ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня мы отмечаем день памяти генерал-адъютанта, генерала от кавалерии, истинного православного христианина Павла Карловича фон Ренненкампфа, замученного большевиками 1 апреля 1918 года. В связи с этим предлагаем читателям «Русской линии» статью забайкальского казака Николая Николаевича Смирнова о том военном пути, который пришлось пройти этому русскому немцу в охваченной Гражданской войной России.

4 июня отряд генерала Ренненкампфа вновь выступил с целью проведения «усиленной рекогносцировки». Предварительно 1-я и 2-я сотни 2-го Нерчинского полка были посланы в Сяосыр для усиления отряда полковника Трухина. И на этой разведке мелкие казачьи разъезды не смогли прорваться через японское охранение, понесли потери и отошли. Только за несколько дней стычек с противником отряд потерял двух офицеров: хорунжего 1-го Аргунского полка Козлова, убитого в разведке на Саймацзы, и подъесаула 2-го Нерчинского полка Аничкова, тяжело раненного в разъезде, отправленном на Айянямынь. Бывший гвардеец подъесаул Аничков, несмотря на свое знатное происхождение, быстро пришелся по нраву подчиненным казакам, стал для них своим человеком и любимцем всего отряда.

5 июня две сотни казаков генерала Ренненкампфа успешно выдержали бой с японской ротой на дороге в Айянямынь. Но в результате боя не удалось получить сведения о противнике и прежде всего о силах, сосредоточенных на этом направлении, и его намерениях. Узкие горные долины и крутые склоны их затрудняли ведение разведки. Кроме того, везде, где можно было пройти человеку, находились японские сторожевые посты или устраивались засады.

Неоднократные попытки казаков проникнуть за эту «завесу» не увенчались успехом.

В этот же день отряд Ренненкампфа без боя занял Саймацзы. Из собранных сведений путем опроса местных жителей, засылки агентуры, проведения «мелких» разведок удалось установить, что в первых числах июня армия Куроки на восточном фронте занимала оборону у Фынхуанчена, а частью сил — у Куаньдяньсяна. Подготовка японцев к наступлению на Ляоян обнаружена не была.

Для выяснения обстановки у Куаньдяньсяна генерал Ренненкампф предпринял «усиленную рекогносцировку» на Айянямынь с привлечением всех сил своею отрада. О начавшемся наступлении 7−8 июня он не знал.

Для выполнения этой задачи были привлечены два с половиной батальона 23-го Восточно-Сибирского полка, 4-я Забайкальская казачья батарея, 4-я конно-горная батарея пограничной стражи, четыре сотни 1 — го Аргунского полка, три сотни 2-го Аргунского и две сотни 2-го Нерчинского казачьих полков; две конно-охотничьих команды — одна 23-го Восточно-Сибирскою стрелкового полка.

Всего два с половиной стрелковых батальона, 10 орудий, 9 сотен и две конно-охотничьих команды.

Из Саймацзы отряд выступил 9 июня двумя колоннами: правая (главные силы) по нижней Айянямыньской дороге, а левая — по горной дороге, ведущей к Синхайлинскому перевалу с фланга.

Боковой колонной командовал генерал Любавин. Она состояла из 3-й сотни 2-го Аргунского полка и 2-й сотни 2-го Нерчинского полка, пограничной батареи и охотничьей команды Сретенского пехотного полка.

Всего пять сотен, 4 орудия, одна команда.

К 12 часам дня боковая колонна соединилась с главными силами и пошла впереди нее.

1-й Аргунский полк, авангард главных сил, выдвигался впереди. С подходом на 5−6 верст до Айянямыня четыре сотни аргунцев, заняв крутой утес, завязали бой с японским охранением, находившимся в окопах на правой стороне дороги. Через некоторое время к авангардной сотне подошла сотня генерала Любавина, и с завязкой боя прибыл генерал Ренненкампф.

Казаки в пешем порядке атаковали противника и заставили его отойти на заранее подготовленные позиции, наследующий гребень высот.

