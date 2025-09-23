ОТ РЕДАКЦИИ. 23 сентября 2025 года на Телеграм-канале «Проповеди митрополита Феодосия (Снигирёва)» было опубликовано «Обращение митрополита Черкасского и Каневского Феодосия к Патриарху Константинопольскому Варфоломею», в котором владыка призвал главу Фанара отозвать Томос об автокефалии, выданный «ПЦУ», и полностью отказаться от легализации украинского раскола. В противном случае, предупреждает архипастырь, залечить начинающийся новый великий раскол будет невозможно.

Ниже мы приводим текст Обращения целиком:

«Ваше Святейшество, патриарх Константинопольский Варфоломей!

Обращаюсь к Вам от имени многочисленной и многострадальной паствы и духовенства, монашествующих и мирян Черкасской епархии Украинской Православной Церкви.

Не сочтите моё непосредственное обращение к Вам напрямую проявлением некоей дерзости или несоблюдением церковного этикета или протокола. У меня для этого есть два весомых основания.

Первое это то, что в своё время, ещё задолго до событий, связанных с предоставлением Томоса ПЦУ, когда мы с Вами служили вместе и общались в старинном монастыре Панагия Сумела, а также имели продолжительные разговоры на Фанаре, Вы сами дали мне такое право — говорить с Вами напрямую о проблемах Православия в Украине. И я согрешу перед Богом и перед людьми, если этим правом сейчас не воспользуюсь. А второе основание — это те трагические обстоятельства, в которых сейчас оказалась моя епархия, как и всё Православие в Украине.

Возглавляемая мною Черкасская епархия — одна из самых пострадавших епархий в Украинской Православной Церкви. Пострадала она от рук, скажу словами Евангелия, «воров и разбойников» из так называемой «православной церкви Украины», которые «не вошли дверью» в Церковную ограду, а «пробрались туда другим путём» (Ин. 10:1). Сделали они это по Вашему решению, Ваше Святейшество. И теперь, как тати и разбойники, хозяйничают в винограднике Христовом. Они избивают и ранят слуг Истинного Хозяина — Христа, они делят одежду его детей между собою, они опрокидывают корзины и попирают виноград. За свои преступления в Черкассах представители ПЦУ не наказаны, а их злодеяния до сих пор так и не получили должной нравственной оценки с Вашей стороны, Ваше Святейшество. Хотя все мы здесь в Украине этого очень ждали.

Недавно вы дали интервью французскому телевидению. Оно совпало с визитом в мой кафедральный город Черкассы лидера созданной по Вашему благословению «православной церкви Украины» Епифания Думенко. Он совершал своё действо в Черкассах, которое я не дерзаю назвать богослужением, в моём Кафедральном соборе, кроваво захваченном боевиками менее года назад. Кровь монахов и священников еще не успела до конца высохнуть на плитах Собора, еще не успели зажить раны на телах Черкасских исповедников веры, а господин Думенко уже приехал в чужой Собор и незаконно взбирался на мою кафедру. Он совершал своё действо на похищенных богослужебных сосудах, в том числе на Потире, который был подарен лично мне духовными чадами много лет назад на архиерейскую хиротонию. Ему прислуживали служки в отобранных у нас силой богослужебных стихарях. А на галерее Собора в это время адептами ПЦУ были свалены в кучу иконы святых, которых они по политическим мотивам святыми не считают.

Самый большой православный храм Украины, Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, был захвачен сторонниками Епифания в октябре прошлого года. При захвате были покалечены священники, монахи и миряне. Их травили слезоточивым газом, им ломали руки, ноги, зубы и головы. В них стреляли прямо внутри Собора. На мне самом разрывали рясу на куски, сломали посох, а потом ударили дубиной по голове с такой силой, что случилось сотрясение мозга. От верной смерти меня спас только монашеский клобук, который смягчил удар. Незадолго до удара и до сотрясения мозга я успел обратится к Вам, Ваше Святейшество, из алтаря, осажденного террористами, в котором мы сидели как заложники. Уверен, что Вы видели это обращение.

Коррумпированные органы полиции, прокуратуры и других спецслужб до сих пор не дали и, судя по всему, не собираются давать должной оценки этим преступлениям представителей ПЦУ и их вооруженных наемников. И это, несмотря на то, что Архангело-Михайловский Собор в Черкассах де-юре продолжает оставаться в собственности Черкасской епархии Украинской Православной Церкви, которую я возглавляю, а захватчики пользуются им просто по «праву силы».

Конституция и законы в Украине сейчас практически не действуют, поэтому неудивительно отсутствие реакции на эти преступления со стороны украинской власти и правоохранительных органов.

Но почему же Вы, Ваше Святейшество, до сих пор не запретили Вашим подопечным из ПЦУ совершать эти злодеяния? Ведь Вы имеете над ними полноту власти, согласно выданному Вами Томосу. Вы ведь так часто декларируете, что «украинский православный народ в Вашем сердце». Так почему же Вы не остановите этих преступников? Почему Вы даже не сказали хотя бы одного слова сочувствия или поддержки избитым и искалеченным верующим жителям Черкасс, Черновцов, Ивано-Франковска и других регионов Украины, если мы «в Вашем сердце»?

Даже Организация Объединенных Наций уже дала должную оценку событиям в Черкассах, осудив эти преступления на религиозной почве и призвав власти Украины к немедленному реагированию. В ООН забили тревогу, сугубо в своём официальном документе представители (спецдокладчики) ООН, обратили внимание на силовой захват кафедрального Собора в Черкассах и на кровавое избиение его защитников, в том числе и меня. В ООН призвали немедленно расследовать это преступление.

