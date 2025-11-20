События в церковном секторе Украины развиваются также динамично, как и в политическом, а одна новость просто таки догоняет другую! Издание «Религия в Украине» раскрыла настоящие причины заступничества экзарха Фанара в Украине Михаила Анищенко за топ-коррупционера Алексея Чернышова, который был освобождён от пребывания в СИЗО под залог в 51 млн гривен! Оказывается, Чернышов был куратором идеи экзархата Фанара для УПЦ, с которой носится «Софийское братство» и прочие сочувствующие.

Вот, что пишет издание:

«Появление экзарха Михаила в суде стало сенсацией и из-за общественного ажиотажа привело к многочисленным манипуляциям и конспирологическим версиям. „Религия в Украине“ обратилась к владыке за комментарием, что побудило его так поступить. Экзарх объяснил, что выступил с ходатайством об избрании меры пресечения для Чернышова, руководствуясь исключительно христианскими принципами и личным опытом взаимодействия с ним. Он подчеркнул, что знает Чернышова с положительной стороны именно в профессиональной религиозной плоскости, однако воздержался от каких-либо оценок его виновности или невиновности в отношении деятельности в энергетической сфере — это является исключительной компетенцией суда. Такой шаг владыки, по его словам, был осознанным: он понимал возможные риски, однако поставил морально-христианскую позицию на первое место».

А ведь ещё вчера Анищенко рассказывал о том, что выступить поручителем его попросили помощники Чернышова, а сам он едва с ним знаком. Дальше больше:

«Весной этого года Чернышов в рамках Министерства по вопросам единства получил полномочия в религиозной сфере. Тогда его поддержка со стороны многих религиозных организаций была очевидной и даже демонстративной. .. Чернышова связывают с идеей экзархата Вселенского патриархата для УПЦ. Действительно, он представил Вселенскому Патриарху эту идею как один из возможных конструктивных путей урегулирования украинского религиозного вопроса».

И под конец, «Религия в Украине», которая также отстаивает идею «экзархата для УПЦ», забивает последние гвозди в и без того сомнительную репутацию Анищенко:

«В то же время важно подчеркнуть, что владыка Михаил никогда не рассматривал возможное создание экзархата как собственный карьерный шаг. Он не ассоциирует эту структуру с перспективой исключительно собственного руководства и не стремится к личной выгоде от ее формирования».

Нет-нет! Конечно же Анищенко не рассматривал создание экзархата как собственный карьерный шаг. Верим. Охотно верим.

https://raskolamnet.info/ru/96 035-ru-top-korrupczyoner-chernyshov-okazalsya-kuratorom-ydey-эkzarhata-fanara-dlya-upcz-smy/