Многим кажется, что история суда над Христом настолько архаична, что ее повторение просто невозможно в наше время, ведь мы живем в другой реальности, в другой системе ценностей, где справедливость и правда имеет больше прав на существование, чем 2000 лет назад. Однако вся история Церкви показывает, что осуждение Спасителя — это не архаичная, а архетипичная история, которая повторяется из века в век.

Формально Христа осудила римская власть в лице Понтия Пилата, который не нашел в Нем вины, но поддался давлению фарисеев и отдал приказ распять Галилеянина, предварительно умыв руки. И по примеру Пилата поступали многие правители, закрывавшие глаза на явную несправедливость и неправду, тем самым поддерживая гонения на христиан, суды над ними и казни.

Мы ни в коем случае не хотим приравнять митрополита Тихика ко Христу, однако параллелей суда над ним и того самого суда над Христом слишком много, чтобы их не замечать. В то же время история суда над митрополитом Тихиком имеет одну особенность — умыл руки не Пилат, а сама Церковь в лице Константинопольского Патриархата. Почему мы так считаем? Читайте ниже.

Часть I. Суд над правдой

«И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти» (Исаия 59, 14).

Весной 2025 года в жизни Кипрской Церкви произошло событие, которое, по мнению многих священников и мирян, стало знаком кризиса Церкви — отстранение митрополита Пафосского Тихика от управления его епархией.

Решение, принятое Священным Синодом Кипрской Церкви, вызвало не только недоумение, но и серьезный протест среди тех, кто знал архипастыря лично — как монаха редкой чистоты, как человека молитвы и кротости, как пастыря, сумевшего за короткое время вдохнуть новую жизнь в Пафосскую митрополию.

Но главное — это дело стало лакмусовой бумагой для всей современной Церкви.

Оно показало, как легко административная машина способна подменить собой живое Тело Христово, как Церковь может превратиться в «организацию», как каноны превращаются в инструмент манипуляции и политических интересов, а не истины.

Начало: беспочвенные обвинения

Митрополит Тихик был отстранен от управления епархией в мае 2025 года. Формально — по обвинениям в «канонических нарушениях» и плохом управлении епархией. В реальности — по причинам, настолько несущественным, что сам перечень «обвинений» выглядит как документ той самой эпохи фарисеев, где желание осудить во что бы то ни стало было выше минимального понятия о справедливости, а буква закона использовалась против его духа.

Тихику вменили четыре «преступления»:

Рукоположение «непоминающего» священника (который не поминал своего правящего епископа еще живя в Греции и будучи мирянином).

Отказ венчать протестантку, принявшую Православие в США, без достаточного времени катехизации (речь шла даже не об отказе, а о желании лично поговорить с ней перед венчанием).

«Освящение» храма в честь непрославленного подвижника (обвинение, впоследствии опровергнутое появившимся видео, в котором митрополит Тихик во время освящения говорит, что храм будет носить имя святителя Нектария Эгинского).

Нежелание принять в Пафосе мощи апостола Павла, которые должен привезти католический кардинал и в целом критическое отношение к РКЦ и экуменизму.

Каждый из этих пунктов при ближайшем рассмотрении не только не свидетельствует о нарушениях, но напротив — говорит, скорее, о верности митрополита церковной традиции. Тем не менее, обвинение состоялось. И не только состоялось — оно было спешно вынесено на Синод, рассмотрено и утверждено в течение буквально трех часов.

Процедурные нарушения и молчание митрополита

По Уставу Кипрской Церкви суд над архиереем должен проходить с участием защитников, с возможностью ознакомления обвиняемого с материалами дела и правом на апелляцию. Ничего этого не было. Синод действовал поспешно и закрыто, вопреки собственному Уставу, который, по словам кипрских канонистов, «был растоптан ради демонстрации единства власти».

Сам митрополит Тихик не стал публично оправдываться. Он выбрал молчание. И не потому, что ему не было что сказать, а потому, что он понимал бесполезность слов и очевидность всего происходящего. Единственное, к чему призывал Тихик своих сторонников — это молитва, как самое действенное оружие против «духов злобы поднебесной».

