Как Русская Православная Церковь борется за жизнь еще не рожденных детей и участвует в решении демографической проблемы, рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. PDF-версия

— Ваше Преподобие, как вы оцениваете сегодня демографическую ситуацию в стране? И какое, на ваш взгляд, главное препятствие на пути повышения рождаемости?

— Демографическое положение сейчас крайне сложное. По данным Федеральной службы государственной статистики, за 2024 год население России сократилось из-за естественной убыли на 599,5 тыс. человек и к началу 2025 года составило 146 млн 119,9 тыс. человек. Продолжает расти смертность. Основными ее причинами являются сердечно-сосудистые заболевания среди мужчин и онкологические среди женщин. Ежегодно более 80 тыс. женщин встают на медицинский учет с диагнозом «рак молочной железы». Наблюдается снижение суммарного коэффициента рождаемости. В 2025 году он составил 1,374 — это самый низкий показатель за всю постсоветскую историю страны. По оценке экспертов, при сохранении данного коэффициента на уровне 1,5 население России к 2100 году сократится в два раза. Святейший Патриарх Кирилл выражает глубокую обеспокоенность этой жизненно важной для судьбы нашего Отечества проблемой. Он не раз заявлял о том, что ни экономические реформы, ни модернизация, ни высочайшие достижения в области науки, техники, образования, культуры не сделают ничего радикального для изменения к лучшему жизни нашей страны, если народ ее будет вымирать.

Однако при общем спаде рождаемости число многодетных семей в России растет: с 2013 года оно увеличилось более чем в два раза — с 1,1 млн до 2,9 млн. Рост числа многодетных семей на 8,8 процента в 2025 году частично объясняется изменившимся порядком их учета. Согласно указу Президента России от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей», многодетной названа семья с тремя и более детьми, причем этот статус объявлен бессрочным. Правда, увеличение числа многодетных семей связано также и с миграционным приростом. Переселенцы, прибывающие в Россию, в подавляющем большинстве являются приверженцами многодетной семьи. По закону «О гражданстве Российской Федерации» ребенок, родившийся у родителей, постоянно проживающих в России, обретает российское гражданство по факту своего рождения.

Главным препятствием для повышения рождаемости являются аборты. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2024 году в России зафиксировано 444 тыс. случаев искусственного прерывания беременности. Специалисты по акушерству в регионах предполагают, что общее число абортов значительно больше. Получается, за каждый год мы теряем население, сопоставимое с численностью жителей таких городов, как Иваново, Киров или Астрахань. С точки зрения Православной Церкви, проблема абортов — не просто удар по демографии. Так называемое право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве путем ­искусственного прерывания беременности — это в чистом виде попрание нравственного закона, заповеданного нам Господом.

— По каким причинам женщины решаются совершить аборт?

— Их можно условно разделить на две группы. Первая — это молодые женщины в возрасте до 29 лет, у большинства из них еще нет семьи. Среди них есть учащиеся, есть те, кто приехал на заработки в мегаполисы в надежде найти хорошую работу и устроить личную жизнь. Они боятся потерять работу, съемное жилье из-за наступившей беременности. Их подталкивают к такому решению угрозы сожителя, общественное порицание, страх не справиться с ситуацией. Наконец, они не знают, куда можно обратиться за помощью.

Вторая группа, она более многочисленная, — это женщины в возрасте 29−39 лет, состоящие в браке, материально благополучные и уже имеющие одного-двух детей. Им уже знакома радость материнства, но при этом они не осознают тяжести греха, который они собираются совершить. Приняв решение о прерывании беременности совместно с супругом, они, как правило, обращаются в частные клиники. В подавляющем большинстве эти женщины невоцерковленные. Они выбирают аборт сознательно, потому что боятся выйти из зоны повседневного комфорта, столкнуться с падением уровня жизни, возникновением долгов по кредитам. Но дело не только в экономических причинах. В ходе исследования, проведенного в 2025 году Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН, выяснилось, что среднестатистическая благополучная семья отказывается от третьего и последующих детей из-за внутренней установки, что в семье не должно быть более двух детей. Причиной такого решения становятся не экономические, не социальные причины, не жилищные условия, а некое устоявшееся общественное мнение. Нам нужно менять укоренившиеся представления, иначе нас ждет демографическая яма, старение населения, рост нагрузки на Пенсионный фонд, новый приток миграции. К счастью, Россия обладает оперативным демографическим резервом — это женщины и мужчины в возрасте от 29 до 38 лет, которые, уже имея одного-двух детей, еще могут перейти в категорию многодетных.

