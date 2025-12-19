Епископ Сиэтлийский Феодосий: «С великою скорбью взираем мы на то, что происходит с Православною Церковью на Украине»

От редакции: Во вторник, 16 декабря, во время акции в защиту Украинской Православной Церкви, которая прошла возле Белого дома в Вашингтоне, епископ Сиэтлийский Феодосий, викарий Западно-Американской епархии, выступил с заявлением, чтобы донести информацию о нарушениях религиозной свободы на территории Украины и призвать законодателей к защите прав верующих.

Прежде всего позволительно мне будет поздравить всех присутствующих с грядущим ныне праздником святыя великомученицы Варвары. Сей праздник не только великим днем почитается для всей Вселенской Церкви, но равномерно является днем особым для града Киева.

Слово свое о святой великомученице Варваре я начал потому, что родился в Киеве, воцерковлялся в храме, где почивают честныя мощи ея, учился в Киеве, пел на клиросе в церковном хоре, прислуживал во храме и участвовал в чтении во время богослужений именно в сем храме.

Интересное обстоятельство желаю привести к воспоминанию нынешнего дня.

Когда закрывался Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, мощи Св. Варвары должны были перенести в музей. Узнали о сем греки и просили в таком случае большевиков и коммунистов возвратить мощи в Грецию. Те изъявили согласие. Но греки поставили условие, дабы мощи были перенесены именно так, как доставлены были в Киев Царевною Греческою Варварою в XII столетии — крестным ходом от града ко граду и от селения к селению, притом с молебными пениями.

Естественно, что коммунисты отклонили таковое желание греков, и мощи православными христианами сперва были перенесены в храм Ап. Андрея, а затем и во Владимировский Кафедральный собор.

Нынешние же власти, не извлекая уроков из истории, решили пойти далее, закрыв пещеры во дни Великого поста и наименовав мощи «музейными экспонатами». Просто уму непостижимо, како, захвативши обитель, веками принадлежавшую инокам, на участке земли, выделенном им в XI веке князем Святославом Ярославовичем, они переименовали ея в заповедник, иконы — в произведения искусства, а мощи — в мумии, обнаживши при сем некоторыя тела усопших благочестивых людей и поместивши их в исторический музей на лаврской же, у монахов отобранной, территории.

Ныне можно по территории, отобранной у обители, за деньги прогуливаться, а за несколько большую плату заказать себе и колокольный звон (в нынешнее время он может оказаться и погребальным). Прейскурант цен находится у врат центрального входа в отобранную часть Лавры.

Живя в Киеве и пребывая в монастыре Киево-Печерския Лавры, участвовал я в открытии нескольких обителей и освящении многих храмов.

Нынешние правители на Украине желают ныне Западу передать мощи некоторых знаменитых святых Свято-Успенской Лавры не для поклонения, но для музея. И сие делается в стране, где по конституции Церковь и школа отделены от государства и где существует, но не исполняется закон конституции о свободе вероисповедания. На глазах наших и совсем в недавнее время Вселенский Патриарх, вмешавшись не в свою юрисдикционную область, совершил раскол в Украинской Православной Церкви. Те, кто не имели преемственности и именуются в церкви раскольниками, получают право стать Православною Церковью на Украине.

Мало того, что люди сии, переоблачившиеся в одеяния архиереев и священников, начинают силою забирать храмы у единственной канонической, автономной церкви на Украине — УПЦ. У архиереев, избивая их, отбирают они соборы, у священников — церкви, у монахов и монахинь — обители. Все сие документально подтверждено и можно узреть как на YouTube трансляциях, так и в правдивых новостях. В отобранных храмах устраивают они концерты, выставки и шумные трапезы, сопровождающиеся развешанными на расписанных стенах храма экранами с трансляциями новостей и иной информации. Кроме того, архиереев без суда и следствия заключают в темницу, некоторых отправляют под домашний арест, а иногда и травят ядом.

