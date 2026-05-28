ОТ РЕДАКЦИИ РЛ. После взрыва в 1931 году Храма Христа Спасителя в Москве большевики планировали на его месте построить самое высокое здание в мире — «Дворец советов» высотой в 300 метров. Однако что-то пошло не так и новую Вавилонскую башню рядом с Московским Кремлем соорудить не удалось. Впрочем, то, что не удалось сделать большевикам, устроили нынешние городские власти Москвы, причём без всякого обсуждения и согласования с жителями столицы.

Теперь в Первопрестольной рядом с площадью Гагарина (5-й Донской проезд) фактически уже построена уродливая башня из стекла и бетона высотой 275 метров. Эта так называемая «доминанта» поглотила саму площадь Гагарина вместе с памятником первому космонавту, так называемые «Ворота Москвы» (дома 37 и 30) в стиле «сталинского ампира», древнейшие русские православные святыни — Донской, Даниловский и Новодевичий монастыри, да и все окрестности до Кремля включительно.

Этот «дроноотвод» прекрасно видно с Крымского моста, Бережковской набережной, да и с Кремлевского холма! То есть теперь нынешний руководитель нашего государства будет иметь возможность «любоваться» из окна своего служебного кабинета этим «новым Вавилоном». Но он-то ладно, его, возможно, всё устраивает. Однако, значительная часть москвичей просто в шоке от таких безвкусных строений и призывают дать по руками таким «строителям».

Ниже мы публикуем статью Максима Голышева, посвященную новому уродливому детищу московских чиновников. Шансов на то, что этот проект в итоге прикроют, практически нет, но, как говорится, надежда умирает последней.

Ни один район Москвы не критикуют так часто, как деловой центр «Москва-Сити». Его небезосновательно ругают за спорную архитектуру, разрушенный исторический силуэт столицы, транспортные проблемы и навязчивое присутствие в городском пейзаже. И хотя в последнее время небоскребы в Москве стали обыденностью, большинство из них все-таки не выше 40−50 этажей, тогда как сразу 10 башен «Москва-Сити» превзошли планку в 60(!) этажей. Но похоже, высотной гегемонии бизнес-квартала настал конец: в столице уже достраивают и вот-вот введут в эксплуатацию новый небоскреб, который рискует стать самым ненавистным зданием Москвы, и дело здесь не только в высоте.

Итак, встречайте: новый столичный ЖК под названием Файв Тауэрс, или Пять башен в переводе на русский. Вот только отметку пять баллов это высоченное здание заслуживает едва ли. Цитируя популярную среди учителей фразу, «пять в журнале, два в уме». Заявленная высота новостройки − 275 метров. Здание даже позиционируется как самое высокое в столице за пределами «Москва-Сити». А еще во всех рекламных проспектах заявляется, что расположено оно на Ленинском проспекте. Но хотя бы это, к счастью, не так: действительное местоположение нового небоскреба − 5-й Донской проезд. Должно быть, такой адрес выглядит не столь элитно и продается хуже, а потому и упоминают Ленинский проспект.

Впрочем, соседи у новой высотки и так хоть куда. С одной стороны от нее проходит Московское центральное кольцо (МЦК), с другой − Третье транспортное кольцо. Сразу за первым расположена одна из крупнейших столичных ТЭЦ, за вторым − Даниловское кладбище. Бонусом идут две психиатрические больницы, детская и взрослая, и огромный пустырь между ними. На фоне такого окружения склады, теплотрасса, автостоянки и гаражи, расположенные неподалеку, уже воспринимаются почти как благоустройство. Компания, что и говорить, подобралась незаурядная.

Однако, «радоваться» новому соседу предстоит отнюдь не только живущим в окрестностях станции метро «Ленинский проспект», а практически всем без исключения москвичам. Все дело в том, что ЖК Файв Тауэрс виден за много километров. Это вам не рядовой прямоугольный человейник, которыми год от года полнится российская столица, а огромное здание, буквально довлеющее над городом. Увы, с его появлением многие открыточные виды Москвы уже не будут прежними, и это не просто громкие слова. Так, на фотографии выше − вид с Крымского моста в сторону Парка Горького и Нескучного сада, ниже − с Бережковской набережной в сторону Новодевичьего монастыря.

Да что там, здание видно и с Садового кольца, и с Патриаршего моста, и даже с Манежной площади, то есть фактически от стен Кремля. Знаменитый Лахта-центр в Санкт-Петербурге, и тот не вторгается в городской пейзаж так бесцеремонно. Все-таки он расположен на далекой окраине Северной столицы, в то время как Файв Тауэрс находится лишь в пяти километрах от Красной площади. И здесь уместно провести аналогию с еще одним высотным сооружением в другой европейской столице. Согласно известной городской легенде, французский писатель Ги де Мопассан регулярно обедал в ресторане на Эйфелевой башне, объясняя это тем, что это единственное место в Париже, откуда не видно саму башню. Да, со временем Эйфелева башня стала символом Парижа, но вот в случае с московской башней в подобный сценарий верится с трудом. Так что самое время поинтересоваться, планируется ли в новой высотке ресторан.

