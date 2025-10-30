30 октября 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 86

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительском визите в Республику Казахстан.

Справка:

С 16 по 18 сентября 2025 года состоялся визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в Казахстан. В поездке Святейшего Патриарха сопровождали: руководитель Управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел; личный секретарь Его Святейшества епископ Раменский Алексий; заместитель председателя Отдела внешних церковных связей архимандрит Филарет (Булеков); председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.

16 сентября по прибытии в Казахстан в международном аэропорту г. Астаны Святейшего Патриарха встречали: председатель Сената Парламента Республики Казахстан М.С. Ашимбаев; глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр; а также: министр культуры и информации Республики Казахстан А.Г. Балаева; Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Д.А. Абаев; Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республики Казахстан А.Н. Бородавкин; аким г. Астаны Ж.М. Касымбек; другие парламентарии и представители духовенства Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

17 сентября, в преддверии открытия VIІI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с Президентом Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаевым. За вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения Президент Республики Казахстан наградил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла высшей наградой Республики — орденом «Алтын Қыран» («Золотой орел»). Данная награда впервые в истории Казахстана вручена религиозному лидеру.

В этот же день Святейший Патриарх Кирилл выступил на открытии Съезда «Диалог религий: синергия во имя будущего». В мероприятии приняли участие более 100 религиозных, государственных и общественных лидеров из 60 стран мира: Президент Казахстана К.-Ж.К. Токаев; Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III; спикер Сената Парламента Казахстана, руководитель Секретариата Съезда М.С. Ашимбаев; Католикос Великого Дома Киликийского Арам I; глава Дикастерии по межрелигиозному диалогу Римско-Католической Церкви кардинал Джордж Джейкоб Кувакад; председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде; руководитель Организации по культуре и исламским связям Ирана ходжат-уль-ислам Мохаммад Махди Иманипур; Высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос; генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад Абдулькарим Аль-Исса; главные раввины Израиля (сефардский и ашкеназский); дипломаты, журналисты и эксперты; представители руководства Университета Аль-Азхар, мусульманских, иудейских, буддийских, индуистских и иных религиозных общин из Китая, Японии, Кореи, Индии, Пакистана, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Турции и других стран.

На полях Съезда состоялись двусторонние встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с лидерами религиозных общин: с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I; с председателем Духовного управления мусульман Республики Казахстан Наурызбаем кажи Таганулы и с председателем Управления мусульман Кавказа шейхом-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Вечером 17 сентября прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан А.Н. Бородавкиным.

В тот же вечер состоялась беседа Святейшего Патриарха Кирилла с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом III.

На следующий день, 18 сентября, Святейший Патриарх Кирилл совершил чин малого освящения храма преподобного Сергия Радонежского в г. Астане. Храм входит в состав строящегося в столице Казахстана духовно-культурного и просветительского центра Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан в честь Всех святых, в земле Казахстанской просиявших.

В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви провел встречу с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Римско-Католической Церкви кардиналом Д.Д. Кувакадом.

Во второй половине дня, после проведения панельных сессий Съезда, межрелигиозного молодежного форума и экспертного круглого стола состоялось торжественное закрытие VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В церемонии, которую возглавил Президент Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаев, приняли участие Святейший Патриарх Кирилл и члены сопровождающей его делегации. Выступая перед собравшимися, Святейший Владыка выразил удовлетворение результатами состоявшегося межрелигиозного форума, а также поблагодарил Президента К.-Ж.К. Токаева и всех организаторов масштабного международного мероприятия.

Вечером 18 сентября Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен перед ковчегом с мощами новомучеников и исповедников Казахстанских в Успенском кафедральном соборе г. Астаны, обратился с Первосвятительским словом к духовенству и верующим и преподал с паперти Успенского собора благословение собравшимся на площади перед храмом.

В завершение своего пребывания в Казахстане Его Святейшество посетил прием от имени митрополита Астанайского и Казахстанского Александра и акима г. Астаны Ж.М. Касымбекова. По окончании приема Святейший Патриарх направился в аэропорт, где Предстоятеля Русской Православной Церкви провожали председатель Сената Парламента Республики Казахстан М.С. Ашимбаев, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан А.Н. Бородавкин, другие официальные лица.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и за принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Казахстанского Митрополичьего округа.

3. Выразить признательность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, представителям государственного руководства и общественности Казахстана, митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру и духовенству Митрополичьего округа за внимание и гостеприимство, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшей его делегации.

4. Считать важным дальнейшее активное участие Русской Православной Церкви в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Секретариата и Рабочей группы Съезда для укрепления межрелигиозных отношений, взаимопонимания и дружбы между религиями и народами разных стран.

ЖУРНАЛ № 87

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви.

Справка:

Со времени предыдущего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви на территории России:

12 октября — Коломенскую;

с 18 по 19 октября — Ростовскую.

12 октября 2025 года, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх прибыл в село Саввино муниципального округа Егорьевск Московской области, где совершил чин великого освящения храма Святой Троицы и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Дионисий Казанцев, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по Московской области; настоятель храма и другие священнослужители.

В храме присутствовали: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.Ю. Чаплин; заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Н.П. Овсиенко; глава муниципального округа Егорьевск Московской области Д.В. Викулов; а также руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» А.С. Орешкин — один из жертвователей на восстановление Троицкого храма.

