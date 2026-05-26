|ОВЦС МП
|26.05.2026
24 мая 2026 года стало известно о задержании полицией Чешской Республики почисленного на покой и несущего служение в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах иерарха Русской Православной Церкви митрополита Илариона (Алфеева). В связи с этим Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявляет следующее.
Священнослужители Русской Православной Церкви, законно находящиеся на территории государств, входящих в Европейский Союз, пользуются всеми предусмотренными документами ЕС правами и свободами, в том числе должны быть защищены от незаконного уголовного преследования.
Действия правоохранительных органов Чехии вызывают обоснованные вопросы у адвокатов с точки зрения законности и соблюдения процессуальных норм.
Призываем органы следствия и суда Чешской Республики обеспечить соблюдение всех прав митрополита Илариона (Алфеева). Со своей стороны, Русская Православная Церковь предпримет все предусмотренные законом меры для оказания правовой помощи указанному клирику.