Атакой полусотни 3-й сотни 2-го Нерчинского полка с фронта и второй полусотни с фланга противник был выбит с этой позиции.

Японцы, понеся потери, отошли на неподготовленную позицию и закрепились на выгодном рубеже.

3-я сотня 2-го Нерчинского полка при поддержке батареи пограничной стражи выбила противника и с этой позиции.

Главные силы отряда двигались по дороге на Айянямынь. Внезапно по ним нанесли удар не менее двух батарей японцев.

4-я Забайкальская казачья батарея по приказу начальника отряда стала развертываться под огнем противника. Так как местность была пристреляна японскими батареями заранее, русские войска несли потери. Не успела 4-я батарея сделать нескольких выстрелов, как половина ее штатного состава была убита и ранена. Подбитые орудия завалились набок, рядом лежала перебитая прислуга. Уцелевшие артиллеристы укрылись за гребнем небольшой высотки. Как только огонь японцев немного ослабевал, они выбегали из-за укрытия и стреляли из уцелевших орудий. Большинство из этих самоотверженных людей так и остались лежать у своих орудий, сраженные шрапнелью или осколками снарядов. Очевидец этих событий Н. Анисимов, адъютант 2-го Нерчинского полка, описывая бой 4-й батареи, отмечает, что раненых невозможно было вынести из-под огня, так как японцы открывали огонь по одиночному человеку, пытавшемуся приблизиться к расстрелянной батарее.

Одну роту 23-го Восточно-Сибирского полка выдвинули для прикрытия позиции батареи, однако ни сотня казаков с охотничьей командой, прикрывавшая батарею ранее, ни прибывшая рота не спасли бы батарею, если бы японская пехота перешла в наступление.

Видя тяжелое положение артиллеристов и казаков, генерал Ренненкампф приказал 1-му Аргунскому полку занять лесной массив, находящийся на правом фланге позиции и еще не захваченный японцами.

Казаки, развернувшись в лаву, стремительно выскочили из-за утеса, где они укрывались, и наметом помчались к этому массиву. Японские батареи перенесли огонь по полку, но ему удалось проскочить обстреливаемый участок почти без потерь. Заняв массив, аргунцы не позволили японской пехоте, которая неоднократно бросалась в атаку, захватить орудия разбитой батареи. Не прекратили атак японцы и с наступлением темноты. Поддерживаемые огнем своих батарей, они не смогли уничтожить подразделение прикрытия и с большими потерями откатывались каждый раз назад. Казаки сражались стойко, а 12-я рота стрелкового батальона 23-го Восточно-Сибирского полка, по словам генерала Ренненкампфа, действовала «выше всякой похвалы».

Бой утих к 22 часам, и 4-я Забайкальская казачья батарея была выведена в тыл. Убитых и раненых артиллеристов вынесли с поля боя сотня прикрытия и уцелевшие казаки батареи.

Оставив на Синхайлинском перевале прикрытие, все участвующие в бою казаки и солдаты 12-й роты отошли со своих позиций. Японцы понесли большие потери и не преследовали отходящих.

К 6 часам утра 10 июня отряд прибыл в Саймацзы, потеряв в бою 92 человека, из них 7 офицеров, 70 казаков и солдат ранеными, 15 убитыми. Ни один казак не был брошен при отступлении. К сожалению, этого нельзя сказать о солдатах. Почти все убитые и раненые 12-й роты остались на позиции, некоторых вынесли казаки, остальные достались японцам.

В ходе этой «усиленной рекогносцировки» удалось выяснить, что у Айянямыня находилось до трех полков японской пехоты и 2−3 эскадрона кавалерии.

10 июня в Саймацзы были похоронены в одной братской могиле убитые в этом бою.

4-ю Забайкальскую казачью батарею как потерявшую боеспособность отправили в Ляоян, а потом в Харбин для ремонта материальной части и пополнения людьми.

