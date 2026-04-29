ОТ РЕДАКЦИИ РЛ. Сегодня исполняется 143 года со дня рождения одного из наиболее известных русских белых военачальников, Георгиевского кавалера, Генерального штаба генерал-лейтенанта Владимира Оскаровича Каппеля, родившегося 16 (29) апреля 1883 года в Царском Селе. В этот день предлагаем читателям «Русской линии» статью Петра Романова, посвящённую генералу Каппелю и впервые опубликованную на РИА Новости в 2019 году.

Владимир Оскарович Каппель — главнокомандующий Восточным фронтом Русской армии — пожалуй, самый почитаемый среди прошлых и нынешних поклонников Белой идеи.

Большинство их оппонентов имеют представление о каппелевцах, основанное лишь на «психической атаке» в фильме «Чапаев». Однако там переврано все: форма, знамена, а главное, сам факт, поскольку Каппель с чапаевцами не сталкивался. Тем не менее доля уважения к противнику есть даже в этих вымышленных кадрах. Помните слова чапаевца: «Красиво идут. Интеллигенция». Между тем, в атаку эта «интеллигенция» шла под градом пуль, на каждом шагу теряя бойцов. И раз за разом смыкая ряды.

После освобождения от японцев Харбина в 1945 году (в те времена Каппель был захоронен там) на его могилу приходил даже советский генералитет. Разумеется, не в силу идеологических симпатий, а просто отдавая дань уважения мужественному солдату. Возможно, как раз по этой причине советское консульство сделало все возможное, чтобы местные власти уничтожили могилу Каппеля. Это понятно. Но откуда такое уважение советского офицера к убежденному монархисту?

Версия есть. Владимир Каппель был не просто блестящим военачальником — некоторые эксперты включают его в сотню лучших русских полководцев. Он не только понимал, что Гражданская — это особая война (это понимали, конечно, многие), но и действовал соответственно.

Вот его слова: «Гражданская война — это не то что война с внешним врагом. Эту войну нужно вести особенно осторожно, ибо один ошибочный шаг если не погубит, то сильно повредит делу. <…> В Гражданской войне победит тот, на чьей стороне будут симпатии населения. <…> И кроме того, раз мы честно любим Родину, нам нужно забыть о том, кто из нас и кем был до революции».

Именно поэтому попавших в плен красноармейцев Каппель обычно разоружал и распускал по домам.

Есть и еще один эпизод, который показывает, насколько чутко относился генерал к настроениям людей. Однажды, узнав, что рабочие уральского завода настроены к белым враждебно, а на митингах звучат угрозы в его адрес, Каппель один, без охраны, пошел на очередной митинг и выступил там. Разумеется, это была антибольшевистская речь; тем не менее пролетарии проводили генерала криками «Ура!».

Родился в 1883 году, потомок выходцев из Швеции. Отец Оскар Павлович участвовал в известной Ахалтекинской экспедиции генерала Скобелева. Дед по матери — генерал-лейтенант Петр Постольский, герой обороны Севастополя. Вот и Владимир избрал военную карьеру: кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище, а затем и академия.

Февраль 1917 года Каппель воспринял даже тяжелее, чем последовавший за ним Октябрь. С его точки зрения, большевистский переворот был закономерным следствием Февраля. И все же какое-то время еще оставался на службе, став начальником Разведывательного отделения штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Как монархист подозревался в поддержке корниловского выступления, но арестован не был. В октябре 1917 года убыл в отпуск по болезни к семье в Пермь и на фронт Мировой уже не вернулся.

До Дона добраться было проблематично, но при первой же возможности Каппель выступил против большевиков. А такой шанс появился, когда восстание белочехов привело к созданию правительства КОМУЧа (туда входили члены разогнанного большевиками Учредительного собрания). Власть КОМУЧа распространялась на часть Поволжья и Южный Урал. Правительство далеко не монархическое, но для Каппеля важна была сама возможность начать борьбу с оружием в руках.