Таковое впечатление, что у нынешней власти огромное желание есть ополчиться на своих, вместо того чтобы заниматься своими прямыми государственными обязанностями.

На днях узнали мы о том, что и Русскую Зарубежную Церковь желают обвинить в том-же самом. Сие открыто пишется в местных новостях.

Благо было бы живущим в свободной стране Америке и желающим обвинить в чем-либо Православную Церковь вспомнить снова о первом пункте нашей конституции, где говорится о «Freedom of Religion».

Основная забота церкви состоит в борьбе с грехом, в молитвах о мире и в стремлении к стяжанию благодати Духа Святого. Церковь чужда политике.

Мне, родившемуся в 1964 году, учившемуся в Киеве и принявшему, одному из первых, монашество в Киево-Печерской Лавре в далеком 1988 году, хотелось бы в двух словах припомнить то, что было на Украине прежде, когда была она еще одною из республик Советского Союза.

На весь двухмиллионный град было только пять храмов. Не всегда была возможность проникнуть в них. Но на праздник Пасхи, величайший и праздничнейший день, дабы мне войти во храм в возрасте 16−18 лет, надлежало иметь при себе паспорт, идти рядом с родителями, почти держась за руку матери, и ведать, что возможно о сем сообщат как родителям на работу, так и в мою школу или институт, откуда могут немедленно отчислить, а родителей уволить с работы. Все храмы тогда были окружены цепочкою полиции, проверяющей документы.

Ныне ситуация теми же почти правителями, недалеко отошедшими от предыдущих, не намного изменилась.

Из храма могут во время богослужения изгнать (употребляя биты и газовые баллончики), могут избить как внутри, так и снаружи, отравить могут, как сие недавно учинили с одним из иерархов УПЦ, а можно и не войти в храм, понеже за ночь переменят замки и отдадут его раскольникам. Отличие состоит только в том, что при предыдущем гонении атеисты не имели веры и иногда поступали гуманнее, а те, кто правят балом ныне на Украине, ничего и никого не боятся, прикрываясь верою, ибо закон для них не писан.

Кроме святынь страдают и усопшие писатели Украины, поэты, ученые и государственные деятели.

В свое время, 35 лет тому назад, мы обновили могилу Председателя Совета Министров России — Петра Столыпина, которая находилась в Лавре. Возвратили надгробную плиту и крест из запасников музея. Все нами было сотворено так, как было устроено по смерти его в 1911 году.

Нынешние правители теперь не просто вторую могилу желают уничтожить, но и останки Петра Аркадьевича Столыпина выкопать и передать в Россию. То же происходит и с памятниками, и с домами, где жили писатели и классики нашего золотого и серебряного веков литературы. Искажение истории несет огромный вред стране, где сие происходит.

С великою скорбью взираем мы на то, что происходит с Православною Церковью на Украине, где виною всего несомненно является раскол, а он, как ведаем мы из истории христианского мира, выражен наилучшим образом словами святителя Иоанна Златоуста: «Грех раскола не смывается даже мученическою кровью», — а такожде изречен в послании Священномученика Игнатия Богоносца к филадельфийцам: «Не обольщайтеся, братия мои! Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует Царствия Божия» (Послание 4).

Со скорбью пока что предстоит нам молитися Богу, Пречистой Его Матери, всем преподобным Печерским и всем святым, памятуя о том, что «Сеющии слезами, радостию пожнут» (Пс. 125:5).

И о правителях надлежит печаловаться, ибо порою по попущению Божию поставляются они над нами. Дай Бог и им в разум истины прийти и не погубить своей души в вечности!

«Господи, воздвигни силу Твою и прииди, да спасеши нас» (Пс. 79:3).

† Феодосий

Епископ Сиэтлийский

16 декабря 2025 года

https://synod.com/synod/documents/art_bpfeodosydefendingfaithandfreedomoncapitolhill.html