Это молчание стало его ответом на фарисейскую злобу. Блаженный Августин, комментируя молчание Христа, писал: «Молчание Господа нашего Иисуса Христа не было однократным. От разных евангелистов мы знаем, что Он молчал при первосвященниках, при Ироде, к которому, согласно рассказу Луки, послал Его Пилат, и при самом Пилате. Всякий раз, когда Он не отвечал спрашивающим Его, было не напрасным предшествующее пророчество: Как агнец пред стригущим его безгласен (Ис. 53:7). И хотя Он обычно отвечал спрашивающим Его, здесь Он не захотел отвечать. Образ агнца указывает, что молчание Его предполагает невинность, а не вину».

В каком-то смысле молчание Тихика было вызовом — но не людям, а духу мира сего, который пытается сделать Церковь жалким подобием бюрократического аппарата. По сути, такое молчание — это не поражение, — это форма проповеди, когда слова уже ничего не изменят, а только усугубят неправду.

Однако митрополит решился прибегнуть к последнему «бастиону справедливости» — отправить апелляцию в Синод Вселенского Патриархата. Это совершенно нормальная и законная процедура, которая используется в случаях, когда несправедливость может нанести вред Церкви.

Апелляция на Фанар

Когда дело дошло до Вселенского Патриархата, у многих появилась надежда — в конце концов, именно туда обращаются за судом те, кого по «беспределу» судят на местах. И апелляция митрополита Тихика была принята — потому что для этого были все основания. Более того, после внутреннего рассмотрения апелляции Синод Вселенского Патриархата решил вызвать митрополита на Фанар — для личного присутствия во время окончательного рассмотрения его дела.

Отметим, что решение Синоду далось очень непросто — после подачи апелляции и «закрытия дела» прошло три месяца. По нашей информации, синодалы разделились во мнениях — многие поддерживали Тихика и считали, что его осудили несправедливо. И в итоговом коммюнике по результатам Синода Константинопольский Патриархат признал: действительно, при рассмотрении дела в Никосии были допущены «процедурные нарушения».

Эта фраза, внесенная в официальный текст решения, четко свидетельствует, что суд над Тихиком состоялся вопреки Уставу Кипрской Церкви, а значит, и решения этого суда нельзя признавать правильными. Ведь Устав — это не бумажка, которой можно пользоваться по своему усмотрению, а документ, базирующийся на Евангелии и канонах Церкви.

Однако итоговый документ Синода, заседавшего на Фанаре, стал ударом не только для самого Тихика, но и для самой идеи церковного правосудия: Вселенский Патриархат постановил подтвердить решение Кипрской Церкви «во благо мира» и «единства Церкви», а Тихику порекомендовали подчиниться этому решению для собственной духовной пользы.

По сути, эта формулировка показала, что Фанар действовал не в рамках канонов Церкви, а в рамках «дипломатических отношений» с Архиепископом Георгием, с которым Вселенский Патриархат просто не хотел ссориться. При этом в окружении Кипрского Предстоятеля еще задолго до Синода утверждали, что решение будет не в пользу митрополита Тихика, потому что Георгий поддерживает Патриархат в вопросе ПЦУ, а Кипрская Церковь оказывает Фанару финансовую помощь. Да и сам Архиепископ Георгий за два дня до Синода, во время одной из передач на кипрском радио, рассуждал о выборах нового митрополита Пафоса. Он явно был уверен, что решение Вселенского Патриархата будет принято в его пользу.

На протяжении всего времени, пока длилась эта ситуация (то есть с мая 2025 года) Архиепископ Георгий вел себя как полновластный хозяин Пафосской епархии, хотя, по Уставу Кипрской Церкви, он таковым еще не являлся. Более того, вопреки всем нормам и канонам Церкви, он запретил митрополиту Тихику выполнять пастырские обязанности и даже служить Литургию, хотя до окончательного решения Патриаршего Синода не имел на это права. Многие богословы и комментаторы указывали, что этот факт доказывает неуважение Архиепископа Георгия к Вселенскому Патриархату и его привилегиям. Но, как бы там ни было, решение было принято почти так, как того хотел сам Георгий. Почему «почти»? Потому что было четко сказано о «процедурных нарушениях». И тут возникает два очень важных замечания:

Если в решении Кипрского Синода есть нарушения — значит, оно неправомочно. Если решение неправомочно — значит, может ли апелляция в Константинополе его поддержать?