Недавно в беседе с социальными работниками в одном из российских регионов я вынужден был развенчивать миф о так называемой маргинальности многодетных. В регионе, о котором шла речь, из 14 тыс. многодетных семей на учете в органах профилактики состоят всего 400, и то по причине бедности. У нас с супругой шестеро детей, и я убежден, что многодетность — это не героизм, не маргинальность, а желанная норма для нашего общества. Только в семье, этой школе любви, человек может по-настоящему реализовать себя, раскрыть все заложенные в нем таланты и способности. Без крепкой семьи государство и общество ослабевают, деградируют. Чтобы изменить укоренившиеся общественные установки, нужно прививать обществу культуру многодетности. Для этого требуется время, а его у нас нет.

— Что бы вы сказали женщине, если ее близкие, в том числе будущий отец ребенка, настаивают на аборте?

— По данным социологических опросов, зачастую именно мужчина, отец будущего ребенка, подталкивает женщину к аборту — подталкивает не всегда словами, а своим безразличием к ее судьбе. В нем говорит желание жить только для себя и использовать другого человека исключительно в качестве ресурса. Аборт — это колоссальная ошибка, которую нельзя поправить и за которую придется отвечать. Аборт не проходит бесследно, он обрекает женщину на страдания, губит ее физическое и душевное здоровье. Женщина и сама чувствует, что принятое ей решение идет вразрез с совестью, нарушает заповедь «Не убий». Сколько бы времени ни прошло, она навсегда останется матерью убитого ею ребенка. В каждом человеке заложено чувство правды, нравственный закон. Мы все хотим чувствовать себя состоявшимися в жизни. Рождение ребенка — это возможность для каждого из нас состояться. Есть такой закон жизни: если ты не способен в этой жизни отдавать, дарить любовь другим, то жизнь покидает тебя, ты начинаешь разрушаться как личность. Когда мы вступаем в брачные отношения, установленные Богом, мы исполняем заповедь о любви, без которой этот мир не устоит.

Я бы сказал женщине, которая задумывается об аборте, что рождение новой жизни является частью инстинкта самосохранения. Есть ты хочешь сохранить себя, хочешь мира в душе, духовного и физического здоровья, ты должна дать своему ребенку право на жизнь. Ибо так устроен человек — ему невозможно жить без любви, без отдачи, потому что всякому имеющему дастся и приумножится, а у не­имеющего отнимется и то, что имеет (Мф. 25, 29). У ребенка, который родится, может не быть признавшего его отца, но у него всегда есть Небесный Отец. Женщина, родив, может произнести вслед за прародительницей Евой: приобрела я человека от Господа (Быт. 4, 1).

Я много общался с врачами, и все едины во мнении, что каждой женщине, даже рассуждая с медицинской точки зрения, необходимо пройти путь от зачатия до родов. Аборт, нарушая естественный цикл, оборачивается в будущем бесплодием, невынашиваемостью, раком молочной железы.

— А если женщине требуется материальная помощь? Как может помочь ей Церковь?

