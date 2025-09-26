25 сентября Государственная Дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о переимёновании трех населённых пунктов в Чеченской Республике.

Инициатива принадлежит парламенту Чечни. Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу.

Новые названия в ходе пленарного заседания представил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам, экс-министр Чечни по внешним связям, национальной политике, печати и информации, единоросс Шамсаил Саралиев.

На своей VK-странице он написал чуть позже: «Выступил на пленарном заседании Госдумы по трём законопроектам, внесённым Парламентом Чеченской Республики, о переименовании города Серноводское в Серноводск, города Шелковская в Терек, города Наурская в Невре. Село Серноводское, станицы Наурская и Шелковская были преобразованы в города в прошлом году, путём слияния ряда населённых пунктов, имеющих смежные границы. Необходимость переименования данных городов возникла по ряду причин. Во-первых, нормы русского литературного языка регламентируют склонение географических названий. В этой связи, наименования „город Наурская, город Шелковская, город Серноводское“ не сочетаются с типом населённого пункта и не соответствуют правилам русской орфографии. Во-вторых, прежние названия в современных реалиях не отражают географическую особенность расположения городов. Город Наурская предлагается переименовать в Невре, поскольку тюркское слово „наур“, от которого произошло наименование „Наурская“ означает „озеро“, „болотистая местность“. По смыслу данное название на сегодняшний день никак не сочетается с городом. „Невре“ в переводе с чеченского языка означает „север“, что отражает характерные географические признаки города, который находится в северной части Чеченской Республики. Название города Шелковская предлагается изменить на Терек, потому что прежнее название не выполняет свою функцию, то есть никак не связано с производством или реализацией шелковой продукции. Новое название — „Терек“ предложено исходя из географической особенности расположения данного населённого пункта, который находится на левом берегу реки Терек. По данным вопросам были проведены публичные слушания, опрос граждан. Предложение о переименовании поддержано большинством жителей. По результатам рассмотрения законопроектов, Государственная Дума поддержала их и приняла в первом чтении».

С резким возражением на пленарном заседании выступил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (ранее — председатель Комитета ГД по обороне) гвардии генерал-полковник Владимир Шаманов. Герой России, президент общероссийской общественной организации «Российская ассоциация Героев», заслуженный военный специалист Российской Федерации, кавалер орденов Мужества, Александра Невского, Святого Георгия IV степени, «За военные заслуги» и др. Напомним, что Владимир Анатольевич с марта 1995 года командовал оперативной группой 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполнявшей боевые задачи в Чечне. 21.05.1995 получил тяжёлое осколочное ранение (боевая машина десанта, которой полковник Шаманов управлял лично, подорвалась на мине; он отказался от госпитализации в Ростове-на-Дону и вернулся в расположение своей части). С октября 1995 года по апрель 1996 года — заместитель командующего группировкой войск Министерства обороны России в Чечне и командующего 58-й общевойсковой армией Геннадия Трошева, с апреля по июль 1996 года — командующий группировкой войск Минобороны России в Чечне (именно под его руководством федеральные войска после ожесточённых боев взяли Бамутский укрепрайон). В 1998 году назначен начальником штаба — первым заместителем командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа, в августе 1999 года — командующим 58-й армией Северо-Кавказского военного округа, с сентября 1999-го по март 2000-го командовал Западным направлением Объединённой группировки федеральных сил на Северном Кавказе, принимал активное участие в отражении вторжения бандформирований в Дагестан, руководил операцией по ликвидации ваххабитского оплота в дагестанских сёлах Чабанмахи и Карамахи (Кадарская зона), руководил освобождением от террористов Ачхой-Мартановского и Урус-Мартановского районов Чечни, в январе-феврале 2000-го участвовал в подготовке и осуществлении операции «Охота на волков», в ходе которой в окрестностях Грозного были уничтожены 600 боевиков. 24.12.2000 избран губернатором Ульяновской области. В ноябре 2004-го уволен с военной службы и назначен помощником премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, в марте 2006-го назначен советником министра обороны РФ Сергея Иванова по вопросам социальной защиты военнослужащих и военных пенсионеров. В ноябре 2007-го принят на военную службу по контракту и назначен начальником Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооружённых Сил Российской Федерации. В августе 2008-го возглавил российскую военную группировку в Абхазии, задействованную в операции по принуждению Грузии к миру. С 24.05.2009 по 4.10.2016 являлся командующим Воздушно-десантными войсками. «Чечня — мой личный Сталинград. Я часто думал: если сдадим сепаратистам Чечню, мой дом под названием Россия начнёт сыпаться. Мы, наверное, ещё и сами не поняли, какой подвиг совершил русский солдат, спасая Родину от раздробления. Это великий и непобедимый солдат!», — говорил Шаманов KP.RU в 2008 году.