Ответ очевиден. Но вместо того чтобы восстановить справедливость, Фанар предпочел поступить «по-пилатовски», как бы сказав: мы видим, что вы осудили человека несправедливо, но не хотим с вами ссориться, а потому — «умываем руки».

Так сам институт апелляции, долженствующий стать высшим проявлением справедливости, превратился в символ бессилия правды перед человеческой злобой.

Причины, о которых не говорят вслух

На Кипре знали, что между Архиепископом Георгием и митрополитом Тихиком существуют серьезные разногласия. Архиепископ требует безоговорочного признания решений Критского собора 2016 года и автокефалии ПЦУ. Сам Тихик, оставаясь верным каноническому устройству Церкви, воздерживался от этого — в том числе и потому, что считал вопрос украинского раскола не богословски, а политически мотивированным.

Особенно обострился конфликт, когда Архиепископ Георгий настоял на приеме в Пафосе мощей апостола Павла, доставляемых католическим кардиналом. Тихик отказался участвовать в совместной церемонии приема мощей, посчитав, что она может нанести вред верующим его епархии. С тех пор его отношения с главой Кипрской Церкви были фактически разрушены.

Так личная вражда и идеологическая несовместимость постепенно приняли форму дисциплинарной расправы. Обвинения, как это часто бывает в подобных случаях, стали лишь оболочкой — средством для устранения неудобного архиерея. Как говорили в одном известном фильме: «Был бы человек, а дело найдется».

Реакция верующих

Среди духовенства и мирян Пафоса митрополит Тихик пользовался исключительным уважением. Он почти ежедневно совершал Божественную литургию и призывал к частому совершению богослужений на приходах. За два года его служения были открыты новые социальные проекты, восстановлены несколько храмов и монастырей, создана сеть катехизаторских курсов, открыта школа византийского пения. Митрополит уделил особое внимание местным святым Пафоса, возродив память о более чем 10 святых епископах, преподобных и мучениках.

Архиепископ Георгий обвинял митрополита Тихика в плохом управлении епархией, но факты говорят обратное. Так, в первый год архиерейства митрополита Тихика (2023) доходы митрополии выросли более чем вдвое (на 116%), до 1,100,698 €. В 2024 году сумма превысила 2 миллиона евро. При этом были проведены значительные сокращения операционных расходов митрополии, что указывает на разумное и строгое управление. Митрополит также реструктурировал и урегулировал необслуживаемые кредиты на миллионы евро, унаследованные от предыдущих администраций. В том числе и от Архиепископа Георгия, который до своего восшествия на трон Предстоятеля Кипрской Церкви был митрополитом Пафоса.

Проповеди Тихика отличались простотой и внутренней силой, далекой от политической риторики, которой грешат многие церковные деятели. Именно поэтому, когда в мае прозвучало известие об его отстранении, в митрополии прошли стихийные акции: люди собирались на площадях Пафоса, писали письма протеста, обращались к архиепископу с просьбой пересмотреть решение. Особенно выразительным было обращение хористов и певцов Пафосской митрополии — в нем говорилось, что «голос правды был заглушен голосом страха».

Однако все это не привело ни к каким положительным результатам, зато негативных последствий оказалось предостаточно. В чатах и соцсетях Пафоса многие верующие после решения Синода Вселенского Патриархата заявляют, что больше не будут посещать храмы, поскольку и в Церкви «нет правды». Многие считают, что отсутствие реакции церковного руководства на просьбы верующих — это новая форма насилия, когда церковная власть просто не отвечает на мольбы своих верных чад. Раздаются голоса и о том, чтобы прекратить финансирование храмов… Кому же в итоге стало лучше? Никому. Кроме, возможно, того, кто все это затеял — врагу рода человеческого.

