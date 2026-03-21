«Почему я должен думать о ребёнке в Таджикистане?»: Кабанов — о приоритетах в миграционной политике и «мягкой силе» за счёт россиян

В эфире программы «Мы в курсе» член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов жёстко обозначил позицию по одному из самых острых вопросов современной миграционной политики — обучении детей мигрантов в российских школах.

Речь зашла после обсуждения недавнего совещания в Совете по правам человека, где, по словам Кабанова, прозвучала позиция, что «нельзя по Конституции РФ, чтобы дети мигрантов не учились в школах».

Однако он напомнил: «Они должны уехать и учиться в школе у себя. Потому что в наших Конституциях, как в российских, так и в тех странах, которые есть, они обязаны учиться. Тем они не нужны, потому что они прекрасно без них себя чувствуют, без своих граждан».

По его мнению, проблема не в том, чтобы обеспечить образование детям иностранцев, а в том, почему эти дети вообще находятся в России: «Давайте мы в конце концов исторически ставили вопрос следующим образом: не надо их сюда пускать семьями. Ты приезжаешь вахтовым методом — зачем ты саму семью с собой тащишь?»

Кабанов предложил простое решение: «Дайте им визу на 15 дней. Не на 90, а на 15. Если приезжает семья — муж и жена работают. Ребят, это ваши проблемы».

Он резко отреагировал на аргументы о «правах ребёнка», которыми часто оперируют защитники мигрантов: «Мне пытаются говорить: „Вы же правозащитники. Вы же должны понимать, что ребёнок там один не останется“. Извините, это мне совершенно. Я защищаю прежде всего права граждан Российской Федерации. Почему в ущерб правам граждан РФ я должен думать о ребёнке в Таджикистане? У него для этого есть президент Таджикистана, у него есть соответствующие структуры, даже уполномоченный по правам человека в Таджикистане есть».

Кабанов подчеркнул: приоритеты государства должны быть чёткими.

«Мы в первую очередь должны думать о гражданах Российской Федерации и о коренных народах Российской Федерации. Граждане, интересы граждан РФ — это первоочередные интересы. Это как аксиома в математике — на ней строится вся система», — считает эксперт.

Он отметил, что даже президент и Патриарх Московский и всея Руси неоднократно говорили о том, что Россия — государствообразующая роль русского народа, и это не «национализм», а здравый смысл: «Это не русофобия. Это по-честному».

Особое возмущение вызвало распределение бюджетных средств: «Нам выбрали из бюджета очередной транш — несколько десятков миллиардов — на „мягкую силу“ за рубежом: школы, культурные центры. А мягкая сила для граждан, для школ в Тверской области, в Якутии, на Чукотке, в Новосибирске — не нужна? Они могут ходить туда, где полы проваливаются? Или в больницы, которые, как говорит мой товарищ, „гроб краше“?»

Если мы не возьмём за правило в качестве аксиомы — «Россия прежде всего для россиян», — никакая «мягкая сила» не принесёт нам пользы. Потому что сила государства начинается не с толерантности по отношению к соседям, а в первую очередь с заботы о своём народе.

Автор материала — Вероника Баренцева, журналист, социолог, писатель

