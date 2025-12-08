Он помогал людям исцеляться от греха пьянства, и сам был убит пьяными

22 декабря 2009 года, в Рождественский пост, в подъезде своего собственного дома выстрелом в сердце пьяными уголовниками был убит протоиерей Александр Филиппов. Отец Александр не остался равнодушным и сделал замечание справлявшим нужду в подъезде преступникам, за что и был убит.

Кончина отца Александра отчасти напоминает смерть первого по времени новомученика российского протоиерея Иоанна Кочурова. Отец Иоанн, как и отец Александр, не стал малодушно молчать, видя бесчинства преступников-большевиков, и за это поплатился своей жизнью.

Немного об отце Александре.

Мать отца Александра была верующим человеком. Он был крещен в младенчестве, но к вере пришел в юности. Отслужил в армии, женился, занимался предпринимательством, родилась дочь. Отец Александр искал ответы на глубокие вопросы смысла жизни. Поиски привели его к Богу, и в Троицкий храм. Сначала как прихожанина, потом как алтарника. Решил стать священником.

В 1996 году он принял сан, пошел учиться в духовную семинарию, которую закончил в 2003 году.

Ему был дан на восстановление Вознесенский храм в селе Сатино-Русское Подольского района Подмосковья. Это древняя церковь, построенная при правлении Ивана Калиты в XIV веке. Храм был закрыт в 1941 году. Из него сделали хранилище для хранения овса и мастерскую.

Последним настоятелем её был священник Тимофей Ульянов. В 1937 году тройка НКВД арестовала его и приговорила к ссылке. Он был направлен в лагерь. Заболел там и умер. В 2000 году Тимофея Ульянова причислили к священномученикам.

Отец Александр Филиппов возродил этот храм с руин. Он сам лично выполнял многие работы по строительству, во всем разбирался глубоко. Но не только заботы о храме стали его делом и служением. Отец Александр стал работать людьми, с молодежью. Многим людям помог найти путь в жизни. Многих отвратил от зла.

Работал с пьяницами и наркоманами, посещал тюрьмы и больницы.

Прихожане храма рассказывали как часто, еженедельно, молодых людей отпевали в храме. Погибали они, вследствие пьянства. Отца Александра не могло не волновать такое бездуховное состояние людей.

По субботам он проводил молебен исцеления от пьянства и наркомании у икон Ахтырской Богоматери и священномученика Вонифатия.

Он проводил беседы, работал с людьми, старался исцелять их от этого недуга. Кому-то очень сильно помог.

У него были планы открыть воскресную школу при храме, но он не успел осуществить их.

Трагическая гибель.

Отец Александр возвращался домой в 21 часу, во вторник 22 декабря. Жил он на улице Народная в Подольске, с семьей, на первом этаже дома. Это малолюдная окраина, со слабым освещением.

В подъезде он заметил двух пьяных мужчин, которые решили справить малую нужду возле его квартиры. Без обид. Просто места лучше не нашли. Отец Александр был в гражданской одежде. Он сделал пьяным хулиганам замечание. В ответ услышал брань и оскорбление в свой адрес. Потом спустился третий мужчина, приставил ему пистолет к сердцу со стороны спины и выстрелил.

Отец Александр успел позвонить в свою квартиру. Супруга Елена открыла дверь. Он сел на стул, снял шапку и скончался на месте. Хорошо, что супруга успела закрыть дверь. Могли бы убить её и троих дочерей, как свидетелей.

Найденные преступники.

В тот момент в полицию позвонили сразу 5 человек. Старшая дочь отца Александра и четверо соседей, которые слышали выстрел. Отца Александра знали и любили соседи по дому. Добрый, приветливый человек. Священник от Бога.

Преступников нашли достаточно быстро, хотя те и предприняли действия: забрали стрелянные гильзы, окурки сигарет и даже пистолет успели подложить другому человеку в машину. Убил отца Александра человек, его же ровесник.

Но если отец Александр искал смысл жизни и помогал людям, то убийца его занимался обратным. К 39 годам он уже отсидел в колонии за убийство и разбой. Свет и тень встретились.

Что делали преступники в этом доме на Народной?

Приезжали на разборки. Одна их знакомая пожаловалась на своего сожителя. Они пришли, провели беседу, как надо, и после этого напились.

Убийство было случайным, бессмысленным, аффективным.

Убийца не стрелял в отца Александра, как в священника. Он даже не знал, что тот священник. Он стрелял в «мужика, который посмел ему сделать замечание».

Постановление суда.

Мособлсуд вынес строгое решение. Убийство было настолько бессмысленно жестоким, что убийце дали пожизненное заключение в местах лишения свободы и объявили штраф в размете полумиллиона рублей. Дело получило широкую огласку, возмутило общественность: иного приговора здесь быть не могло.

Но утрата огромна: погиб человек. Это великая утрата для прихода храма, для семьи убиенного священника. Это боль. Это трагедия.

Заявления.

Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнование митрополиту Ювеналию, семье погибшего, прихожанам. И назвал причиной гибели: не безразличие клирика Александра к грязи и человеческим порокам.

Сильное заявление сделал по этому поводу Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела:

«Бессмысленная, нечеловеческая злоба прекращает жизнь человека без какого бы то ни было повода». «Человеческий разум просто цепенеет от такого зла, когда человек становится жертвой откровенной неприкрытой злобы».

Напасть.

Три года спустя, у семьи убитого священника Александра Филиппова сгорел сельский дом, со всем имуществом и документами.

Комментариев по этому поводу не было: как и почему. Несчастный случай или чья-то месть. Но тогда миром собирали деньги и вещи семье отца Александра. Всего три года назад семья осиротела, потеряв отца и мужа, а тут ещё и сгорел их дом.

Вместо послесловия.

Перед такими людьми, как отец Александр, хочется преклониться. За их дела во славу Божью, за их любовь к Богу и людям, за их труд и служение.

Похоронили его у алтаря Вознесенского храма в Сатино-Русское, в том храме, где он служил, который восстанавливал. Отпевание совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Осталось неизвестным, что он сказал тогда хулиганам в своём подъезде. Но это и не столь важно. Отец Александр помогал людям исцеляться от греха пьянства, и сам был убит пьяными. Это факт, сам по себе весьма говорящий. Видимо, настолько была сильна бесовская злоба врага рода человеческого на этого священника и его семью, что он решил отомстить им через захваченных этой губительной страстью людей.

Впрочем, Бог поругаем не бывает. Верим, что отец Александр ныне пребывает в раю, как страстотерпец.

