«Блестящая операция» — но не в том смысле

Трамп назвал захват Мадуро «brilliant operation». Он прав. Только не совсем в том смысле, который вкладывают в понятие «военная».

1. Картель, которого нет

«Cartel de los Soles» — картель Солнц. Звучит убедительно. Как «Медельинский картель» Пабло Эскобара или «Новое поколение Халиско».

Есть нюанс: это не картель.

Термин придумали журналисты в 1993 году, когда двух генералов Национальной гвардии Венесуэлы поймали на участии в подставной операции ЦРУ по переправке кокаина в США. У генералов на погонах были «солнца» — эмблемы высшего офицерского состава. Получился каламбур для заголовка. Он и прижился.

С тех пор эксперты повторяют одно и то же. InSight Crime: «Это никогда не было наркокартелем, это рыхлая сеть контрабандных ячеек внутри силовых структур». Адам Айзексон: «Это не группа. Люди никогда не идентифицируют себя как её члены. У них нет регулярных встреч. У них нет иерархии». Фил Гансон из International Crisis Group: «Картель Солнц как таковой не существует. Это журналистское выражение».

Экс-чиновник госдепа Финукейн выразился точнее всех: «Они называют несуществующую вещь, которая не является террористической организацией, террористической организацией».

Но главное, «солнца» — это про погоны. Мадуро — бывший водитель автобуса и профсоюзный активист. У него никогда не было военной формы. У него физически не может быть «солнц».

У кого они есть? У министра обороны Падрино Лопеса — четыре солнца. У Диосдадо Кабельо — путчиста 1992 года, ближайшего друга Чавеса, контролирует спецслужбы, сейчас бегает в каске и хмурит брови. У всего генералитета, через который годами шёл трафик.

В общем у всех, кто сдал Мадуро.

2. Тактика

Вертолёты MH-47 Chinook большие и шумные. Летели при полной луне (худшее время для спецопераций) над городом-миллионником с ПВО, ПЗРК и зенитками.

По ним не выстрелил никто. Ни военные. Ни охрана президента. Даже из пистолета. Единственное, что угрожало героическим американским спецназовцам — техническая неисправность вертолёта. Генерал Владимир Падрино Лопес записал видеообращение через пару часов после «вторжения». Призвал к спокойствию. Предостерёг от «анархии и беспорядков». Не арестован. Не убит. Не в бегах.

Министр обороны страны, которую только что атаковали, просит народ не волноваться. Все мол путем.

Столица страны реагирует на захват президента как на смену вывески в магазине.

3. Сделка закрыта

Госсекретарь Рубио уже сообщил: «Никаких дальнейших действий в Венесуэле не ожидается». Через три часа после начала «войны» уже мир. Удобно. Трампу такое нравится. Мадуро под обвинениями в наркотерроризме, летит в США на пожизненное. Диосдадо Кабельо — контролирует спецслужбы, реальные связи с FARC и ELN — остаётся. Генералы с «солнцами» на погонах, через которых годами шёл весь трафик — остаются.

Те, кто буквально является «Картелем Солнц» по определению только что обменяли своего политического босса на индульгенцию. Пока на время, а там как пойдет. Но нобилиатке мира Мачаду, которая уже выразила желание порулить Венесуэлой, тоже нужны генералы. И у них обязательно будут солнца на погонах.

США получают: показательный процесс, «победу над наркотерроризмом», контроль над крупнейшими нефтяными резервами планеты.

Венесуэльские генералы получают: списание грехов на Мадуро, сохранение позиций, легитимизацию. Мадуро получает: камеру.

Резюме

Блестящая операция. Тщательное планирование. Отличные войска. Превосходные люди.

Только это была не военная операция по захвату. Это был согласованная перевозка заключённого с театральными спецэффектами.

Это не про Норьегу, которого — опять же театральность — приняли в результате реальной военной операции (потеряв при этом несколько вертолетов) 4.01.1990. Это про нынешний мир медиа.

t.me/glebsmith77/374