19 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх, прибывший накануне в Ростовскую область, совершил чин великого освящения храма великомученика Георгия Победоносца г. Ростова-на-Дону, главного воинского храма Южного военного округа, и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий; митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир; епископ Волгодонский и Сальский Антоний; епископ Шахтинский и Миллеровский Симон; епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; сонм священнослужителей, в том числе из числа священников, окормляющих военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

В храме присутствовали: полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе В.В. Устинов; губернатор Ростовской области Ю.Б. Слюсарь; глава Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилин; председатель Законодательного собрания Ростовской области А.В. Ищенко; заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал армии В.П. Горемыкин; командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник А.С. Санчик; начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант О.Ю. Веселков; военнослужащие Южного военного округа и другие молящиеся.

По окончании Литургии состоялись встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с В.В. Устиновым и Ю.Б. Слюсарем при участии митрополита Меркурия, а также с Д.В. Пушилиным при участии митрополита Владимира.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и за принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Коломенской и Ростовской епархий.

3. Выразить благодарность митрополиту Крутицкому Коломенскому Павлу, Патриаршему наместнику Московской митрополии, митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию, а также полномочному представителю Президента России в Южном федеральном округе В.В. Устинову и губернатору Ростовской области Ю.Б. Слюсарю — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 88

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о прошедшем 7 сентября 2025 года Общемосковском крестном ходе.

Справка:

7 сентября 2025 года, в день соборной памяти Московских святых, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении архиереев, несущих служение в Москве и Московской области, московского духовенства совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Затем Его Святейшество возглавил Общемосковский крестный ход от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря.

Перед началом Крестного хода Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом, в котором подчеркнул: «Сегодня мы восстанавливаем добрую и славную традицию московских крестных ходов, которая существовала на протяжении нескольких столетий, вплоть до революции 1917 года. С XVI века русские цари, московские митрополиты ходили крестным ходом от Кремля до Новодевичьего монастыря в честь принесения Смоленской иконы Божией Матери „Одигитрия“, защитницы западных рубежей нашего Отечества. <…> Нынешний крестный ход — это еще и свидетельство того, что Москва — реально православная столица нашего Отечества. <…> [Город,] который не откажется от своего христианского наследия. Вот такой город и является по-настоящему православным, и радуюсь, что таким городом сегодня является столица нашей Родины. В этом историческая правда и справедливость, которые мы, участники крестного хода, этим своим деянием и вспоминаем, и утверждаем».

В Общемосковском крестном ходе протяженностью в 7 километров, проходящем в таком масштабе впервые с 1918 года, приняли участие многие десятки тысяч православных москвичей, члены общественных движений, братств и сестричеств, — верующие разного возраста, в том числе множество молодых людей и семей с детьми, участники специальной военной операции.

Среди участвовавших в Крестном ходе были: заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Ю. Кузнецова; министр промышленности и торговли Российской Федерации А.А. Алиханов; председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий; председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям С.А. Гаврилов; первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам А.В. Шендерюк-Жидков; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков; заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант А.О. Воробьев.

В 2025 году Крестные ходы, приуроченные к разным церковным торжествам и памятным датам, проходят во многих городах России.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Господа, сподобившего в день соборной памяти Московских святых паству Первопрестольного града объединиться в Общемосковском крестном ходе в масштабах, не имевших в Первопрестольном граде прецедента с 1918 года.

2. Выразить глубокую благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за инициативу по организации Общемосковского крестного хода и за возглавление этого молитвенного шествия.

3. Выразить признательность Мэру Москвы С.С. Собянину, руководителям и сотрудникам правоохранительных органов, медицинских и иных городских служб, общественным движениям за содействие в организации Общемосковского крестного хода.

4. Благодарить всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян, принявших участие в Общемосковском крестном ходе и явивших зримое единство, особый дух молитвы, радости, благожелательности и взаимной поддержки.

5. Подчеркнуть, что многочисленность Общемосковского крестного хода стала выражением стремления верующих людей открыто и во всеуслышание свидетельствовать о своей православной вере.

6. Считать важным восстановление традиции ежегодного совершения Общемосковского крестного хода, на что уже имеется, в ответ на обращение Предстоятеля Русской Православной Церкви, согласие и поддержка мэра Москвы.

7. Рекомендовать главам митрополий и епархиальным архиереям организовывать, где такая практика еще не установлена, ежегодные городские крестные ходы в кафедральных городах епархий или, по крайней мере, — в главных городах митрополий.

ЖУРНАЛ № 89

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Вяземской епархии (Смоленская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Вяземским и Гагаринским избрать иеромонаха Алексия (Куклева), клирика Коломенской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Алексия (Куклева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 90

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Нижнетагильской епархии (Екатеринбургская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским избрать игумена Мелитона (Зыбина), клирика Екатеринбургской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Мелитона (Зыбина) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 91

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Великолукской епархии (Псковская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Великолукским и Невельским избрать иеромонаха Варнаву (Снытко), клирика Великолукской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Варнавы (Снытко) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 92

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о состоявшемся в ходе Внеочередного общего собрания Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции избрании игумена Августина (Макбета) викарным архиереем Архиепископии.

Справка:

4 октября 2025 года в Париже под председательством главы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции митрополита Дубнинского Иоанна состоялось Внеочередное общее собрание Архиепископии, в ходе которого на голосование был вынесен вопрос об избрании клирика Архиепископии игумена Августина (Макбета) ее викарным архиереем.

Ранее, в соответствии с пунктом 8б Патриаршей и синодальной грамоты о восстановлении единства Архиепископии с Русской Православной Церковью («предварительный список кандидатов представляется на рассмотрение Патриарху Московскому и всея Руси, который вправе внести в него изменения»), Совет Архиепископии представил игумена Августина (Макбета) в качестве кандидата для избрания во епископа.

После личной встречи с клириком Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим письмом уведомил митрополита Дубнинского Иоанна об одобрении кандидатуры игумена Августина (Макбета) для последующего ее представления на Внеочередном общем собрании Архиепископии.

