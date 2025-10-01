В Нефтеюганском районном суде Ханты-Мансийского автономного округа завершилось громкое дело, вызвавшее негодование в обществе. Двое ценных иностранных специалистов, избивших сотрудников полиции, получили неожиданно мягкий приговор: штрафы в размере 25 и 30 тысяч рублей. Получается, избить полицейского в России стоит 25 тысяч. А судью? Правильный вопрос задал Пинчук.

История началась 25 июля 2025 года, когда в Нефтеюганске группа мужчин с характерным акцентом отказалась предъявить документы сотрудникам полиции, проверявшим законность пребывания южан в России. Конфликт быстро перерос в драку. Двое соплеменников осознанно нанесли множественные удары полицейским в голову, грудь и конечности. По счастью, серьёзных травм удалось избежать, однако факт нападения на сотрудников при исполнении был очевиден.

Уголовное дело возбудили по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Изначально обвиняемые находились под домашним арестом, затем под подпиской о невыезде. Итог оказался для многих шокирующим: реальных сроков не последовало, ограничились денежным взысканием — всего 55 тысяч рублей на двоих.

Комментаторы в соцсетях уже назвали этот приговор «гуманным многонациональным правосудием». На фоне многочисленных сообщений о росте этнической преступности в регионах подобные решения судов выглядят как сигнал: нападение на полицейского в России обходится не дороже, чем административное правонарушение средней тяжести. В Сети иронизируют:

В США копы не задумываясь стреляют в преступников, у нас же за избиение полицейского — штраф и подписка о невыезде.

Многие наблюдатели отмечают, что подобный исход фактически подрывает авторитет правоохранительной системы. Если даже нападение на сотрудников в форме, находящихся при исполнении, не приводит к реальному наказанию, то что уж говорить о защите обычных граждан?

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук указывает, что случившееся — следствие системного кризиса в МВД. По его словам, реформы после громкого дела Евсюкова и переименования милиции в полицию окончательно «сломали хребет» ведомству. Если спецслужбы сохранили корпоративность и внутреннюю дисциплину, то полиция лишилась этого качества.

Он напоминает, что сегодня МВД страдает от огромного некомплекта кадров, низких зарплат, коррупционных соблазнов и внутренней конфликтности. Всё это привело к утрате высокого понятия чести офицера.

Но главное, считает Пинчук, в такой ситуации суды сами формируют опасный прецедент.

«Здесь выход может быть только один. Определить, что избиение судьи, который вынес это решение, тоже стоит 25 тысяч рублей. Ну и всё, и проверить на практике», — негодует эксперт. И добавляет: «Это, конечно, неправильно, незаконно, но судья сам создаёт, и суды сами создают такую ситуацию».

В сухом остатке остаётся тревожная реальность: нападение на полицию в России оценивается дешевле, чем некоторые административные штрафы. И вопрос Пинчука: «А сколько тогда стоит избиение судьи?» звучит не просто как провокация, а как горький диагноз состоянию всей правоохранительной системы.

https://tsargrad.tv/dzen/izbit-policejskogo-v-rossii-stoit-25-tysjach-a-sudju-pravilnyj-vopros-zadal-pinchuk_1 384 541

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Мигранты из Нефтеюганска думали, что легко отделались, но не тут-то было. Огласка всё изменила

Мигранты из Нефтеюганска, устроившие жестокое избиение полицейских, думали, что легко отделались мизерными штрафами. Однако огласка, в том числе и активная реакция общественности и СМИ, всё изменила. Прокуратура потребовала пересмотреть мягкий приговор.

В Нефтеюганске завершилось судебное разбирательство по резонансному делу о нападении на сотрудников полиции. Летом группа мигрантов жестоко избила правоохранителей, которые проводили плановую проверку документов. Казалось, что суд поставил точку в этом деле: двоим несовершеннолетним обвиняемым назначили лишь штрафы в размере 25 и 30 тысяч рублей. Они, вероятно, думали, что легко отделались. Но ситуацию кардинально изменила широкая общественная и медийная огласка.

Мягкость приговора вызвала волну возмущения у экспертов, общественных деятелей и рядовых граждан. Было сложно понять, как за применение насилия к представителям власти можно отделаться лишь штрафом.

Блогер Сергей Колясников давал решению суда резкую оценку:

«Избить полицейских в форме стоит совсем недорого. Сейчас этнический криминал смотрит на этот приговор и понимает, что полиции в России нет. Кончилась она».

Певица Виктория Цыганова выразила общее недоумение: «Позор и унижение сотрудников полиции продолжается. Ведь их и так катастрофически не хватает, а теперь ещё и сигнал преступникам дают, что можно избивать правоохранителей почти безнаказанно…»

Активно об этой истории писали и многие СМИ, внося свою лепту в формирование общественного резонанса. Эта масштабная огласка и стала тем рычагом, который заставил систему пересмотреть решение.

Общественный резонанс не остался без внимания прокуратуры. Межрайонный прокурор Нефтеюганского района официально подал апелляционное представление, в котором потребовал отменить вынесенный приговор. Надзорное ведомство прямо указало, что назначенное наказание не только не соответствует тяжести содеянного, но и нарушает фундаментальные принципы уголовного закона о справедливости наказания.

Таким образом, надежды обвиняемых и их сторонников на то, что они легко отделались, рухнули. Ситуация изменилась коренным образом. Теперь дело будет пересмотрено в вышестоящей инстанции, где судьям предстоит оценить, действительно ли штраф является адекватной мерой наказания за нападение на правоохранителей.

Этот случай подсветил глубокую системную проблему. Политолог Андрей Пинчук считает, что она свидетельствует о назревшем в МВД кризисе:

«Огромный некомплект на фоне низких зарплат, коррупциогенных заманчивых факторов и очень конфликтная внутренняя среда, зачастую не соответствующая высокому понятию чести офицера. Вот результат».

Однако широкий общественный резонанс и последующее вмешательство прокуратуры доказывают, что общество не готово мириться с безнаказанностью. Мигранты из Нефтеюганска, уверовавшие в свою вседозволенность, жестоко просчитались. Огласка, которую вызвал этот вопиющий случай, всё изменила.

https://tsargrad.tv/dzen/migranty-iz-neftejuganska-dumali-chto-legko-otdelalis-no-ne-tut-to-bylo-oglaska-vsjo-izmenila_1 387 860