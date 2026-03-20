Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Шио, митрополиту Сенакскому и Чкороцкусскому, местоблюстителю Патриаршего престола

Священному Синоду Грузинской Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

Возлюбленные о Господе собратья-архипастыри!

С глубокой скорбью воспринял весть о кончине моего дорогого Собрата и Сослужителя Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

От лица всей полноты Русской Православной Церкви и от себя лично приношу самые искренние соболезнования в связи с постигшей Грузинскую Православную Церковь-Сестру тяжелой утратой.

Господь Вседержитель даровал Церкви древней Иверии Патриарха, который посвятил всю свою долгую жизнь неустанным заботам о ее благоустроении. Почти пятьдесят лет Патриаршества Святейшего и Блаженнейшего Илии стали целой эпохой в жизни Грузинской Церкви и всего Православия. Своим ревностным служением и особым даром рассудительности почивший стяжал исключительный авторитет и глубокое уважение не только в церковной, но и в общественной среде единоверной Грузии. Будучи восприемником в крещении огромного количества детей, он стал и подлинным духовным отцом всего благочестивого грузинского народа, который видел мудрость Божию в нем (3 Цар. 3:28).

Почивший Католикос-Патриарх поддерживал традиционно добрые отношения с нашей Церковью. Получив образование в Московских духовных школах, он до конца своих дней сохранял любовь к преподобному Сергию и его обители, полагал необходимым беречь от стихий мира сего духовное единство во Христе наших народов. Неоднократно посещая пределы Русской Церкви, он неизменно встречал самое сердечное отношение и почитание архипастырей, духовенства и множества верующих.

Старейший по возрасту среди Православных Предстоятелей, он своим мудрым словом, богатым опытом, глубокой церковностью и высоким авторитетом вносил значимый вклад в поддержание мира и благостояния Святых Божиих Церквей. Верим, что его духовные заветы будут оставаться надежным ориентиром в нашей общей православной семье, помогая всем нам сохранять единство духа в союзе мира (Еф. 4:3).

Лично нас связывали очень добрые и доверительные отношения, которые позволяли обмениваться мнениями и давать объективную оценку происходившему тогда в сфере церковно-государственных отношений в Советском Союзе. Эти доверительные отношения очень сплотили нас и помогали совместно работать, чтобы облегчить бремя давления со стороны безбожных властей и чтобы к лучшему изменилось положение православных церквей в нашей в то время единой стране.

Господь Иисус Христос, воскресение и жизнь (Ин. 11:25), да упокоит душу верного служителя Своего во обителях небесных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Вечная и молитвенная память новопреставленному Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху Илии.

С глубокими соболезнованиями и любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