В ходе заседания Собрания 4 октября игумен Августин был избран викарным архиереем Архиепископии, о чем митрополит Дубнинский Иоанн в тот же день своим письмом известил Святейшего Патриарха.

5 октября митрополит Иоанн возвел игумена Августина в сан архимандрита.

Согласно пункту 8е Патриаршей и синодальной грамоты, «избрание архиерея утверждается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить состоявшееся 4 октября 2025 года избрание Внеочередным общим собранием Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции игумена Августина (Макбета) викарным архиереем Архиепископии, усвоив ему титул «Талдомский».

2. Место наречения и хиротонии архимандрита Августина (Макбета) во епископа оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 93

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Никону за понесенные многолетние труды по управлению Башкортостанской митрополией и Уфимской епархией.

3. Определить для Преосвященного митрополита Никона местом пребывания на покое г. Уфу с получением содержания от Уфимского епархиального управления.

4. Преосвященным Уфимским и Башкортостанским, главой Башкортостанской митрополии быть Преосвященному епископу Барышскому и Инзенскому Филарету с освобождением его от управления Барышской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

5. Временное управление Барышской епархией возложить на Преосвященного митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина, главу Симбирской митрополии.

ЖУРНАЛ № 94

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Верейского Пантелеимона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить благодарность Преосвященному епископу Пантелеимону за понесенные многолетние труды.

3. Определить для Преосвященного епископа Пантелеимона местом пребывания на покое г. Москву с назначением его почетным настоятелем храма святого благоверного царевича Димитрия при 1-й Градской больнице.

ЖУРНАЛ № 95

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Нижегородской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного епископа Дальнеконстантиновского Филарета от должности викария Нижегородской епархии и почислить его на покой.

2. Местом пребывания Преосвященному епископу Филарету определить Казанский Чимеевский мужской монастырь Курганской епархии под архипастырским наблюдением Преосвященного митрополита Курганского и Белозерского Даниила.

3. Управляющему делами Московской Патриархии назначить комиссию по изучению поступивших в распоряжение Московской Патриархии материалов, обвиняющих епископа Филарета в совершении тяжких канонических преступлений, и в случае подтверждения обвинений передать его дело в Высший Общецерковный Суд.

ЖУРНАЛ № 96

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Выборгской епархии (Санкт-Петербургская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященного епископа Выборгского и Приозерского Варнаву освободить от управления Выборгской епархией.

2. Преосвященному епископу Варнаве быть Преосвященным Карасукским и Ордынским.

3. Временное управление Выборгской епархией возложить на Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, главу Санкт-Петербургской митрополии.

ЖУРНАЛ № 97

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о действиях епископа Агафона (Опанасенко).

Справка:

18 июля 2025 года епископ Коктебельский Агафон, викарий Феодосийской епархии, направил епископу Феодосийскому и Керченскому Илариону прошение в электронном виде о предоставлении ему лечебного отпуска с 19 июля по 16 августа 2025 года, после чего перестал отвечать на телефонные звонки. В дальнейшем выяснилось, что к этому времени он распродал часть своего имущества и покинул Россию.

27 июля 2025 года из открытых источников сети Интернет стало известно о том, что в Киеве 23 июля сего года состоялось заседание Синода Украинской Православной Церкви, на котором епископ Коктебельский Агафон был назначен викарием Киевской митрополии с титулом «Калиновский».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с самовольным оставлением места служения епископом Коктебельским Агафоном и его отъездом из Феодосийской епархии без ведома Священного Синода и епархиального архиерея, принимая во внимание, что сведения из открытых источников о его назначении викарием Киевской митрополии не подтверждены документально, — поставить епископу Агафону на вид нарушение им канонического порядка и почислить его на покой.

2. В случае возникновения новых обстоятельств или получения сведений относительно возможного совершения епископом Агафоном (Опанасенко) церковных правонарушений — иметь дополнительное суждение.

ЖУРНАЛ № 98

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 17 октября 2025 года.

ЖУРНАЛ № 99

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 3 сентября 2025 года.

ЖУРНАЛ № 100

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, о дополнении местных соборов святых.

Справка:

В заседании от 16 мая 2023 года (журнал № 31) Священный Синод определил: «О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Орловского и Болховского Тихона дополнить ранее утвержденный собор святых Орловской митрополии именем священномученика Кукши Печерского, — в связи с тем, что к историческому ареалу расселения вятичей, которых просвещал святой, относится Орловская область, в которой широко почитается память святого Кукши еще с дореволюционных времен.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия дополнить ранее утвержденный собор святых Воронежской митрополии именем священномученика Кирилла, митрополита Казанского и Свияжского, — в связи с тем, что в бытность свою Преосвященным Тамбовским (с 1909 по 1918 гг.) он неоднократно посещал Борисоглебский уезд, входивший тогда в состав Тамбовской епархии, а ныне — Борисоглебской епархии Воронежской митрополии.

ЖУРНАЛ № 101

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об установлении празднования собора преподобных отцов — родоначальников монашества, и всех святых, в земле Египетской просиявших.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с рапортами Преосвященных митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, и епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, учредить собор преподобных отцов — родоначальников монашества, и всех святых, в земле Египетской просиявших, и включить в состав этого собора всех упоминаемых в месяцеслове Русской Православной Церкви святых, в Египте просиявших, согласно приложению к настоящему журналу.

2. Установить празднование собора преподобных отцов — родоначальников монашества, и всех святых, в земле Египетской просиявших, 19 января / 1 февраля, в день памяти преподобного Макария Великого.

3. Утвердить следующий припев к посвященному празднику молебному канону: «Преподобнии отцы и вси святии Египетстии, молите Бога о нас».

