Больше никаких семей из кишлаков, никаких миграционных гетто и никакого замещения. Путин подписал Концепцию миграционной политики до 2030 года. Положения документа в корне меняют все подходы. Прежняя либеральная система обнуляется. А замещающей миграции можно сказать «пока».

Анонсированная миграционная реформа начинает обретать правовые очертания. Президентом России Владимиром Путиным утверждена Концепция государственной миграционной политики на 2026−2030 гг. Это основополагающий документ, руководствоваться которым будут все органы государственной власти.

По сравнению с предыдущей концепцией нынешняя — подлинный прорыв. Наша страна идёт на разрыв с прежним либеральным курсом, когда нормальным воспринимался бесконтрольный завоз миллионов гастарбайтеров и членов их семей, а любая критика клеймилась «разжиганием межнациональной розни».

Недавно глава государства призвал чиновников перестать делать вид, будто миграционной проблемы не существует. Сейчас проблематика конкретизирована, а пути решения проблем систематизированы и соединены в один документ.

Акценты расставлены идеально

Главная новация концепции — приоритет интересов коренных жителей России над интересами приезжих.

«Закладывается фундаментальный принцип: не мы для мигрантов, а мигранты для нас».

Постулировано, что основным источником восполнения населения нашей страны является естественное воспроизводство. То есть официально признаётся порочной практика, когда отдельные чиновники думали, мол, завезём 200 тысяч среднеазиатов за год — подправим циферки в отчётах, продемонстрируем «рост».

Завоз таджиков для решения демографических проблем отныне официально порочная практика.

Привлечение мигрантов обозначается в качестве вспомогательного инструмента для решения исключительно экономических проблем. Не демографических. При этом стратегическая задача — устранить нехватку кадров за счёт собственных трудовых ресурсов.

Вместо бесконтрольного заезда на территорию России огромного количества мигрантов, которые устраиваются на работу «по кайфу» (или не устраиваются вовсе), предполагается перейти к целевому организованному набору. Он касается не только стран дальней дуги, но и ближнего безвизового зарубежья, о чём прописано отдельно.

Работник будет пребывать на конкретное место работы, на определённый срок, на основании трудового договора. Ответственность за иностранца возлагается на работодателя. Ты привёз — ты обеспечиваешь и отвечаешь за его проделки. К слову, трудовой договор получит электронную форму. Менять условия и проводить махинации станет гораздо сложнее.

Поставлена задача снизить нагрузку мигрантов на социальную инфраструктуру, в особенности со стороны неработающих и не проходящих обучение членов семей. Прямым текстом сказано, что их присутствие на территории России будет ограниченным.

Для понимания: согласно данным МВД, одних только несовершеннолетних приезжих зарегистрировано 783 тысячи человек. Добавьте сюда паспортизированных — и получите цифру более миллиона, что сопоставимо с населением всей Якутии. Приплюсуйте женщин и прочих родственников гастарбайтеров. Статистика безрадостная. А ведь каждый социальный иждивенец — это нагрузка на наших врачей, наших воспитателей детсадов, наших учителей.

Замещающей миграции ставят преграду

Государственным органам поставлена задача «противодействовать формированию этнических (полиэтнических) анклавов». Это актуально уже не только для Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ситуация, увы, настолько запущена, что миграционные гетто стали появляться в самых глухих местах русской провинции. Например, в Тверской Карелии. В Рамешковском районе в 2021 году таджики составили 8% населения, хотя в 2002-м по переписи было лишь 0,4%. Выходцев из среднеазиатской республики больше, чем карелов, коренного народа России, в четыре (!) раза.

Или возьмём недавнюю нашумевшую историю с селом Куйбышево Рубцовского района Алтайского края. Оно возникло в 1942 году как поселение депортированных немцев Поволжья и со временем, конечно же, русифицировалось. На 2013 год в населённом пункте проживало чуть больше 900 человек. Сейчас там живёт 350 выходцев из Таджикистана. В маленькое село привезли инокультурных мигрантов численностью 40% (!) от коренного населения. Все школы забиты таджиками. Глава Рубцовского района Пётр Афанасьев «политкорректно» говорит, дескать, конфликтов межнациональных нет, но вот незадача: в трёх населённых пунктах 118 детей с «миграционной историей», из них 40 человек не знают русского языка в принципе (!). Можно представить, на каком уровне владеют великим и могучим остальные 78.

