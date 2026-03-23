22 марта 2026 года, в Неделю 4-ю Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме преподобного Саввы Сторожевского в Измайлове г. Москвы. По окончании богослужения Святейший Владыка произнес проповедь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, во время Великого поста очень многие евангельские тексты помогают нам сосредоточиться на том, на чем важно сосредотачиваться, когда мы ограничиваем себя и в питании, и, может быть, в каких-то развлечениях, меняем стиль жизни, для того чтобы создать атмосферу, наиболее благоприятную для прохождения поста. Но, конечно, для людей маловоцерковленных и неверующих это не совсем понятно: «А зачем себя ограничивать-то? Не надо делать плохого, обманывать, это понятно. А что ограничивать-то себя? Ну, почему гречневую кашу можно, а гречневую кашу с колбасой нельзя? Не понимаю, не знаю».

Многие люди именно так и относятся к посту, считая, что это дисциплина, связанная с ограничением в пище, в том числе, конечно, и изменение определенного стиля жизни. Постом не полагается ходить в кино, не полагается развлекаться. Я помню время, это были 1950-е годы, когда только еще появилось телевидение, и у нас телевизора не было, а вот у соседей по коммунальной квартире был. И вот так уж нам хотелось иногда пойти посмотреть этот телевизор, но родители всегда говорили: «В Великом посту телевизор смотреть нельзя». И не смотрели. Может быть, покажется, ну что такого. Помню, особенно «Золотой ключик» или какую-то детскую передачу, которая захватывала, так хотелось пойти посмотреть, а говорят: «Нет, нельзя». И в то время, конечно, в детские годы, мы не всегда понимали, почему так. А со временем стало понятно, насколько это было важно. Потому что всякое ограничение, которое человек накладывает на себя, не под влиянием окружающих обстоятельств (как, например, попавший в тюрьму сидит не потому, что он туда сам пришел, мол, слишком комфортная жизнь на воле, а потому, что его туда за грехи, за ошибки, за преступления посадили), а когда люди сами себя ограничивают, требует определенной важной цели — а во имя чего?

Издревле, и это заключено церковном предании, и святым отцам, и тем, кто был воспитан таковыми, было ясно, что ограничение в пище имеет очень важное духовное значение, потому что сам факт ограничения воспитывает человеческую волю. А когда воля подчиняется разуму, когда воля подчиняется высокой идее, то человек становится очень сильным, непобедимым. Собственно говоря, победа в войне тогда оказывается возможной, когда идея берет верх. Намного сильнее была фашистская Германия, чем наша страна, но мы победили, потому что люди шли на подвиг, в том числе ради высочайшей идеи спасения своей страны. И эти примеры можно умножать, потому что вся человеческая история связана, в том числе, с победами, которые осуществлялись через подвиг, через самоограничение людей, через формирование сильной воли, которая трансформировалась в сильные героические действия.

Кто-то нам говорит: «Ну да, Великий пост, ну да, можно в храм сходить. Но зачем себя ограничивать в пище?» Вспоминаю слова одной женщины, верующей, но не очень благочестивой, которая уверяла меня, оспаривая необходимость поста, в том, что важно не то, что в тебя входит, главное, что от тебя исходит. Глубочайшая ошибка! Потому что если не научишься на малом и через малое контролировать свою мысль, свои поступки, свою волю, то и в большом не сумеешь ничего сделать, споткнешься. Потому что слишком будет расслаблена воля, слишком будут ослаблены механизмы разумного воздействия на свое собственное поведение, и не только на поведение, но даже на мысли и чувства.

Поэтому Великий пост — это школа. Мы используем такие благочестивые слова — «школа благочестия». Но для современных людей это не всегда понятно. Что такое благочестие? В церковь ходить? Так я хожу. А что еще? Молиться? Так и я молюсь. А чего школа-то? Школа духовной закалки, закалки своей воли, способности преодолеть эту расслабленность, которая часто мешает нам в достижении важных целей в своей духовной жизни, а именно на это направлен Великий пост, но не только в духовной жизни.

Сильная воля — это сильная личность. И воля должна воспитываться. И когда она воспитывается не просто так, сжав зубы — ну вот должен, должен, — а когда она воспитывается, основываясь на Божественных законах, заповедях, когда она подкрепляется молитвой, то есть обращением к Богу за помощью, чтобы эта воля действительно закалилась, чтобы были у меня силы не нарушить пост, чтобы были у меня силы в храм ходить больше, чем в обычное время, то тогда всё это действительно превращается в школу благочестия, как мы и говорим на церковном языке, а на самом деле — в школу воспитания воли.

