Интервью с митрополитом Черкасским и Каневским Феодосием (Снигиревым) о том, как сохранить верность Христу в современных условиях.

— Христос Воскресе! Уважаемый владыка, вот уже пятая Пасха проходит для верующих Украинской Православной Церкви в условиях войны. Не исключение и Черкасская епархия. Поделитесь, пожалуйста, сказались ли эти годы войны на Вашем духовенстве и прихожанах?

— Воистину Воскресе Христос! Конечно, сказались. Первое, о чем можно говорить, — это то, что земная Церковь в Украине изменилась качественно. Она перестала быть аморфной, как это бывает в мирное время, и приобрела более-менее четкую и твердую кристаллическую решетку. То есть в ней практически не осталось захожан, особенно в гонимых регионах. А вот постоянные прихожане окрепли в своей церковности и верности Богу. В этом смысле наша Церковь сейчас переживает благословенное время, сбросив лишний вредный «жир» и приобретя аскетическую форму. Хотя в этом отношении в разных регионах Украины есть отличия в силу разных обстоятельств.

— Уменьшился ли состав верующих?

— В Черкассах нет, меньше истинно верующих не стало. Тут опять же многое зависит от региона и сопутствующих факторов. К таким факторам можно отнести: силу и масштаб гонений в данной конкретной области, выезд людей за рубеж, внутреннюю миграцию переселенцев и т. д. Могу сказать лишь о Черкасщине. У нас людей в храмах меньше не стало, напротив, даже кое-где стало больше. И это несмотря на разноплановые усилия местной власти, направленные на истребление УПЦ в Черкассах и области. И это также несмотря на то, что десятки (а может, и сотни) тысяч жителей региона покинули свои дома в поисках лучшей жизни. Место уехавших в наших храмах заняли переселенцы из восточных и южных регионов страны, которые перебираются поглубже в тыл от линии фронта. В храмах много новых лиц. Это православные жители востока и юга Украины, воцерковленные, крепко держащиеся своей Матери-Церкви.

— Владыка, Вы сказали, что церковная жизнь перестала быть аморфной, что прихожане духовно окрепли. По Вашему мнению, что конкретно к этому привело? И как и в чем это проявляется?

— Привел к этому личный выбор каждого человека, перед которым Господь сегодня поставил всех нас. И этого выбора рано или поздно не удастся избежать никому. Звучит он приблизительно так: «Ты сегодня идешь вместе с Церковью на Голгофу? Или ты вместе с Иудой идешь к иудейским старейшинам за сребрениками? А может быть, ты вместе с Адамом будешь прятаться по кустам? Есть и такой выбор». И сегодня каждый член украинского общества, и в первую очередь каждый верующий Украинской Православной Церкви, имеет возможность занять ту или иную позицию в соответствии со своим внутренним устроением. И большинство истинно верующих, которые относят себя к нашей Церкви, сделали свой выбор — они со своей Церковью идут на Голгофу.

Вы спрашиваете, как и в чем это проявляется? Прежде всего — в верности своей Церкви, в смелости перед лицом опасностей, в принципиальности своей позиции, в небоязни идти против общего течения. Все это закаляет и укрепляет верующего человека, как моряка закаляют штормы.

— Но ведь в то же время мы видим отдельные случаи в части духовенства ухода из УПЦ? Неужели пастыри оказались духовно слабее, чем паства?

— На Черкасщине, например, ушла мизерная часть духовенства. Ушел даже не каждый 12-й, как это принято считать в подобных ситуациях, а намного меньше. Думаю, что та же тенденция проявляется и по всей УПЦ. Просто священники все на виду, поэтому уход каждого становится известным.

Хотя при этом следует сказать, что простому мирянину устоять в Истине иногда гораздо проще. Мирянин, так же как и монах в монастыре, не отягощен церковными активами и ресурсами. Для него главное — Небо, а земное приложится. Поэтому в отличие от приходских священников или даже некоторых епископов, монашествующие и простые верующие миряне никуда не уходят. Куда им идти от Бога и Его благодати? Чего искать на стороне? А земное, материальное — Бог дал, Бог и взял.

А вот над духовенством, особенно благополучным и по-земному успешным, довлеет опасность лишиться достигнутого в жизни благополучия. Будь то материальные блага, отреставрированный храм или монастырь или дружба с сильными мира сего. И эти «блага» иногда становятся камнем преткновения для такого священнослужителя, они заставляют его искать «выхода из ситуации», выгодного для своих целей. И тут уже зависит от того, насколько этот священнослужитель вообще был верующим. Происходит либо открытое отпадение от Церкви, либо, пользуясь своим положением, попытка отформатировать Церковь под себя, под общий мейнстрим, чтобы ничего земного при этом не потерять.

И то, и другое — признак недоверия Богу либо маловерия и слабости. Об этом недавно очень точно сказал в своем слове на Антипасху митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

— Согласен с Вами. Ну, а все-таки, как же быть священнику, если на самом деле из-за твердости своей церковной позиции он потеряет храм, а значит, и средства, чтобы кормить свою семью и детей?

— Уверен, что Господь не оставит ни такого священника, ни его семью без пропитания, и жизнь об этом свидетельствует. Ведь они ради Христа идут на свой Крест. Да, может быть, у них больше не будет излишков, но Господь сохранит каждое Свое чадо. Конечно, в такой ситуации и мы, братья-сослужители, не должны оставлять священника один на один со своими проблемами. Должна постоянно оказываться взаимоподдержка.

Скажу на примере Черкасской епархии: духовенство старается друг другу помогать и не оставлять в беде. Вот уже несколько лет, с начала полномасштабных гонений на Церковь, в нашей епархии полностью отменены все без исключения епархиальные взносы с приходов и монастырей. А пострадавшему духовенству и семьям почивших священнослужителей оказывается постоянная материальная помощь. Помогаем также со строительством, арендой и приобретением приспособленных помещений для общин, временно лишившихся храмов. Наше Марфо-Мариинское сестричество милосердия ежедневно не покладая рук трудится, чтобы никто не остался голодным или замерзшим. Монастыри крепко и неусыпно молятся, испрашивая у Бога покров и защиту для всей епархии.

Но даже не это самое главное, не наша земная поддержка друг друга. Ведь она больше пользы приносит дающим, чем получающим — «Блаженнее даяти, нежели приимати» (Деян. 20:35).

Главное — это то, что Господь сторицей воздаст каждому, кто во время временных испытаний не предал Его, кто пожертвовал своим комфортом и укладом своей жизни ради Него и Евангелия. Господь не оставит такого человека, священнослужителя и его семью ни в сем веке, ни в будущем, как говорит Священное Писание. А мы должны быть благодарны Богу, что Он сподобил некую часть нашей жизни прожить, неся тяготы очередных гонений на Его Церковь.

Вёл интервью протодиакон Сергий Герук

