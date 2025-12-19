Речь о трагедии в Успенской общеобразовательной школе в подмосковном Одинцово, в которой погиб гражданин Таджикистана Кобилджон Алиев.

Реакция Таджикистана на убийство школьника в подмосковном Одинцово все больше напоминает публичное унижение нашей страны. Сначала, но ковёр вызвали посла РФ и вручили ему ноту протеста. Теперь глава нашего Совбеза Сергей Шойгу «обсудил» случившееся с таджикским коллегой — Юсуфом Рахмоном. И это на фоне того, что таджики ежегодно совершают в России более 8 тысяч преступлений, за которые никто не извиняется перед Россией, а глава Совбеза не отчитывается, что делается для снижения «поставок» преступников в нашу страну. Более того, в телеграмм-канале таджикского МИДа до сих пор висит пост, отрицающий причастность граждан этой страны к массовому убийству россиян в Крокус Сити Холле.

Согласно открытым данным, за квартал мигранты из Средней Азии совершают в России порядка 12,5 тысяч преступлений. Это число растет — в текущем году на 10% по сравнению с прошлым. Львиная доля приходится на узбеков (35,5%), таджиков (16,6%) и киргизов (11,5%). Не трудно подсчитать, что за год таджики совершают более 8 тысяч преступлений на территории РФ. И это речь только о тех правонарушениях, которые попали в официальную статистику. При этом, как отмечал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, число тяжких преступлений, совершённых мигрантами в России, выросло почти в 2 раза в 2025 году по сравнению с 2024-м. А к числу тяжких относятся, например, изнасилования. Официально считается, что до 80% жертв не обращаются в полицию. Так что, для оценки реальной преступности таджиков в России можно смело умножать официальные данные на два, а то и на три.

Глава СКР РФ Александр Бастрыкин регулярно заявляет о росте преступности среди мигрантов. Но его, словно, не слышат в верхах нашей исполнительной власти.

Но посла Таджикистана на ковер в МИД не вызывают ни по одному из тысяч случаев. Как и не требуют отчета главы Совбеза. Даже когда таджики совершают кровавые резонансные преступления, сразу начинается волна оправданий на тему, что «у преступника нет национальности». Но, вот, когда таджик стал жертвой, сразу оказывается, что есть.

Тем не менее, в Сети вспомнили про самые громкие дела мигрантов из Таджикистана.1.Дело банды «ГТА» (2014 г.). Группа лиц, состоявшая из граждан Таджикистана, осуждена за серию убийств водителей-дальнобойщиков на трассах Подмосковья (17 доказанных эпизодов).2.Инцидент в Белгородской области (осень 2022 г.). Двое граждан Таджикистана совершили вооружённое нападение на полигоне, в результате которого погибло 11 человек.3.Нападение в исправительном учреждении Волгоградской области (август 2024 г.). Группой осуждённых, граждан Таджикистана и Узбекистана, было совершено убийство 8 человек.4.Случай в Санкт-Петербурге (май 2024 г.). Гражданин Таджикистана совершил ДТП с автобусом, которое привело к гибели 7 человек.5.Теракт в «Крокус Сити Холле». (22 марта 2024 г). В атаке, которая унесла жизни 145 человек, участвовали граждане Таджикистана. При этом первоначальной реакцией официального Душанбе стали заявления, ставившие под сомнение этот факт, а последующие извинения России так и не были принесены. Более того, официальный ТГ-канал МИД Таджикистана до сих пор отрицает причастность уроженцев этой страны к теракту в «Крокус Сити Холе».

Политолог Вадим Трухачёв публично обратился к МИД РФ с рядом вопросов по поводу всех этих событий:"1.Какие конкретные и публичные дипломатические действия предпринимались МИД России в связи с резонансными преступлениями таджиков? Почему общество не информировано о возможных нотах протеста, требованиях об усилении профилактической работы или иных демаршах, адекватных масштабу трагедий? 2. Какие меры будут приняты для исправления сложившейся асимметрии и обеспечения того, чтобы диалог по вопросам безопасности вёлся на паритетных началах, без унизительных односторонних вызовов? 3. Планируется ли со стороны МИД России дать чёткую публичную оценку этой практике двойных стандартов, чтобы донести до таджикских партнёров и российской общественности принципиальную позицию нашей страны?"

Увы, пока нам известно совсем о другом. Например, о том, как в апреле 2024-го глава МИД Таджикистана «проинструктировал» Россию по поводу методов расследования теракта в «Крокусе». В Минске, на встрече руководителя МИД РФ Сергея Лаврова с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, по информации издания Asia-Plus, Мухриддин заявил Лаврову: «независимо от их мотивов, акты терроризма не могут и не должны ассоциироваться ни с какой национальностью или этнической группой». И что ответил Лавров? Он «высказал понимание позиции таджикской стороны и отметил, что разделяет данный подход».

