Об итогах работы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, о ключевых достижениях в сфере защиты детей, о борьбе с абортами, о росте числа многодетных семей, а также о планах законодательно ограничить рекламу оккультных услуг и реформировать систему опеки рассказал в интервью ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

— Отец Федор, что Патриаршая комиссия делает в сфере защиты детей, какие инициативы уже реализованы, а какие считаете критически важными для внедрения в ближайший год?

— Защита достоинства жизни ребенка с момента зачатия — это магистральное направление деятельности Патриаршей комиссии. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уделяет этому первоочередное внимание. В нашей стране есть серьезный правовой пробел, потому что биология давно уже говорит, и она совершенно солидарна с Церковью, что ребенок с момента зачатия — это человек. На текущий момент уже 1402 частные клиники во всей Российской Федерации в добровольном порядке отказались от производства абортов. Это уже больше половины клиник, имеющих лицензию на аборт.

В 17 регионах РФ эта сфера полностью перешла под контроль государственных медицинских учреждений, где полностью выстроена система мер поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора. В 31 регионе более трети частных клиник отказались от абортов. Во всей России тема абортов перестала быть запретной, условно положительной, нормативной — она стала негативной. Мы считаем, что аборт — это национальное самоубийство. Нация, народ, который не спасает своих детей, который отправляет их на смерть, не может выжить. У нас один выход — отречься от этого зла, как мы отрекаемся от греха на исповеди, и вернуться к тому, что естественно для каждого народа: каждого ребенка принимать как благословение.

Настораживают официальные цифры по абортам — около 450 тыс. в год, хотя мы понимаем, что реальные цифры намного выше. Примерно столько же составляет миграционный прирост, даже больше — 568 тысяч. Господь говорит: если вы не хотите рожать, вот вам люди, для которых ребенок — дар Всевышнего. Мигранты занимают те места, которые должны были бы занимать русские дети, которых не родили наши мамы, папы, бабушки и дедушки. Нашему поколению сегодня нужно это наверстывать.

Вместе с Минздравом удалось ввести ограничение на доступ к медикаментозному аборту. К сожалению, не дали убрать его полностью, но дали возможность ввести препараты для медикаментозного аборта в перечень предметно-количественного учета — то есть учета как наркотических веществ. По итогам 2024 года в медучреждения их поступило на 33% меньше, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022-м.

— Как это связано с работой Патриаршей комиссии в регионах РФ?

— Параллельно идет работа с законодательной властью в регионах. 31 регион приняли в том или ином варианте законы о запрете склонения к аборту. Размеры штрафов в регионах за склонение женщины к аборту разнятся. Например, в Республике Крым штраф может достигать 500 тыс. рублей за нарушение со стороны юрлиц. В то же время есть и регионы, где склонение к абортам является правонарушением, но штраф за это пока не установлен. В ряде регионов приняты законы об охране материнства. Это комплекс мер поддержки. Например, соответствующий закон принят в Московской области.

— Какое самое большое, на ваш взгляд, достижение Патриаршей комиссии в сфере защиты детей за прошедшее время?

— Одним из больших достижений Патриаршей комиссии за последние годы я считаю запрет на торговлю детьми — речь о законе 2022 года, запрещающим иностранным гражданам и лицам без гражданства получать «услуги» суррогатных матерей в России. К сожалению, закон, который это допускал, существовал с 2011 года. В течение почти 10 лет Россия была источником обогащения и экспорта детей через частный бизнес и суррогатное материнство.

Изначально это подавалось как помощь бесплодным людям, хотя это не является помощью, потому что суррогатное материнство в любом его виде Церковь считает аморальным. Материнство не может делиться на биологическое и социальное. Матерям, которые вынашивают ребенка для других людей, объясняют, что в глаза нельзя смотреть этому ребенку, потому что установится эмоциональная связь. Это подрыв института материнства.

