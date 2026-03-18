Смерть Грузинского Патриарха Илии II и последующее избрание нового Предстоятеля ГПЦ привнесёт серьёзные изменения не только в жизнь Грузинской Церкви, но и, что весьма вероятно, в устоявшийся в последние несколько лет быт Мирового Православия. Говоря об этом, мы не можем оставить без внимания один из ключевых вопросов, а именно — отношение Поместных Православных Церквей к украинскому церковному вопросу.

На протяжении последних 7 лет Грузинская Церковь пыталась избегать вопроса признания ПЦУ. Тем не менее, ГПЦ не лишена собственной «внутренней кухни», на которой, надо отметить, не всё так однозначно в отношении интересующего нас вопроса. До тех пор, пока Предстоятелем ГПЦ оставался Патриарх Илия, позиция Грузинской Церкви по поводу ПЦУ оставалась максимально размытой и неопределённой. Как же тогда ГПЦ реагировала на создание ПЦУ?

Предлагаем нашим читателям небольшую хронологию развития позиции Грузинской Церкви по украинскому церковному вопросу.

Июнь 2018 года. Синод ГПЦ заявил об изучении украинского вопроса. «Об автокефалии Украинской церкви мы выслушали, что этот вопрос поставлен. Церковь изучает вопрос, и постановление будет принято после», — сказал митрополит Цилканский и Душетский Зосима.

Сентябрь 2018 года. Грузинская Церковь публикует первое официальное заявление по вопросу тогда ещё возможного создания ПЦУ. Тогда в Тбилиси решили не влезать в назревающий конфликт между Москвой и Константинополем. «Думаем, что на данном этапе мы не должны делать поспешных оценок до тех пор, пока две стороны сформулируют свои официальные и неподдающиеся апелляциям положения на основе норм канонического права», — сообщили в Патриархии.

Сентябрь-октябрь 2018 года. Первые лица Грузинской Церкви заявляют об отказе от участия в решении надвигающегося украинского церковного кризиса. «Несогласие по этому вопросу между двумя большими Церквями, у каждой из которых есть своя логика. Мы не принимаем участия в этих дискуссиях», — сказал помощник местоблюстителя Патриарха Грузии Андриа Джагмаидзе.

Октябрь 2018 года. Встреча покойного спикера ВРУ Андрея Парубия и Патриарха Илии, после которой Патриархии Грузии пришлось опровергать информацию украинских СМИ о том, что в ГПЦ поддерживают автокефалию в Украине. В официальном сообщении говорится, что после визита в Грузию председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия «украинские телеканалы распространили информацию о том, что якобы Грузинская Православная Церковь поддержала автокефалию Православия в Украине, что не соответствует реальности».

Январь 2019 года. После создания ПЦУ, в ГПЦ сообщили, что выскажут четкую позицию «по получению автокефалии Православной церковью Украины, когда ГПЦ ознакомится с текстом Томоса об этой автокефалии».

Январь 2019 года. Пошли первые реакции иерархов ГПЦ по вопросу легализации ПЦУ. «Нет ничего особенного или вредного в том, если новообразованная Церковь Украины немного подождет с признанием от Грузинской Православной Церкви.[…] В целом ГПЦ поддерживает право украинского государства иметь автокефальную Церковь. Но надо учесть, при каких условиях эта автокефалия применяется. В частности, кто должен стоять во главе Церкви Украины, кто должен быть другими духовными лицами. Очень важно установить их каноничность. Некоторые из них ранее были преданы анафеме, которую признавали все Православные Церкви, в том числе Константинопольская. Некоторые из них, получается, самопровозглашенные епископы. Как с такими совместно служить? Мы не можем таких признать. […] На Синоде мы обсудили письмо, полученное из Константинопольского Патриархата о признании автокефалии Церкви Украины. В нем содержится очень опасная фраза о том, что Константинопольский Патриархат имеет исключительное право вмешиваться во внутренние дела любой Поместной Церкви. Лично для меня это неприемлемо и может вызвать много трудностей в будущем», — поделился своим мнением митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили).

Митрополит Руставский Иоанн: «Константинополь единолично и в одностороннем порядке решил предоставить статус автокефальной Церкви лицам, которые годами находились в расколе. […] В основе единства Православной Церкви лежит не единоличный, папистский принцип, но соборность, что находит свое отражение в Символе веры. […] Условия автокефалии, которую предоставляет Константинопольская патриархия Украине, и которые указаны в Томосе от 6 января 2019 года, больше соответствуют статусу автономии. Кроме того, Томос умалчивает тот факт, что большая часть православных украинцев остаются в юрисдикции Московского Патриархата и соответственно представляют часть полноты Всемирной Православной Церкви. Поэтому мы руководствуемся принципами права и икономии, чтобы дух раскола не торжествовал среди нас».

В свою очередь, Митрополит Потийский и Хобский Григол подверг резкой критике власти страны за отказ поздравить Украину с полученным от Константинополя Томосом.

Февраль 2019 года. Грузинская Церковь выдала откровенно вялое заявление по факту легализации главой Фанара украинской схизмы. «Теперь главное — сохранить единство Православной Церкви. наши усилия должны быть направлены на сохранение этого единства», — заключили в ГПЦ.

Март 2019 года. Официальная информация от спикеров УПЦ по поводу взаимоотношений ГПЦ и ПЦУ. Протоиерей Николай Данилевич: «Не буду опережать их решений, но общаясь с иерархами, с Патриархом Грузинской Церкви не почувствовали, что они готовы сделать шаг во вред всеправославному единству. Или повредить нашей канонической Украинской Православной Церкви». По его словам, из 47 архиереев Грузинской Православной Церкви говорят о возможности признания ПЦУ не более семи, однако они просто не совсем в курсе сложившейся в украинском православии ситуации. А те грузины-миряне, которые написали открытое письмо в поддержку Епифания оказались яростными критиками даже своей родной Грузинской Православной Церкви. «После так называемой интронизации Епифания 30 грузинских богословов поприветствовали его письмом. И был список этих богословов. Я показал этот список в Синоде ГПЦ. Оказалось, все эти люди яростно критикуют Грузинскую Церковь. Это оппозиция среди мирян и людей, которые по большей части учатся на Западе и критикуют свою Церковь», — подчеркнул замглавы ОВЦС УПЦ.

После этого, украинский церковный вопрос в Грузинской Православной Церкви перестал обсуждаться на официальном уровне. Синод ГПЦ до сих пор так и не высказал своей оценки легализации украинского церковного раскола. Ни разу по данному поводу не высказывался публично и сам Патриарх Илия.

От Редакции