4. Включить в месяцеслов Русской Православной Церкви и в упомянутый выше собор святых следующих угодников Божиих:

священномучеников Патапия, епископа Кифтского, Андрея, сродника его, и мучеников, иже с ними в Эсне пострадавших (13/26 июля; ок. 312 г.);

великомученицу Дамиану Египетскую и сорок дев мучениц, с нею убиенных (8/21 января; нач. IV в.).

ЖУРНАЛ № 102

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о совершенной Православной Церковью в Америке канонизации святой праведной Ольги Аляскинской.

Справка:

20 августа 2025 года Предстоятель Православной Церкви в Америке Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с просьбой включить имя святой праведной Ольги Аляскинской в месяцеслов Русской Православной Церкви.

Ольга О`Майкл родилась 3 февраля 1916 года в деревне Кветлук на Аляске, происходила из народа эскимосов-юпиков. На родном языке ее назвали Арсамкук, во Святом Крещении нарекли Ольгой. Ольга вышла замуж за местного начальника почтового отделения Николая Майкла, который по ее молитвам воцерковился, а впоследствии был рукоположен во иерея и стал первым православным священником в деревне Кветлук. В семье было 13 детей. Ольга прославилась своим милосердием и состраданием к ближним. Особенно она заботилась о женщинах, подвергшихся насилию и впавших в отчаяние. Скончалась 8 ноября 1979 года. На Аляске широко распространено ее местное почитание.

Решением Священного Синода Православной Церкви в Америке от 8 ноября 2023 года Ольга О`Майкл причислена к лику святых. В ноябре 2024 года состоялось обретение ее мощей. 19 июля 2025 года Митрополит всей Америки и Канады Тихон возглавил в Свято-Иннокентиевском соборе г. Анкориджа (Аляска) чин канонизации святой праведной Ольги Аляскинской.

Память святой Ольги совершается в Православной Церкви в Америке 27 октября / 9 ноября, на следующий день после дня ее блаженной кончины, поскольку в сам день ее кончины совершается память святого великомученика Димитрия Солунского.

ПОСТАНОВИЛИ:

С благодарением Господу включить имя святой праведной Ольги Аляскинской в месяцеслов Русской Православной Церкви с определением празднования ее памяти 27 октября / 9 ноября, как это установлено в Православной Церкви в Америке.

ЖУРНАЛ № 103

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода богослужебных текстов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению:

а) Тропарь и кондак священномученику Леониду, епископу Марийскому;

б) Тропарь и кондак священномученику Никодиму, епископу Белгородскому;

в) Тропарь и кондак священномученику Анатолию Ивановскому;

г) Тропарь, кондак и молитву священномученику Василию Сокольскому;

д) Тропарь и кондак священномученику Николаю Рюрикову;

е) Тропарь и кондак священномученику Сергию Стрельникову.

2. Направить перечисленные тексты в Издательство Московской Патриархии для включения в соответствующие издания.

ЖУРНАЛ № 104

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении текста молебна об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить текст молебна об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях.

2. Направить упомянутый текст в Издательство Московской Патриархии для включения в соответствующие издания.

3. Ежегодно 18 сентября / 1 октября, в день празднования иконы Божией Матери «Целительница», включать в сугубую ектению Божественной литургии первое и четвертое прошения сугубой ектении упомянутого выше молебна, а после сугубой ектении Божественной литургии — возносить первую молитву из утвержденного последования. По усердию и произволению настоятелей совершать в этот день и полный молебен по окончании Божественной литургии.

4. В прочие дни года совершать данный молебен в ответ на поступающие обращения или согласно определенному графику по решению настоятелей и приходских советов.

ЖУРНАЛ № 105

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об установлении дня особой молитвы о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе (аборт).

Справка:

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов по изучении поступающих на имя Предстоятеля Русской Православной Церкви обращений представил предложение относительно возношения особых молитв о недопущении убийств детей в материнской утробе.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Синодальной богослужебной комиссии в срок до 1 декабря с.г. представить на рассмотрение Священного Синода текст молебна о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во чреве.

2. Ежегодно 29 декабря / 11 января в день памяти мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных, повсеместно, с подобающим пояснением, включать в сугубую ектению Божественной литургии прошения из сугубой ектении упомянутого молебна, а после сугубой ектении Божественной литургии — молитву из этого молебна. По усердию и произволению настоятелей совершать в этот день и полный молебен по окончании Божественной литургии.

3. В прочие дни года совершать упомянутый молебен в ответ на поступающие обращения или согласно определенному графику по решению настоятелей и приходских советов.

ЖУРНАЛ № 106

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещении Ватикана, Италии, Албании, Ирака и Израиля.

Справка:

26 июля 2025 года состоялся визит председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония в Ватикан и г. Рим (Италия). В Апостольском дворце в Ватикане митрополит Антоний встретился с Папой Римским Львом XIV. В ходе встречи председатель ОВЦС передал Понтифику приветствия от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравления с избранием. Папа Лев XIV выразил благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за его благопожелания и отметил важность развития отношений с Русской Православной Церковью. Во время беседы были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога, а также происходящих в мире конфликтов — в том числе на Украине и Ближнем Востоке. В частности, митрополит Антоний рассказал Папе Льву XIV о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская Православная Церковь.

11−12 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний посетил Албанию с рабочим визитом, в ходе которого встретился с Блаженнейшим Архиепископом Тиранским, Дурресским и всей Албании Иоанном в его официальной резиденции в Тиране.

Митрополит Волоколамский Антоний передал Блаженнейшему Архиепископу Иоанну братское приветствие от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравил его с состоявшимися в марте этого года избранием и интронизацией на кафедру Предстоятелей Албанской Православной Церкви.

