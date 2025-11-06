Отцы получат право голоса в вопросе, делать женщине аборт или нет. Как это будет работать?

Законодатели и эксперты горячо обсуждают предложение дать отцу будущего ребенка право голоса при решении вопроса, делать женщине аборт или нет. Юристы, с которыми пообщался корреспондент «РГ», рассказали, как может работать процедура. При этом они подчеркнули, что такие предложения требуют тщательной проработки.

Предложение прозвучало в беседе председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова с корреспондентом ТАСС.

«Ребенок с момента зачатия — это дар Божий, и забота о его сохранении ложится на обоих родителей. Отец не только должен иметь право голоса, он несет перед Богом ответственность за защиту жизни своего чада. Мужчине в такой трагической ситуации необходимо приложить все усилия — через беседу, привлечение пастыря, чтобы вразумить супругу и защитить самого беззащитного — нерожденного младенца. Юридическое закрепление этого права отца — наша общая задача», — сказал он.

Священник заметил, что сегодня мужчины забывают о своей роли защитника и «часто сами становятся губителями собственных детей, лишая женщину поддержки в момент принятия решения о сохранении малыша».

По его словам, закрепленное Конституцией РФ равенство мужчины и женщины перед законом «должно проявляться и в равной ответственности за сохранение зачатой жизни». «Ведь не секрет, что утаенные от мужа аборты часто являются причиной последующего развода», — добавил иерей.

В свою очередь, депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов сообщил ТАСС, что поддерживает предложение.

«Двумя руками за. Отец не менее ответственен за жизнь будущего ребенка, чем мать, — сказал депутат. — Абсолютно правильно, что оба родителя отвечают за ребенка и при его жизни, и, конечно же, сразу после зачатия, потому что это уже живое существо и оно имеет право на защиту от обоих родителей. И как они несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения. Совершенно верно и правильно предложено это изменение в нашем законодательстве».

В нескольких десятках российских регионов уже введены запреты на склонение женщины к аборту

Член Ассоциации юристов России и Союза юристов-блогеров при АЮР и Университете имени О.Е. Кутафина Иван Курбаков в беседе с «РГ» заметил, что в юридической практике предусмотрены механизмы подтверждения родственных связей и участия сторон, поэтому любые манипуляции должны пресекаться соответствующими мерами.

«Оформление согласия отца на прерывание беременности может осуществляться через нотариальную доверенность или специальное заявление, заверенное в установленном порядке. Важно обеспечить прозрачность и юридическую чистоту процедуры, чтобы исключить возможность злоупотреблений», — подчеркнул он.

По его словам, вопрос регулирования участия отца в принятии решения о прерывании беременности — это не только юридическая, но и нравственная проблема, требующая деликатного баланса между правами женщины и отца. «В целом считаю, что решение о рождении ребенка должны принимать оба вовлеченных родителя. Вопрос об абортах — чрезвычайно сложный и, по сути, личностный», — считает юрист.

Он предлагает вводить более системное просвещение в сфере семейного права, особенно в школах. К примеру, изучение основ ответственности, прав и обязанностей родителей и детей.

«Только через воспитание сознательных граждан можно создать здоровое общество, где уважение к личному выбору и семейным ценностям становится приоритетом», — считает Иван Курбаков.

Как пояснила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью СМИ, предполагается, что предлагаемое право отца принимать решение об аборте затронет только пары, которые официально зарегистрировали брак.

«В том, что в этом вопросе голос папы необходим, сомнений нет, — подчеркнула она в разговоре с журналистами. — Корни предложения ясны, мы эту идею неоднократно обсуждали. Мы понимаем, что это затронет родителей, которые состоят в браке».

Кстати, во многих регионах уже введены штрафы за склонение к абортам. Первым из регионов такой закон приняла Республика Мордовия — в августе 2023 года.

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья», глава Республики Мордовия Артем Здунов недавно сообщил, что в республике «все частные медицинские организации отказались от проведения абортов».

По его словам, подобные решения являются фундаментом новых стандартов семейноцентричности, системы государственных мер, формирующих комфортную среду для ожидания и рождения ребенка.

«В условиях „демографической зимы“ склонение женщины к прерыванию беременности является не только нарушением ее прав, но и угрозой для нашего общего будущего», — подчеркнул Артем Здунов.

Закон о запрете склонения к аборту принят уже в 25 российских регионах.

Например, 1 сентября соответствующий закон вступил в силу в Кировской области. Губернатор области Александр Соколов особо отметил, что мера направлена не на отдельных врачей, цель — пресечь практику давления на беременных женщин в коммерческих интересах.

Как сообщают информационные агентства, после принятия закона по итогам 2024 года в Мордовии количество абортов снизилось на 51 процент; в Псковской области — на 24 процента; в Новгородской области — на 17,8 процента; в Коми — на 16,2 процента. Сейчас обсуждается предложение принять такой закон на федеральном уровне. Под склонением к аборту будут пониматься действия (уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман или выдвижение требований), направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности.