Фиксировать такие анклавы поможет цифровизация МВД.

«Стержнем новой концепции является тотальный контроль над иностранными гражданами, прибывающими в Россию».

Всех сфотографируют, у всех возьмут отпечатки пальцев, заведут цифровые профили. При выявлении чрезмерного скопления «незаменимых иностранных специалистов» правоохранители должны поднимать вопрос перед профильными структурами о расселении миграционного гетто.

К слову, концепция не является окончательным, застывшим документом — она открыта для дальнейших предложений со стороны госорганов, о чём говорится в тексте. Контроль может (и должен) быть усилен. Например, с помощью геномной регистрации мигрантов. Это предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сбор ДНК позволит кратно повысить раскрываемость преступлений приезжих. А снижение уровня преступности определено как одна из основных концептуальных задач. Да, геномная регистрация дорогая, о чём не устают повторять в Минфине. Но убийства, изнасилования, грабежи, наркоторговля, терроризм и экстремизм выходят для государства намного дороже.

«Деньги важны — безопасность граждан важнее».

Что касается людей, которых мы готовы привлекать к себе на постоянное место жительства, Россия открыта для переезда соотечественников. Только не тех, кто прибывает в своей массе сейчас по соответствующей программе. Там под определение «соотечественники» почему-то подогнали выходцев из Средней Азии и Закавказья. Мы ждём носителей русского языка, культуры и самосознания.

В рамках развития положений, заложенных в президентскую концепцию, необходимо сформировать официальный перечень коренных народов России. Сделать это несложно, ведь уже есть утверждённые правительством списки коренных малочисленных народов нашей страны. Кроме того, имеется законодательно закреплённое определение «национальностей России» — это этносы, основной ареал проживания которых находится в пределах нашего государства.

Не отказываемся мы и от жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые покинули регион, переехали во внутренние районы Украины или Европейский союз. Им посвящён отдельный пункт в документе. Огульно называть их «предателями» контрпродуктивно, поскольку зачастую их отъезд был вынужденным. Киевский режим проводил и проводит принудительную эвакуацию. Ну, а клеймить людей изменниками за то, что они спасались от боевых действий неразумно. Важно, хотят ли они жить в России и по нашим правилам. Значительная часть хочет. Желает вернуться в свои дома, не трястись от возможного прихода ТЦК, свободно говорить на родном языке и чтить своих подлинных героев.

Наконец, в концепции уделено место привлечению жителей Северной Америки и Западной Европы, несогласных с неолиберальными практиками вроде навязывания «гендерной» теории и прочих извращений. Во времена Российской Империи с Запада приезжали десятки тысяч французов, немцев, итальянцев, испанцев, голландцев, шведов, которые желали религиозной свободы и карьерных перспектив. Растрелли, Росси, Монферран, Беринг, Миних. Как выглядела бы отечественная история без этих фигур? Возможно, программа, реализуемая по инициативе Владимира Путина с конца прошлого года, даст схожие результаты.

Что с того?

Концепция государственной миграционной политики на 2026−2030 гг. стала практическим воплощением того, о чём Царьград говорил на протяжении последних лет. Переход к организованному набору, ограничение пребывания в России членов семей мигрантов, отказ от использования гастарбайтеров в качестве средства для решения демографических проблем, приоритет интересов коренного населения над интересами приезжих. Всё это есть в ключевом документе, который определит дальнейшие шаги властей на данном направлении. Теперь главное — реализовать задуманное принятием соответствующих законопроектов. Именно это, а также контроль за выполнением станут переломом.

«Высшее руководство ключевые цели обозначило: ноль нелегалов, ноль социальных иждивенцев, ноль розданных на непонятном основании паспортов гражданина России».

https://tsargrad.tv/articles/dozhdalis-putin-stuknul-kulakom-po-stolu-volnica-migrantov-zakonchilas-oficialno_1 407 458