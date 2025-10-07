Русских — обязать, мигрантов — пожалеть. После того как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила неработающим россиянам самим платить за полис ОМС, военблогеры молчать не стали. Михаил Звинчук и Герман Куликовский обвинили власти в потере связи с народом и напомнили: пока граждан призывают платить, миллионы мигрантов лечатся бесплатно: «Такое можно предложить, если не чуешь страны».

Заявление Валентины Матвиенко о необходимости взимать плату за полис обязательного медицинского страхования (ОМС) с неработающих граждан России вызвало бурную реакцию. Спикер Совета Федерации заявила, что «здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить».

Однако военблогеры восприняли эту инициативу как сигнал: государство снова делает акцент не на социальной справедливости, а на дисциплине кошелька. Одним из первых высказался автор канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Он указал на то, что «пока в стране миллионы безработных мигрантов спокойно пользуются социальными благами, в Совете Федерации заговорили о новых платежах для самих граждан России».

По словам военкора, предложение Матвиенко выглядит особенно странно на фоне того, что в отдельных регионах на лечение иностранцев без полиса ОМС уходят сотни миллионов рублей из местных бюджетов. «Только в одной Югре на лечение иностранцев без полиса ОМС ушло 350 миллионов рублей за год», — подчеркнул он. При этом эти же региональные бюджеты, по словам Звинчука, «зачастую не могут удовлетворить потребности коренного населения».

Особенно болезненно идея Матвиенко может ударить по домохозяйкам, считает блогер. Они формально не работают, но фактически занимаются воспитанием детей. «На фоне демографического кризиса и призывов властей к увеличению рождаемости такое нововведение выглядит противоречиво и может отпугнуть людей от деторождения», — отметил Звинчук.

С ним согласился Герман Куликовский, автор канала «Старше Эдды». Его реакция была ещё резче:

«Вообще, я сначала думал, что это шутка — обязать неработающих россиян оплачивать себе полис ОМС. Такое можно предложить, если жить, под собою не чуя страны».

По словам военкора, государство почему-то гораздо охотнее идёт навстречу мигрантам, нежели собственным гражданам.

«Россиян можно обязать, а на требование прекратить оказывать бесплатные медицинские услуги мигрантам тут же выскочат разного рода депутаты вроде Затулина и возопят про братский долг», — написал он.

Куликовский предложил альтернативу, которую назвал гуманной и справедливой:

«Если уж бесплатная медицина так накладна для государства, брать с мигрантов 90 тысяч за полис ОМС — 45 за себя и 45 за безработного россиянина. Это будет справедливо, гуманно и правильно».

Тон критики показывает, что речь идёт не только о цифрах и взносах, но и о чувстве справедливости. Военблогеры напомнили, что разговоры о том, чтобы «обязать русских» платить за медстраховку, звучат особенно болезненно в момент, когда в стране продолжают действовать льготы и привилегии для приезжих.

Матвиенко, со своей стороны, подчеркнула, что вопрос будет проработан и что никаких решений в ущерб гражданам приниматься не будет. Но в информационном поле предложение уже стало символом разрыва между властью и обществом — тем самым, о котором Куликовский сказал: «Такое можно предложить, если не чуешь страны».

https://tsargrad.tv/dzen/russkih-objazat-migrantov-pozhalet-voenblogery-raskritikovali-ideju-matvienko-takoe-mozhno-predlozhit-esli-ne-chuesh-strany_1 396 460