Поэтому наступает Великий пост — поститесь. Вот прямо с амвона вам говорю: никогда не оправдывайте нежелание поститься никакими псевдонаучными, псевдогуманистическими и различными другими неправильными аргументами. Наступил пост — надо поститься. Другой разговор, если человек в забое, бьет отбойным молотком грунт, чтобы добыть уголь — невероятная потеря сил. Если ему сказать: знаешь, на первой неделе Великого поста вот этого не надо, этого не надо, этого не надо, может и заболеть такой человек. Соразмерять надо, конечно. Если какие-то внешние обстоятельства требуют большой затраты энергии, тогда, в том числе, испроси благословение духовника, и можно ослабить пост. А если таких обстоятельств нет, а просто самому не хочется поститься, и ты оправдываешь себя некими обстоятельствами, то это, несомненно, грех.

Но Господь разберется, грех, в конце концов, или не грех. А что самое опасное? Опасное в том, что ты не выдерживаешь экзамена на крепость своей воли, на силу своей души. Вот что такое нарушение поста. Слабак ты! Вот и всё. И не оправдывай себя ничем — ни диетами, ни обстоятельствами, ни меню в столовой, где ты работаешь. Нет, всё возможно преодолеть, если есть волевая установка поститься.

Всех призываю, тех, кто ходит в храм, непременно поститесь. Непременно! Не давайте себе слабины. В этом сдадитесь, в чем-то другом. А в чем другом? А почему сегодня не выпить, Господи, никакого греха нет вроде? Ну и выпил больше, чем надо. А почему? Потому что воля не работает, себя сдержать не может. И так по всей шкале наших проблем жизненных. Всегда воля, сила духовная, способность человека сопротивляться искушениям, испытаниям, и является непременным условием способности человека жить в соответствии со своим пониманием жизни, со своими обязательствами перед Богом, если угодно, со своей жизненной философией. И именно только такой человек и становится сильным. А сильный человек, сильный муж — это опора жены, сильный отец — это опора детей, которые будут смотреть на папу и говорить: «О, смотрите-ка, нам тут манную кашку, а он не ест. Папа-то у нас какой сильный».

Я говорю, может быть, о бытовых моментах, но ведь и бытовые моменты влияют на формирование в том числе нашего мировоззрения. Если быт влияет так, что человек перестает поститься, ссылаясь на то, о чем я уже сказал, то это очень опасное развитие, которое уводит человека от очень важного — от способности ограничивать себя во имя высшей идеи. Пост — во имя Божие, во имя Божиего закона. А в других обстоятельствах — во имя Родины, во имя спасения ближних, во имя благополучия своей семьи. То есть способность к самоограничению есть непременное условие счастья человеческой жизни. Нет способности бороться с самим собой — слабак, обязательно на чем-то споткнешься. Либо, как я уже сказал, на спиртном, либо на чем-то другом греховном. А когда ты умеешь сопротивляться, становишься сильным, то ты подчиняешь себе обстоятельства жизни, а не обстоятельства управляют тобой.

Если не использовать святоотеческие тексты, не говорить об исихазме (это особый подвиг, который несут на себе монахи на Афоне, — отшельничество, особые молитвы, то, что невозможно исполнять людям в миру), а просто говорить в категориях нашей повседневной жизни, пост, самоограничение — крайне важный инструмент формирования наших самых лучших волевых качеств. Поэтому очень советую поститься. То, как вы поступите после моих слов, это маленький экзамен — что я могу, а чего я не могу. «Там Владыка чего-то наговорил. Да нет, у вас такая хорошая колбаска, дай мне. Ничего, с яичницей съем, ничего страшного..»

Если в малом ты верен, Господь говорит, над многим тебя поставлю (см. Мф. 25:21). Вот почему нам дан пост, святое время духовного роста, воспитания своей воли, своих чувств, укрепления в вере, в благочестии и во всем том, что предлагает Церковь и в проповедях церковных, и в чтении Священного Писания, всего того, что направлено на формирование внутренней духовной силы человека.

И да поможет нам Господь в меру сил, по возможности в соответствии с церковным уставом, совершить поприще Святой Четыредесятницы, то есть святого Великого поста. И с радостью и внутренним удовлетворением, несомненно, встретить Светлое Христово Воскресение, отдав маленькую-маленькую жертвочку Господу, просто ничтожную. Попоститесь: колбаски не съели, от сырка отказались… Способны мы на это? Способны. Давайте так и попробуем до конца Великого поста поститься и не нарушить того, что предлагает Церковь не ради изнурения нашей плоти, а для того, чтобы у нас было более радостно и спокойно на сердце, в том числе и в день Святой Пасхи.

Храни Вас Господь, мои дорогие!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

