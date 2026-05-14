14 мая 2026 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 25

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся Первосвятительском визите в Кубанскую митрополию.

Справка:

26 апреля 2026 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Екатеринодарскую епархию.

26 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, Его Святейшество совершил чин великого освящения храма Рождества Христова в станице Динской Краснодарского края и Божественную литургию в новоосвященном храме. Святейшему Владыке сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре; митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий; епископ Сочинский и Туапсинский Герман; епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан; епископ Новороссийский и Геленджикский Сергий; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; епископ Армавирский и Лабинский Савва; епископ Ейский и Тимашевский Серафим.

В храме присутствовали: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.В. Устинов; губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев; депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Д.В. Ламейкин; атаман Кубанского казачьего войска А.А. Агибалов; ректор Кубанского государственного университета М.Б. Астапов.

По окончании Божественной литургии состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с В.В. Устиновым и В.И. Кондратьевым при участии митрополита Василия.

Затем Его Святейшество совершил малое освящение домового храма благоверного князя Александра Невского Кубанского казачьего кадетского корпуса имени дважды Героя Труда Кубани атамана И.В. Безуглого в станице Динской.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Екатеринодарской епархии.

3. Выразить признательность митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Василию, а также губернатору Краснодарского края В.И. Кондратьеву за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 26

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно отчетов синодальных учреждений об их деятельности в 2025 году.

Справка:

Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви: «Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод. утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчеты синодальных учреждений об их деятельности в 2025 году.

ЖУРНАЛ № 27

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о журналах Синода Патриаршего Экзархата Западной Европы, представленных на утверждение Преосвященным митрополитом Корсунским и Западноевропейским Марком, Патриаршим Экзархом Западной Европы.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Патриаршего Экзархата Западной Европы от 11 февраля 2026 года.

ЖУРНАЛ № 28

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 17 марта 2026 года.

ЖУРНАЛ № 29

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Барышской епархии (Симбирская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Барышским и Инзенским избрать игумена Александра (Марченко), клирика Петрозаводской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Александра (Марченко) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 30

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить Преосвященному митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину продолжить управление Петрозаводской епархией с поручением должной подготовки митрополии к знаменательному юбилею 800-летия крещения Карелов в грядущем 2027 году.

ЖУРНАЛ № 31

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного архиепископа Могилевского и Мстиславского Софрония о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить Преосвященному архиепископу Могилевскому и Мстиславскому Софронию продолжить управление Могилевской епархией.

ЖУРНАЛ № 32

ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ о ранее поданном прошении Преосвященного епископа Боровичского и Пестовского Ефрема о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы XVI Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

Прошение Преосвященного епископа Боровичского и Пестовского Ефрема о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия рассматривалось Священным Синодом 3 июня 2016 года (журнал № 39).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить благодарность Преосвященному епископу Боровичскому и Пестовскому Ефрему за многолетнее управление Боровичской епархией.

3. Определить для Преосвященного епископа Ефрема местом пребывания на покое Иверский Валдайский мужской монастырь с получением содержания от Боровичского епархиального управления.

4. Временное управление Боровичской епархией поручить Преосвященному митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву.

ЖУРНАЛ № 33

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о поступившем прошении Преосвященного архиепископа Унгенского и Ниспоренского Петра о почислении его на покой.

Справка:

Архиепископ Унгенский и Ниспоренский Петр обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой об освобождении его от управления Унгенской епархией по состоянию здоровья и почислении его на покой в Параскевинский Хынковский женский монастырь Унгенской епархии, над возрождением которого он трудился более 30 лет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выразить благодарность Преосвященному архиепископу Унгенскому и Ниспоренскому Петру за понесенные по устроению церковной жизни в Унгенской епархии труды и благословить ему продолжить управление вверенной епархией.

ЖУРНАЛ № 34

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно поступившего ходатайства митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения о включении имени монаха Владимира (Елизарова) в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

***

Василий Викентьевич Елизаров — будущий монах Владимир — родился в 1877 г. в деревне Быкова Кирилловского уезда Новгородской губернии, в крестьянской семье. В 1904—1905 годах принимал участие в русско-японской войне. С 1907 г. был трудником Соловецкого монастыря, в 1911 г. перешел послушником в Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Пермской епархии.

В 1914—1917 гг. Василий Елизаров по мобилизации служил рядовым в полевой артиллерии на фронтах Первой мировой войны. В 1917 г. он вернулся в монастырь, а 1 июня 1919 г. рясофорный послушник Василий был пострижен в монашество, получив в постриге имя Владимир.

Оставался насельником Белогорского Свято-Николаевского монастыря до его закрытия в 1923 г. В том же году отец Владимир был арестован, но 15 октября, после почти семимесячного пребывания в заключении, освобожден под подписку о невыезде.

