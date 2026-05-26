Это результат опроса, проведенного ФОМ по заказу Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). Причем постепенное снижение числа людей, которые называют себя православными, отмечают и другие социологические службы. Это вызвало массу комментариев о том, что люди теряют интерес к православию — и о предполагаемых причинах, почему это происходит.

Однако есть очень важное в Сети правило — перед тем как комментировать сообщение, прочитай его полностью. Опросы действительно указывают на снижение числа людей, называющих себя православными. При этом те же опросы указывают на рост (причем заметный) количества опрошенных, которые сообщают о том, что регулярно посещают богослужения и приступают к причастию.

Число респондентов, сообщающих о том, что посещают богослужения раз в месяц или чаще, выросло (по данным ФОМ) с 8% (2014) до 13% (2025). Число людей, с той же частотой приступающих к причастию, — с 1% до 3%. То есть в отношении числа активных прихожан опросы показывают устойчивый рост.

Происходят одновременно два процесса — число людей, которые при опросах называют себя православными, снижается, а вот тех, кто реально ходит в церковь, — растет. Путаница возникает из-за того, что, называя себя «православным», человек может иметь в виду очень разные вещи.

Это может быть ревностный прихожанин Церкви, который тщательно вникает в ее вероучение и внимательно хранит заповеди Божии. Это может быть человек, для которого православие — прежде всего этнический маркер, как если бы статус «православного» наследовался так же, как родной язык или черты лица. Такой человек может совершенно не интересоваться ни православным вероучением, ни церковным образом жизни. Это может быть и огромный спектр значений где-то между этими двумя крайностями.

При этом большинство людей, которые при опросах относят себя к «православным», — это люди, явно тяготеющие ко второму краю: они смутно переживают православие как что-то свое и отдаленно родное, но не пытаются вникнуть в него глубже.

Пока что трудно понять, кто эти люди, которые перестали считать себя православными, и что побудило их к такому выбору. Возможно, это очень разные лица с разными мотивами. В каких-то случаях это растождествление может быть, как ни странно, позитивным признаком — люди стали несколько лучше представлять себе, что такое православие. Не просто маркер идентичности, а религиозная традиция, обладающая своим догматическим и нравственным содержанием.

Люди могли осознать, что есть вещи, которые Церковь не одобряет — например, аборты или оккультизм, — и решить, что на таких условиях они не православные. Это может быть позитивным развитием событий. Для того чтобы войти внутрь, человек должен сначала осознать, что он пока что находится снаружи. У этого явления — некоторого снижения числа симпатизантов при росте числа прихожан — может быть еще одна причина.

Образ Церкви в СМИ и интернете неизбежно отличается от Церкви в реальности — и не в лучшую сторону. То, что люди увидят в Сети, скорее всего, будет относиться к одной из двух категорий. Либо «скандалы, интриги, расследования», либо политика. Собственно духовная жизнь остается, как правило, невидимой для внешнего мира.

Сеть охотно тиражирует скандальные высказывания. Бывает, что священник скажет что-то крайне неудачное — это даже не значит, что он плохой священник, просто и на старуху бывает проруха. Бывает, что фраза выдергивается из контекста и из-за этого приобретает скандальный оттенок.

С другой стороны, Сеть подхватывает высказывания, которые можно встроить в политический контекст, — и волей-неволей создает впечатление, что Церковь — это структура, чья деятельность посвящена решению политических, государственных, но не духовных задач.

Если довольствоваться только той информацией, которая сама свалится на вас из телевизора или смартфона, у вас сложится крайне искаженный образ Церкви. Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве, познакомиться с живыми людьми. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет — пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает. Это естественный, ожидаемый и во многих отношениях благотворный процесс.