В ходе беседы обсуждались различные вопросы межправославных и международных отношений, положение канонической Церкви на Украине, перспективы развития сотрудничества между Русской и Албанской Церквами и иные темы, представляющие взаимный интерес. Во встрече приняли участие советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук.

Председатель ОВЦС и сопровождающие его в поездке лица также посетили Воскресенский кафедральный собор Тираны, совершили заупокойную литию у гробницы погребенного в крипте этого храма Блаженнейшего Архиепископа Албанского Анастасия.

В тот же день митрополит Волоколамский Антоний встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Албании А.А. Зайцевым.

14 сентября митрополит Волоколамский Антоний посетил г. Рим (Италия). По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель ОВЦС представлял Русскую Православную Церковь на межхристианской встрече, посвященной памяти мучеников и свидетелей веры XXI века, которая состоялась в базилике святого Павла. Мероприятие возглавил Папа Римский Лев XIV. Участники встречи почтили память пострадавших за Христа и выразили солидарность с современными христианами, подвергающимися гонениям. В ходе состоявшейся далее личной беседы с Папой Львом XIV митрополит Антоний передал ему поздравления Святейшего Патриарха Кирилла по случаю 70-летия со дня рождения.

С 27 сентября по 2 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению Предстоятеля Ассирийской Церкви Востока Святейшего Католикоса-Патриарха Мар Авы III состоялась поездка председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония в Курдский автономный район Ирака. 28 сентября митрополит Волоколамский Антоний принял участие в прошедшей в Католическом университете Эрбиля Международной конференции Ассирийской Церкви Востока, посвященной 1700-летию I Вселенского Собора, и обратился с приветственным словом к ее организаторам и участникам. 29 сентября и 1 октября состоялись встречи председателя ОВЦС с государственным руководством Курдского автономного района Ирака — Национальным лидером курдского народа Масудом Барзани, Президентом Нечирваном Барзани, Премьер-министром Масруром Барзани. В период пребывания в Ираке митрополит Волоколамский Антоний имел ряд встреч со Святейшим Католикосом-Патриархом Мар Авой III и членами Священного Синода Ассирийской Церкви Востока. Состоялось обсуждение широкого круга вопросов, касающихся отношений между Московским Патриархатом и Ассирийской Церковью. Митрополит Антоний передал Предстоятелю Ассирийской Церкви Востока приветствия и благопожелания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравил Святейшего Мар Аву III с отмечаемым в этом году 50-летием со дня рождения. Состоялись также встречи с иерархами — представителями христианских Церквей Ирака, руководителем Департамента международных связей Сафином Дезайи, министром вакуфов и по делам религии Пштиваном Садыком Абдуллой, главой Совета улемов шейхом Абдуллой Саидом Вайси, Генеральным консулом Российской Федерации в Эрбиле М.О. Рубиным.

С 20 по 23 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний посетил Иерусалим с рабочим визитом.

21 октября митрополит Антоний встретился с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. В ходе братской беседы, в которой также участвовали советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, представители Иерусалимского Патриархата, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), заместители председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков) и протоиерей Игорь Якимчук, обсуждались актуальные темы межправославных и международных отношений и широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

22 октября председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата принял участие в торжествах по случаю 100-летия освящения храма подворья Русской духовной миссии в честь святых праотцев в Хевроне.

Божественную литургию на подворье возглавил Блаженнейший Патриарх Феофил III в сослужении иерархов и духовенства Иерусалимского Патриархата. От Русской Православной Церкви Его Блаженству сослужили митрополит Волоколамский Антоний, епископ Галичский и Макарьевский Алексий, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), начальник Русской духовной миссии в составе Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский), члены делегации Московского Патриархата и члены Русской духовной миссии в Иерусалиме в священном сане, священнослужители, прибывшие на Святую Землю в качестве паломников.

На богослужении присутствовали посол Российской Федерации в Израиле А.Д. Викторов, представители государственной власти Палестинской национальной администрации и многочисленные паломники.

После богослужения Блаженнейший Патриарх Феофил обратился к собравшимся с приветственным словом.

Во время последовавших торжественных мероприятий митрополит Антоний от имени Святейшего Патриарха Кирилла тепло поблагодарил Блаженнейшего Патриарха Феофила за неизменные заботу и внимание к русским паломникам, прибывающим на Святую Землю, ярким свидетельством чему стало участие Его Блаженства в праздновании столетия освящения храма святых праотцев в Хевроне.

23 октября председатель Отдела внешних церковных связей принял участие в Божественной литургии в храме Воскресения Христова в Иерусалиме в сослужении с архиепископом Иерапольским Исидором. Иерархам сослужили начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), члены делегации Московского Патриархата, духовенство Иерусалимской, Русской и Сербской Православных Церквей.

С 26 по 28 октября в г. Риме (Италия) митрополит Антоний принял участие в работе межрелигиозного форума «Осмелиться на мир», организованного католической Общиной святого Эгидия. В ходе торжественной церемонии открытия перед участниками мероприятия выступили Президент Итальянской Республики С. Маттарелла, Королева Бельгии Матильда, основатель Общины святого Эгидия А. Риккарди, председатель Конференции католических епископов Италии кардинал Маттео Дзуппи, мэр Рима Р. Гуальтьери, Великий имам аль-Азхара Ахмед Аль-Тайеб. Конференция завершилась торжественной церемонией в римском Колизее, где делегатов приветствовал Папа Римский Лев XIV. На полях форума председатель ОВЦС встретился с Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всея Албании Иоанном, предстоятелем Ассирийской Церкви Востока Католикосом-Патриархом Мар Авой III, послом России в Ватикане И.Д. Солтановским.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 107

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся шестом заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока.