Испытание

После решения Синода Фанара митрополит Тихик оказался в положении, близком к внутренней ссылке. Ему сократили содержание (более, чем на 50%), запретили служить, ограничили общение с паствой. Его здоровье, и без того подорванное, ухудшилось. Однако, по словам людей, близко его знающих, он продолжает ежедневно совершать правило и молиться за тех, кто его осудил.

В кипрских СМИ говорят, что судьба митрополита теперь зависит от документа, который ему предлагают подписать — с признанием Критского собора и ПЦУ.

Согласие означало бы возвращение в систему, но ценой совести. Отказ — продолжение изоляции и даже возможное лишение сана. На данный момент ситуация крайне тяжелая, и изменить ее может только Бог.

Одно можно сказать точно: история митрополита Тихика, как и все в Церкви, не только о человеке. Это зеркало духовного состояния целого института, который призван быть образом Христовой правды, но нередко становится ареной борьбы для человеческих амбиций.

И если в Евангелии Христос был осужден за истину теми, кто называл себя блюстителями закона, то в 2025 году на Кипре история повторилась в иной форме: архиерея осудили не за нарушение канонов, а за то, что он их не нарушил.

ЧАСТЬ II. Когда Церковь «умывает руки»

«Суд без милости не оказавшему милости» (Иак. 2:13)

Когда Фанар подтвердил решение Кипрского Синода, несмотря на признание процедурных нарушений, многие восприняли это как «момент истины» для современного православного мира.

Эта истина, однако, оказалась горькой.

Вселенский Патриархат — орган, который должен быть последним прибежищем справедливости в межцерковных конфликтах, предпочел роль Понтия Пилата: признать невиновность и… умыть руки.

Параллель с Евангелием: суд, в котором нет суда

Слова евангелиста Матфея о Пилате звучат сегодня с почти буквальной актуальностью: «И видя Пилат, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умы́л руки перед народом, говоря: невиновен я в крови Праведника сего» (Мф. 27:24).

Тогда, две тысячи лет назад, Пилат понимал, что Христос невиновен, но не решился пойти против давления со стороны первосвященника, фарисеев и книжников. Сегодня Вселенский Патриархат признал, что дело митрополита Тихика было рассмотрено с нарушениями — но предпочел не защитить правду, а сохранить внешний «мир» с теми, кто эту правду растоптал.

Решение Фанара — это не просто дипломатический жест. Это богословская катастрофа. Потому что, когда церковная власть оправдывает несправедливость ради «мира», она перестает быть образом Христовой истины.

Христос не принес на землю мира в виде компромисса, или «дипломатии». Он принес мир как плод и результат правды: «Мир Мой даю вам; не так, как мир дает» (Ин. 14:27).

Так возникает главный вопрос: что страшнее — осудить невиновного или оправдать неправду ради мира? В случае Тихика мы видим второе. И именно в этом кроется глубинный кризис современного церковного сознания.

Апелляция, утратившая смысл

В канонической традиции Церкви апелляция к Вселенскому Престолу — не просто юридическая процедура. Она восходит к духу Вселенских Соборов, где Константинополь рассматривался как суд совести всей Церкви. Это должен быть не орган власти, а орган истины — место, где самый последний священник или епископ, несправедливо осужденный, может обрести защиту. И когда этот орган говорит: «Да, вы были осуждены неправильно, но все остается в силе ради мира», — он сам подрывает основание своей миссии. Ибо Церковь не может утверждать ложь, даже ради внешнего спокойствия. История учит, что там, где мир становится важнее правды, начинается разложение и проблемы.

Так было при суде над свт. Иоанном Златоустом — его «осудили ради мира», чтобы не вызвать волнений в Константинополе.

Так было при святителе Нектарии Эгинском, когда Александрийский патриарх, не найдя в нем вины и поверив клевете, все же выгнал святого «ради мира». Этот пример особенно парадоксален с учетом того, что Архиепископ Георгий очень почитает святителя Нектария, но ведет себя так, как его гонитель…

Именно поэтому мы считаем, что

Вселенский Патриархат, желая сохранить «единство», разрушил доверие к самому институту апелляции. Потому что, если апелляция не защищает невиновного, она становится формальностью — и тогда в сознании верующих рушится представление о справедливости Церкви (как это сейчас происходит в умах многих верующих в Греции и на Кипре).

