☦️ Слово первое. Увидеть смерть другого человека с безопасного расстояния, это изысканное лакомство для грешника. Объявите сегодня публичную казнь, и вы рискуете не справиться с толпами желающих и посмотреть, и сфотографировать это странное зрелище.

Молодой и невинный, безгрешный, но окровавленный за чужие грехи, Своим Рождеством обнуливший историю и давший ей второе начало, Он висел на Кресте к неописуемой радости Своих врагов, и такому же неописуемому ужасу тех, кто Его любил.

Страдание рождает крик «За что?!». Невинное страдание этот крик усиливает многократно. «За что вы Его так? Ведь Он воскрешал ваших мертвецов и очищал ваших прокаженных! Из Его рук вы ели хлеб и демоны отбегали от бесноватых по Его слову. Так за что же вы с Ним так?!»

Сам Иисус мог бы проклясть с Креста и еврейский род, и все неблагодарное человечество. Но, чудо! Когда Его запекшиеся уста раскрылись, Он сказал: «Отче! Прости им, ибо не знают, что творят!». Светильник не зажигают, чтобы ставить его под сосудом, но — на подсвечнике, чтобы светить всем в доме (Мф. 5:14). И Христос не в тайном месте был убит руками человеческими, но между небом и землей висел распятым перед глазами толпы, и сгорал, как свеча, в огне страдания так, чтобы весь мир это видел.

Наступит день, когда все люди опять увидят Его, грядущего на Суд. Исполнится слово: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные» (Откр. 1:7). Никто не будет спрашивать в тот День «Кто это?», потому что есть на всей земле за всю ее историю только один Распятый, настолько любящий людей, что потерпел смерть за всех, и даже на Кресте молился: «Отче, прости им, не ведают, что творят!»

☦️ Слово второе. Узнать в Иисусе Господа было непросто даже в те дни, когда Он совершал Свое служение. При всем обилии чудес Он был так прост, что гордый взор не признавал за Ним Божественного достоинства. А в день Страдания.

Он висел на Кресте между двумя распятыми злодеями, но по виду отличался от них. Разбойников, в отличие от Христа, не бичевали в претории. Христос же мог умереть уже там, поскольку бичевание само по себе есть казнь. В римский бич, флагрум, вшивались утяжелители для увеличения страданий. Это могли быть медные пуговицы, или свинцовые гирьки, или осколки костей. Бичуемого хлестали не только по спине и ягодицам, но, перевернув, били по груди, животу, ребрам, ногам спереди. Делали это без всякой жалости, напротив — с удовольствием. И весь человек очень быстро превращался в истерзанный комок окровавленной плоти.

К тому же на Иисусе был терновый венец. То терние, которое произвела земля после грехопадения Адама (Быт. 3:18), теперь в насмешку было скручено в подобие царского венца и водружено на голову Нового Адама. Отдельные шипы могли быть толщиной с палец взрослого мужчины и тверды, как стальной гвоздь. По этому венцу солдаты били палкой.

В таком виде висел Господь между двумя разбойниками. Они видели Его рядом с собой и могли сказать словами Исайи: «Мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Муж скорбей и изведавший болезни. Он был презираем и мы ни во что ставили Его» (Ис. 53: 2−3).

И нет никакого чуда в том, что один из разбойников говорил: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас!» Но чудо есть в том, что второй разбойник унимал своего товарища и признавал себя страдающим справедливо. Среди множества грешников, вечно ищущих себе оправдания, этот второй разбойник явился удивительной редкостью, сказав: Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли (Лук. 23:42) .

И за это смирение открылись очи его. В избитом и увенчанном терновым венцом Человеке смиренный смертник узнал Господа! И молитва его ко Господу была краткой: Помяни меня, то есть «вспомни обо мне», Господи, когда придешь в Царствие Твое!

И таким же коротким, но чудным был ответ: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:43).

Так открылся небесный рай. Так разбойник вошел в него первым.

☦️ Слово третье. Однажды, в окрестностях города Наин Христос воскресил умершего юношу. Тот был единственным сыном своей матери, которая к тому же была вдова (Лук. 7:12). Зная Свою судьбу наперёд, возможно, Иисус Христос видел в той безутешной женщине Свою собственную Мать.

Ибо, вот Она — под Крестом, и нет в мире более страдающего человека, чем Она. Иосиф давно в умер. В глазах человеческих Мария — вдова. И единственный Сын Ее, Тот, о Котором Гавриил сказал, что «Царству Его не будет конца» (Лук. 1:33) висит на Кресте среди двух распятых злодеев. «Других спасал, а Себя не может спасти» (Мк. 15:31), — говорят проходящие мимо.

И так явственно теперь то, что когда-то в храме произнес старец Симеон: «Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец» (Лук. 1:35).

Оружие действительно прошло Ей душу. И жизнь на время потеряла всякий смысл. Единственным желанием Марии было умереть здесь же, сейчас, чтобы соединиться с Сыном в Его страдании и, как и Он, больше не видеть солнца.

Но что это? Он говорит с Ней! Он думает о Ней, и с Креста проявляет заботу о Матери!

На людях раньше Он никогда не позволял Себе особой нежности к Родительнице. Когда Ему говорили: «Вот, Мать Твоя и братья Твои ищут Тебя», строго и отстраненно звучал Его ответ: кто Матерь Моя? И кто братья Мои?… кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь (Мф. 12:50).