Справка:

С 22 по 27 сентября 2025 года в Эрбиле (Курдский автономный район Ирака) состоялось шестое заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока, отмечающей в нынешнем году 10-летие своего учреждения.

В состав делегации со стороны Московского Патриархата вошли: епископ Краснослободский и Темниковский Климент — сопредседатель Комиссии; секретарь по межхристианским отношениям ОВЦС иеромонах Стефан (Игумнов) — секретарь Комиссии; сотрудник ОВЦС С.Г. Алферов. Со стороны Ассирийской Церкви Востока в заседании участвовали: епископ Багдадский Мар Элия Исаак — сопредседатель Комиссии; представитель Ассирийской Церкви Востока в России хорепископ Самано Одишо; представитель Ассирийской Церкви Востока в Армении хорепископ Никодим Юханаев; диакон Роланд Биджамов.

Заседанию Комиссии предшествовала встреча ее членов со Святейшим Католикосом-Патриархом Мар Авой III, состоявшаяся 22 сентября в Центральной резиденции Католикосов-Патриархов Ассирийских в Эрбиле.

Комиссия отметила традиционно дружественный и доверительный характер отношений Московского Патриархата и Ассирийской Церкви Востока, а также особую значимость личных контактов их Предстоятелей.

За время, прошедшее с предыдущего заседания Комиссии, состоявшегося в июне 2024 года в Саранске и Краснослободске, реализованы все намеченные инициативы.

В рамках заседания члены Комиссии встретились с генеральным консулом Российской Федерации в Эрбиле М.О. Рубиным, а также посетили Дохукскую епархию Ассирийской Церкви Востока и святые места севера Ирака.

Члены Комиссии со стороны Русской Православной Церкви подчеркнули значение предпринимаемых Святейшим Католикосом-Патриархом Мар Авой усилий в поддержку преследуемой канонической Украинской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Признать успешной деятельность Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока — как за отчетный период, так и за десять лет, прошедших с момента ее учреждения.

3. Отметить необходимость дальнейшего развития двусторонних проектов между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока, реализуемых в рамках работы Комиссии.

ЖУРНАЛ № 108

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся шестом заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью.

Справка:

С 7 по 9 сентября 2025 года в Москве состоялось шестое заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью, которая в этом году отмечает 10-летия своего учреждения.

Со стороны Московского Патриархата в заседании приняли участие: митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор — сопредседатель Комиссии; епископ Каскеленский Геннадий, викарий Астанайской епархии; иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межхристианским отношениям ОВЦС, — секретарь Комиссии; игумения Иулиания (Каледа), настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря, заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству; иерей Павел Лизгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии; С.Г. Алферов, сотрудник ОВЦС. В состав делегации со стороны Коптской Церкви вошли: митрополит Лос-Анджелесский Серапион — сопредседатель Комиссии; епископ Кирилл, викарий Лос-Анджелесской епархии, декан Духовной семинарии имени святых Афанасия и Кирилла в США; представитель Коптской Церкви в России иеромонах Дауд эль-Антони; Патриарший советник А. Милад; глава Отдела Коптской Патриархии по реализации церковных проектов Б. Солиман.

Комиссия обсудила реализацию договоренностей, достигнутых в ходе ее предыдущей встречи в Каире в ноябре 2024 года, и подвела итоги деятельности за 10 лет. Также были разработаны предложения по дальнейшему развитию взаимодействия.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Признать успешной деятельность Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью за десять лет, прошедших с момента ее учреждения.

3. Отметить значимость реализуемых Русской Православной Церковью и Коптской Церковью двусторонних проектов и необходимость их дальнейшего развития.

ЖУРНАЛ № 109

СЛУШАЛИ:

Рапорт митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, о состоявшемся Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви.

Справка:

23 сентября 2025 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя города Москвы под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось Собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви. В Собрании приняли участие 643 представителя монастырей из 166 епархий Русской Православной Церкви, в том числе 28 Преосвященных, 458 наместников, игуменов, игумений, а также насельники и насельницы обителей.

Участники Собрания заслушали Первосвятительское слово, а также доклады: «Монашеский подвиг как путь христианской аскезы» (митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий); «Монастырские уставы и восхождение монаха „в меру возраста исполнения Христова“ (Еф. 4:13)» (епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры). В завершение работы Собрание приняло итоговый документ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт и итоговый документ Собрания принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 110

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, о третьих Международных спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского и третьем Международном форуме «Вера и спорт».

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2023 года проводятся спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского и дискуссионный форум «Вера и спорт». Игры включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

Третьи игры и форум прошли с 9 по 15 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге в международном формате. В соревнованиях приняли участие около 2500 человек из 75 регионов Российской Федерации (в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей) и 6 стран ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Индонезия, Египет, Сербия). В состав команд в качестве духовных наставников вошли священнослужители Русской и Белорусской Православных Церквей, духовенство других традиционных религий.

Приветствие участникам, гостям и организаторам игр и форума направили Президент России В.В. Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также поступило приветствие от заместителя председателя Правительства России Д.Н. Чернышенко.

В церемониях открытия и закрытия игр и в пленарном заседании форума приняли участие: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета России М.В. Дегтярев; председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Р.В. Балашов; представитель Духовного собрания мусульман России, муфтий Чувашии Ильяс хазрат Сафиянов; лама дацана Гунзэчойнэй Антон Щеглов.

В личном первенстве и командном зачете юные спортсмены 12−14 лет разыграли награды по мини-футболу, баскетболу, шахматам, самбо, настольному теннису и выполнению нормативов ВФСК ГТО. Дополнительно прошли соревнования по скейтбордингу и шахматам-онлайн. Кубок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла завоевала команда Свердловской области. Специального приза игр — кубка «За волю к победе» — была удостоена команда Республики Индонезия.

