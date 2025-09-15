Достанется всем: Никита Михалков шлёт внятный сигнал властям. Режиссёр напомнил, как несколько лет назад экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель уже предлагал создать Уральскую республику. А теперь и якутский депутат Александр Иванов утверждает, что его республику лишили суверенитета, «стоящего многим тысячам жизней и поломанных судеб». «Мне показалась очень интересной его фраза в этом выступлении: „От нашего суверенитета остались только воспоминания“. А что такое суверенитет?» — спрашивает Михалков.

Русские либералы найдут любые возможности, чтобы выставить нашу страну в самом невыгодном свете. Так, в конце июня в Екатеринбурге прошёл показ фильма «Белый теплоход», который организовал Ельцин Центр. Это история любви якутской учительницы и русского директора школы, которая разворачивается во время перестройки, на стыке эпох. Как сказал режиссёр Никита Михалков: «Это добротный якутский фильм».

«Но ведь стакан может быть полупустой, а может быть полуполный. Министерство культуры увидело в этом фильме то, на что имело возможность дать деньги. А вот на чём акцентируют своё внимание короеды из Ельцин Центра. <…> Выдержки из рецензий: „Через рассказ о непростых отношениях Инга Шепелева говорит о травме колонизации“, „Любовная линия в „Белом пароходе“ никак не умаляет значимость конфронтации между русским мужчиной и женщиной саха“, „В „Белом пароходе“ центральное место занимает языковый конфликт. Он описывает процесс колонизации в стране, где русский язык выступает в качестве доминирующего“. Зачем это делается?» — спрашивает Михалков в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ».

Очевидно, ради того же, ради чего в 90-е годы тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель предлагал создать Уральскую республику. Кстати, региональные депутаты эту идею приняли. Так появилась уральская валюта (уральский франк), выпущенная металлургическим заводом имени А.К. Серова. И ею можно было даже расплачиваться в заводских магазинах, столовых и буфетах.

Якутский депутат рассказал о своей мечте

А сейчас, говорит Михалков, эта идея уже начинает прорастать и на государственном уровне. Так, в интервью, данном турецкому блогеру Джему Кырану, якутский депутат от партии «Новые люди» Александр Иванов рассказал о своей мечте стать отдельным государством.

«Русский народ. Жил под татаро-монгольским игом 300 лет. О чём они мечтали? Они мечтали быть свободными, правильно? И они прошли через очень большие исторические события, чтобы дойти до свободного народа. А если вы меня спросите, или любого якута спросите: вы хотели бы этого в будущем? Я скажу: да. Но вы спросите: вы готовы сейчас? Я скажу: нет. Потому что, во-первых, нас очень мало. Во-вторых, территории очень большие и как народ мы ещё не созрели для этого. Но мечтать об этом, идти к этому можно».

Ответ на вопрос о том, откуда такие рассуждения у депутата Иванова, может дать учебник истории Якутии. Изучив это пособие, историк Александр Дюков выяснил, что, оказывается, присоединение Якутии к России сопровождалось «крайними жестокостями», а одной из причин присоединения Якутии к России было стремление «феодального» правительства к расширению сферы грабежа. Кроме того, авторы учебника утверждают, что против якутов проводились «карательные экспедиции».

«А вот, как говорят, по чесноку. Мы можем обвинять депутата Александра Иванова в том, что он говорит сегодня, если в 2000 году в голову 12-летнего мальчика само государство вкладывало те мысли, которые могли вырасти в то, что он говорит сейчас?» — задаёт вопрос Михалков.

«От нашего суверенитета остались только воспоминания»

В июне во время очередного пленарного заседания Государственного собрания (Ил Тумэн) депутат Иванов заявил, что с 2018 года в республике произошли «ужасные события, которые отбросили нас на десятилетия назад и превратили жителей моей республики в бесправных узников на своей земле».

«Наши лидеры уже нагло сами участвуют в дележе народного богатства, включая алмазы и золото. Нас склоняют не изучать свой язык, древний тюркский язык, пришедший к нам от наших великих предков, минуя тысячелетия. От нашего суверенитета, стоящего многим тысячам жизней и поломанных судеб, остались только воспоминания».

По мнению Никиты Михалкова, это заявление весьма интересное. Особенно фраза про суверенитет.

«Мне показалась очень интересной его фраза в этом выступлении: „От нашего суверенитета остались только воспоминания“. А что такое суверенитет? И какую цену народы платят за суверенитет? Какую цену заплатила Украина, украинский народ, за свой суверенитет?» — спрашивает он.

Благодаря России стали нормально жить

В начале 90-х, когда Украина вступила на путь «незалежности», её жители были уверены в том, что так или иначе «в Союзе мы так и будем». Причём независимо от того, будут они «как отдельное государство или совместное».

«Никаких связей с Россией не будет прерываться. Мы по-прежнему будем вместе с Россией».

Чем это кончилось — мы видим. Тем, что к власти пришли украинские националисты, а в стране произошёл госпереворот в 2014 году.

Однако есть у депутата Иванова земляки, которые понимают смысл и значение существования Якутии в составе России. Якутский блогер Алексей Басылаев в эфире канала «Якутия 24» прямо сказал, что благодаря России на могилах его предков теперь везде стоят христианские кресты.

«Зачем мы пытаемся отрицать то, что и так очевидно? Благодаря тому, что пришла христианская вера, мы избавились от кровной мести, каких-то древних дохристианских обычаев, многожёнства, ещё чего-то. Стали нормально жить. То есть междоусобица закончилась. Мы от России получили только позитивное. И говорить о том, что нас захватили, колонизировали, надо отделиться — на мой взгляд, это просто какое-то чудовищное кощунство, бред и клевета», — подытожил блогер.

