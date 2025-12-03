То, что произошло в Изнике (некогда Никея) в городе, где формировался Никейский Символ веры, где отцы Собора мужественно отсекали всякое искажение истины, должно было бы стать моментом трепета и ответственности. Любое богословское событие здесь обязано дышать духом Никео-Цареградского Символа веры, не только его словами, но и его непреклонной строгостью в вопросах Истины. Однако именно здесь всплывает горькая ирония: память о Соборе, утвердившем догматическую истину, используется как оправдание для размывания догматических границ, а слово «единство» превращается в риторику, которая прикрывает процессы, к Истине отношения почти не имеющие. В свете этого сегодня особенно остро звучат слова апостола Павла о «человекохищниках» (1 Тим. 1:10) — тех, кто, пользуясь духовным авторитетом, мягкими словами и благовидными предлогами, ведёт людей туда, куда Христос не велел — на духовное заклание.

В связи с этим возникает ряд вопросов.

1. Почему патриарх Варфоломей ищет союза с католиками, но не делает ничего для единства в Православном мире? Это главный и самый болезненный вопрос. Если человек искренне болеет за единство Церкви, логично, что первый и неотложный шаг — исцеление внутриправославного раскола, который сегодня достиг уровня, какого не было со времён Великой схизмы. Когда смотришь на происходящее, становится очевидно, что реальные усилия направлены вовсе не на восстановление внутреннего православного мира. Прежде всего бросается в глаза отсутствие каких-либо шагов к возобновлению евхаристического единства между Поместными Церквами, без которого любые разговоры о церковном мире становятся пустым звуком. Но и этого мало — мы не видим и малейшего признака покаяния в тех односторонних и откровенно антиканонических действиях, которые в своё время и породили нынешний кризис. Вместо попытки исправить допущенную ошибку, признать свою ответственность и вернуться к соборности, происходит ужесточение прежней линии. И в результате, вместо смиренного поиска единства, мы наблюдаем продолжение прежней политики «первого без равных», вмешательства и односторонних решений, которые только углубляют раны, вместо того чтобы исцелять их. Так шаг за шагом создаётся впечатление, что цель — вовсе не мир, а утверждение собственной власти под прикрытием заботы о «единстве».

На фоне этого говорить о «единстве с католиками», игнорируя собственный расколотый дом, — выглядит не как стремление к истине, а как политический проект, где «единство» становится инструментом, а не добродетелью. Святые отцы многократно предупреждали: разрушитель внутреннего мира Церкви никогда не может быть миротворцем вовне. Мир, приобретаемый ценой манипуляций, есть не мир, но ловушка, именно то, чем пользуются человекохищники.

2. Почему не была предпринята попытка собрать всю Православную семью?

Если отец семейства начинает искать примирения с чужими, прежде чем примириться с собственными детьми, — это вызывает вопросы. Но в церковной плоскости — это ещё и каноническое нарушение. Канонический принцип соборности — это не абстракция, а практический закон жизни Церкви: ни одна Поместная Церковь не имеет права выступать «первой без равных», потому что такое поведение разрушает равновесие и братские отношения между Церквами. Из этого следует неотложный вывод: вопросы, касающиеся церковного единства и порядка, обязаны решаться соборно, в присутствии и по согласию Поместных Церквей, а не по воле одного центра. Соответственно, недопустимо возводить частное мнение — даже авторитетного иерарха — выше мнения Церкви Христовой в Её соборном выражении; когда личная инициатива ставится выше соборности, это уже не пастырская забота, а злоупотребление властью. Поэтому любые односторонние шаги, принимаемые вне соборного согласия, являются и канонически неправомерными, и духовно вредными для Церкви.

Когда патриарх Константинопольский действует несоборным образом, минуя всех остальных, а затем прикрывает это «заботой о вселенском единстве», это и является тем, что святые отцы называли маской благочестия, под которой скрывается воля к власти, а не воля к истине. Такое попрание канонов под благовидным предлогом и есть то, о чём Христос говорил: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в одеждах овечьих..». Именно так действуют человекохищники: мягкие слова — но ведущие не к миру, а к унии.

3. Почему единство с католиками ставится выше верности православной соборности?