В работе третьего Международного форума «Вера и спорт» в стенах Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича приняли участие около 1500 человек: духовенство и миряне Русской Православной Церкви; представители традиционных религий; органов государственной власти и местного самоуправления; учреждений сферы физической культуры и спорта, образования, просвещения, культуры, дипломатии, туризма, национальной, молодежной и внутренней политики; общественных организаций; студенты и учащиеся. Деловая программа форума включала пленарное заседание и 12 дискуссионных площадок образовательной, культурной, научной и учебно-методической направленности, на которых обсуждались вопросы взаимодействия религиозных организаций и спортивного сообщества, духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, защиты традиционных ценностей, технологических вызовов современного спорта, ценностных подходов современной спортивной дипломатии, вероисповедания в современном спорте, богословского понимания телесности в духовной жизни, культуры речи и чистоты русского языка.

12 сентября, в день празднования перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, в храме Воскресения Христова (Спас на Крови) г. Санкт-Петербурга была совершена Божественная литургия с участием юных спортсменов, духовников и членов сборных команд.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рапорт принять к сведению.

2. Выразить благодарность заместителю председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову, министру спорта Российской Федерации, президенту Олимпийского комитета России М.В. Дегтяреву и всем причастным к организации и проведению третьих Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского и третьего Международного форума «Вера и спорт».

3. Призвать епархиальных Преосвященных в странах канонической ответственности Русской Православной Церкви содействовать более широкому представительству команд регионов России и других стран канонической территории Русской Православной Церкви на ежегодных Международных спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского.

ЖУРНАЛ № 111

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного Петергофского Силуана, председателя Синодальной комиссии по биоэтике, о составе Комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить в состав Синодальной комиссии по биоэтике:

а) Аветисяна Арутюна Ишхановича, академика и профессора Российской академии наук, доктора физико-математических наук, директора Института системного программирования РАН, — по согласованию;

б) Бондаренко Наталью Леонидовну, кандидата медицинских наук, главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике ФМБА России, — по согласованию;

в) Салагая Олега Олеговича, кандидата медицинских наук, статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения Российской Федерации, — по согласованию.

2. Исключить из состава Синодальной комиссии по биоэтике:

а) священника Феодора Лукьянова, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства;

б) Микиртичан Галину Львовну;

в) Шок Наталию Петровну.

ЖУРНАЛ № 112

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Матфея, председателя Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, о составе Комиссии.

Справка:

Священный Синод в заседании от 24 июля 2025 года (журнал № 77) поручил митрополиту Матфею представить на утверждение Священного Синода состав Общего собрания Комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий состав Общего собрания Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь:

1. митрополит Псковский и Порховский Матфей — председатель Комиссии;

2. епископ Югорский и Няганский Михаил;

3. протоиерей Валентин Васечко, заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви;

4. протоиерей Игорь Якимчук, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата;

5. иеромонах Ермоген (Бурыгин), руководитель Службы информационного мониторинга Управления делами Московской Патриархии;

6. иерей Василий Ковальчук, благочинный церквей Пушкинского округа, настоятель храма Сретения Господня г. Пушкино, — секретарь Комиссии;

7. иерей Антоний Косых, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела;

8. иерей Димитрий Поповский, благочинный церквей Королевского округа, настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Королева;

9. иеродиакон Сергий (Туркеев), директор Паломнического центра Московского Патриархата;

10. игумения Михаила (Солодухина), настоятельница Покровского Александро-Чагринского женского монастыря пос. Кировский Кинельской епархии;

11. Балашова Елена Григорьевна, сотрудник Синодального отдела религиозного образования и катехизации;

12. Бобков Александр Владимирович, сотрудник Правового управления Московской Патриархии;

13. Гвичия Нана Маргушевна, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, — по согласованию;

14. Клыков Михаил Вячеславович, сотрудник Патриаршего совета по культуре и председатель Фонда сохранения христианских святынь;

15. Смелов Павел Александрович, генеральный директор «Центра стратегических разработок», — по согласованию;

16. Степанов Игорь Юрьевич, руководитель Паломнического центра Валаамской обители;

17. Тыщук Людмила Аркадьевна, сотрудник Отдела внешних церковных связей.

ЖУРНАЛ № 113

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении заместителя председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви.

Справка:

12 сентября 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил своим указом протоиерея Александра Троицкого от должности директора Синодальной библиотеки Русской Православной Церкви имени Святейшего Патриарха Алексия II и назначил на эту должность наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря игумена Дионисия (Шлёнова). Решением Священного Синода от 28 декабря 2018 года (журнал № 137) Синодальная библиотека была приписана к Учебному комитету Русской Православной Церкви. При назначении протоиерея Александра Троицкого директором библиотеки он был также решением Священного Синода от 30 мая 2019 года (журнал № 62) назначен заместителем председателя Учебного комитета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Освободить протоиерея Александра Троицкого от должности заместителя председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви и назначить на эту должность игумена Дионисия (Шлёнова).

ЖУРНАЛ № 114

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об организации работы синодальных учреждений.

Справка:

Согласно пункту а) статьи 27 главы V Устава Русской Православной Церкви: «Священный Синод назначает. руководителей синодальных учреждений и, по их представлению, их заместителей».

ПОСТАНОВИЛИ:

В целях оперативного решения кадровых вопросов, касающихся руководства синодальных учреждений, и по аналогии с ранее одобренным Священным Синодом порядком в отношении председателей (руководителей) синодальных учреждений (журнал № 93 от 8 ноября 2021 года) предоставить Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси право в исключительных случаях своим указом:

освобождать от должности заместителей председателей (руководителей) синодальных учреждений, а также исполняющих обязанности заместителей председателей (руководителей) синодальных учреждений;

назначать на должность исполняющих обязанности заместителей председателей (руководителей) синодальных учреждений.