Работая после закрытия Белогорской обители сторожем при Вознесенской церкви пос. Михайловский Завод (ныне — г. Михайловск Свердловской области), монах Владимир оказал активное противодействие намеченному закрытию храма, за что был вновь арестован в январе 1930 г.

Отец Владимир мужественно вел себя на допросах, и постановлением Тройки ПП ОГПУ по Уралу от 16 февраля 1930 г. был приговорен к высшей мере наказания. Его расстреляли 20 февраля того же года. Захоронен, вероятно, на общем братском кладбище в окрестностях Екатеринбурга, на территории стрельбища ОГПУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имя монаха Владимира (Елизарова) в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память преподобномученика Владимира (Елизарова) совершать 7/20 февраля в день его мученической кончины.

3. Честные останки преподобномученика Владимира (Елизарова), в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

5. Включить имя преподобномученика Владимира (Елизарова) в ранее утвержденные собор Екатеринбургских святых и собор Пермских святых.

ЖУРНАЛ № 35

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно поступившего ходатайства митрополита Орловского и Болховского Тихона о включении имени Афанасия Андреевича Сайко в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

***

Афанасий Андреевич Сайко родился в 1887 году в селе Даничево Волынской губернии в семье служащего. С 1905 по 1908 год проходил военную службу, с 1910 по 1916 год работал в различных учреждениях. В 1917 году вернулся в родное село, трудился рабочим.

В июле 1920 года арестован и интернирован в город Орел в концентрационный лагерь № 1, где находился до ноября того же года. После освобождения поселился на колокольне Богоявленского собора г. Орла и с этого момента начал подвиг юродства. В начале 1920-х годов, после исцеления от тяжелой болезни, по благословению духовника поступил в монастырь. С 1926 по 1931 год пел на клиросе Воскресенской церкви бывшего монастырского Афанасьевского кладбища города Орла.

В апреле 1931 года был повторно арестован. Ему вменялся в вину, что он «вел среди верующей массы агитацию против мероприятий советской власти и партии на селе». На допросе Афанасий подтвердил, что на вопросы людей о вступлении в колхозы отвечал отрицательно, однако отверг остальные обвинения. В справке Орловского оперсектора ОГПУ ему дана характеристика: «вербовать нецелесообразно, дальнейшая проработка не требуется». 28 октября 1931 года уголовное дело в отношении ряда лиц, в число которых входил Афанасий, было прекращено ввиду недоказанности состава преступления.

В 1932 году Афанасий был помещен в Орловскую психиатрическую больницу, где пробыл 9 лет. К нему в больницу приходило множество верующих за советом и утешением. С 1941 по 1948 год подвижник жил в Орле, пел на клиросе в храме, помогал по хозяйству жителям города. В годы войны он укреплял людей, давал духовные советы, предупреждал о бедах, рассказывал о судьбах воинов и плененных.

С 1948 года он несколько раз арестовывался и помещался в психиатрические больницы, в которых он провел еще 7 лет. В историях болезни врачи неизменно отмечали религиозность, спокойствие, общительность и доброе расположение Афанасия. Весь период пребывания в лечебницах к нему, как и прежде, шли люди за помощью и советом.

5 мая 1967 года на 81-м году жизни Афанасий Андреевич скончался. Погребен на Крестительском кладбище в городе Орле.

Несмотря на совокупное пребывание в лечебницах более 18 лет медицинских отклонений его психики выявлено не было. Представленные архивно-следственные дела и истории болезни из психиатрических лечебниц (Орловской, Воронежской, Томской) документально подтверждают исповеднический путь подвижника.

Пример его христианских добродетелей — кротости, незлобия, терпения, смирения — служил назиданием для приходящих к нему людей. Почитание исповедника началось уже при жизни и продолжается по сей день, более 55 лет после его кончины. Имеются свидетельства о чудесной помощи по молитвам к подвижнику благочестия, в том числе зафиксированные медицинскими документами.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имя Афанасия Сайко (+1967) в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, в лик исповедников.

2. Память блаженного Афанасия Сайко, исповедника, совершать 22 апреля / 5 мая в день его кончины.

3. Честные останки блаженного Афанасия Сайко, исповедника, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

5. Включить имя угодника Божия в ранее утвержденный собор Орловских святых.

ЖУРНАЛ № 36

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, об утверждении и дополнении местных соборов святых.

Справка:

В заседании от 16 мая 2023 года (журнал № 31) Священный Синод определил: «О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна утвердить поименный список собора святых Марийской митрополии согласно приложению к настоящему журналу и определить дату празднования этого собора — ближайший воскресный день после празднования собора Казанских святых 4/17 октября.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия дополнить поименный список собора святых Самарской митрополии именем святителя Герасима (Доброседова), епископа Астраханского (1880), возглавлявшего Самарскую епархию в течение 11 лет.