— Женщина может обратится в любой из 86 существующих при Церкви социальных приютов для беременных женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации. Кроме того, 269 церковных центров гуманитарной помощи, открытых по всей стране, готовы обеспечить нуждающихся женщин всем необходимым. Беременной женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию, непременно помогут на церковных приходах. В храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, прихожанином которого я являюсь, уже не раз совершалось крещение детей, матери которых обратились когда-то к нашему приходу за помощью. Вспомню и случай, который произошел на моей памяти. В наш храм обратилась беременная женщина с легкой формой ДЦП. В беседе с ней выяснилось, что она одинокая, мужа у нее нет, а ребенок ей не нужен. Тогда я сказал ей: «Мы с супругой готовы забрать вашего ребенка в свою семью. У нас своих шестеро, будет еще один». Эту женщину удалось отговорить от аборта. Приход оказывал ей материальную помощь, помогал снимать во время декрета жилье. На четвертом месяце беременности она вдруг спросила у меня: «А какое образование вы дадите моему ребенку? Где он будет жить?» Я тогда сказал своей супруге с улыбкой: «Похоже, нам ребенка уже не отдадут». Малыш благополучно родился, я его крестил. Сейчас ему уже три года, он растет при маме.

— Согласно законодательству, женщину, отказавшуюся от своего ребенка, суд лишает родительских прав и обязывает платить алименты. Можно ли изменить этот закон или ввести на него мораторий?

— Церковь стремится сделать более гибким законодательство в отношении матерей, не готовых выполнять родительские обязанности. Так, обсуждается юридический механизм, который позволит женщине, отказавшейся от аборта и решившей родить, отдать на воспитание своего новорожденного ребенка другим людям и не платить при этом алиментов. Законодательством должен быть предусмотрен определенный срок, в который женщина может изменить свое решение об отказе от ребенка. Этот срок должен был разумным и не ущемлять интересы ни родителя, ни опекуна. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства обращает внимание законодателей на безвыходность и драматизм ситуации, когда родителей лишают родительских прав и обязуют платить алименты, а детей изымают из семьи и разлучают друг с другом. Сегодняшняя практика такова, что ребенка могут передать на воспитание совершенно стороннему человеку. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о приоритете ближайших родственников — бабушки, дедушки, тети, дяди — в очереди на усыновление или опеку ребенка.

— Какие еще шаги делает Русская Православная Церковь в деле предупреждения и сокращения абортов в России?

— Святейший Патриарх Кирилл не раз призывал женщин, задумывающихся об аборте, не совершать его, а родить ребенка, а если нет возможности самостоятельно воспитывать его, то передать его в церковный приют и кризисный центр. Церковь выдвигает одну инициативу за другой по поддержке беременных женщин и профилактике абортов, предлагает увеличить декретный отпуск, повысить размер пособий на семью, увеличить число пунктов родовспоможения, обязательно учитывать голос отца при принятии решения об аборте. При участии Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Министерство здравоохранения РФ разработало новые клинические рекомендации, касающиеся искусственного прерывания беременности. Они обязывают врача не только рассказывать женщине о последствиях аборта, но и проводить профессиональное психологическое консультирование, в ходе ультразвуковой диагностики показывать женщине ее дитя, дать ей возможность услышать, как бьется его сердце. Церковь добилась введения в практику медучреждений «недели тишины» — законодательно установленного времени для обдумывания решения о прерывании беременности. В 31 регионе России действует закон, запрещающий склонять женщин к аборту. Его инициаторами были православные некоммерческие организации Мордовии. Республика Мордовия первой приняла такой закон, это произошло в августе 2023 года, впоследствии данному примеру последовали и другие российские регионы.

Есть еще одно важное направление, над которым работает Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, — это введение строгого контроля над препаратами, вызывающими медикаментозный аборт. Благодаря усилиям в этом направлении с 1 сентября 2024 года сбыт этих лекарственных средств в России сократился на треть.

— Почему Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства настаивает на запрете абортов в частных клиниках?