Католики — не враги, но наше богословское расхождение никуда не исчезло. У нас разные экклезиологии, разные представления о примате, о благодати, о Церкви как таковой. Никейский Символ веры — это лишь фундамент, но не всё здание богословия. Праздновать «единство», когда этого единства нет, — это форма духовного лукавства. Вся история Церкви свидетельствует, что никакого единения вне Истины не бывает. Сегодня это забывают. И самое страшное — забывают там, где должны быть первыми хранителями памяти.

4. Чем опасны такие инициативы? — Ведут стадо Христово в погибель. Когда в момент наибольшего внутреннего кризиса, при острейшем расколе внутри Православия, совершаются демонстративные шаги навстречу католикам — это уже не богословие, а перенаправление вектора. Это попытка дать понять міру: «Истинное единство — это с Римом, а не с православными братьями». Так рождается фактическая уния — не подписанная на бумаге, но действующая в символах, совместных мероприятиях, общих заявлениях и богословском дрейфе. Именно этим и является та духовная «пасть», о которой апостол Павел предостерегает, называя человекохищниками: сначала они завоёвывают доверие простых людей не силой, а улыбкой, доступностью и кажущейся заботой, чтобы потом вести их уже не к Христу, а к своей воле. Наладив связь доверия, они умеют подменять ясные каноны дипломатией: вместо ясного канонического порядка — мягкие формулы, словесное жонглирование, компромиссы и апелляции к «духу времени», которые кажутся гибкими и миротворческими, но фактически размывают каноническое основание Церкви. Эта подмена сопровождается ещё одним приёмом: они усыпляют бдительность красивыми словами и торжественными фразами, так что внимание пастырей и народа отвлекается от сути — догматической и канонической верности — на эффектные образы и громкие декларации. Так хищники действуют не нападением, а обаянием. И в результате получается самое опасное: внешнее единство возводится превыше внутренней истины — важнее совместные фотографии, совместные мероприятия и симулякры общности, чем подлинное евхаристическое и догматическое единство. Так шаг за шагом внешняя видимость заслоняет внутреннюю реальность: паства остаётся в полной растерянности, а каноническая соборность и истина подменяются властью и дипломатией. Именно это и есть действие человекохищников в овечьих шкурах.

5. Как быть? Ответ один — вернуться к духу Никео-Цареградского исповедания, к тому внутреннему трезвению и строгости, которые руководили отцами Собора. Именно они оставили нам не только формулу веры, но и образ устроения церковной жизни, где главенствует Истина, а не политическая конъюнктура. Поэтому правильный путь сегодня совершенно иной, чем тот, который мы наблюдаем. Прежде всего необходимо подлинное покаяние за внесение раскола в Православие, за те односторонние действия, которые разрушили соборность и породили современные раны. Пока нет покаяния, всё остальное — лишь риторика. Затем требуется соборное обсуждение проблем со всеми Поместными Церквами. Только общая Трапеза, общая молитва и общий разговор способны вернуть утраченное доверие и восстановить церковный порядок, а не дипломатические инициативы отдельной кафедры. Следующим шагом должно стать восстановление евхаристического единства внутри самого Православия, ведь без него любые внешние «объятия» и жесты доброй воли в сторону иных конфессий превращаются в ложный сигнал. Нельзя говорить о единстве с внешними, когда собственная семья разделена и рана внутри ещё кровоточит. И уже на этом крепком основании может прозвучать общее православное свидетельство міру, основанное не на дипломатии и политических интересах, а на верности Истине и неизменному Преданию. Тогда голос Церкви Христовой будет слышен міру так же ясно, как он звучал через уста святых отцов в Никее. Именно так праздновали бы память Собора великие отцы — и так должны праздновать их наследники сегодня, если они стремятся быть хранителями Истины, а не её распорядителями.

То, что произошло в Изнике, — это не просто богословская площадка или культурное мероприятие. Это символический жест, который показывает направление, выбранное определённой церковной группой: не к православной соборности, а к новой унии. И именно здесь слова апостола Павла оживают с особой силой:

«Закон положен. для человекоубийц, блудников, мужеложников. человекохищников..» (1 Тим. 1:10). Человекохищники — это не только преступники прошлого. Это те, кто похищает свободу церковного сознания, подменяет истину дипломатией, ведёт людей в духовную ловушку, прикрываясь именем міра.

Сегодня от каждого православного требуется трезвение, молитва и способность различать духов. Ибо время не простое. И не всякое «единство» — от Духа Святого.