ЖУРНАЛ № 37

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каирского и Северо-Африканского Константина, председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству, поддержанный Преосвященным митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием, председателем Синодальной богослужебной комиссии, о внесении изменений и дополнений в перечисление имен святых в некоторых богослужебных текстах.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в составе имен святых, перечисляемых:

а) в прошении «Спаси, Боже, люди твоя..», возносимом на литии всенощного бдения, а также на полиелейной и великопостной утрени;

б) в молитве «Владыко многомилостиве..», возносимой на литии всенощного бдения;

в) в проскомидийном поминовении.

2. Опубликовать утвержденные настоящим определением тексты и разослать их в епархии для использования.

3. Издательству Московской Патриархии и другим церковным издательствам использовать утвержденные настоящим определением тексты при последующих богослужебных изданиях.

4. Синодам Самоуправляемых Церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов, архиерейским советам митрополий и епархиальным Преосвященным определить имена святых для поминовения в данной местности. Кроме того, в обителях и храмах, где подвизались святые или почивают их мощи, включать в местное поминовение имена этих святых (при их многочисленности — в обобщающей формулировке, утверждаемой епархиальным архиереем).

ЖУРНАЛ № 38

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению:

ЖУРНАЛ № 39

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещении Японии, Сингапура, Индии и Германии.

Справка:

21−22 марта 2026 года председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний посетил с рабочим визитом Японию.

21 марта в соборе Воскресения Христова в Токио состоялась его встреча с Предстоятелем Японской Автономной Православной Церкви Архиепископом Токийским, Митрополитом всей Японии Серафимом.

22 марта митрополит Антоний совместно с Митрополитом Серафимом совершили Божественную литургию в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова в Токио. По окончании богослужения председатель ОВЦС огласил поздравительное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, адресованное Митрополиту Серафиму по случаю 75-летия со дня его рождения, и вручил ему орден святого равноапостольного Николая Японского (I степени), а также святые панагии и наперсный крест.

23−24 марта митрополит Волоколамский Антоний находился с рабочим визитом в Сингапуре, где его встречал Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий.

23 марта митрополит Антоний посетил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, где пообщался с духовенством и прихожанами. Владыка ознакомился с историей прихода Русской Православной Церкви в Сингапуре и современной жизнью местной приходской общины.

В ходе рабочей встречи председатель ОВЦС и Патриарший экзарх обсудили различные вопросы, касающиеся присутствия Русской Православной Церкви в Азии.

24 марта митрополит Антоний посетил место строительства Российского культурного центра, а также кафедрального собора Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, и, вместе с митрополитом Сергием, епископом Джакартским Питиримом и послом России в Сингапуре С.П. Ганжой, принял участие в совещании, посвященном текущему состоянию проекта и срокам его завершения.

С 25 по 30 марта по приглашению Предстоятеля Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви Святейшего Католикоса Василия Мар Фомы Матфея III митрополит Волоколамский Антоний посетил Индию, где в качестве почетного гостя присутствовал на чине освящения Святого Мира, совершенном Предстоятелем Маланкарской Церкви в храме в честь Пресвятой Богородицы при его резиденции в городе Коттаям (штат Керала, Индия).

27 марта председатель ОВЦС встретился со Святейшим Католикосом. В ходе прошедших переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся отношений между Московским Патриархатом и Маланкарской Церковью. Во встрече также приняли участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и секретарь председателя ОВЦС священник Николай Васин.

Состоялись встречи митрополита Волоколамского Антония с митрополитом Делийским Юханном Мар Деметриосом, митрополитом Куннамкуламским Геваргисом Мар Юлиосом, митрополитом Великобритании, Европы и Африки Абрахамом Мар Стефаносом, а также с присутствовавшем на торжествах представителем Эфиопской Церкви — архиепископом Гурагским Абуной Мелхиседеком.

7 мая председатель ОВЦС посетил с кратким рабочим визитом Германию. В монастыре преподобного Иова Почаевского в Мюнхене состоялась его встреча с Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Николаем.

В беседе, прошедшей в теплой братской атмосфере, приняли участие митрополит Берлинский и Германский Марк, викарий Германской епархии Русской Православной Церкви Заграницей епископ Штутгартский Иов, управляющий делами Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви протоиерей Серафим Ган и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Выжанов.

В тот же день митрополит Антоний принял участие в международной научной конференции «Наследие и призвание», посвященной 100-летию Германской епархии Русской Зарубежной Церкви и проходившей в историческом замке Блутенбург в окрестностях Мюнхена. В конференции также участвовал управляющий Берлинско-Германской епархии Русской Православной Церкви архиепископ Рузский Тихон.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 40

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета, о праздновании Дня православной книги в епархиях Русской Православной Церкви в 2026 году.