— Проверки Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выявляют многочисленные нарушения в частных медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение абортов, в частности, в них не соблюдается «неделя тишины», у женщины нет возможности проконсультироваться с психологом (см. справку). В них не будут отговаривать от аборта, как это происходит в государственных больницах. Это и не удивительно, ведь частный бизнес руководствуется прежде всего целью извлечь прибыль. У работающих женщин, решивших прервать беременность, как правило, нет времени ходить по врачам, и потому они обращаются в частную клинику, которая находится в шаговой доступности и весьма оперативно предоставляет услуги. Жительницы малых городов и удаленных поселков должны ехать за много километров в районную больницу, чтобы родить, а между тем аборт они могут сделать поблизости от дома. Отсюда следует простой вывод: если частные клиники и дальше будут предоставлять услуги по искусственному прерыванию беременности, а число центров по родовспоможению не будет увеличиваться, рождаемость никогда не повысится.

Если говорить глобально, необходимо изъять производство абортов из сферы акушерства и гинекологии, потому что один и тот же специалист не может одной рукой дарить жизнь, а другой рукой ее отнимать. Было бы разумно, если бы за ребенком с момента его зачатия наблюдал педиатр или неонатолог, подобно тому как гинеколог следит за состоянием материнского организма.

— Церковь поддерживает вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования. Если эта инициатива будет одобрена, приведет ли она к желаемому результату?

— Система ОМС устроена так, что в тарифы на оказание медицинской помощи заложены как прямые расходы на медицинскую услугу, так и общие затраты медицинских учреждений. Об этом говорит приказ Минздрава от 21 августа 2025 года № 496н «Об утверждении правил обязательного медицинского страхования». В результате аборты, проводимые в рамках ОМС, становятся для врачей источником дополнительного заработка и премий, а для медицинских организаций — способом покрыть общие расходы. Как говорится, одной рукой лечим, другой калечим.

Чтобы добиться повышения рождаемости, нужно использовать ограничительные, организационные, стимулирующие меры в комплексе. Об ограничительных мы уже говорили. К организационным я отношу взаимодействие с федеральными и региональными органами управления здравоохранением. Благодаря такому взаимодействию за последние два-три года свыше тысячи частных клиник (более 35 процентов от их общего числа) добровольно отказались от лицензии на искусственное прерывание беременности. В 16 российских регионах производство абортов в частных ­медицинских организациях полностью прекращено. По всей стране число негосударственных клиник, отказавшихся от абортов, растет с каждым месяцем.

В некоторых субъектах РФ наблюдается рост рождаемости. Этому способствует последовательная политика руководителей субъектов РФ по поддержке семьи и детей. Приведу в пример Вологодскую область, в которой ограничение абортов активно сочетается с мерами по поддержке семей. В регионе впервые за 11 лет прекратилась естественная убыль населения, в 2025 году рождаемость увеличилась на 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Приведу в пример и Республику Крым. С 2023 по 2025 год рождаемость в этом регионе выросла на 3,3 процента.

— Какие стимулирующие меры необходимо принять для повышения рождаемости?

— Нужно решить вопрос об улучшении жилищных условий многодетных семей. Шестьдесят процентов таких семей несут кредитные обязательства по ипотеке. Необходимо сделать так, чтобы при рождении каждого нового ребенка с семьи списывалась часть кредита. Так сейчас сделано в Республике Мордовия. Если в семье, имеющей ипотечный кредит, рождается третий ребенок, то республиканская власть списывает 30 процентов кредита, а с рождением четвертого ребенка полностью гасит оставшуюся сумму долга.

Выплата семейных пособий — одна из эффективных стимулирующих мер. Пособия многодетным семьям пока еще начисляются по имущественному цензу, а не по числу рожденных в семье детей. Однако в 40 регионах России этот фактор уже учитывается: чем больше в многодетной семье детей, тем больше ежемесячная выплата на каждого из них. Материнский капитал пока выплачивается только за второго ребенка, последующие выплаты являются разовыми.

