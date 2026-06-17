Пожар в лавре — горе для верующих, но не для Зеленского

Любой православный человек может воспринимать пожар в Киево-Печерской лавре только с глубочайшей скорбью. Лавра известна как один из важнейших центров мирового православия, с ней связана история обретения веры всеми восточнославянскими народами. Святых, которые подвизались в этом монастыре, почитают по всему православному миру — и особенно в России. Эта трагедия только подчеркивает трагичность текущего противостояния.

Минобороны России заявило, что пожар вызван неисправной зенитной ракетой «Патриот» производства США, выпущенной с украинской стороны. На это указывает и характер повреждений храма.

Пожар можно считать одной из прискорбных случайностей войны, которых никто не хотел и не планировал. Однако когда они происходят, немедленно подхватываются пропагандой — цель которой, как правило, затянуть, обострить и расширить конфликт. И Владимир Зеленский, естественно, не упустил случая обвинить Россию в ударе по лавре. Да, повреждение лавры — большое горе для православных христиан и на Украине, и в России, но трудно поверить в искреннюю печаль Зеленского.

Он тот политический деятель, который последовательно делал все, чтобы лавра перестала быть духовным центром.

1 декабря 2022 года он ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности религиозных организаций, как утверждалось, «аффилированных с РФ». Он «поручил проверить правовые основания использования УПЦ имущества в лавре», что стало отправной точкой для всех последующих действий.

10 марта 2023 года министерство культуры Украины в одностороннем порядке расторгло договор аренды с монастырем Украинской православной церкви, обязав монахов покинуть территорию лавры до 29 марта.

Наместника лавры митрополита Павла отправили под домашний арест на 60 дней, а СБУ объявила ему подозрение. Верующих, которые оставались в помещениях лавры, взяли в осаду, препятствуя передавать им пищу — чтобы вынудить их уйти.

В августе 2023 года полиция, получив судебное решение, провела штурм корпусов лавры, срезая замки и опечатывая помещения. Давление на монастырь достигло предела, когда монахам заблокировали доступ ко всем храмам лавры.

17 февраля 2026 года в Нижней лавре были срезаны замки на дверях последних двух храмов, которые оставались в пользовании Украинской православной церкви, а лавра была превращена в «национальный заповедник».

В этих действиях не было никакой случайности — они были хорошо обдуманной, целенаправленной, долговременной кампанией по подавлению этого важнейшего духовного центра. Для того, чтобы воспринимать Зеленского — в какой бы то ни было степени — как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы.

Киево-Печерская лавра — древняя святыня, которая пережила и княжеские усобицы, и войны, и смену политических режимов. Она переживет и нынешнее тяжкое время. Неизбежно наступит день, когда в нее вернутся монахи, а храмы вновь наполнятся молящимися. История учит тому, что войны завершаются, правители уходят, а Церковь Христова остается — и останется до конца этого мира.

https://vz.ru/opinions/2026/6/15/1 427 384.html