Справка:

В марте и апреле 2026 года в связи с празднованием Дня православной книги в епархиях Русской Православной Церкви, в том числе в епархиях Донбасса и Новороссии, прошли просветительские, культурные и научные мероприятия, направленные на развитие книжной культуры в обществе, в том числе среди детей и молодежи.

Основным мероприятием, посвященным Дню православной книги, стал 15 марта телемарафон на православном телеканале «Спас». В событии приняли участие священнослужители, писатели, лауреаты Патриаршей литературной премии, поэты. В ходе марафона были представлены сюжеты о праздновании Дня православной книги из Вологды, Владивостока, Казани, Казани, Луганска, Минска, Первомайска, Челябинска, Шахтерска.

В течение марта и апреля в книжных магазинах Москвы проходила ежегодная акция «Подари книгу детям», приуроченная к Дню православной книги. Также православную детскую литературу для епархий Донбасса и Новороссии предоставили православные издательства. Всего собрано более 19 000 экземпляров книг.

На сайте Издательского совета, на интерактивной карте мероприятий Дня православной книги, была размещена информация о 7464 мероприятиях, прошедших в 151 епархии. Наибольшее число мероприятий — 398 было организовано в Брестской епархии. Более 300 мероприятий было организовано в Гомельской, Екатеринодарской и Новороссийской епархиях. Значительное число мероприятий (более 120) было организовано в Балашихинской, Борисоглебской, Витебской, Гродненской, Калужской, Мичуринской, Новосибирской, Пятигорской, Ростовской, Смоленской, Соликамской, Тверской, Шахтинской епархиях. Высокую активность в организации мероприятий Дня православной книги (от 70 до 120) показали Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Выксунская, Городецкая, Губкинская, Калачёвская, Коломенская, Красноярская, Мелекесская, Молодечненская, Нижегородская, Пермская, Пинская, Подольская, Саратовская, Слуцкая, Тамбовская и Тольяттинская епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 41

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета, о проведении XII сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне» в 2025—2026 гг.

Справка:

Тематическими направлениями XII сезон Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» были: 100-летие преставления святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, 200-летие со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также темы подвига, поэзии и прозы XIX столетия.

В рамках подготовки конкурса были проведены семинары по развитию детско-юношеского литературного творчества для учителей словесности в Новороссии и Донбассе: в Скадовске, Мелитополе и Горловке.

На конкурс поступило 1100 творческих работ из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Эстонии в трех возрастных категориях (6−7, 8−9, 10−11 классы). Конкурсная комиссия для финала отобрала 31 участника.

В течение февраля была проведена онлайн литературная мастерская «Мартовская капель», в которой приняли участие 150 школьников. По итогам дистанционного лектория на финальный этап были приглашены еще 12 участников конкурса.

Финалисты представляли 23 региона России, в том числе Донецкую Народную Республику, а также Белоруссию и Казахстан.

Финальные мероприятия конкурса были проведены с 28 по 31 марта. Участники финала написали эссе, которые были оценены Конкурсной комиссией, определившей победителей конкурса и лауреатов конкурса в специальных номинациях: «За творческое осмысление семейных ценностей», «За следование духовной традиции русской словесности» и «За творческую самобытность».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 30 марта в Белом зале Трапезных палат Храма Христа Спасителя.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 42

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия открыть женский монастырь Владимирской иконы Божией Матери поселка Протасы Пермского муниципального округа и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Александру (Рыбакову).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла:

а) освободить Преосвященного епископа Соликамского и Чусовского Гавриила от должности игумена Раифского Богородицкого мужского монастыря пос. Местечко Раифа Зеленодольского района Республики Татарстан;

б) назначить на должность игумена Раифского Богородицкого мужского монастыря пос. Местечко Раифа Зеленодольского района Республики Татарстан игумена Марка (Виленского) с освобождением его от должности наместника Казанского Богородицкого монастыря г. Казани;

в) принимая во внимание необходимость ведения и контроля ремонтно-реставрационных работ по воссозданию исторического облика Казанской Богородицкой обители, а также кураторства образовательных проектов Казанской епархии ввиду предполагающегося размещения Казанской духовной семинарии на территории упомянутой обители, назначить Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла игуменом Казанского Богородицкого монастыря г. Казани.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия назначить на должность наместника Свято-Троицкого мужского монастыря г. Тюмени архимандрита Зосиму (Горшунова).

4. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы назначить на должность игумена Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова мужского монастыря города Можайска иеромонаха Давида (Кургузова).

ЖУРНАЛ № 43

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Северо-Африканская епархия

Иерея Димитрия Гурова, клирика Тульской епархии, направить в распоряжение управляющего Северо-Африканской епархией Патриаршего Экзархата Африки.

