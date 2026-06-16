Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II принял решение о бессрочном отстранении от служения митрополита Птолемаидского Пантелеимона после его ареста в Афинах в связи с сообщениями о «неодобающем поведении в общественном месте».

Как сообщают наши источники из Греции, 11 июня 2026 года, незадолго до 13:00 по местному времени, в Центр оперативного реагирования греческой полиции начала поступать серия тревожных звонков от жителей города. Очевидцы сообщали о присутствии в районе Петралона мужчины худощавого телосложения, с бородой, одетого в традиционную черную одежду и шляпу, который бесцельно перемещался по улицам с расстегнутыми брюками, целенаправленно демонстрируя прохожим свои гениталии.

Нарушитель совершал противоправные действия на протяжении почти двух часов. Мужчина целенаправленно приближался ко всем встречающимся людям, в том числе детям. При этом он не реагировал на словесные замечания, упреки, крики и возмущенную реакцию прохожих, продолжая свой маршрут и повторяя акты эксгибиционизма.

В ответ на многочисленные жалобы граждан на место происшествия оперативно прибыл наряд полицейского подразделения быстрого реагирования. Силовики обнаружили подозреваемого на месте преступления, зафиксировали факт правонарушения и произвели задержание. В момент ареста полицейские не располагали информацией о том, что перед ними находится не просто рядовой гражданин, а высокопоставленный священнослужитель Александрийского патриархата.

Задержанный был незамедлительно доставлен в местное отделение полиции для установления личности, допроса и проведения первоначальных следственных действий. Именно в ходе оформления протокола в полицейском участке задержанный мужчина раскрыл свою личность, заявив, что он является епископом Александрийского патриархата. Вскоре следственные органы подтвердили, что задержанным является митрополит Птолемаидский Пантелеимон (Арафимос). В отношении него было незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту посягательства на половую неприкосновенность и достоинство.

Находясь в отделении полиции Акрополя и осознавая тяжесть своего положения, митрополит Пантелеимон выдвинул ряд объяснений и оправданий своему поведению.

Он заявил, что на протяжении многих лет он ведет изнурительную внутреннюю борьбу с «плохими помыслами».

В качестве дополнительного оправдания своего присутствия в районе Петралона (вдали от своей обычной резиденции), митрополит заявил полицейским, что в настоящее время он проходит обучение в магистратуре престижного Университета Пантеон, и оказался в этом районе сугубо в связи с академическими нуждами. Кроме того, пытаясь объяснить свое бесцельное блуждание по улицам в течение двух часов, он сообщил полиции, что находился в состоянии глубокой растерянности и амнезии, так как забыл, где именно припарковал свой личный автомобиль.

Для полного понимания масштаба катастрофы необходимо проанализировать роль, которую играл митрополит Пантелеимон в рамках деятельности своей церкви.

Фундаментальный поворот в его судьбе произошел в 2006 году, когда он принял приглашение перейти в юрисдикцию Александрийского патриархата. Организаторские таланты епископа были быстро замечены, и он занял ключевые административные посты, включая должность архисекретаря Священного Синода. Эта должность сделала его де-факто главным операционным управляющим патриархата, ответственным за координацию между десятками епархий, переписку и документооборот патриархии на всем африканском континенте.

Настоящим триумфом карьеры иерарха стало десятилетнее служение (2012−2022) на кафедре Браззавиля и Габона в Центральной Африке. За эти годы митрополит Пантелеимон развернул грандиозную миссионерскую, гуманитарную и социальную деятельность. Он руководил строительством и освящением множества новых храмов, проводил массовые крещения местного населения, рукополагал африканских священников, создавал масштабные образовательные учреждения и приюты для сирот, основал первую православную радиостанцию в регионе и добился того, что Православная церковь получила статус официально признанной государством религии в Габоне. Кульминацией этого периода стало вручение ему в 2020 году президентом Республики Конго высшей государственной награды страны — звания Офицера Национального ордена заслуг.

В 2022 году патриарх Феодор II перевел иерарха поближе к патриаршей резиденции в Египте, назначив митрополитом Навкратидским, а в 2024 году — митрополитом Птолемаидским, при этом владыка Пантелеимон неизменно сохранял в своих руках нити управления всей Синодальной канцелярией в качестве Архисекретаря. Его образ неутомимого миссионера активно транслировался в публичное пространство; он был «звездой» православных социальных сетей, где регулярно публиковал тысячи фотографий с африканскими детьми, паствой и местными чиновниками. Как отмечают эксперты, именно этот безупречный публичный имидж сделал его последующее падение столь оглушительным и разрушительным для престижа Александрийского патриархата.