Ну, а еще Мухриддин заявил о недопустимости демонстрации кадров задержания подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» и «применения к ним пыток в виде нанесения телесных повреждений». Чтобы не расстраивать жителей Точикистона. Видимо, Россия урок усвоила и теперь наш МИД, и Совбез оперативно и публично отчитываются перед Таджикистаном о том, что «принимаются необходимые меры для объективного расследования всех обстоятельств преступления» в Успенской средней школе в Одинцово. Блогер Алекс Паркер считает, что Шойгу «наконец-то нашел себе достойное занятие: драку между двумя школьниками нужно обсуждать на уровне Совбеза. Крокус, где таджики убили 150 человек, включая детей он, кстати, не обсуждал почему-то с Таджикистаном, да и Таджикистан никакого интереса тогда к обсуждению и не высказывал».Об этом же пишет «РИА Катюша», называя происходящее «дружбонародным госпосором властей РФ, которые прогибаются перед среднеазиатскими баями и кишлачными шейхами по любому поводу и без оного, и при этом „не замечают“ все возрастающей дикости и наглости понаехавших в Россию дикарей», Канал «Мигранты — все как есть» отмечает по поводу телефонного разговора Сергея Шойгу:"Ну, .. ц. Вы ещё трёхдневный траур объявите. Как же душа за таджиков болит! За русских бы так переживали! Кто-нибудь что-нибудь знает об убитых таджиками русских в Крокусе? И не узнаете, потому что всё замяли, чтобы люд как можно быстрее всё плохое забыл и точиков далее с объятиями привечал. Не резали таджики никому горло, не расстреливали в упор с автомата. А сколько русских эти нелюди ежедневно то убивают, то калечат, то грабят, то насилуют, хоть бы одна сволочь пошевелилась".

Впрочем, ТГ-канал «Шпион» считает, что в Кремле сами шокированы жесткой риторикой таджикских властей из-за нападения на школу в Подмосковье. Якобы, в Душанбе видят за этим удобный повод для принятия внешнеполитических решений:"Ряд чиновников АП полагают, что в Душанбе могут попытаться «эскалировать отношения с РФ» по образцу Азербайджана — и если в случае с Баку формальным поводом стал сбитый самолет, то руководство Таджикистана решило «превратить трагедию с убийством таджикского школьника в Мособласти в некий политический фарс».По информации «Шпиона», таджики не только вызвали посла и названивали Шойгу: якобы, президент Таджикистана Рахмон требовал соединить его с Путиным, но, правда, получил отказ. Александр Дюков, член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память» считает, что России стоило бы ответить на дипломатическое хамство Таджикистана:

«На основе строгого принципа взаимности. Вызывать в МИД России посла Таджикистана каждый раз, когда гражданин Таджикистана совершает особо тяжкое преступление в отношении гражданина России. И требовать публичных извинений. Вот у нас на днях сотрудники ФСБ предотвратили теракт в исправительной колонии в Ростовской области. Подготовку осуществляли отбывающие наказание граждане одной из стран Средней Азии. Был среди террористов гражданин Таджикистана? Если был — посол Таджикистана вызывается в МИД России. Готовил гражданин Таджикистана по указке СБУ теракт на Троекуровском кладбище? Посол Таджикистана вызывается в МИД России. Зарезал гражданин Таджикистана знакомого в Калуге? Посол Таджикистана вызывается в МИД России. И через каких-то несколько месяцев МИД Таджикистана перестанет хамить и стратегическое партнерство резко укрепится».С таким подходом согласен военкор Дмитрий Стешин:"Нельзя ли выписать таджикистанскому послу, для начала, 149 нот по числу погибших в «Крокусе», 600 нот по числу пострадавших, и начать их вручать по три штуки в день? И чтобы этот посол от МИДа далеко не отходил, потому что темы для новых нот, граждане Таджикистана непонятно что делающие в России, генерируют каждый день или через день?"А «Русский националист» объясняет, почему это необходимо для выстраивания отношений с Таджикистаном:"На востоке в отношениях с «иными» нет понятия «благотворительность». Там есть понятие «куколдизм». После всего, что произошло в «Крокусе» там подсознательно ждали наказания. Депортаций, санкций, закрытия школ, да хоть бомбёжек. Этому бы никто не удивился. Это в действующей в Азии системе ценностей и координат нормально. А вот когда никакого наказания не происходит, это наоборот — в высшей степени ненормально. И поэтому тех, кто идёт сдавать кровь таджикам после того, как таджики устроили массовое убийство, там совершенно искренне презирают. Причём сразу всю нацию скопом — от рядового русского Вани до больших руководителей. Но гораздо хуже презрения — отсутствие страха. Афганцы американцев тоже презирают. И арабы евреев. Но до одури боятся. А когда презирают и не боятся — это получается прям совсем протухший коктейль, не дающий никакого результата, кроме поноса (иногда кровавого)".

Кстати, по поводу убитого мальчика, вокруг которого идут столь грандиозные политические баталии, остается без ответов ряд вопросов. О них пишет канал «Дева Дивная»:"Какой правовой статус нахождения в России семьи погибшего мальчика? Отец у них умер, мама и двое детей жили в России, мама работала уборщицей. Посольство Таджикистана впряглось по полной начиная от транспортировки тела на родину, заканчивая взятием дела на контроль. Если они граждане России, то какое отношение к этому происшествию имеет посольство Таджикистана? Если они мигранты, то какой правовой статус нахождения в России у уборщицы и двух детей? Если в Россию они приехали в качестве семьи трудового мигранта, который умер, почему их не депортировали?"В целом, можно сказать, что российские власти всеми силами пытаются сглаживать острые углы в отношениях с Таджикистаном. Для чего — загадка. Безусловно, военная база на границе с Афганистаном нам нужна. Но таджикам она еще нужнее. Мигранты? Мы вполне можем ограничить их въезд визовым режимом и принимать только тех специалистов, кто нам необходим. И уж точно без семей, которые потом вместо русских получают квартиры. Тем более, Россия давно может обойтись без радикалов, которых нам «выпихивают» из Таджикистана. Со всех сторон логика подсказывает: это Душанбе должно заискивать и прогибаться перед Москвой. Но пока, по неизвестной причине, все происходит с точностью до наоборот.

