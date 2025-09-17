Реакционное сообщество «Весёлый поп», которое администрируют небезызвестные «подписанты Пинчука», опубликовало собственные размышления по поводу того, возможно ли создание экзархата для УПЦ в составе Константинопольского патриархата. Характерно, что озвученные ими варианты развития событий в данном вопросе, совпадают с теми предположениями, которые мы высказали неделю назад в публикации на данную тему. Из всех приведённых ими вариантов, более всего нам бросился во внимание тот, который мы бы назвали «канонической диверсией».

Итак, что предлагают «весёлые попы». Очевидно осознавая, что Патриарх Варфоломей не готов просто так запустить проект «Экзархат для УПЦ», «подписанты» собираются взять его силой. Каким образом? А очень просто! Поставив Патриарха Варфоломея и Митрополита Онуфрия в безвыходное положение путём сослужения с епископом Команским Михаилом в Андреевской Церкви. Шаг, хоть и авантюрный, однако вполне вероятно, что именно так всё и произойдёт.

Вот, что они пишут: «Что будут делать митрополит Онуфрий и патриарх Варфоломей, когда несколько десятков священников УПЦ соберутся в Андреевском соборе, сослужат с экзархом Михаилом и публично признают Варфоломея своим патриархом? Конечно, митрополит Онуфрий тут же незаконно запретит им служить. А что после этого будет делать патриарх Варфоломей? Он вытолкнет их в ПЦУ? Сделает вид, что это не его проблема? Конечно нет. Он с отцовской любовью обнимет священников и скажет: „Вот что мне с вами делать? Вот вам временный епископ в Украине. Молитесь, а там как-то будет“. А будет „не как-то“, а будет новая юрисдикция, которая очень быстро наберет мощь. И будет здоровая конкуренция».

Во-первых, напомним читателям о том, что у УПЦ официально разорвано евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. То есть, «весёлые попы» правы в том, что если они вступят в общение с экзархом Фанара в Украине, их запретят служение. И одно и другое уже имело место за последние несколько лет, вот только в прошлые разы, когда священники УПЦ решались на такой шаг, они после этого сразу переходили в ПЦУ. Здесь же предлагается несколько другой вариант. Они вступают в общение с Фанаром, не устанавливая при этом связей с ПЦУ.

На самом деле, нельзя не согласиться с тем, что такой вариант гениален в своей простоте. По сути, экзарх Анищенко, конечно же, не сможет отказать нескольким десяткам священников УПЦ в сослужении, поскольку, скорее всего, именно он подбросил «подписантам» эту идею. В свою очередь, Митрополит Онуфрий не сможет не запретить их в служении, ведь если он не сделает этого в отношении нескольких десятков человек, это будет слишком очевидно и приведёт к откровенному разброду. Любой после такого сможет сказать: «Им можно, а нам нельзя?».

В этом случае остаётся не до конца ясной позиция главы Фанара. Нельзя на все 100% быть уверенными в том, что он отреагирует именно так, как предполагают «подписанты». Однако, это сакральное «десятки человек попросили», на самом деле сможет повлиять на Патриарха Варфоломея. Подобные прецеденты уже имеют место, а ввиду очевидных планов на расширение в Прибалтике и Черногории. Сгорел сарай, гори и хата! В конце концов, если Патриарх Варфоломей не отреагирует на просьбы своих украинских «янычар», это будет выглядеть как минимум странно. Тем более, в нынешнее время.