Впрочем, перспектива заполняемости подобного заведения также весьма сомнительна. Ведь к самому зданию, даже несмотря на его расположение фактически на Третьем кольце, не так-то просто подъехать. Съезд с кольца на 5-й Донской проезд, к которому оно относится, отсутствует. До Ленинского проспекта, несмотря на близость по карте, тоже придется ехать несколько минут. Единственной «связью с внешним миром» является Канатчиковский проезд вдоль железнодорожных путей и дымящих труб ТЭЦ. Вот разве что в наличии живописных видов на Москву с верхних этажей высотки действительно можно не сомневаться. Главное, не смотреть вниз.

И здесь впору задаться вопросом, что за район окружает Файв Тауэрс и как он появился. А ведь место это крайне интересное, если не сказать уникальное в масштабах Москвы. В непосредственной близости от небоскреба расположено сразу несколько жилых зданий высотой от 2 до 5 этажей − невероятный контраст с 75-этажной высоткой. Все они относятся к бывшему рабочему поселку Московского станкостроительного завода имени Серго Орджоникидзе и строились после Великой Отечественной войны для рабочих и инженеров. И хотя сам завод был закрыт в 2007 году, теперь в бывших цехах размещены офисы, торговый центр и концертный зал, жилые дома так и остались стоять, образуя тихий и неприметный, почти что изолированный столичный микрорайон, так непохожий на остальную Москву.

Пару зданий, опасно примыкающих к строящемуся небоскребу, предварительно расселили, но остальные стоят нетронутыми. И, что совсем уж удивительно, остаются жилыми, будто никакие реновации над ними не властны. Не буду приукрашивать и говорить, что в бывшем рабочем поселке по сей день царит гармония и атмосфера добрососедства, слишком уж мало я там пробыл, чтобы делать такие выводы. Однако, именно там я впервые за долгое время увидел белье, развешанное сушиться на веревочке прямо посреди двора. В наше время такое уже и в провинции редкость, а в Москве так и вовсе днем с огнем не сыщешь.

Понятное дело, что минусы у этого района все те же, что и у ЖК Файв Тауэрс: территориальные, транспортные, экологические. Но слишком уж спокойным и уютным выглядит это место, что критиковать его язык не поворачивается. Удивительно, но сюда даже шум с Третьего кольца почти не доносится. В Москве из похожего на ум приходит разве что Курьяново со своими двухэтажными советскими домиками, но в остальном − за схожей атмосферой от столицы нужно отъехать по крайней мере километров на 50.

Но всему этому скоро может настать конец, и не исключено, что в обозримом будущем десяток оставшихся жилых зданий разделят участь тех двух, что были расселены перед началом строительства высотки. Собственно, само название нового ЖК в своем нынешнем виде прозрачно намекает на то, что башен должно быть пять. Правда, судя по опубликованной информации, строительство остальных башен пока окончательно не согласовано. Возможно, дальнейшая судьба проекта прояснится, когда появятся данные о продажах квартир в первой высотке, стоимость которых начинается ни много ни мало от 26 миллионов.

В итоге, на сегодняшний день строительство первого и пока что единственного небоскреба близится к завершению. Внешний вид здания? Здесь, конечно, на вкус и цвет… Но, как по мне, небоскреб максимально безликий. Где-нибудь в Дубае или Шанхае он, должно быть, затерялся бы среди десятков таких же. Да и на фоне высоток делового центра «Москва-Сити» тоже не слишком выбивался бы. Но построить такое в непосредственной близости от центра, посреди объектов столичной промышленности и транспортной инфраструктуры, да еще и вплотную к стареньким послевоенным зданиям − решение более чем спорное.

Появление нового небоскреба демонстрирует, что городской силуэт далеко не всегда складывается постепенно. Порой его переписывает одно-единственное здание, оказавшееся слишком высоким, слишком заметным или расположенным слишком не к месту. Возможно, через пару десятилетий москвичи, если и не полюбят Файв Тауэрс, то по крайней мере свыкнутся с ним. В конце концов, на другом конце площади Гагарина расположено небезызвестное Здание Президиума РАН («Золотые мозги»), тоже довольно спорное в архитектурном плане, но уже ставшее привычной деталью городского пейзажа Москвы. И на нем, кстати, в свое время тоже был ресторан с отличными видами. Так, может, очередное заведение общепита откроется в новой высотке, куда будут ходить в том числе и те, кто так и не сможет принять стремительно меняющийся облик столицы.