В Саймацзы остались только казаки, которые во время похода и боя у Айянямыня ничего, кроме горячего чая, не ели и не пили из-за неимения времени приготовить пищу. Жалкий вид имели истощенные без фуража кони. Но и в Саймацзы, окрестности которой были разорены войной, пищи невозможно было найти. По словам Н. Анисимова, голод «достиг крайних пределов».

Описывая эти события в своем труде, барон Э. Тетгау, приверженец регулярной конницы и ставивший под сомнение боевые возможности казаков, сам невольно, против своего желания задается вопросом: «..справилась ли бы лучше при такой обстановке более организованная и обученная кавалерия?» Вопрос можно понимать по-разному. Но если забайкальский казак, привыкший ходить по тайге, сопкам и имеющий приспособленную для этого лошадь, не может проникнуть за линию сплошного сторожевого охранения противника, то что можно говорить о драгунах регулярной армии, хоть и более «организованных, более дисциплинированных», но набранных на службу со среднерусских равнин, увидевших горы и тайгу только в Маньчжурии? Он же, барон Тетгау, признает далее, что «кавалерия одна не может производить разведку. Японцы никогда не возлагали задачи разведки только на свою кавалерию. Кавалерия их была более осторожна, чем русская. Она действовала, как правило, вместе с пехотой и в горах оставалась непосредственно для прикрытия ее».

Те же задачи разведки, но только перед фронтом Восточного отряда, выполняли другие казачьи полки: 2-й Читинский полке четырьмя сотнями на этапной дороге на Фынхуанчен и на Модулинском перевале, а две другие сотни этого полка были сняты с выполнения боевой задачи и распределены: одна (6-я) была в Ляояне — для охраны штаба, другая обеспечивала «летучую» почту по дороге Ляндясан — Сиуян; задачи разведки и прикрытия выполнял сводный казачий полк, состоящий из трех сотен Уссурийского полка и двух сотен 2-го Верхнеудинского полка.

К 1-му Аргунскому полку у Саймацзы был снова выдвинут 23-й стрелковый полк, объединенные в отряд под командованием генерала В. Грекова. Части отряда В. Грекова, занимавшие Далинский перевал, имели также задачу поддерживать казаков генерала Мищенко, отряд которого усиленный бригадой оренбургских казаков, перешел на дорогу Сюян — Гайчжоу для прикрытия этого направления.

С началом общего наступления японцев отряд генерала В. Грекова был атакован японской пехотной бригадой и, потеряв 100 человек убитыми и ранеными, отошел по дороге на Сихоян к Феншуйлинскому перевалу.

Одновременно началось наступление перед фронтом Восточного отряда.

Накануне наступления японцев, 6 июня, граф Келлер уехал верхом в Линдятай во 2-й Читинский казачий полк, чтобы по поручению командующего армией вручить знаки отличия военного ордена героям-казакам этого полка. Во время этого торжества произошел случай, характеризующий генерала Келлера как человека, боящегося быть уличенным в трусости.

Чтобы лучше отпраздновать это знаменательное событие, 2-й Читинский полк выписал из Ляояна ресторатора и приготовил завтрак, в течение которого играла музыка.

Без сомнения, об этом празднике казаков стало известно японцам, тем более о присутствии на нем начальника Восточного отряда.

В разгар завтрака казак доставил донесение, что японская пехота выдвигается к Линдятаю с юга. Ему не поверили и продолжали праздновать. Не придали значения и второму донесению — о приближении противника. Наконец, когда казак на взмыленной лошади примчался с донесением в третий раз и доложил, что пехота противника по горам, окружающим долину, обошла Линдятай, сомнения исчезли.

Около двух сотен казаков изготовились к атаке лавой, но по приказу генерала Келлера шагом направились на север. Полчаса две сотни людей во главе с начальником отряда находились под обстрелом противника, и только для того, чтобы граф мог показать свое личное пренебрежение к смерти и хладнокровное поведение в опасной ситуации. Белый штандарт начальника отряда, который находился в середине казачьей лавы, привлекал японских стрелков. Эта бравада могла стоить жизни и графу, и казакам.