Если смотреть на проблему шире, становится ясно: необходимо вести активную просветительскую работу с женщинами. Большинство из них не осведомлены о том, что аборт приводит к бесплодию, заболеваниям органов репродуктивной системы, раку молочной железы. Психологическое консультирование играет важную роль в поддержке женщин, принимающих решение родить ребенка. По данным Министерства здравоохранения России, в 2024 году на учет по беременности встали более 48 тысяч женщин, изначально обратившихся в медицинские организации по поводу абортов. Также важно проводить работу и с мужчинами, чтобы повысить у них чувство ответственности за семью.

Целесообразно поразмышлять и о введении школьного раздельного обучения для мальчиков и девочек. Такая система действовала с 1943 по 1954 год. Опыт гимназии «Свет», созданной приснопамятным протоиереем Димитрием Смирновым (1951−2020) и работающей уже более тридцати лет, показывает, что в случае совместного обучения в начальных классах и раздельного в средней и старшей школе у детей формируются здоровые полоролевые модели.

Еще один фактор, способствующий росту рождаемости, — это развитие сельских поселений и создание небольших городов малоэтажной застройки со всей необходимой инфраструктурой. Статистика свидетельствует: в сельской местности доля многодетных семей всегда выше, этому способствует естественная для жизни среда.

— Для дальнейшего проведения семейной и демографической политики и поддержки семьи в России наверняка требуется принятие новых федеральных законов?

— Да, конечно. Очень авторитетные ученые выступают сейчас в поддержку законодательного закрепления за еще не рожденным ребенком права на жизнь и медицинскую помощь. Об этом говорят академик РАМН и РАН педиатр Александр Александрович Баранов и член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Иванович Аполихин. Наша правовая система косвенно уже признала еще нерожденного ребенка человеком. Согласно законодательству, нерожденный ребенок может быть наследником; преступление против беременной женщины рассматривается как отягчающее обстоятельство.

У нас до сих пор законодательно не закреплен правовой статус семьи. Пока он отсутствует, органы опеки могут обвинить родителей, например, в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и забрать ребенка из семьи, далее поставят вопрос об ограничении родительских прав, а потом и об их лишении. Защитить семью юридически сегодня невозможно, потому что она не является субъектом права. Правосубъектность имеют государство, организация, физическое лицо, то есть члены семьи, но не она сама. И этот вопрос сегодня нужно поднимать на высоком государственном уровне.

— Какие достижения на пути решения демографической проблемы в России вы бы отметили особо?

— В 2019 году Святейший Патриарх Кирилл, открывая XXIII Всемирный русский народный собор, заметил, что ответственность перед настоящим и будущим России требует, чтобы устойчивый рост численности и здоровья нации стал высшим государственным приоритетом. Сегодня можно с уверенностью сказать, что высказанный Предстоятелем Русской Православной Церкви стратегический императив был претворен в жизнь. Девятого ноября 2022 года был принят указ Президента Российской Федерации № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Традиционными ценностями были названы жизнь и достоинство человека, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, милосердие. В указе Президента России от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи объявлены нацио­нальными целями развития. Согласно указу Президента № 1014 от 28 ноября 2024 года, для оценки эффективности деятельности глав и губернаторов субъектов Российской Федерации используются такие показатели, как суммарный коэффициент рождаемости и число семей, улучшивших жилищные условия. Все это говорит о том, что государство прислушалось к голосу Церкви. В этом есть и значительный вклад экспертов Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, которые совместно с профильными синодальными учреждениями, Правовым управлением Московской Патриархии вели последовательную и системную работу по взаимодействию с органами государственной власти на самом высоком уровне.

