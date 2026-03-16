15 марта 2026 года, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, праздник в честь иконы Божией Матери «Державная» (1917), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. Перед началом богослужения из алтаря была вынесена и установлена на аналой в центре храма Державная икона Божией Матери. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим со словом, посвященным чудотворному образу.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Пред нами, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, особый образ — образ «Державный» Пресвятой Богородицы. С явлением этого образа были связаны трагические события в жизни нашего Отечества. Незаконным образом был свергнут законный царь — государь император Николай Александрович. Смута началась в нашем Отечестве, смятены были человеческие души.

300 лет династия управляла страной, страна стала одной из самых сильных, мощных во всем мире. Развивалась и наука, и производство, не говоря уже о сельском хозяйстве, которое было самым, наверное, эффективным в Европе. Многое было достигнуто. Появились железные дороги, современные предприятия. Развивалась наука, искусство. Страна была на подъеме. Но это была православная страна. И, по всей вероятности, вот именно эта приверженность нашего народа к вере в Бога, к верности Православию и была еще одним фактором, возбуждавшим дьявольские силы на то, чтобы разрушить Россию. И разрушение началось со злодеяния, которое было связано с отторжением законного государя императора Николая Александровича от власти.

Конечно, и Церковь Православная, и весь православный народ воспринимали это как страшное событие. 300 лет династии, которая верой и правдой служила своему народу, 300 лет, которые укрепили Россию так, что она стала действительно сверхдержавой, способной противостоять влиянию тоже могущественных, но враждебных по отношению к ней внешних сил. И вот в этот момент народного смятения царь низложен, неизвестно, какая приходит власть. А после узнали, что это была за власть — особая глубочайшая духовная трагедия разразилась в Отечестве нашем.

И вот как бывает: Господь тем, кто верит в Него, тем, кто призывает Его имя, нередко дает знаки, помогающие прозреть смысл происходящего, укрепиться в вере, избежать отчаяния. Именно в тот день отречения государя императора Николая Александровича явилась эта икона, где Божия Матерь сидит на троне. Икона называется «Державная». Явилась она в храме Вознесения Господня в Коломенском. И все, кто был сопричастен этому чуду, а потом и вся православная Россия осознали, что законный царь был свергнут, но трон не остался пустым — на этом троне воссела Пресвятая Богородица.

Наверное, ни один другой образ не преследовался так безбожной властью, как этот. Несколько раз он мог быть уничтожен, потому что знала эта безбожная власть, незаконная в то время власть, не поддержанная большинством народа, что не может никогда быть у нее авторитет, покуда она опирается на это преступление, связанное с цареубийством и незаконным захватом власти. И появление Божией Матери, Ее чудеса, явленные от иконы «Державной», были великой радостью для православного народа. Люди осознали, что не вернуть вспять то, что разрушено, но пришествие Царицы Небесной на троне не было ли знаком того, что Сама Матерь Божия восседает на троне, на котором восседали цари, для того чтобы под Покровом Ее продолжалась история нашего Отечества?

На эту икону также были брошены разные силы, чтобы ее изничтожить. Ее приходилось прятать. Но в конце концов все-таки рука гонителей и преступников не прикоснулась к этой святыне. И сегодня этот замечательный образ с нами. Каждый, кто будет молиться перед этим образом, вспоминайте и мучеников-исповедников, и кончину страстотерпцев, законных правителей земли Русской, но самое главное — молитесь и о властях нынешних, о православном нашем Президенте Владимире Владимировиче Путине, о тех, кто вместе с ним сегодня управляет Отечеством нашим, проходящем очень непростой период своей истории.

Верим, что Покров Пречистой Царицы Небесной, чудо, явленное в самый тяжелый момент нашей истории через образ Державной Богородицы, будет над нами, будет укреплять нашу веру, наше глубочайшее убеждение в том, что покуда хранится вера православная на Руси, Русь будет непобедимой. Ведь так оно и произошло, несмотря на страшные потрясения века двадцатого.

Пусть Господь под Покровом Его Пречистой Матери хранит Россию, Президента нашего православного Владимира Владимировича Путина, власти, воинство наше и всех нас, кому выдалось жить в особую эпоху, когда закончилось разрушение страны. Все камни великого здания были разобраны, а ныне эпоха созидания, укрепление нашего Отечества. Важно всестороннее укрепление, но в первую очередь — укрепление духовной жизни нашего народа. Ведь история показала, что только сильные духом выходят победителями.

Пусть вера православная укрепляется в людях, особенно в нашей молодежи. И это первый сейчас и, может быть, самый важный долг нашего духовенства, епископата — заботиться о том, чтобы нынешнее поколение русских людей не просто сохранило бы веру православную, но возросло в этой вере, чтобы быть подлинными духовными и физическими защитниками нашего Отечества.

Да поможет нам Царица Небесная, всем и каждому и силой молитвы, и своими трудами укреплять духовное и материальное благополучие нашей любимой страны. Поздравляю вас с сегодняшним днем. Хранит вас Господь.