Когда опасность миновала, генерал Келлер обратился к сопровождающей его свите со словами: «Я надеюсь, нас не станут обвинять в трусости, если мы теперь поедем рысью».

В ходе этого движения подогнем противника один казак и одна лошадь были ранены, а одна убита.

7 июня батальон 11 — го стрелкового полка после незначительных боев с японской пехотой отошли за Фыншуйлинский перевал, а 2-й Читинский казачий полк — до Тсаохогоу.

8 июня в полк прибыл генерал Келлер с группой офицеров. Перед тем как убыть на позиции, их пригласили гостеприимные офицеры-читинцы «почаевать». Попив чайку с ананасами, генерал Келлер убыл для осмотра позиций полка.

Более месяца казаки находились на передовой линии, в постоянном соприкосновении с противником и все это время безропотно, добросовестно исполняли свой солдатский долг. Казаки служили, а не рассуждали. Для них война составляла неотъемлемую часть их жизни. К ней они готовились с детства, и все мучения, неудобства, тяготы переносили стойко, без нытья и жалоб. Казачьи кони исхудали и представляли из себя кожу Да кости.

Командир 2-й сотни 2-го Верхнеудинского полка Рейтерфен в своем дневнике отметил, что примерно из 137 лошадей его сотни половина была с набитыми спинами, 56 лошадей с подпаринами и только 12 содержались в порядке. Казаки почти все время были в походе и не могли как положено следить за лошадьми. Глядя на них, каждому становилось ясно, что к такой кавалерии нельзя предъявлять большие требования. Казаки превратились в «ездящую пехоту» и большую часть боев провели пешими, находясь в стрелковой цепи как в обороне, так и в наступлении. Невольно задаешься вопросом: «А нужно ли было так гонять казаков, требуя все новых и новых разведданных?» Тактика использования конницы на равнинных театрах военных действий бездумно переносилась русским командованием в Маньчжурию, где местность не позволяла даже шага ступить в сторону. Вот и жаловались начальники, случайно попавшие на высокие должности, на казаков, чтобы прикрыть свою безграмотность и отсталость в военном деле. Эти жалобы охотно подхватывали военные журналисты и разносили по всему свету в своих статьях и брошюрах, типа Л. Нодо «Они не знали».

Обрушившись на плохую обученность казаков, Л. Нодо забывает, что строевые казачьи полки входили, наряду с драгунскими, в состав кавалерийских дивизий, к ним предъявлялись те же требования, что и к драгунам, обучали их по тому же уставу или, вернее, по тем же уставам, что и всю конницу. Все отличия их от драгун состояли лишь в системе отбывания воинской повинности, всецело зависящей от их быта и внутренней организации, в системе езды и выездки лошадей, в отсутствии штыка и в некоторых других своеобразных исторических особенностях боевых построений, как лава, батовка коней и другие. Но они умели выполнять приемы, обязательные для регулярной конницы, такие как атака сомкнутым строем, перестроение в боевые и предбоевые порядки и т. д. Видел же все это и описал в своем труде барон Э. Тетгау. Чем отличались казаки генерала Мищенко, то есть все первоочередные полки, от приморских драгун? Абсолютно ничем, а по многим вопросам и превосходили их. Если казак на своей лошади не мог проникнуть через японские посты, то что говорить о драгунах с их европейскими лошадьми? Ведь и драгуны обязаны были вести разведку, добывать нужные командованию данные, и они это делали, но так же безуспешно, как и казаки. Их лошади не выдерживали и сотой части той нагрузки, которая досталась казачьим коням. По оценке того же барона Э. Тетгау, лошади, которые были у забайкальских казаков, обладали превосходными качествами для Маньчжурского театра военных действий. Выносливые и неприхотливые, они уверенно шли вброд, карабкались, как кошки, по склонам гор проходили без отдыха и пищи большие расстояния, сутками могли быть нерасседланными. Неказистые на вид, они на рыси не отставали от больших европейских лошадей драгун. Цена забайкальской лошади в войну была очень высока и доходила до 250−300 рублей, тогда как в мирное время за нее давали минимум 40 рублей.

