В рамках XXVII Всемирного Русского Народного Собора состоялась секция «Семья и народосбережение», где с развернутым докладом выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов. В работе секции также приняли участие и выступили с докладами митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, заместитель Главы ВРНС М.М. Иванов, вице-спикер Государственной Думы П.О. Толстой.

Руководитель Патриаршей комиссии подчеркнул, что инициативы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по защите семей и повышению рождаемости нашли поддержку во всех 89 субъектах РФ. Особо отмечена личная роль Предстоятеля Русской Церкви в утверждении традиционных семейных ценностей и разработке системных мер демографического развития.

«Сегодня Русская Православная Церковь является оплотом российского государства для принятия нравственных решений, что особенно важно в области семейной и демографической политики. Церковь является импульсом поднятия этой темы, ее обсуждения и выработки конкретных решений», — сказал священник.

В ходе выступления отец Феодор представил комплекс законодательных инициатив, разработанных Патриаршей комиссией по благословению Патриарха. Они включают следующие меры:

необходимость увеличения размера ежемесячных пособий беременным женщинам на федеральном уровне — не менее 1,5 МРОТ. отмена критериев нуждаемости и установления пособия по уходу за ребенком для всех женщин, вставших на учет по беременности. Включение периода ухода за ребенком до трех лет в страховой стаж матери независимо от наличия предыдущего опыта работы. Предоставление денежного сертификата на няню или ясли при невозможности устроить ребенка в государственное дошкольное учреждение. Введение декретного отпуска для беременных женщин с первого триместра беременности. Предоставление права на социальное обслуживание беременным женщинам со второго триместра. Введение прогрессивного принципа поддержки с рождением каждого последующего ребенка. Установление материнского регионального капитала не только на третьего, но и каждого следующего ребенка.

«По каждому направлению мы действуем как охранительными мерами, своевременно реагируя на опасные инициативы, так и созидательными, предлагая к дискуссии инициативы Русской Православной Церкви, существенно меняющие нравственное положение общества. Многодетные семьи, как сказал и наш президент Владимир Путин, должны стать нормой для России», — подчеркнул священник.

Глава Патриаршей комиссии подчеркнул особую роль Церкви в формировании нравственных ориентиров общества — Русская Православная Церковь является оплотом российского государства для принятия нравственных решений в области семейной и демографической политики. Отмечено единомыслие духовной власти в лице Святейшего Патриарха Кирилла, светской власти и народа по ключевым вопросам семейной политики.

Докладчик подробно остановился на деятельности Патриаршей комиссии, посвященной защите жизни с момента зачатия: «Дискуссия о запрете абортов уже стала резонансной темой в обществе, запущен процесс массового добровольного отказа клиник от производства абортов. Всего частных клиник, отказавшихся от лицензии на проведение абортов, — 752».

Особо отмечены регионы-лидеры: Республика Мордовия, Тверская, Тамбовская, Калининградская, Нижегородская, Новгородская области, а также 14 субъектов, полностью отказавшихся от проведения абортов в частных клиниках. Работа с частными клиниками в вопросе ограничения абортов ведется еще в более чем 40 субъектах РФ, уточнил священник. Он отметил, что уже в 27 регионах РФ принял закон о запрете склонения к аборту, а в 20 он рассматривается на уровне региональных парламентов.

Ярким примером успешной демографической политики отец Федор назвал опыт Республики Крым, где суммарный коэффициент рождаемости вырос на 3,3% по итогам 2024 года после отказа в ноябре 2023 года всех частных клиник от лицензии на проведение абортов, а количество обращений в государственные медицинские учреждения выросло на 44%. Сделан принципиальный вывод о необходимости установления государственного контроля над сферой абортов.

Русская Православная Церковь выступает за продолжение работы над законодательным запретом коммерческого суррогатного материнства и его рекламы в России, отметил священник. отметил, что в Италии, где полностью запрещено суррогатное материнство и введена уголовная ответственность, также действует запрет на регистрацию и получение гражданства для детей, рожденных с помощью суррогатного материнства за пределами страны.

