В 2025 году вступил в силу ряд законов, касающихся миграционной политики. Так, МВД получило возможность без суда выдворять нарушителей правил пребывания в стране. Ужесточили наказание за организацию ввоза нелегалов. А в сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что гастарбайтеры, которые приезжают на заработки в Россию, не должны привозить с собой в страну семьи. Как дальше развивать миграционное законодательство, «Парламентской газете» рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

— Кирилл Викторович, есть ли промежуточные итоги исполнения новых законов в миграционной сфере? Как они повлияли на приток мигрантов в Россию?

— Промежуточные итоги нужно оценивать позитивно. Почти за год парламент и Совет безопасности выполнили поручение президента Владимира Путина по изменению миграционной политики. Раньше мы держали курс на бесконтрольную миграцию, но теперь ее упорядочили, а местами ужесточили.

Мы запустили реестр контролируемых лиц, в котором сейчас находятся около 670 тысяч нелегалов. Изначально высылку нелегалов без суда планировали организовать к апрелю, но Президент пошел по гуманному пути и дал возможность легализоваться до 10 сентября тем, у кого были нарушения. Однако легализовавшихся мигрантов в период с апреля по 10 сентября оказалось немного. Я думаю, они не поверили, что их кто-то будет выдворять, и рассчитывали на какую-нибудь амнистию. Теперь они не могут пользоваться банковскими картами, управлять автомобилем, получать медицинскую помощь или обучать своих детей.

— Как необходимо дальше развивать миграционное законодательство и какие законы нужно принимать?

— У нас есть поручение Президента, по которому мы должны перейти на так называемый оргнабор. Это значит, что мы пойдем по пути стран, у которых весьма позитивный опыт работы с трудовой миграцией, — например, Объединенные Арабские Эмираты или Израиль. Люди приезжают туда работать на ограниченный срок, а не остаются там жить и пользоваться всеми социальными благами, как это сейчас происходит в Европе.

Кроме того, нужно усилить финансирование МВД по линии противодействия незаконной миграции. Надо увеличить количество сотрудников, поскольку сейчас это глобальная проблема для правоохранительных органов. Мы должны выстроить на законодательном уровне взаимодействие общества с государством по линии общественной безопасности, вернуться к практике патрулирования улиц народными добровольческими дружинами. Напомню также, что 2,5 года назад Президент издал указ о противодействии формированию этнических анклавов — в этом направлении нужно также двигаться дальше.

Еще один важный аспект: когда мы говорим о массовой высылке мигрантов, то следует обратить внимание на недавний пример США. Там буквально за одну неделю депортировали несколько сотен тысяч нелегалов. Соответственно, для этого нужно решить проблемы логистики и транспорта.

— Каким должен быть механизм оргнабора?

— Прежде всего, оргнабор должен быть стопроцентным, и к нему надо готовиться. Нужно организовать места для проживания, которые не подразумевают размещение семьи мигранта. Гастарбайтер должен расписаться в контракте, что не будет привозить свою семью.

Сейчас этому препятствует то, что у бизнеса есть большая потребность в мигрантах. Они нам говорят, что некому тогда будет работать доставщиками и таксистами.

При этом хочу заметить, что в реальном секторе экономики, например на стройке, работают всего 13 процентов мигрантов, а все остальные работают в сфере услуг. К нам зачастую приезжают люди с низким уровнем профессиональных знаний, почти без компетенций. Кроме того, по разным оценкам, около 70 процентов мигрантов не платят налоги. Сейчас этот процесс пытаются упорядочить и контролировать строже, потому что те, кто не платит налоги, дают огромную нагрузку на социальные сферы и правоохранительную систему.

— Можно ли перенять положительный опыт тех стран, которые навели порядок в миграционной политике?

— Да. Есть положительный опыт ОАЭ, где мигранты приезжают и живут в специальных городках, отрабатывают, и затем уезжают обратно на родину. Но я хочу отметить, что у нас в советское время было примерно то же самое, когда, например, строили общежития для вьетнамцев, которые работали на наших производствах. Они жили в конкретных местах, контролируемых правоохранителями, и не болтались где-то по съемным квартирам. Соответственно, мы могли бы использовать наш же собственный опыт.

Автор: Максим Артемов

https://www.pnp.ru/social/kirill-kabanov-rossiya-dolzhna-polnostyu-pereyti-na-kontroliruemyy-nabor-migrantov.html