Но от Вас мы слов сочувствия и поддержки так и не дождались.

В интервью французскому телевидению Вы сказали, что не сожалеете о создании Вами так называемой «православной церкви Украины». И очень зря не сожалеете!

В очень похожей ситуации наша Церковь уже была после Октябрьского государственного переворота в начале ХХ века, когда новая большевистская власть устроила гонения на христиан. Церковь они гнали в том числе руками ново-созданной псевдо-церкви обновленцев. Тогда, к большому сожалению, Ваш предшественник по кафедре Константинопольский Патриарх Григорий VII занял сторону обновленцев, легализовав их. Патриарх Григорий не только требовал от святого Патриарха и исповедника Тихона покинуть свой престол, но и через своего представителя, архимандрита Василия, благословлял лже-собор раскольников-обновленцев. Благословлял Посланием со словами: «Заочно я с вами!» Этот же представитель Константинопольского патриархата официально был почетным членом обновленческого лже-синода и постоянно принимал участие в раскольнических кощунственных «богослужениях» в 1920-х годах.

Сейчас, спустя столетие, ситуация повторяется практически со 100% совпадением. Государственная власть Украины гонит нашу Церковь и делает всё для её тотального уничтожения. В этом напрямую принимает участие «православная церковь Украины», созданная с Вашим непосредственным участием.

Тогда, в ХХ веке наш народ великодушно простил Вашему предшественнику предательство нашей Церкви и сотрудничество с коммунистами в гонениях на неё.

Простит ли наш верующий народ также и в этот раз — это большой вопрос. Ведь очень много крови и страданий принесли на нашу землю запущенные Вами в Церковь раскольники, запущенные в обход дверей, без покаяния, без законного рукоположения. Запущенные «иным путём», как говорится в Святом Евангелии (Ин. 10:1).

А поэтому очень странно было слышать Ваши слова, что через годы или десятилетия станет возможным объединение ПЦУ с нашей Церковью. Поверьте, этого не произойдет, так как не может быть объединения Христа с велиаром. Поэтому Ваша сегодняшняя непреклонная позиция, высказанная французскому телевидению, очень опасна и деструктивна. Она имеет все шансы стать триггером, спусковым механизмом ко второму великому расколу в Церкви.

Из личного общения с Вами я помню, что Вы хотели бы стать деятельным участником исцеления первого великого раскола Церкви 1054 г. Но по факту Вы, Ваше Святейшество, можете стать причиной второго великого и необратимого раскола мирового Православия. И если Вы сейчас этого не осознаете, то это в любом случае рано или поздно осознают Ваши преемники по кафедре, которым придется разгребать эти авгиевы конюшни. Получится ли у них это сделать, неизвестно. Но это непременно омрачит память о Вашем имени в церковной истории.

Сегодня же, учитывая очевидные беззакония ПЦУ, у Вас, Ваше Святейшество, имеются все моральные и канонические основания положить им предел и прекратить гонения на Церковь в Украине. Сейчас у Вас есть не только множество причин, но и все рычаги воздействия, чтобы исправить эту трагическую ошибку. Ведь её плоды стали уже очевидны для всей ойкумены.

Да, изменять свои решения не просто даже простому, обычному человеку, а тем более иерарху в Вашем уважаемом положении и почтенном возрасте. Но неужели какая-то личная честь или даже честь кафедры, которую Вы возглавляете, может для Вас стать выше реального спасения мирового Православия от нового великого раскола? Неужели личная честь станет для Вас препятствием, чтобы прекратить страдания миллионов православных христиан в Украине?

В это невозможно поверить. В это не хочется верить.

Ваше Святейшество, верующие Украины не поверят в это, пока вы живы. Они, обливаясь своей исповеднической кровью, будут надеяться на то, что Господь даст вам изменение разума и изменение своих решений! Ведь мы сейчас подвергаемся реальным гонениям со стороны безбожной власти в Украине и её верных слуг — так называемого «клира» ПЦУ.

Конечно, для исправления ситуации будет недостаточно просто отозвать Томос, который вы выдали «православной церкви Украины». Главное, что сейчас сможет успокоить волнение в мировом Православии, примирить её иерархов из разных стран и залечить начинающийся новый великий раскол — это отмена Вашей легализации украинских раскольников. Они должны принести покаяние в грехе раскола и уже тогда можно будет ставить вопрос о совершении над ними законных рукоположений. Причем эти вопросы никак не могут решаться без участия законной Кириархальной для украинского Православия Церкви — Русской Православной Церкви, не смотря ни на какие политические проблемы сегодняшнего дня.

А это, в свою очередь, невозможно будет сделать без Вашего отказа от чуждого духу Церковной Соборности учения о «первом без равных», о котором Вы впервые лично открыто провозгласили в эфире французского телевидения. Но всё это сделать абсолютно необходимо. Иначе канонический порядок и справедливость так и не будут восстановлены в мировом Православии. А значит так и не будет залечена кровавая рана нового раскола, и 2019 год станет для Церкви таким же трагическим рубежом, каким стал в своё время 1054.

Уповаем, Ваше Святейшество, на Вашу мудрость и на Вашу способность смириться перед путями Божиими, которые так очевидно для всего православного мира открывает сегодня Господь. Открывает в исповедническом подвиге Церкви-мученицы, Украинской Православной Церкви. Открывает также и в антихристианском поведении и злобе искусственно созданной ПЦУ.

Сегодня в Ваших руках, как и будущий мир ойкумены, так и гипотетический необратимый раскол мирового Православия. Просим Вас, не сделайте фатальной ошибки, Ваше Святейшество".

