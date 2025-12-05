Народ начинает проявлять субъектность в условиях нашествия мигрантов и резкого изменения этнокультурного баланса, о чем говорили и патриарх, и президент РФ, заявил НСН депутат Михаил Матвеев.

Самоорганизация всегда была присуща русскому народу, заявил НСН зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал «принижением значения и смысла существования нашего исторического народа» создание общин русского народа в ответ на мигрантские общины. Об этом он заявил РБК, отметив, что идеологически не поддерживает деятельность таких организаций, как «Русская община» и «Северный человек», которые проводят совместные с правоохранителями рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Кроме того, Фадеев считает, что такие организации не должны брать на себя силовые функции.

Матвеев напомнил, что общинное самоуправление присуще русскому народу и имеет тысячелетние традиции.

«Очень странное высказывание господина Фадеева. Самоорганизация всегда была присуща русскому народу, и, вообще, русский народ жил общинами. Общинный строй, общинное самоуправление имеют тысячелетние традиции, и на них, собственно, и основано было русское государство в свое время. У нас существует очень странный закон о национально-культурных автономиях, который я как депутат пытался недавно изменить. Этот закон предполагает возможность создания такого рода объединений по национальному признаку только в отношении национального меньшинства. В результате мы имеем картину, когда, допустим, в Совете по делам национальности при губернаторе Владимирской области нет ни одной русской общественной организации, при том, что в регионе порядка 95% русские, но зато там есть две армянских общественных организации, есть польская, таджикская и так далее. Что незаконного в том, что русские создают свои национальные общественные организации? Что тревожит господина Фадеева?», — задался вопросом депутат.

По его словам, народ начинает объединяться в условиях повсеместного присутствия мигрантов.

«Народ начинает проявлять субъектность в условиях нашествия мигрантов и резкого изменения этнокультурного баланса, о чем говорили и патриарх, и президент РФ. Хочу напомнить господину Фадееву, что есть циркулярное письмо Высшего церковного совета, которое вышло в этом году, о необходимости кормления „Русской общины“ и выделение священников, которые будут духовными наставниками местных русских общин», — напомнил Матвеев.

Он рассказал, что в русских общинах много различных направлений от возрождения национальных видов спорта и фольклора до помощи раненым.

«Если бы господин Фадеев поинтересовался деятельностью „Русской общины“, то он бы выяснил, что помимо дружин, которые участвуют в рейдах совместно с органами правопорядка по патрулированию улиц и наведению порядка, там существует больше 15 различных направлений. Это и народные танцы, и кухня, и спорт, возрождение различных русских национальных видов спорта, таких как кила и буза, про которые Фадеев, наверное, даже не знает. Это и помощь фронту, помощь раненым. Изучение фольклора, народных песен, и так далее. Всё это, на мой взгляд, позитивное явление», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что в русской общине нет дрейфа в сторону радикализма и национализма.

«Люди начинают вспоминать о своих корнях, общаются друг с другом под духовным руководством Русской Православной церкви, что кардинальным образом отличает русскую общину от каких-то других движений. Это означает, что там нет дрейфа в сторону радикализма и национализма, а есть занятия с детьми, спортивные секции, какие-то летние казачьи лагеря и так далее. Лучше бы Фадеев озаботился проблемами национально-культурных автономий, которые имеют за границей свои национальные государства и фактически работают в России в качестве иностранных агентов», — добавил Матвеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил зафиксировать статус русского народа в Конституции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