Никто не мог упрекнуть Его в том, что законы крови и плоти, узы телесного родства важнее, чем законы Духа и родство духовное. Но теперь нет несчастней на земле человека, чем Дева Мария и Сыну надо позаботиться о Ней.

Любимому ученику, Иоанну, вручает Он Маму. Иоанн не предаст никогда. Иоанн не дрогнет и не убежит. Он молод, но тверд, как алмаз. Вот и сейчас он — единственный из лика апостольского здесь — на Голгофе. Остальных победил страх и они разбежались.

Посему, видя Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, Иисус говорит Матери: Жено! Се, сын Твой. А потом говорит ученику: се, Матерь Твоя! (Ин.19:25−27)

С той минуты и навеки Апостол любви и Матерь Света неразлучны в сознании Церкви.

☦️ Слово четвертое. Христово страдание было темой многих пророчеств. Одним из самых ярких является 21-й псалом царя Давида. За тысячу лет до Рождества Христова Давид описывает события Голгофы с такими подробностями, словно он сам стоит у подножия этой горы и созерцает Тайну нашего спасения.

Вот он слышит кощунственные крики врагов Иисуса: «Он уповал на Господа: пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему».

Вот он видит Мать Мессии рядом и Она попадает в поле его молитв: «На Тебя оставлен я от утробы: от чрева матери моей Ты — Бог мой».

Давид словно сам переживает смертное изнеможение Христа: «Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной».

И вот слова, произнесенные от первого лица, в которых слышан голос Самого Мессии: «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище: делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий».

Христос — Сын Давидов. Это одно из Его Мессианских наименований. И не только кровные узы, но и голос произносимых молитв роднит Иисуса и Его далекого царственного предка.

В самые важные моменты Христос говорит уже готовыми словами, пророчески произнесенными задолго до Евангельских событий. Такими словами является самый страшный крик в мире! Крик, вместивший в себя все! Отчаяние и всю! Боль вселенной: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего ты Меня оставил?» (Мф. 27:46).

Эти слова тоже были предсказаны. Упомянутый 21-й псалом Давида начинается именно с них. И Христос не подбирал слова, когда исполнял написанное о Себе. Как хороший музыкант, озвучивающий написанную партитуру, Он в нужное время произносил нужное слово, сказанное заранее. Вплоть до страшного крика, которому нет равных.

☦️ Слово пятое. «Зная, что уже все совершилось, да сбудутся Писания», Иисус сказал: «Жажду!» (Ин. 19:18).

Кроме 21-го псалма еще один псалом достоин имени «мессианского». Это псалом 68-й. В нем сказано: «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, — утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом».

Действительно, «тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его» (Ин. 19:29). Они многие пророчества исполнили, эти привычные к убийству люди: римские воины. Это они, сидя под Крестом, делили ризы Его, о чем написано у Давида. Еще ранее, в претории, они «надели на Него багряницу», и терновый венец, и кланялись Ему, как Царю, «говоря: радуйся, Царь Иудейский!» (Мф. 27:28−29).

Для суровых людей эти насмешки и издевательства над беззащитным Человеком были — страшно сказать — одним из немногих доступных удовольствий. А вот чего они не знали и знать не могли, так это то, что в сей час они были вовлечены в самую гущу истории, и в это самое время они были исполнителями самых грозных пророчеств.

Они совершили коронацию настоящего Царя — Иисуса Христа. Эту коронацию начали еврейские дети, когда в день Входа в Иерусалим кричали: «Осанна Сыну Давидову!». А продолжили её воины. Для них это были привычные жестокие игры, но не для Иисуса. Он не играл. Он действительно принимал знаки Царской власти: багряницу, корону, жезл, земные поклоны. Среди собственной крови и боли, среди насмешек и унижения Иисус воистину воцарился над человечеством! Слышите? Он Царь наш!

Всякий, знающий что тогда произошло, исповедует Иисуса Христа истинным Царем, принявшим жестокое страдание за искупление своих взбунтовавшихся подданных.

☦️ Слово шестое. Теперь, когда и уксус был вкушен, можно было сказать: «Совершилось!» (Ин.19:30). То слово, которое использовано в греческом тексте, имеет несколько сфер использования в судебной и военной области.

Если речь идет о судебном разбирательстве, то невиновность доказана. Человек оправдан и полностью свободен. Совершилось!

Если речь идет о долгах, то долг выплачен целиком. Все претензии сняты, дело решено. Совершилось!

Если речь идет о войне, то враг сокрушен окончательно. Победа полная и безоговорочная. Совершилось!

Господь Иисус Христос доставил нам эту всеохватную победу. Он уплатил наши долги, разорвал наши узы и победил нашего врага. Теперь, вооруженная Крестом Господа, Христова Церковь должна будет вести духовную войну до скончания века сего.

Эта борьба, по подобию закваски в тесте, пройдет всюду и захватит всех: все народы, все века и все континенты. Она будет совершаться под знаком Непобедимой Победы — под Крестом Господа, на Котором произошло наше Искупление. Эта борьба происходит сейчас и будет происходить далее.

До тех пор, пока это же слово — Совершилось! — не прозвучит еще раз. Теперь уже оно будет произнесено Сидящим на престоле: «Се, творю все новое. И говорит мне: напиши: ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой» (Откр. 21:5−6).

☦️ Слово седьмое. «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46).

https://t.me/videotca_Andrea/7035