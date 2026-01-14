Но это правда — министерство образования ОАЭ опубликовало список иностранных вузов, где граждане страны могут получать образование. В этом списке есть учебные заведения из разных стран — но не Великобритании. Власти ОАЭ (арабской мусульманской страны!) опасаются, что в Британии их студентов сделают исламскими экстремистами.

Как написал известный консервативный обозреватель Джордж Бехизи: «Это просто уморительно! В ОАЭ терпимость к радикальному исламизму ниже, чем в Великобритании». Но каким образом такая ситуация могла возникнуть?

Решение властей ОАЭ, по-видимому, вызвано отказом Британии запретить «Братьев-мусульман» — организацию, уже запрещенную в ОАЭ, Египте, Бахрейне, Саудовской Аравии и ряде других стран. Палестинским отделением «Братьев-мусульман» является небезызвестный ХАМАС, который организовал набег 7 октября 2023 года. В России «Братья-мусульмане*» были запрещены еще в 2003 году.

Сущность и цели исламистов хорошо охарактеризованы в соответствующем решении Верховного суда России: «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун*») — организация, в основу деятельности которой положены идеи основных ее теоретиков и лидеров Хассана аль-Банны и Сейида Кутба. Цель — устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания «Великого исламского халифата» первоначально в регионах с преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ. В ряде государств Ближнего Востока запрещена законом… Основные формы деятельности: исламистская пропаганда, активная вербовка сторонников в мечетях, вооруженный джихад, не ограниченный территориальными рамками".

Хотя сами исламисты постоянно говорят о себе как о носителях «подлинного» и «неиспорченного» ислама, явление это недавнее. Организация «Братья-мусульмане» возникла в 1928 году, и она является скорее радикальным политическим движением, эксплуатирующим религиозные лозунги, чем, собственно, религиозной общиной.

«Неисламскими» считаются в том числе и правительства мусульманских стран — которые объявляются погрязшими в коррупции и отступничестве. Они, как считается, в первую очередь должны быть устранены — и заменены на форму правления, которую исламисты полагают «истинно исламской». Причем методы борьбы могут варьироваться от относительно мирных (пропаганда, образование, организация благотворительной работы, чтобы привлечь симпатии людей, инфильтрация в медиа и органы власти) до вооруженных. Неудивительно, что власти исламских стран смотрят на такую деятельность довольно сурово.

Удивиться можно другому — почему в Европе и в частности в Британии те же «Братья-мусульмане» действуют практически беспрепятственно. Этому есть несколько причин — и в частности легкость, с которой исламизм встраивается в прогрессивную повестку. Уже в 1950-е годы начало проявляться сближение между исламизмом и радикально левыми политическими силами на Западе. В этом большую роль сыграла доктрина «деколонизации», сформулированная франкоязычным мыслителем Францем Фаноном в 1960-е годы.

Для Фанона, как и для Маркса, мировая история есть арена борьбы «угнетенных» с «угнетателями». Правда в этой борьбе всегда на стороне «угнетенных», причем она может и должна вестись самым жестоким образом. Как писал Фанон, «Насилие — это человек, воссоздающий себя… Насилие — это очищающая сила. Это освобождает жителя колонии от комплекса неполноценности, отчаяния и бездействия; это делает его бесстрашным и восстанавливает его самоуважение… Работать — это значит добиться смерти колонизатора».

Фанон был атеистом и не имел никакого отношения к исламу; но исламисты легко узнавали себя в «угнетенных» и «борцах с колонизаторами». Но особенно полезным для исламистов оказался воукизм — движение, которое постепенно приобрело на Западе огромное влияние, превратившись кое-где в квазигосударственную идеологию. Воукизм (от слова woke — пробуждаться) призывал людей пробудиться к осознанию того, что общество устроено глубоко несправедливо, и в нем большинство (белые, мужчины, христиане) угнетают меньшинства — расовые, сексуальные, религиозные и какие угодно еще. «Меньшинствам» следовало подняться на борьбу за свои права, а «белым» осознать несправедливый характер своих привилегий и раскаяться в своем (часто неосознанном) расизме.

Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетался с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

«Политика идентичности», которая видит человека в первую очередь как представителя той или иной группы, прекрасно согласуется с давним стремлением западных исламистов иметь свои собственные отдельные социальные, образовательные и правовые структуры.

Для воукизма характерно чрезвычайно расширенное толкование слова «расизм»; «расизмом» может быть объявлено все что угодно, а обвинения в «расизме» — удобный инструмент для того, чтобы демонизировать любое несогласие.

Одной из форм «расизма» видится и «исламофобия». Конечно, существует и настоящая исламофобия (как и настоящий расизм). Но в рамках воукизма она становится чрезвычайно удобным ярлыком, который можно навесить на любого, кто попробует как-либо критиковать исламистов — и они, конечно, с радостью подхватывают этот риторический прием.

Поскольку прослыть «расистом» для любого общественного деятеля в Великобритании (и Западной Европе вообще) означает верную политическую смерть, наезжать на «Братьев-мусульман» было себе дороже.

Впрочем, помощь пришла, откуда не ждали — от правительств мусульманских государств, для которых вся эта «белая вина» и «борьба за права угнетенных меньшинств» не имеют никакого значения. Они видят «Братьев-мусульман» именно как опасных экстремистов.

А то, что против исламистов выступают именно арабы и мусульмане, обезвреживает всю риторику про «расизм» и «исламофобию».

В противостоянии экстремизму мы с добропорядочными мусульманами находимся по одну, а не по разные стороны баррикад. И правительство ОАЭ это еще раз прояснило.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

https://vz.ru/opinions/2026/1/14/1 386 416.html