«Парламент Чеченской Республики предлагает [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете! Эта история нашего государства! Вы что творите, я вас спрашиваю?!», — так отреагировал генерал 25.09.2025. Шаманов заявил, что законопроекты надо снять с рассмотрения: «Вот то, что сегодня мы рассматриваем, это как минимум вопрос не готов. Я предлагаю все эти три вопроса снять с рассмотрения, потому что аргументация, которая приводится, никакой критике не поддаётся. Второе. Там попахивает весьма неприглядными аргументами, и я не хотел бы тоже их рассматривать сейчас». Депутат Саралиев вступил с Шамановым в горячий спор, заявив, что никто никого из Чечни не вышвыривал.

Начальник военно-политического управления 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола», политолог Алексей Живов: «В Чечне решили убрать из названий населённых пунктов исторические казачьи топонимы. На всю Госдуму возмутился один генерал Шаманов». Выпускающий редактор «Аналитической службы Донбасса», востоковед Николай Севостьянов: «Эта же Дума ранее многократно возмущалась переименованием населённых пунктов на Украине в рамках т.н. „декоммунизации“. Здесь же — совершенно другое. Уважаемые люди попросили. Отказывать нельзя. <…> Русский боевой генерал и настоящий, подлинный Герой России Владимир Шаманов высказался на тему переименования казачьих топонимов властями Чечни. Документы о переименовании были внесены на рассмотрение Госдумы парламентом республики. <…> Владимиру Анатольевичу огромное уважение и огромная благодарность за то, что не побоялся назвать вещи своими именами».

Член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, историк Михаил Тюренков:

«Низкий поклон генералу Шаманову! <…> При всём уважении к героизму чеченских бойцов, освобождающих исконно русские земли, попытки искоренить казачью топонимику региона необходимо решительно пресечь. <…> Три года назад наши думцы уже утёрлись, переименовав Заводской район Грозного в Шейх-Мансуровский, а Октябрьский — в Байсангуровский. В честь приговорённого к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости „за возбуждение народов гор против России и причинение большого ущерба Империи“ и повешенного в Хасавюрте по приговору военно-полевого суда за те же и даже большие преступления». Главный редактор издания «Сегодня.ру», военкор Юрий Котенок: «Те, кто позволяют в Россию XXI века завозить кишлачное средневековье, с лёгкостью позволили уйти в небытие названиям казачьих станиц-крепостей с современной карты России. Это к вопросу о переименовании населённых пунктов в Чеченской Республике Российской Федерации, против чего выступил один-единственный депутат — Герой России, бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов. Выступил резко и чётко — по-военному, без соплей и сглаживания углов. К сожалению, это был глас вопиющего в пустыне». Член Союза добровольцев Донбасса, ветеран боевых действий Игорь Черний: «Знаете, мне, как казаку, очень важна память о моих предках. Память о казаках, воевавших на благо России на Кавказе и по всему миру. Мы помним подвиг наурских казачек. Подвиги Терских казаков. Мы говорим о том, что нужно помнить и почитать славу предков. А как же тут? Я, конечно, многое не знаю в рамках большой политики, но мне очень горько от таких решений».