Когда административное вытесняет духовное

В богословском смысле трагедия дела митрополита Тихика — не только в человеческой неправде, но в том, что Церковь стала мыслить категориями административного, а не духовного института. Архиерей, монах, молитвенник, который живет в послушании Христу и Евангелию, оказывается осужден не за грех, а за «нелояльность структуре». Так духовные вопросы вытесняются административными и политическими «интересами», а вместо Евангелия нам предлагают «дипломатию». Однозначно, что когда Церковь начинает управляться законами мира сего, она перестает быть Церковью, становясь всего лишь «учреждением» по предоставлению «ритуальных услуг».

В этом контексте становится совершенно понятно, почему обвинения против Тихика звучали так мелочно и формально. Не потому, что кто-то искал правды, а потому, что искали предлога. И подобная тактика — не нова.

Каждый раз, когда в истории христианства церковная власть начинала жить политическими интересами, возникали суды над праведниками: Златоуст, Афанасий Великий, Максим Исповедник, Нектарий Эгинский. Каждый из них становился свидетелем истины, и каждого из них осуждала система, а не Бог. Бог их оправдал.

Фарисейство под видом мира

Наиболее страшное в этой истории — даже не осуждение одного архиерея, а то, как Церковь оправдывает это «ради мира». Потому что под лозунгом сохранения единства происходит предательство истины. Именно так фарисеи оправдывали суд над Христом: «Лучше, чтобы один человек умер за народ» (Ин. 11:50).

Сегодня тот же аргумент звучит несколько иначе: «Лучше пусть один пострадает, чем будет конфликт между Церквами». И эта логика антихристианская по самой своей сути.

Потому что Церковь живет не ради «мира», а ради Истины. Святые шли на на смерть и ссылки — ради того, чтобы остаться верными этой Истине и своей совести. И когда Фанар говорит «ради мира», это уже не евангельский мир, а исключительно политический.

Так «церковный мир» превращается в компромисс с неправдой. А ведь, где нет борьбы за истину, там нет и жизни Духа. Это же очевидно.

Знак времени

Фигура митрополита Тихика выходит за рамки личной истории. Он уже стал символом того, что происходит, когда верность Церкви вступает в конфликт с административной и политической «целесообразностью». Такое столкновение — не случайность, а признак времени, в которое мы с вами живем. Церковь снова проходит через искушение власти, пытаясь посредством дипломатии, а не Евангелия, выстраивать свои отношения с миром.

И каждый праведник, несправедливо осужденный, становится напоминанием о подлинной природе Церкви — о том, что она стоит не на решениях «администраций», а на крови мучеников и истине Евангелия.

Митрополит Тихик — ни в коем случае не оппозиционер и не борец за «что-то там», а молитвенник, пострадавший за верность канонам Церкви. Он напоминает, что подлинная духовная жизнь начинается не с согласия с властью, не с компромиссов с совестью, не с политических или национальных интересов, а с послушания Богу.

И если отбросить все внешние слои, суть происходящего проста: Церковь, стремясь к «миру», осудила правду. Но именно этот момент — шанс для очищения. Потому что история свидетельствует: каждый раз, когда Церковь ошибалась, Бог обращал ее ошибки в урок.

Так было со Златоустом, который умер в ссылке, но иконы которого есть почти в каждом храме, а книги которого стоят сейчас на полках почти всех православных христиан.

Так было со святителем Нектарием, которого люди изгнали, а Бог — прославил.

И так будет и с митрополитом Тихиком, если он не озлобится, а продолжит молиться за своих гонителей.

Мы точно знаем, что пока церковная власть говорит языком процедур, Бог говорит через жизни людей, превращая их в «жития». И, может быть, именно сейчас, когда люди «умывают руки», Бог вновь показывает, что Церковь — не административная структура, а Тело Христово, где Истина — сильнее любых «интересов».

Истина может быть приговорена, но не уничтожена. И потому дело митрополита Тихика — не завершено. Оно продолжается в совести каждого, кто верит, что Церковь — это не место, где наказывают за правду, а место, где правда живет.

«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32)