Впрочем, некоторые источники из Элладской церкви указывают, что арест в Афинах не был первым столкновением митрополита с законом по обвинениям сексуального характера. В биографии владыки Пантелеимона якобы наличествует долгие годы скрываемое «пятно на репутации», относящееся к периоду его блестящего, на первый взгляд, служения в Центральной Африке.

Уже в 2013 году, вскоре после его прибытия в Африку, в местной прессе Республики Конго начали циркулировать упорные слухи и публикации, прямо обвиняющие недавно назначенного епископа Пантелеимона в поведении, которое «нанесло ущерб сексуального характера молодежи». Ситуация достигла критической точки, когда появилась информация о его задержании полицией столицы Конго в компрометирующей ситуации в компании молодого местного жителя.

В 2015 году эти слухи материализовались в официальное уголовное преследование. Против митрополита были выдвинуты тяжелейшие обвинения по двум статьям: подделка документов и, что крайне важно в свете текущих событий, оскорбление общественной нравственности.

Митрополит предстал перед судом в Конго, однако местная судебная система в конечном итоге вынесла оправдательный приговор по всем пунктам обвинения. Владыка Пантелеимон покинул территорию страны в начале 2019 года, хотя формально сохранял титул митрополита Браззавильского до 2022 года. Вернувшись в Европу, он начал юридическую кампанию по очищению своего имени. В 2020 году суд в Афинах, рассматривая иск иерарха против изданий, распространявших информацию о конголезском скандале, постановил, что данные обвинения являлись злонамеренной клеветой.

Вплоть до 11 июня 2026 года конголезский инцидент рассматривался высшим руководством Александрийского патриархата, как классический пример гонений на успешного православного миссионера в Африке, ставшего жертвой локальных интриг, вымогательства или «происков конкурирующих конфессий». Юридическое оправдание в судах Конго и Греции дало патриарху Феодору II формальное право не только сохранить владыку Пантелеимона в рядах епископата, но и вознаградить его за «перенесенные страдания» орденами и повышением до митрополита Птолемаидского (с возвращением контроля над Священным синодом).

Однако арест в Афинах с поличным вновь поднимает на щит дело десятилетней давности. Вероятность того, что обвинения в «оскорблении общественной нравственности» в Браззавиле в 2015 году были полностью сфабрикованной клеветой, теперь выглядит, мягко говоря, не столь однозначной.

Более того, появляются доказательства того, что церковное руководство втайне осознавало масштаб проблемы еще до афинского взрыва. Источники указывают, что за несколько месяцев до инцидента в Петралоне иерарх уже «создал серьезные трудности, которые вынудили патриарха Феодора отстранить его от административных обязанностей и отправить обратно в Грецию».

Этот инсайд доказывает, что Синод и лично патриарх понимали крайнюю нестабильность епископа. Решение тихо перевести его из Африки в Грецию было классической попыткой кулуарного решения кризиса. Такой себе попыткой «спрятать проблему» подальше от африканской паствы.

Теперь поговорим о последствиях скандала в Афинах.

Источники уверены, что арест архисекретаря значительно ослабит Александрийский патриархат. В частности, по линии вопроса «противостояния с Русской Церковью» в Африке.

В этой ситуации «борьбы за умы и души африканцев» моральная безупречность и репутация александрийских иерархов на африканском континенте имеет первостепенное стратегическое значение. Тот факт, что епископ, который на протяжении десятилетия был главным «рекламным лицом» Александрийской церкви в Центральной Африке, оказался задержан полицией за публичный эксгибиционизм в присутствии несовершеннолетних, однозначно нанесет непоправимый удар по моральному авторитету патриархата. Прошлые оправдательные приговоры в Конго теперь будут дискредитированы. Не менее важно и то, что они будут переосмыслены местным африканским населением, которое станет более враждебно настроенным к греческому церковному присутствию.

Александрийской Церкви, считают источники, придется приложить колоссальные, возможно, даже многолетние усилия для восстановления доверия к своим гуманитарным, социальным и образовательным проектам на континенте (так как теперь любой контакт клириков с местной молодежью может рассматриваться сквозь призму соответствующих подозрений).

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