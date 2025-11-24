21 ноября 2025 года Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай выступил с официальным заявлением по поводу своего участия во встрече с властями США в защиту Украинской Православной Церкви. Текст послания на английском языке был опубликован на официальном сайте Архиерейского Синода РПЦЗ. Предлагаем читателям «Русской линии» ознакомиться с его переводом:

«В последние дни мне, с Божьей помощью, удалось посетить столицу нашей страны и в компании духовенства и мирян из некоторых наших сестринских Православных Церквей (Антиохийской, Сербской и Православной Церкви в Америке) поговорить с представителями нашего правительства по вопросу свободы вероисповедания на Украине.

Нашу межправославную делегацию приняли конгрессмен Анна Паулина Луна, конгрессмен Даррелл Исса, заместитель министра по общественной дипломатии Сара Роджерс и бывший конгрессмен Марк Уокер, выдвинутый Трампом на пост посла по особым поручениям в вопросах международной религиозной свободы. Часть делегации смогла встретиться с конгрессменом Раджой Кришнамурти. Жаль, что наши визиты совпали с публикацией в СМИ статьи, которая так искаженно представила все наши Церкви, пытаясь выставить Православие в негативном свете; но мы были благодарны за тёплый приём, оказанный нам нашими политическими лидерами в Вашингтоне, пронизанный стремлением к взаимопониманию и осознанием нашего общего стремления к совместному труду ради мира. Свобода молиться и поступать по Божьим заповедям — это то, что мы высоко ценим как граждане выдающейся в мире демократии, и это дар, которым, по нашему мнению, нужно делиться со всем миром. Мои родители, бабушки и дедушки бежали от гнёта Советского Союза и в конечном итоге иммигрировали в Соединённые Штаты, где я и родился. Я дорожу даром свободы, которым мы пользуемся как американцы.

Разумеется, как православные христиане, мы несём особую ответственность за защиту тех, кто принадлежит к нашей семье веры. Поэтому мы стремимся ослабить давление и враждебные действия, направленные против наших братьев и сестёр во Христе, принадлежащих Украинской Православной Церкви, включая принудительное закрытие их храмов и насилие в отношении духовенства и прихожан. Правительство Украины, защищаясь от внешней агрессии, наносит себе вред, допуская подобные действия, противоречащие свободе вероисповедания, и тем самым ослабляет себя.

Как Первоиерарх РПЦЗ, я знаю, что наша Церковь не богата мирскими благами и сталкивается со множеством трудностей. Так было с тех пор, как наши предки впервые бежали от коммунистической диктатуры, ставшей Советским Союзом. Но в нашей материальной нищете нам было промыслительно напомнено о богатствах благодати Божией и о том, что наш враг — грех, отделяющий нас от Божьей любви и побеждённый только оружием молитвы и поста, воодушевлённым благодатью. В нашей материальной слабости и отсутствии политического влияния я искренне благодарен за свободу, которую Америка даёт нам, чтобы мы могли высказать своё мнение в пользу Украинской Православной Церкви, которую иначе могли бы не услышать среди шума войны на Украине и вызванных ею смертей и разрушений, которые она несёт народам этой страны, независимо от их убеждений или действий.

Я также благодарен за Акт о каноническом общении, подписанный в 2007 году и восстановивший наше евхаристическое общение с различными частями православного мира, включая наших многострадальных братьев из Русской Православной Церкви в России, с которыми мы, конечно, благодарны за возможность разделить таинства, сохраняя при этом полную независимость. Несмотря на то, что РПЦЗ была меньшей из двух подписавших сторон, это соглашение предоставило нам свободу самостоятельно управлять делами нашей Церкви, опираясь на наш собственный пастырский опыт на Западе и нашу более чем вековую историю в этих землях. Во всём я благодарен за руководство, предоставленное нашим местным Собором епископов РПЦЗ, который является высшим авторитетом в нашей Церкви. Приближаясь к празднику Дня благодарения, да поможет нам всем Бог дорожить свободой, являющейся наследием всех американцев, и видеть, как это всё шире принимается во всём мире.

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай,

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви"

https://synod.com/synod/pdf/11mnletter25.pdf