Очевидцы сняли удивительные и пугающие кадры в московском парке «Зарядье» — всего в нескольких метрах от Кремля толпа приезжих устроила публичную провокацию — «намаз». Воспитанный в мусульманской семье мужчина не сдержался и разъяснил простыми словами, что произошло на самом деле.

Свежие кадры из парка «Зарядье», появившиеся в Сети, неприятно удивили многих жителей России. На видео, снятом очевидцем, видно, как толпа приезжих в самом людном месте парка показательно упала на колени и стала совершать намаз, что является грубым нарушением закона, ведь, согласно законодательству России, публичные богослужения должны быть согласованы с органами власти. В ином же случае это уже является политической, противоправной акцией.

На провокационную ситуацию обратил внимание военный эксперт Юрий Подоляка, отметив, что тот, кто знает парк «Зарядье», понимает, что эти люди разместились в самом проходом его месте.

«Причём в этом же самом парке есть масса более укромных мест. И до них всего пара минут хода. И, насколько я понимаю в ситуации, истинным, а не показушным, мусульманам рекомендуется (раз нет рядом мечети) искать именно укромные места», — подчеркнул он.

По словам Подоляки, вместо молитвы провокаторы занялись демонстративной показухой «своей набожности».

«Зачем, думаю, пояснять не надо. Показуха она везде показуха», — добавил он.

По словам эксперта, такими выходками «люди в первую очередь позорят именно настоящих мусульман, которые никогда бы так не поступили».

«Причём о том, что это, как сейчас называют, флешмоб, а не потребность совершить намаз, говорит и тот факт, что намаз этот групповой. То есть люди сознательно шли сюда, чтобы совершить в первую очередь не намаз, а флешмоб», — добавил он.

«То есть не молитва. Не намаз. Это именно демонстрация. С далеко не мирными намерениями. И, думаю, в данном случае правоохранителям надо всех этих людей вычислить и уточнить их «намерения», — подчеркнул он.

В поддержку Подоляки высказался один из его подписчиков, воспитанный в мусульманской семье. По его словам, «первое, что бросается в глаза как кощунство с их стороны, — это то, что они молятся просто на тротуаре, на плитке, где люди могут с собаками гулять, где собака может и пописать».

«А при этом намерение о молитве разрушается, и надо делать новое намерение с омовением, чтобы приступить к намазу. Даже случайное прикосновение хвоста пробегающей мимо собаки обязует мусульманина сделать новое омовение перед молитвой, считается, ты испачкался и не можешь обращаться к Аллаху с молитвой», — подчеркнул он.

По словам мужчины, таким образом, тот, кто молится даже в укромном месте в парке, не может это делать на голой траве, на земле, «поскольку у него нет абсолютной уверенности, что там не писали и не какали животные, поэтому для такой молитвы с собой должен быть маленький коврик, который с мусульманином всегда в дороге».

«Так что намаз их по канонам ислама Аллахом принят не будет. Получается, что эти люди, не зная самых простых правил, возможно, вообще в быту не молятся и не знают намаза, какая-то группа провокаторов, и кто-то руководит этой провокацией. Даже сектантский ваххабит, если он искренний религиозный фанат, даже готовый убивать „кафиров“, не может себе позволить молиться на голой земле без коврика», — добавил он.