ЖУРНАЛ № 115

СЛУШАЛИ:

Прошение митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о назначении ректора Пензенской духовной семинарии.

Справка:

Решением Священного Синода от 25 июля 2025 года (журнал № 82, п. 5) протоиерей Николай Грошев был назначен исполняющим обязанности ректора с предоставлением срока для защиты кандидатской диссертации до конца 2025—2026 учебного года. 8 октября с.г. протоиерей Николай защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить протоиерея Николая Грошева в должности ректора Пензенской духовной семинарии.

ЖУРНАЛ № 116

СЛУШАЛИ:

Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об освобождении от должности наместника Троице-Сергиева Варницкого мужского монастыря, приписного к Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить архимандрита Варнаву (Федорова) от должности игумена Троице-Сергиева Варницкого мужского монастыря.

2. Назначить иеромонаха Власия (Рылкова) исполняющим обязанности игумена Троице-Сергиева Варницкого мужского монастыря и вернуться к вопросу об его утверждении в должности через год, по рассмотрении его трудов, направленных на устроение монашеской жизни в обители.

ЖУРНАЛ № 117

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Павла назначить на должность игумена Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря села Старое Бобренево Коломенского района Московской области игумена Пимена (Лескова).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Никандра открыть Илиинский женский монастырь села Санино Суздальского района Владимирской области и назначить на должность игумении этой обители монахиню Иоанну (Лопину).

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента назначить на должность исполняющей обязанности игумении женского монастыря Богородично-Рождественская Девичья пустынь села Барятино Дзержинского района Калужской области монахиню Ольгу (Журавкову).

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Вятского и Слободского Марка назначить на должность игумении Преображенского женского монастыря города Кирова монахиню Фаддею (Сивцову).

5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Брянского и Севского Александра освободить от должности игумении Кресто-Воздвиженского женского монастыря города Севска Брянской области игумению Афанасию (Личаеву) и назначить на эту должность монахиню Галину (Прасолову).

6. В связи с прошением Преосвященного митрополита Северодонецкого и Старобельского Никодима назначить на должность игумена Свято-Сергиевского мужского монастыря города Кременная Луганской Народной Республики иеромонаха Серафима (Поливоду).

7. В связи с прошением Преосвященного митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы назначить на должность игумении Горне-Успенского женского монастыря города Вологды монахиню Пантелеимону (Васильеву).

8. В связи с прошением Преосвященного митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия:

а) утвердить Преосвященного митрополита Феодосия священноархимандритом Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря села Винновка Ставропольского района Самарской области;

б) назначить на должность игумена Заволжского мужского монастыря в честь Честнаго и Животворящего Креста Господня села Подгоры Волжского района Самарской области иеромонаха Марка (Матяскина).

9. В связи с прошением Преосвященного митрополита Красноярского и Ачинского Никиты утвердить его священноархимандритом мужского монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы города Красноярска.

10. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы освободить епископа Губкинского и Грайворонского Авеля от должности игумена Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова мужского монастыря города Можайска и назначить Преосвященного архиепископа Фому на должность исполняющего обязанности игумена этой обители с поручением ему в кратчайшие сроки представить кандидатуру на должность ее игумена.

11. В связи с прошением Преосвященного епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия назначить на должность игумении Покровского женского монастыря города Балашова Саратовской области монахиню Аполлинарию (Иванову).

12. В связи с прошением Преосвященного епископа Скадовского и Алешкинского Филарета открыть Николаевский женский монастырь поселка Благодатное Скадовского муниципального округа Херсонской области и назначить на должность игумении этого монастыря игумению Калисфению (Неверову).

13. В связи с прошением Преосвященного епископа Мичуринского и Моршанского Гермогена назначить на должность игумена Троицкого мужского монастыря города Мичуринска Тамбовской области иеромонаха Никона (Машканцева).

14. В связи с прошением Преосвященного епископа Шуйского и Тейковского Иоанна назначить на должность игумена Воскресенско-Феодоровского мужского монастыря села Сергеево Шуйского района Ивановской области иеромонаха Иринарха (Левинтовича).

15. В связи с прошением Преосвященного епископа Плесецкого и Каргопольского Александра открыть Александро-Ошевенский Успенский мужской монастырь деревни Погост Каргопольского района Архангельской области и назначить на должность игумена этого монастыря игумена Феодосия (Курицына).

16. В связи с прошением Преосвященного епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия освободить игумена Моисея (Пилатса) от должности игумена мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Алапаевска и назначить Преосвященного епископа Сергия на должность исполняющего обязанности игумена этой обители с поручением ему в кратчайшие сроки представить кандидатуру на должность ее игумена.

17. В связи с прошением Преосвященного епископа Козельского и Людиновского Макария утвердить его священноархимандритом мужского монастыря Спаса Нерукотворного пустыни села Клыково Козельского района Калужской области.

ЖУРНАЛ № 118

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о зарубежных учреждениях.

ПОСТАНОВИЛИ:

Русская духовная миссия в Иерусалиме

1. Освободить игумена Никона (Головко) от должности заместителя начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме, с выражением благодарности за понесенные труды, и направить его в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.

Таиландская епархия

2. Завершить командировку иеромонаха Александра (Ващенко), клирика Таиландской епархии, с выражением благодарности за понесенные труды, и направить в распоряжение управляющего Новокузнецкой епархией.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

https://www.patriarchia.ru/article/118 012