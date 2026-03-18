Святитель Лука Крымский (в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель.

18 марта Русская Православная церковь отмечает 30-летие со дня обретения мощей святителя Луки Крымского — ученого-хирурга с мировым именем, лауреата Сталинской премии, прошедшего тюрьмы и ссылки, святого, которого почитает весь мир.

Родился он в Керчи в 1877 году в семье провизора Феликса Войно-Ясенецкого и Марии Войно-Ясенецкой (урожденной Кудриной).

В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В Чите в эвакуационном госпитале заведовал хирургическим отделением и проводил крупные операции на костях, суставах и черепе.

В 1921 год в Ташкенте принял священный сан, в 1923-м — монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа. В 1924—1925 годах находился в ссылке в Туруханском крае (Сибирь) по обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии.

В 1930 году был вновь арестован, по обвинению в выдаче «ложной справки о самоубийстве» профессора Ивана Михайловского, 3 года, откуда в ноябре 1933 года вернулся в Ташкент, где в городской больнице заведовал гнойным отделением.

В июле 1937 года архиепископа Луку арестовали в третий раз по обвинению в создании «контрреволюционной церковно-монашеской организации», проповедовавшей недовольство советской властью и проводимой ею политикой. Приговор по делу был вынесен в феврале 1940 года: пять лет ссылки в Красноярский край. С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий был консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя, работая по 8−9 часов и проводя 3−4 операции в день. В конце 1945 года владыку и его секретаря пригласили в облисполком, чтобы вручить им медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

За большие заслуги перед Русской церковью архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука в феврале 1945 года был награжден Патриархом Алексием (Симанским) правом ношения бриллиантового креста на клобуке. Это была высшая архиерейская награда.

В 1946 году за опубликованные труды «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов» владыке присудили Сталинскую премию I степени с денежным вознаграждением. Его он пожертвовал сиротам и вдовам воинов, павших в Отечественной войне.

В связи с назначением на Симферопольскую и Крымскую кафедру 26 мая 1946 года владыка переехал в Симферополь. В начале 1947 года стал консультантом городского военного госпиталя, где проводил показательные оперативные вмешательства.

В 1955 году ослеп полностью, что вынудило его оставить хирургию. В январе 1957 года избран почетным членом Московской духовной академии. Умер 11 июня 1961 года в воскресенье, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.

В 2000 году Генеральная прокуратура РФ полностью реабилитировала Валентина Войно-Ясенецкого.

К святителю Луке сегодня, как и прежде, люди прибегают в случае тяжелой болезни. Молятся Луке и перед операциями, и после хирургического вмешательства, чтобы послеоперационный период прошел благополучно.

Люди, молившиеся на могиле епископа, избавлялись от болезней. Эти случаи заставили руководство Русской православной церкви начать внимательно изучать его жизнь и творения. 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука определением Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата) причислен к лику местночтимых святых. Протоиерей Георгий Северин составил молитвы Святому Луке. В ночь с 17 на 18 марта 1996 года состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые теперь почивают в соборе Свято-Троицкого женского монастыря.

В Крымской митрополии подчеркнули, что для Крыма имя святителя Луки имеет особое значение. Керчанин по рождению, святитель Лука отдал служению в Крыму последние 15 лет своей жизни. Множество чудесных случаев исцеления после молитвенного обращения к святителю Луке зафиксированы документально не только в нашей стране, но и в ближнем и дальнем зарубежье. В сердцах людей он навсегда останется епископом-хирургом.

https://crimea.ria.ru/20 260 318/svyaschennik-i-khirurg-za-chto-mir-chtit-krymskogo-episkopa-luku-1 145 016 205.html