Соведущий патриотического ток-шоу «КонсерВатники» на «Радио России», писатель Роман Антоновский:

«Как наурские казачки турок били. 23 июня 1774 года, во время русско-турецкой войны, когда большая часть казаков находилась в действующей армии, в станице Наурской праздновали Духов день. Старики, празднично одетые казачки с детьми, а также небольшое количество строевых казаков и солдат полковника Савельева, находились в церкви. В этот момент на пикетах раздались выстрелы, и прискакал дозорный. Он сообщил, что приближаются турки, закубанские татары и кабардинцы под командованием хана Девлета IV Герая. Вражеское войско было большим. Через час 11 июня (по старому стилю) 1774 года станицу обложило 9 тысячное войско неприятеля, состоявшее из турок, закубанских татар и кабардинцев, и начался отчаянный приступ. Нарядные наурские казачки в красных сарафанах, вооружившись серпами, вилами и косами, высыпали на окружавший станицу вал. Они встали в помощь немногочисленным казакам и солдатам, разогревали смолу и лили кипяток на головы врага. А потом даже праздничные щи к обеду пошли на „угощение“ незваным гостям. Бой был жарким. Казачки, заменяя мужчин, перетаскивали с места на место пушки, стреляли из ружей и рубились косами. Из донесения коменданта крепости Моздок: „Не точия казачьи жёны, но и девки с косами и ружьями били неприятеля, а одна из них будучи с косой, у неприятеля, при устремлении его на вал, срезала голову и завладела его ружьем и саблей“. Бой шёл 12 часов, и штурмы дорого стоили врагам. До 800 человек было убито и вдвое больше ранено. Однако враг был готов продолжать сражение, и тогда в ночь казаки совершили вылазку. Небольшая группа во главе с казаком Перепорхом атаковала турок и утащила у них пушку. На следующий день, 24 июня, не получив подкрепления, осаждённая станица готовилась к последнему бою. На рассвете вновь загремели казачьи пушки и ружья. При этом погиб князь Кургоко Татарханов, родной брат верховного князя Кабарды Джанхота Татарханова. Это было истолковано неприятелями как дурной знак. Они стали быстро отходить, при отступлении их обстреляли из крепости Моздок, и это была полная победа. Геройские казачки заслуженно получили медали „За турецкую войну 1769−1774 года“. Многие кабардинцы не могли забыть своего поражения, даже мирные из них боялись встречи с наурскими казаками и казачками, опасаясь насмешек о том, „как Кабарда пошла воевать, да не управилась с казацкими жёнами“. А когда приходилось встречать кого-то из джигитов с обожжёнными лицами, то казак или казачка непременно позубоскалят „А что, дось (приятель), не щи ли в Науре хлебал?“ „Ваши бабы тоже так готовят?“, „Оружие для жён своих покупаете?“. Таким образом станица Наурская вошла во Всероссийскую историю русско-турецкой войны. <…> Появление русских в районе Терека относится к XVI веку, они, в лице гребенских казаков, пришли туда после разгрома ордынских ханств и ещё до появления вайнахских племён, которые тогда прятались глубоко в горах. Первое упоминание станицы Наурской датируется 1642 г., когда она находилась на правом берегу Терека. В 1715 г. по приказу Петра I станица была перенесена на левый берег. После большого набега горцев в 1765 г. на Кизляр Екатерина II приказала перевести на Терек часть волжских казаков. Казаки прибыли в 1769 году и были водворены на Тереке в станицах Галюгаевской, Наурской, Ищёрской, Мекенской и Калиновской. В 1907 году в станице было 708 дворов, 4785 жителей, 1 церковь, 1 молитвенный старообрядческий дом, 2 школы, 1 питейный дом и 29 торгово-промышленных заведений. По состоянию на 1901 год, при станице было основано 15 хуторов. После революции Терская область, куда входила Наурская, была упразднена».

«Царьград»:

«Наурская и Шелковская — очень старые поселения. Они являются символом русского присутствия на Кавказе и, в частности, на левом берегу Терека — исторической границе Чечни, которая, впрочем, давно уже перешла через эту границу. Чеченцы изначально жили на правом берегу реки — в горах, а на левом — в степной зоне — кочевали ногайцы, калмыки и селились казаки (их первые городки фиксируются ещё в XV веке, причём даже на правобережье). Первое упоминание о Наурской относится к 1642 году, а о Шелковской — к 1718-му. Наурская вошла в историю своей героической обороной в 1744 году во время первой Русско-турецкой войны. <…> До депортации чеченцев в 1944 году Шелковской и Наурский районы входили в состав Ставрополья. Но после возвращения чеченцев из ссылки и восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1957 году Хрущёв устроил территориальную рокировку. Пригородный район, изъятый у ЧИАССР в пользу Северной Осетии, так и оставили осетинам. А в компенсацию за эту утрату Шелковской и Наурский районы, изъятые у Ставрополья, оставили в составе Чечено-Ингушетии — то есть решили не ссорить кавказские народы за счёт русского (и всё равно поссорили — потому что Пригородный район отбирали у ингушей, а Шелковской и Наурский получили чеченцы). Многие не знают, что Хрущёв в те годы не только отдал Крым Украине, но и вообще много чего отрезал от русских земель: Ставропольский край уменьшил примерно на треть (его границы раньше доходили до Каспия), Астраханскую область — на две трети. Краснодарский край и Волгоградскую область — на 15%. <…> Последние переименования просто фиксируют новую реальность. В данный момент происходит вторая волна отмены старых названий. Первая была в 2020 году. Тогда отменяли советские топонимы в названиях районов и внутригородских посёлков Грозного. Например, Ленинский район переименовали в Ахматовский в честь отца Рамзана Кадырова — за это проголосовали 98,07% опрошенных избирателей. Посёлку Родина присвоили имя Хусейна Исаева, председателя парламента Чечни, погибшего вместе с Ахматом Кадыровым на стадионе во время теракта 9 мая 2004 года. Третий совхоз и посёлок Мичурина теперь носят имена чтимых в республике шейхов, городок Иванова стал посёлком имени Дадин Айбики. Дадин Айбика — народная героиня, жительница аула Дади-Юрт. Это такая Наурская станица наоборот. Дади-Юрт вошёл в историю в 1819 году, при Ермолове. Во время штурма казаками этого села, располагавшегося на правом берегу Терека, недалеко от Шелковской, чеченские женщины сражались и гибли наравне с мужчинами. Одной из них была Дадин Айбика. Сейчас в этом месте устроен мемориал — аул был уничтожен до основания, но память о нём живёт и заботливо сохраняется. А вот память о Наурской и Шелковской станицах скоро будет стёрта… Интересно, что вместе с ними переименовывается и третий город — бывшее село Серноводское. Его чеченские депутаты просят звать теперь Серноводском — просто изменить окончание. Когда-то это тоже была казачья станица — Михайловская, но память о ней давно уже стёрта. После антибольшевистского восстания в 1920 году всех казаков подчистую из неё депортировали, пустые дома отдали чеченцам, а станицу переименовали сперва в аул Асланбек, а потом в село Серноводское. И к этому названию у местных претензий нет. А вот с сохранявшимися до последнего времени казачьими названиями Наурская и Шелковская, видимо, что-то не так — раз в их случае изменением окончаний решили не ограничиваться».

Ещё осенью 2024-го Терское казачье войско в обращении к главе Чечни высказалось категорически против переименования станицы Наурская, назвав это «стиранием памяти о казаках, основателях Русского форпоста».

Но ГД, повторим, одобрила переименования. Иного и быть не могло, учитывая позицию кабмина и профильных думских комитетов. «Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроекты о присвоении новых названий трём городам Чеченской Республики. В соответствии с ними город Серноводское получит название Серноводск, город Шелковская — Терек, а город Наурская — Невре. С докладом по законопроектам выступил дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Шамсаил Саралиев. Он подробно разъяснил причины переименования и отметил, что данные изменения продиктованы как нормами русского языка, так и историко-географическими особенностями. Название „Невре“ в переводе с чеченского языка означает „север“ и отражает географическое положение города в северной части республики. „Терек“ напрямую связан с расположением населённого пункта на левом берегу одноимённой реки. „Серноводск“ соответствует правилам русского языка и гармонично вписывается в современную орфографию. Выражаю искреннюю благодарность дорогому БРАТУ Шамсаилу Саралиеву, а также всем, кто поддержал данную инициативу на федеральном уровне. Это решение имеет важное значение для сохранения культурной идентичности, а также для дальнейшего развития наших городов», — написал Рамзан Кадыров вечером 25 сентября.

Автор — Алексей Иванов

https://zavtra.ru/events/general_shamanov_vozmutilsya_pereimenovaniem_kazach_ih_stanitc_v_chr_vi_chto_tvorite