Аборты в России

На протяжении российской истории отношение к абортам менялось не раз. До XVII в. на женщину, вытравившую из чрева плод с помощью зелья, священник накладывал епитимью сроком от 5 до 15 лет. Он руководствовался 91-м Правилом Шестого Вселенского Собора, которое гласит: «Жен, дающих врачевства, производящия недоношение плода во чреве, и приемлющих отравы, плод умерщвляющия, подвергаем епитимии человекоубийцы». При царе Алексее Михайловиче для женщины, умышленно прервавшей беременность, полагалась смертная казнь. Эта мера просуществовала недолго и была отменена Петром I. В XIX в. уголовное наказание распространялось не только на женщину, но и на врачей, к услугам которых она прибегла: ей грозило заточение в тюрьму или ссылка, им полагались каторжные работы. К началу XX в., когда и медики, и правоведы стали все сильнее ратовать за право женщин распоряжаться жизнью еще не рожденного ребенка, число судебных приговоров, вынесенных по этой статье, стало снижаться.

В 1920 г. СССР стал первой страной в мире, где аборты были узаконены. В 1924 г. отношение к ним вновь изменилось. Они разрешались только при угрозе жизни или здоровью женщины либо в случае беременности после изнасилования. В 1926 г. все эти ограничения были сняты, однако был введен запрет на аборт для женщин, забеременевших впервые или сделавших его менее полугода назад.

В 1930 г. аборты в СССР стали платными, с 1936 г. они были запрещены вовсе, за исключением тех, что производились по «медицинским показаниям».

С 1955 г., после отмены запретительных мер, число абортов в СССР стало расти, достигнув в середине 1960-х гг. максимальной отметки в истории страны — 7 млн за год (в том числе 5,6 млн в РСФСР). Ужасающе высокие показатели сохранялись и в последующие десятилетия. В 1990 г., по данным Министерства здравоохранения СССР, в РСФСР было зарегистрировано 3,92 млн прерванных беременностей.

Трагическое наследие второй половины ХХ в. преодолевается медленно. В 2007 г. впервые с 1950-х гг. рождений в России было больше, чем абортов. По данным Минздрава РФ, в 2012 г. в стране было зарегистрировано 935,5 тыс. прерванных беременностей, в 2017 г. — 627,1 тыс. В 2024 г. в России родилось 1 222 408 младенцев, но было совершено 338 тыс. абортов.

В ходе исследования, проведенного Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства совместно с Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН, с сентября 2023 по октябрь 2025 г. выявлены нарушения в работе частных медицинских учреждений в 76 субъектах РФ, несоблюдение ими регламентов при осуществлении абортов. Выявлены 782 частные клиники (это 78 % от исследованной выборки), которые не соблюдали сроки «недели тишины», нарушая тем самым статью Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и рекламировали на своих сайтах услуги по искусственному прерыванию беременности, нарушая Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38 «О рекламе». Выявлены клиники, где аборты делали в день обращения, без необходимых анализов и обследований, без проведения консультации психолога и профилактических бесед о последствиях аборта и мерах поддержки беременных женщин.

Первоочередные меры, решающие проблему депопуляции, предлагаемые Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства

1. Государству необходимо принять меры по поддержке женщин в возрасте 25−39 лет как обладающих высоким потенциалом к многодетности. В ближайшие три года эта мера может привести к существенному приросту рождаемости и увеличению числа многодетных семей.

2. Прекратить выдачу лицензий на проведение абортов в частных клиниках, вывести аборты из системы финансирования ОМС, закрепив эти меры в федеральном законодательстве.

3. Максимально сократить допустимый срок для совершения аборта. Принять закон об обязательном доабортном консультировании женщины.

4. Расширить меры государственной поддержки семей с детьми, учитывая число детей и статус оседлости семей.

5. Отказаться от критерия нуждаемости при организации мер поддержки семьи. Меры социальной поддержки должны распространяться на все семьи без исключения. Несомненно, должна осуществляться и адресная поддержка незащищенных групп населения, таких как семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одинокие родители. Основу семейно-­демографической политики государства должны составить меры поддержки семьи, основанные на принципе всеобщности и безусловности.

6. Внедрить внеипотечные формы предоставления жилья семьям с детьми (жилье по договору соцнайма, общежития для молодых семей и т. п.).

7. Принять федеральный закон о поддержке многодетных семей — представителей коренного населения России.

Алексей Реутский