Численность первых добровольческих частей в Самаре — пара рот пехоты, эскадрон кавалерии и конная батарея с двумя орудиями — была столь ничтожна по сравнению с наступавшими красными, что никто из офицеров командовать этим отрядом не захотел. Вызвался только Каппель. Взяв за основу этот небольшой отряд, он очень быстро создал самую боеспособную стрелковую бригаду, которая не раз успешно противостояла превосходящим силам противника. Бил Каппель и известных красных полководцев, например Тухачевского. Впрочем, слава Каппеля росла благодаря не только военным успехам, но и его характеру. Владимир Оскарович и воевал, и вел себя по-суворовски: ел с бойцами из того же котелка, лежа в цепи плечом к плечу с ними, отстреливался от противника, без малейшей поблажки переносил все тяготы переходов. А солдаты это ценили во все века.

Власть Советов назначила за голову Каппеля 50 тысяч рублей, но сам он шутил, что стоит много дороже. И скоро это доказал, взяв Казань, где именно он захватил золотой запас России. А это 650 миллионов золотых рублей в монетах, 100 миллионов кредитными знаками плюс слитки золота, платины и другие ценности.

В конце 1918 года, в ходе объединения антибольшевистских вооруженных сил Востока России, возглавил 1-й Волжский («Каппелевский») корпус. А в декабре 1919-го, уже в чине генерал-лейтенанта, приняв командование гибнущим Восточным фронтом, смог спасти армию от окружения под Красноярском и вывести ее к Байкалу, хотя и ценой собственной жизни.

Когда маятник качнулся в сторону красных и белым пришлось отступать, войска Каппеля использовали как пожарную команду. Именно каппелевцы раз за разом сдерживали красных, позволяя другим выходить из-под огня. С непрерывными боями каппелевцы отходили вдоль железной дороги, испытывая огромные лишения. Практически без боеприпасов, в 50-градусный мороз они совершили удивительный по мужеству переход от Омска до Забайкалья.

Умирал Владимир Оскарович мученически. В январе 20-го в сильнейшие холода его войска, выходя из окружения, шли по руслу реки Кан. Там он и провалился в роковую полынью, однако сказал об этом лишь через день, когда обморожение ног стало уже фактом. Ни медицинских инструментов, ни медикаментов не было, поэтому ампутацию ступней провели без анестезии простым ножом. Несмотря на страшную боль, начавшуюся гангрену и пневмонию, Каппель, стиснув зубы, продолжал командовать. А чтобы двигаться дальше, приказывал привязывать себя к седлу. Боролся генерал до конца, пока окончательно не потерял сознание. Скончался 26 января 1920-го недалеко от Нижнеудинска.

Оставлять тело командира противнику каппелевцы по понятным причинам не решились, поэтому первоначально, отступив, его похоронили в читинском Кафедральном соборе Александра Невского. Затем прах перенесли там же на кладбище женского монастыря, а осенью 1920 года, при подходе к городу красных, — еще дальше, в Харбин. Впрочем, и там упокоиться с миром советская власть генералу не позволила. Лишь в декабре 2006 года останки Каппеля снова обнаружили и перезахоронили в Донском монастыре рядом с могилой Деникина. Так он вернулся на родину.

В 1918 году Марина Цветаева написала о белых офицерах: «Где лебеди? — А лебеди ушли. — А вороны? — А вороны — остались. — Куда ушли? — Куда и журавли. — Зачем ушли? — Чтоб крылья не достались…»

Далеко не все белые были, понятно, лебедями — это поэзия. Не думаю, что кому-нибудь придет в голову сравнивать всерьез с лебедем, скажем, приспешника Гитлера атамана Краснова или жестокого барона Унгерна, которого сами каппелевцы грозились повесить на ближайшем суку за то, что тот дискредитирует Белую идею и звание русского офицера.

Но Владимира Каппеля можно по праву назвать «белым лебедем» контрреволюции. И склонить голову перед его могилой в знак уважения.