Отец Федор сослался на доклад ООН от 23 августа 2025 года, в котором суррогатное материнство осуждается как современная форма рабства. В документе содержатся рекомендации государствам-членам принять меры по искоренению суррогатного материнства во всех его формах и работать над принятием международного юридически обязывающего документа, запрещающего все формы суррогатного материнства. Особо подчеркивается необходимость запрета рекламы услуг и агентств суррогатного материнства. Иерей Федор Лукьянов поддержал выводы доклада ООН, отметив, что «коммерческое использование тела и продажа ребенка противоречат основам человеческой морали и традиционным семейным ценностям». По его словам, практика суррогатного материнства приводит к унижению достоинства женщин и детей, их объективизации.

Отец Федор отметил, что Русская Православная Церковь поддерживает инициативу группы депутатов Госдумы по запрету вывоза за рубеж репродуктивных тканей граждан России. «Важным для нас является сегодня и биоэтический аспект нашей деятельности. Он касается достижения результата при запрете экспорта репродуктивных тканей и запрета на утилизацию эмбрионов путем передачи их на хранение только под государственный контроль. С запретом суррогатного материнства для иностранцев в 2022 году мы не остановили вывоз эмбрионов человека и яйцеклеток за рубеж. В настоящее время Россия продолжает торговать репродуктивным потенциалом страны. Мы поддерживаем инициативу экспертов и депутатов Госдумы по запрету экспорта репродуктивных тканей — фетальных, ооцитов и эмбрионов», — сказал он.

Как отметил священник, в настоящее время ведется работа по запрету рекламы оккультно-магических услуг и запрету на распространение информации, пропагандирующей отказ от биологической видовой принадлежности человека. Речь идет в том числе о запрете пропаганды субкультуры квадроберов.

«Мы считаем, что эти вещи, особенно в сочетании с пагубными пристрастиями вроде наркомании, могут провоцировать социальную напряженность в обществе, создавать серьезные проблемы и требуют государственного регулирования и, прежде всего, запрета рекламы оккультно-магических услуг», — сказал священник, сославшись на резонансное убийство ребенка в Балашихе собственной матерью, которая считала себя ведьмой.

Как отметил глава Патриаршей комиссии, в Госдуме в настоящее время «разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека, которым будет регулироваться включение останков нерожденных младенцев в перечень останков для погребения на общих основаниях». «Это работа в очень тонкой сфере биоэтики. Мы считаем, что необходимо разделить останки человека любого происхождения от биологических отходов любого вида. Это позволит улучшить статистику, отчетность, установить причины прерывания беременности, причины начавшегося самопроизвольного выкидыша или замершей беременности в том числе. Важным направлением остается при этом обсуждение статуса эмбриона человека», — добавил он.

Говоря о защите семей, отец Феодор предложил передать функции органов опеки и попечительства в ведение Министерства труда и социальной защиты РФ. По его словам, эта инициатива уже получила положительную оценку на уровне правительства РФ, а 56 регионов страны реализовали данную меру. органы опеки и попечительства сегодня находятся в ведении Министерства просвещения РФ, которое «не имеет инструментов оказания социальной помощи семьям, а обладает только репрессивными инструментами воздействия на семьи». Священник подчеркнул необходимость пересмотра подходов к работе органов попечительства. «Мы считаем, что работа органов опеки должна быть изначально настроена на реабилитационный подход к семьям. И только в крайнем случае, когда жизни ребенка угрожает реальная опасность, должен ставиться вопрос об изъятии ребенка из семьи», — сказал отец Федор.

По словам председателя Патриаршей комиссии, в регионах, где функции опеки переданы органам социальной защиты, наблюдается «заметное увеличение числа детей, которые воссоединились со своими кровными родственниками» по сравнению с регионами, где опека остается в ведении Министерства просвещения. Отец Федор отметил значение принятия Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года. По его словам, само название документа говорит о концептуальном изменении отношения к поддержке семей с детьми.

В завершение доклада иерей Феодор Лукьянов отметил, что Патриаршая комиссия ведет работу по более чем 100 проектам в поддержку семьи и повышения рождаемости, направила не менее 300 предложений и 100 писем в различные органы государственные власти, а также более 2 тыс. обращений в адрес Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Следственного комитета РФ, Роскомнадзора, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и других органов власти в целях защиты прав семей и детей. Отец Федор выразил уверенность в дальнейшем укреплении соработничества Церкви и государства. Доклад получил широкую поддержку участников Всемирного Русского Народного Собора.

