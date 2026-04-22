Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поддержал законопроект о запрете рекламы колдунов и ведьм. Попытки запретить рекламу оккультных услуг (а такой запрет действует уже во многих странах) предпринимаются годами — и неуязвимость оккультного бизнеса выглядит все более удивительной.

Мошенничество в целом признается серьезной проблемой. Люди, особенно люди пожилые, душевно нестабильные или находящиеся в тяжелых обстоятельствах, уязвимы для манипуляций. Их обманывают, обирают или даже вовлекают в преступления. Кажется, что против мошенничества ведется самая бескомпромиссная борьба. Принимаются даже и меры, которые попутно сильно осложняют жизнь законопослушным гражданам и вызывают общественное недовольство. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

Гадатели, обаятели, ворожеи и чародеи совершенно спокойно размещают платную рекламу своих услуг, где им угодно — и деньги на это у них, очевидно, есть. Это процветающий бизнес, который особенно укрепляется во время общественных тревог и горестей — когда людей, выбитых из жизненной колеи и ищущих какие-то дополнительные (хотя бы и иллюзорные) ресурсы для того, чтобы справиться с ситуацией, становится особенно много.

Но астрологи и гадатели не смогли предсказать ни пандемии ковида, ни военных конфликтов последних лет — и если они не смогли даже предвидеть события, затронувшие миллионы судеб, что толку спрашивать у них о чьей-то индивидуальной судьбе? Никакие «ясновидящие» не могут сообщить о судьбе пропавших родственников — а если бы могли, ясновидению обучали бы в разведшколах.

Никакие «целители» не могут вылечить болезни — разве что психологически успокоить клиента. Но они обычно претендуют на то, чтобы лечить диабет, рак и прочие серьезные заболевания — что оборачивается трагично, потому что люди упускают время, в которое им могла бы помочь официальная медицина.

В сетях мрачно шутят, что в условиях ограничений в интернете нам теперь без ясновидения и телепатии никак — но если серьезно, ни то, ни другое на самом деле не работает. И не работало никогда. Некоторые люди, увы, крайне неосведомленные, возражают, что деятельность священников (и других служителей традиционных религий) — тоже про какие-то невидимые силы и тоже не дает проверяемых результатов. Но любой (сколь угодно неверующий) антрополог знает, что магия и религия — это разные явления.

Фундаментальное различие тут в том, что молитва говорит «да будет воля Твоя», магия — «да будет моя воля». Бога нельзя использовать в интересах клиента — Его вообще нельзя использовать. Поэтому священники и не пытаются торговать результатами своих молитв — это в принципе невозможно.

Маг претендует на то, что может манипулировать сверхъестественным в интересах заказчика; священник может только смиренно просить Бога, зная, что Бог ответит на молитву так, как сочтет нужным. Поэтому вы не увидите священников, подающих объявления типа «на коленях приползет к вам любимый, приворот с гарантией» или «поставлю заговор на удачу в делах». И уж точно они не будут лечить рак за три сеанса — а предоставят это врачам.

Таким образом, под защиту принципа свободы вероисповедания колдуны с ведьмами никак не подпадают. У них не религия (хотя бы и странная), а именно коммерческая деятельность по продаже того, что они предоставить не могут. Неспособность запретить рекламу оккультного бизнеса выглядит особенно странно в ситуации общей, скажем так, суровости законов.

Какая-нибудь дурочка, которая нацепит пентаграмму, думая, что это очень модно, готично и загадочно, рискует подпасть под экстремистскую статью за сатанизм. При этом «потомственная ведьма» которая, обложившись того же свойства оккультными принадлежностями, разводит клиентов на реальные деньги — уважаемый предприниматель, (вы будете смеяться, но) предъявляющий свою официальную регистрацию.

Правила игры остаются совершенно непонятными. Как мы знаем, в некоторых странах для политиков обычное дело консультироваться с ведьмами и колдунами. Это, обычно, очень бедные и коррумпированные страны. Да и на уровне населения в целом — вера в магию, по меньшей мере, подрывает стремление людей добиваться своих целей при помощи образования и работы. Зачем, если можно привлечь деньги заклинаниями? Неслучайно беднейшая страна Западного полушария — Гаити — является и мировым центром магии вуду.

Даже на чисто светском уровне увлечение оккультизмом — это не безобидная придурь, а явление опасное и для отдельных людей, и для общества в целом. Но у проблемы есть еще одно измерение. У нас часто говорят о «традиционных духовно-нравственных ценностях». Даже конкретнее — о вере в Бога. Но и православие, и любая вообще религия, исповедующая веру в единого Бога, любое направление христианства, ислам или иудаизм относится к колдовству резко негативно. Это мерзость перед Богом, попытка войти в общение с демоническими силами и получить от этого какую-то выгоду.

Говорить о «традиционных ценностях» и при этом создавать атмосферу наибольшего благоприятствования для ведьм и магов было бы, по меньшей мере, непониманием того, о каких ценностях все говорят. Речь не о том, чтобы объявить подобные практики «экстремистскими» и подвергать колдунов суровым карам — это было бы лишним. Речь только о том, чтобы перестать придавать явному мошенничеству статус уважаемого, признаваемого государством, бизнеса, который может легально рекламировать свои услуги. И это решение назрело и перезрело.

