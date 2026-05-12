Завершение СВО или новая мобилизация? Главные заявления политиков о мире, перемирии и выводе войск

Владимир Путин заявил о приближении финала специальной военной операции, а Дональд Трамп готов отправить делегацию США в Москву.

Собрали заявления политиков о мирном договоре, перемирии и о том, планируется ли в России новая волна мобилизации.

Главное условие мира: что говорят в Кремле

Президент Владимир Путин в общении с журналистами сделал важное заявление: конфликт на Украине, по его мнению, идёт к завершению. Путин в очередной раз подчеркнул, что Москва открыта к диалогу и не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским. Однако встреча ради встречи не имеет смысла: она возможна исключительно для подписания мирного договора, который должен быть «рассчитан на длительную историческую перспективу» и гарантировать безопасность России.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил: чтобы процесс урегулирования сдвинулся с мёртвой точки, Киев должен полностью вывести свои войска из Донбасса. Без этого условия любые дипломатические усилия зайдут в тупик.

«Пока она не сделает этот шаг, можно проводить ещё несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте», — заявил Ушаков.

По его словам, украинские власти осознают неизбежность этого шага, но при поддержке европейских стран пока отказываются даже начинать его обсуждение.

Делегация США и майское перемирие

С начала 2026 года делегации России и Украины при участии США провели уже три раунда переговоров (последний состоялся в Женеве 17−18 февраля, параллельно шли консультации в ОАЭ). Теперь Вашингтон демонстрирует готовность активизировать процесс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично направить американскую делегацию в Москву, «если бы думал, что это поможет». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия всегда готова принять американских дипломатов, хотя конкретики по срокам визита пока нет.

Инициативой Трампа стало временное перемирие с 9 по 11 мая, приуроченное ко Дню Победы, и обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Юрий Ушаков подтвердил, что Москва дала согласие.

Вашингтон торопит, Москва не спешит

Несмотря на локальные успехи, глобальный диалог идёт тяжело. 8 мая госсекретарь США Марко Рубио констатировал, что американские усилия по урегулированию «зашли в тупик». Вашингтон готов выступать посредником и дальше, но не хочет тратить время и энергию впустую при отсутствии реального прогресса.

В Москве отреагировали сдержанно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не отказывается от диалога, но сейчас американские кураторы слишком вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке. Дмитрий Песков 9 мая прокомментировал слова Рубио:

«Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная. Выход на мирное соглашение — это очень долгий, со сложными деталями путь»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Украина сегодня «находится под внешним управлением», а Зеленский мира по-прежнему не хочет. При этом в Москве благодарны администрации Трампа за последовательные усилия.

Будет ли новая волна мобилизации в России?

Официальная позиция властей неизменна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце марта заявил, что вопрос о мобилизации в Кремле не обсуждается — такой темы нет на повестке дня. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что оснований для массового призыва нет: текущая потребность Вооружённых сил полностью закрывается за счёт контрактников и добровольцев.

Вместе с тем Минобороны РФ предложило расширить список заболеваний, препятствующих службе по контракту в период мобилизации и военного времени для граждан, признанных ограниченно годными (категория «В»). Речь идёт, в частности, о лицах с психическими расстройствами. Эта мера направлена на то, чтобы не допустить в войска людей с нестабильной психикой и предотвратить суицидальные происшествия среди личного состава.

