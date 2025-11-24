Помощник президента России Владимир Мединский призвал к возвращению исторических русских названий украинским городам на картах российских интернет порталов. «Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград и так далее», — написал он в Телеграм-канале.

Что надо переименовать обратно, и почему? На этот вопрос «МК» ответил политолог, президент фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко (фонд «Возвращение» ставит своей целью, в том числе, возвращение улицам и городам России исторических названий. — Авт.).

— Юрий Константинович, каким городам Украины надо вернуть их исторические названия и почему?

— Три города на Украине, которым необходимо в первую очередь вернуть исторические названия — это Бахмут, Днепропетровск и Кропивницкий.

Бахмут, который уже освобожден, был основан в XVI веке Иваном Грозным. Это название было ликвидировано в середине 1920-х годов, и город был назван Артемовском в честь Артема — профессионального революционера, за которым, кроме всего прочего, тянется целый ряд всевозможных кровавых деяний. Еще до революции он был агентом британской разведки.

Днепропетровск, или, как его сейчас называют, Днепр, с конца XVIII-го века носил имя святой Екатерины — ангела-хранителя российской императрицы Екатерины Второй. В 1920-е годы город переименовали в честь одного из организаторов красного террора Григория Петровского. Надо вернуть городу название Екатеринослав, под которым он вошел в русскую историю. При Бородино и в войне с Наполеоном прекрасно проявили себя полки, названные екатеринославскими — кирасирский, гренадерский и другие.

Возвращение названия Екатеринослав поднимет и вопрос о возвращении названия Екатеринодар на нашей Кубани. Спустя несколько десятилетий этот город по-прежнему называется Краснодар. Это столица кубанского казачьего войска. В 1990-е годы волна возвращения российским городам их исторических названий обошла этот город стороной — когда возвращали исторические названия городам Екатеринбург (бывший Свердловск), Тверь (Калинин), Самара (Куйбышев) и другим.

Еще один российский город — Елизаветград (на Украине ныне — Кропивницкий), названный в честь святой покровительницы императрицы Елизаветы Петровны. В эпоху наполеоновских войн прославился елисаветградский гусарский полк.

Недавно на интернет-картах появились указатели «Елизаветград». Это тот самый областной город Кропивницкий, не так давно бывший Кировоградом. Сами понимаете, что там самодеятельность невозможна. А это значит, что российская власть действительно озаботилась возвращением исторических названий на Украине — в том числе Екатеринослава и Елисаветграда. Чем руководствуется власть? Это, прежде всего, явный сигнал нашим сторонникам в Малороссии и Новороссии, что освобождение не за горами. Времена Украины на исторической русской земле проходят. Всё возвращается к своим заводским настройкам.

— Почему вообще такой ажиотаж вокруг переименования городов?

— Переименование городов — самый незатратный и самый действенный вид пропаганды, поскольку эти названия употребляются ежедневно сотни тысяч раз. Именно поэтому на карту России должны быть возвращены великие исторические имена.

— Почему это надо делать сейчас?

— Граждане России с новыми старыми названиями быстрее поймут, что проект «Украина» будет закрыт до самого конца. Это и недвусмысленный сигнал Западу, что от своих целей Россия не отступит и сорвёт его планы, ещё прописанные Бисмарком. «Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное — дело времени», — сказал он.

Ответил ему русин, оскорблявшийся, когда его называли украинцем, Иван Франко: «Не люблю украинцев… Так мало между ними нашел характеров, а так много мелочности, тесной заскорузлости, двуличия и гонора, что действительно не знаю, за что должен я их любить… Может, должен любить Украину как расу, ту расу отяжелевшую, разнузданную, сентиментальную, лишенную закалки и силы воли, так мало способную к политической жизни со своим помойным руководством, такую плодовитую на оборотней самого разнородного сорта..» (Слова Ивана Франко в знаменитом предисловии «Дещо про себе самого» в далеком 1897 году.)