Быть может, забайкальские казаки на европейском театре военных действий выглядели бы хуже конницы европейских армий, имеющей рослых кровных лошадей, способных по своему росту и складу к быстрой размашистой скачке и нанесению сильного первоначального удара-шока в атаке, но на Маньчжурском театре военных действий этого делать не приходилось, и задача кавалерии сводилась к скромной роли ближайшего охранения и разведки.

В горах против японской кавалерии забайкальские казаки отвечали тем требованиям, которые к ним предъявлялись.

Бесспорно, что казаки, призванные со льготы, были хуже обучены, чем их молодые товарищи первоочередных полков, — ну, а кто из запасных был хорошо обучен в то время? Тысячи необученных солдат бросались в атаки под Вафангоу, постигая науку воевать кровью. Так же учились и казаки, но, в отличие от сибирского мужика-запасника, они трижды призывались на службу за последние 5−6 лет и год неплохо воевали в Китае.

Дивизия, а потом отряд Ренненкампфа, состоящие полностью в своей основе из казаков, призванных со льготы, то есть из запаса, прекрасно воевала и через 3 месяца войны, мало чем отличаясь от частей казаков-первоочередников.

Это они, казаки-забайкальцы, принесли славу своим начальникам — генералам Мищенко, Ренненкампфу, в отряды к которым стремились попасть все офицеры и которых меньше всего ругали в этой войне.

Как бы там ни было, но несмотря на усталость и измотанность, 10 июня 2-й Читинский полк вновь овладел Туйинпу.

11 июня из отряда Грекова (1-й Аргунский полк и пехота) поступило донесение, что противник обходит его правый фланг к северу от Саймацзы.

Почти одновременно с этим донесением поступил приказ начальнику Восточного отряда отправить немедленно шесть батальонов и одну батарею в корпус Штакельберга к Вафангоу.

Казаки, уставшие от непрерывных стычек с японским сторожевым охранением и от лазания по горам, лишались пехотного прикрытия.

Ввиду наступления японцев на Саймацзы отряд Ренненкампфа выступил по Сяосырской дороге к деревне Сафалацзы, где на ночном отдыхе в ней к нему присоединились сотни, оставленные в Сяосыре и Цзянчане.

13 июня японцы начали наступление. Им удалось потеснить сторожевое охранение, но огнем 4-й пограничной батареи были остановлены. Отряд Ренненкампфа не стал ввязываться в бой и отошел по Сяосырской дороге через перевал Палилин к перевалу Фыньшуйлин (Феншуйлин).

14 июня в целях получения сведений о противнике в долине Цаохэ у фыньшуйлинского перевала Ренненкампф провел «усиленную рекогносцировку». Колонна генерала Любавина в составе 4 сотен 2-го Нерчинского полка, 3 сотен 3-го Аргунского полка и 2 сотен 1-го Аргунского полка, 4-й пограничной батареи через 7−8 верст движения была обстреляна сильным ружейным огнем японцев. Казаки спешились и атаковали позиции противника под прикрытием огня 4-й пограничной батареи, но овладеть ею не смогли. Во время 4-часового боя были ранены есаул Энгельгардт, командир 1-й сотни 2-го Нерчинского полка, и 9 казаков. Рекогносцировка, кроме того, что был обнаружен противник в долине Цаохэ, ничего не дала.

Вернувшись к Фынылуйлинскому перевалу, отряд остановился на ночной отдых, но отдохнуть не пришлось. Не успели казаки заварить чай, как японцы начали наступление. Атакована была и сотня, охранявшая перевал Палилин. После короткого боя с превосходящим ее во много раз противником она отошла к самому перевалу Фыньшуйлин. Отряд, обстреливаемый с двух сторон, отошел к деревне Фанцзяпуцзы, за перевалом.