Нам удалось закрыть поток детей за рубеж. Более 10 тыс. младенцев вывозилось каждый год, а всего около 80 тыс. — в основном в однополые пары в Китай и на Филиппины, а оттуда в США и страны Европы. Все эти усилия увенчались успехом, потому что Церкви удалось объединить правоохранительные органы и законодателей. Это большое дело, и без личного участия Святейшего Патриарха оно было бы невозможно.

Благодаря участию Святейшего Патриарха в 2024 году был принят указ президента РФ № 702, который позволяет иностранным гражданам из государств с навязываемыми деструктивными неолиберальными установками оформить разрешение на временное проживание (РВП) в России в упрощенном порядке. Например, во Франции больше двух тысяч человек в очереди стоят на получение российского гражданства. Казалось бы, из благополучной европейской страны люди готовы на переезд ради того, чтобы не видеть у себя во дворе однополые пары.

Еще одно важнейшее достижение — наши законодатели приняли законы о запрете смены пола в нашей стране и о запрете усыновления детей в страны, где разрешены подобные операции. Это бизнес, который калечит молодых людей. Никакой смены пола не существует, человек остается генетически тем, кем он и был. Его просто калечат, лишают способности воспроизводить потомство, меняют внешние признаки. За рубежом уже целое движение девчонок и ребят, которые поняли, что это обман, но их подсадили на гормоны и сделали инвалидами, хотя это были здоровые молодые люди.

Мы не дали этой индустрии появиться в нашей стране. Накануне запрета уже была подготовлена бизнес-модель: крупные фармацевтические компании были готовы производить гормоны и подсаживать нашу молодежь, как в США, где около 3 млн людей постоянно должны покупать гормоны. Подумайте, какая это прибыль для этих нечестивых людей. Благодаря непреклонной позиции нашего Патриарха и законодателей удалось справиться с этой проблемой.

Серьезное достижение — это запрет международного движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено), которое является экстремистским и подрывным. Оно спонсируется теми, кто хотел бы сокращения населения мира и уничтожения семей как таковых. ЛГБТ разрушает ядро человеческой цивилизации, разрушает семью. Количество самоубийств в ЛГБТ-союзах зашкаливает. Это вызов природе человека и природе Божией.

Также был принят закон о запрете пропаганды превосходства бездетности — так называемого чайлдфри. Верховный суд также в 2025 году признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Это движение пропагандирует человеко- и детоненавистническую идеологию. Решение Верховного суда также направлено на защиту детей.

— А что касается мер поддержки семей?

— Много сделано и мер поддержки. Был введен Год семьи. Женщина теперь имеет возможность встать на учет по беременности и получать полтора МРОТ: один минимальный размер оплаты труда на нее и половинку на малыша. Также считаю большим достижением то, что чиновники наконец усвоили: борьба с бедностью и поддержка многодетных — это разные вещи. Нельзя связывать помощь многодетным с критериями нуждаемости. 60% многодетных имеют кредитные долги, это явно не богатые люди. В более чем 40 регионах РФ власти отвязали критерии нуждаемости от мер поддержки семей.

Кроме того, введены принципы прогрессивности: чем больше детей, тем выше поддержка. В 40 регионах с каждым ребенком степень поддержки увеличивается. Меры социальной поддержки должны распространяться на все семьи без исключения. Конечно, должна осуществляться и адресная поддержка незащищенных групп населения, таких как семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одинокие родители, но основу семейно-демографической политики государства должны составить меры поддержки семьи, основанные на принципе всеобщности и безусловности.

При всех проблемах, за последние пять лет количество многодетных семей увеличилось на 20%. Конечно, среди многодетных большинство — это люди верующие, которые всегда дают жизнь, согласно своим убеждениям открывают ребенку путь в этот мир. Многодетность — это благословение Божие. С каждым малышом ты становишься другим человеком, сердце расширяется, ты реализуешься как личность. Тезис «дети или карьера» — ложный. Дети и есть карьера, потому что с каждым ребенком мы получаем «апгрейд», совершенствуемся. Пока на Земле есть любовь, есть и мир человеческий. Единственный институт, который производит любовь, — это семья. С рождением первого малыша два эгоиста становятся любящими родителями. Кто нас принудительно учит быть человеком? Дети. Если мы детей не родим, мы всю жизнь останемся эгоистами.

