и для детской трансплантологии».

8. О главном выборе

«Господь говорит: „Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь“. Чтобы жил ты и потомство твоё».

https://pk-semya.ru/novosti/item/11 445-pravo-cheloveka-na-zhizn-i-dostoinstvo-s-momenta-zachatiya-do-estestvennoj-smerti-i-posmertnoe-uvazhenie-problemy-puti-resheniya-pravovoj-aspekt.html