Отгремели «торжества» по случаю 4-й годовщины «богодухновенного собора» в киевской Феофании. Что можно сказать? Несмотря на мощную информационную артподготовку к мероприятию, в том числе силами вечно гастролирующего «жизнерадостного дьяка», эффект получился обратным. Стало очевидно, что идеологи Феофании своими тезисами о «рецепции решений собора паствой УПЦ» пытаются не только и не столько убедить в этом ту самую паству, сколько самих себя. Спустя четыре года мы видим полный провал. Тупик. И как приговор впервые из уст самого Предстоятеля УПЦ звучит слово «отделение», синоним слова «раскол». Правда «это они от нас, а не мы от них», но сам факт того, что это слово прозвучало, знаменателен. Зафиксируем это. И попробуем разобраться в деталях.

Первое. Начнём с морального аспекта. С одной стороны, аргумент о том, что решения «собора» в Феофании продиктованы войной России против Украины кажутся вполне убедительными. Тут и ссылка на 6-ю заповедь, и вроде бы правильные слова про «каинов грех», если бы не одно но.

С момента своего избрания Предстоятелем УПЦ и до сего дня лично я не слышал от митрополита Онуфрия подобных слов в отношении жителей Донбасса, которых вроде как он считал и до сих пор считает своей паствой. Оппоненты парируют — «он не встал» (имеется ввиду нашумевший случай от 2015 года в ВР Украины, когда присутствовавший там митрополит Онуфрий остался сидеть, когда была объявлена минута молчания по «героям АТО»). Да, не встал. Но я не слышал из его уст ни тогда, ни потом в адрес властей Украины чего-либо из того, что он сейчас щедро адресует Путину и Патриарху Кириллу.

И ещё. До сих пор епархии на территории Крыма значатся на официальном сайте УПЦ в качестве украинских. Лично у меня вопрос: Ваше Блаженство! Вы за своё предстоятельство хоть раз посетили «свою паству» в Крыму? До 2022 года ведь никто не оспаривал принадлежность епархий Крыма УПЦ, там по-прежнему правящим архиереем был митрополит Лазарь (Швец)..

Собственно, всё это про то, что тем, кто писал Блаженнейшему текст сегодняшней проповеди и ряда обращений, следовало бы перечитать известный отрывок Евангелия от Матфея в 7 главе.

Второе. Теперь о каноническом аспекте. Про правила Вселенских и иных соборов, в частности 15-е правило Двукратного собора было написано и сказано достаточно. Все всё прекрасно понимают и знают. Сейчас хочу сказать о другом. Если бы окружение главы УПЦ тогда, в 2022 году, вместо того, чтобы обманным путём созывать зiбрання, чудесным образом преобразовавшийся в собор, потребовали бы созыва Архиерейского или Поместного собора РПЦ где-нибудь на нейтральной территории (скажем, в Беларуси или в любой другой стране, входящей в каноническую территорию РПЦ) и, приехав туда сонмом украинских архиереев, в глаза бы высказали свою позицию Патриарху и остальным членам Священного Синода — это был бы Поступок. И с моральной, и с канонической точки зрения. Но ни Вы, Ваше Блаженство, ни Ваше окружение даже не подумали поступить таким образом, безупречным с канонической точки зрения! Вы решили организовать междусобойчик в Киеве, частично отключив заранее несогласных при подготовке повестки! Это не просто «отделение», это раскол, Блаженнейший владыко! И никакие умствования Вашего викария и по совместительству ректора КДА этого не отменяют.

И, наконец, третье. Ни для кого не секрет, что устойчивость УПЦ до «собора» в Феофании, по сути, зиждилась на двух китах — на полном самоуправлении УПЦ вкупе с признанием ею РПЦ своей кириархальной Церковью (на практике — поминовение Патриарха всея Руси как «великого господина и отца»). Это, по большому счёту, до поры до времени устраивало и самостийников, и приверженцев единства с Русской Церковью. «Собор» в Феофании нарушил этот хрупкий баланс. Прав о. Геннадий Шкиль, что нынешний раскол пролегает не между УПЦ и РПЦ, он пролегает внутри самой УПЦ. И дело здесь не в том, что внутри УПЦ масса «агентов Кремля». Ваше Блаженство! Это не «агенты Кремля», это сторонники единства полноты Русской Церкви и преемства от купели св. равноапостольного Великого князя Владимира, это Ваша паства!

Пока мы выясняем кто больший украинец, а кто москаль, наши прямые враги из УГКЦ присваивают себе наше общее наследие. Очень скоро все мы, православные, окажемся на обочине униатского мейнстрима, а в нашей великой святыне — Киево-Печерской лавре (у нас её уже отобрали) — будет восседать униатский «патриарх». «Собор» в Феофании сделал огромный шаг в этом направлении!

Ваше Блаженство! Простите за резкое слово! Наболело! Испрашиваю Ваших святых молитв.

И для читателей: собственно, вот так. Вот такой у нас сегодня «праздник»..

#George_D