Государству нужно принять меры по поддержке женщин в возрасте 25−39 лет как обладающих высоким потенциалом к многодетности. В ближайшие три года эта мера может привести к существенному приросту рождаемости и увеличению числа многодетных семей. Это может переломить ту негативную тенденцию, сложившуюся в сфере демографии в нашей стране. Для этого нужно подумать о внедрении внеипотечных форм предоставления жилья семьям с детьми (жилье по договору соцнайма, общежития для молодых семей), а также принять федеральный закон о поддержке многодетных семей — представителей коренного населения России.

Сегодня серьезной угрозой для роста многодетности является массовое закрытие роддомов. Это остаточное явление ущербного монетарного мышления, когда роддома воспринимаются как хозяйственные единицы, а не как стратегические объекты. Церковь призывает не закрывать роддома, а перепрофилировать их в центры защиты семьи, материнства и детства, оказывающие широкий спектр медицинской и социальной поддержки.

Закрытие роддомов в России — это варварство, которое бьет по матерям и новорожденным, особенно в сельской местности: сокращение родовспомогательных учреждений под видом «оптимизации» снижает доступность помощи там, где она нужна больше всего. Именно поэтому с 2016 года в сельской местности фиксируется самое большое количество медицинских осложнений при родах — там просто нет нормальной акушерской службы. Напомню: в январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли 9 новорожденных. Учреждение закрыли только после гибели детей, когда порог заболеваемости респираторной инфекцией был превышен. Все это ставит под сомнение «своевременность» принятия мер по «оптимизации» роддомов.

— Сегодня все чаще говорят о негативном влиянии цифровых технологий на отношения в семье. Что по этому поводу говорит Церковь?

— Цифровизация отношений привела к падению уровня счастья, росту одиночества и распаду браков. Если технология производит одиночество и тревожность — зачем она нам? Искусственный интеллект, о котором сейчас так много говорят, не умеет любить. Робот повторит алгоритм, но любви там не будет. Технология не решает вопроса поддержания и умножения любви в мире.

Современный интернет построен как кривое зеркало: алгоритм выводит в топ шоковую информацию, а хороший контент остается внизу. Это убивает психику детей. Государство работает над мерами по защите детей в цифровой среде, и каждый из нас должен поставить «заслон» цифровым технологиям, которые разрушают семейные отношения и психику детей.

— Расскажите о приоритетах вашей работы на ближайший год.

— Надеюсь, нам удастся наконец принять закон о приоритете кровной семьи при усыновлении ребенка. Если погибли родители, приоритет должен быть у бабушки, дедушки, дяди. А сегодня ребенка могут отправить в другой регион к абсолютно чужим людям. Сегодня опека — это фактически рынок детей, очень опасный. Коммерческая опека — западный проект. Если ты не усыновил ребенка, а взял под опеку, ты получаешь деньги. Если усыновил, дал фамилию — ничего не получаешь. Опекунство стимулируется финансово, чтобы ребенок как бы «оставался в аренде». Реформа опеки — одна из наших задач.

Еще важная задача в сфере защиты детей — запрет пропаганды оккультизма, магии, таро, колдовства. В странах СНГ колдунов запрещают, и они едут рекламироваться к нам. В 2024 году граждане России потратили на магов и экстрасенсов 2,4 трлн рублей, в то время как на продукты питания ушло 2 трлн. А нам говорят, что на детей «денег нет». В Госдуме уже девятая попытка принять закон о запрете рекламы оккультных услуг, и все безуспешно — такое ощущение, что над депутатами хорошо «поколдовали».

Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом и ограничить и саму эту деятельность — в Белоруссии это сделали еще в 2008 году, и ничего страшного не произошло. Мы будем биться за нашу Родину, за наше Отечество. У нас оно одно. Отступать мы не будем. С Божией помощью и по молитвам нашего Святейшего Патриарха.

Беседовал Михаил Климовский

https://tass.ru/interviews/27 732 743