С целью выяснения, перешел ли противник перевал, был выслан разъезд во главе с хорунжим 2-го Нерчинского полка Ивановым. В 8−9 верстах от места дневки отряда разъезд попал в засаду. Потеряв лошадей после залпа японцев, хорунжий Иванов и 5 казаков едва спаслись, вывезенные на крупах лошадей своих товарищей.

Стало ясно, что противник находится на перевале и продолжает наступление.

К 12 часам дня японцы атаковали сотню сторожевого охранения, которая после часового боя, потеряв двух казаков убитыми и 5 ранеными, запросила подкрепления. На помощь ей были отправлены стрелковая рота 23-го Восточно-Сибирского полка и сотня казаков. Противник был остановлен, а потом отошел на исходные позиции.

Общая обстановка на фронте Восточного отряда сложилась к тому времени следующая.

В связи с тяжелым положением под Вафангоу Восточному отряду 15 июня было приказано провести «демонстрацию» в сторону Фынхуанчена и отдать свои основные части на помощь Штакельбергу.

16 июня войска генерала Келлера начали наступать двумя колоннами: правая, под командованием генерала Романовского, с Модулинского перевала в сторону Хендяпуза; левая, под командованием генерала Кашталинского, — с Фыншуйлинского перевала на Линдятай. При каждой колонне было по одной сотне от 2-го Читинского казачьего полка — все, что было из конницы в распоряжении начальника Восточного отряда генерала Келлера.

Штаб отряда выступил рано утром из Тхавуана в колонне Романовского. Казаки полковника Закржевского, командира 2-го Читинского полка, как всегда, находились впереди наступающих колонн, действуя в авангарде.

Опередив противника, в проливной дождь казаки заняли Вафангунский перевал. Преодолев его, колонна Романовского подошла к Чанзалинскому перевалу. От действующей впереди казачьей сотни прибыл раненный в ногу казак и доложил, что перевал занят противником. Колонна Романовского приготовилась к бою на перевале, однако с ее подходом японцы оставили свои позиции и отошли к Эрдагоу.

К вечеру отряд генерала Келлера подошел на 15 верст к Фынхуанчену, где находился генерал Куроки со своим штабом и войсками.

Бессмысленно было двигаться туда с 8 батальонами и двумя сотнями казаков, поэтому отряд отошел к деревне Туменза. Во время отхода казак с «летучей» почтой доставил телеграмму от Куропаткина: «Штакельберг разбит, потеряно 21 орудие».

1-я армия Куроки перешла в наступление от Фынхуанчена по дорогам на Саймацзы, Лянсангуан и на Модулинский перевал.

Генерал Ренненкампф, как известно, уклонился от боя на своем направлении и отошел на Тайцзыхе, а отряд Грекова — на Сихоян.

Восточный отряд после незначительных стычек с противником очистил Средний Фыншуйлинский (у Лянсангуана) и Модулинский перевалы.

Малочисленные части генерала Келлера не могли противостоять сильной армии Куроки и вынуждены были отойти к Ляояну.

После занятия перевалов японцы подошли на расстояние двухдневного перехода от укреплений Ляояна на юго-восточном и восточном направлениях.

Русская армия повсеместно отступала.

16 июня отряд оставил деревню Фанцзяпуцзу и занял подготовленные позиции у Сихэяна. Часть сил отряда Ренненкампфа: 1 — й Аргунский полк, 23-й Восточно-Сибирский стрелковый полк — вошли в состав Сихэянского отряда.

Со 2-м Нерчинским, 2-м Аргунским казачьими полками и 4-й пограничной батареей Ренненкампф в этот же день покинул Сихэянскую позицию и 17 июля прибыл в долину реки Тайцзыхэ, расположившись на левом берегу ее у деревни Мицзы (Мацзы).

Забайкальское казачество, Николай Николаевич Смирнов

